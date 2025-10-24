India a provocat ploaie artificială deasupra New Delhi pentru a lupta împotriva poluării

07:20

Premierul britanic Keir Starmer intenționează să facă apel vineri la țările membre ale Coaliției de Voință care susține Ucraina să ”crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune” către Kiev, în cursul unei reuniuni găzduite de Londra în prezența președintelui Volodimir Zelenski. Această reuniune este programată pentru vineri după-amiază, în urma unui summit european […]