Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie; Sfânta Tavita
24 octombrie 2025
Aceşti doi mucenici au trăit pe vremea împăratului Constanţiu (337-361), pe când acest împărat căzuse în rătăcirea lui Arie, deşi Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul
„În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut un vameș, cu numele Levi, care ședea la vamă, și i-a zis: Vino după Mine! Atunci, lăsând toate, el s-a ridicat și a mers după El. Și I-a făcut Levi un ospăț
Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia Întâi în favoarea creştinilor, XV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 46„Pentru ce am mai aminti aici de mulțimea nenumărată a celor
Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Ci noi, în noi î
Aceşti doi mucenici au trăit pe vremea împăratului Constanţiu (337-361), pe când acest împărat căzuse în rătăcirea lui Arie, deşi Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul
Icoana‑relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, dăruită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Vl
La 27 februarie 1903 a venit pe lume, în apropiere de Fălticeni, pe Valea Șomuzului, în satul Arghira, comuna Preutești, Ion Irimescu, fiul unui arendaș și al unei descendente din familia scriitorului Alexandru Ca
După întâmpinarea cu onoruri de stat a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, următorul moment solemn a avut loc la Catedrala Patriarhală. Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost
Pelerinii care urcă în aceste zile pe Dealul Patriarhiei vor primi zilnic, conform tradiției, pachete cu alimente oferite de voluntarii „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și de reprezentanții
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
Preafericite Părinte Patriarh Daniel al României, cinstit Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,Preacinstiți frați arhierei,Preacucernici Părinți,Preacuvioși monahi și monahii,Binecuvântat
Sanctitatea Voastră Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic,În numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi credincioşilor ortodocşi
Astăzi, la orele amiezii, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, a sosit în România. Acesta a fost întâmpinat la Aeroportul Internațional Henri Coandă, de
Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj a avut loc joi, 23 octombrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca. Au participat cei peste 150
Slujbă de pomenire a Episcopului Gurie Georgiu la patru ani de la trecerea la cele veșnice
În ziua pomenirii Sfinților Mărturisitori Ardeleni, marți, 21 octombrie, s‑au împlinit patru ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Episcop Gurie Georgiu, întâiul Arhipăstor și ctitor al
Iubiți frați și fii întru Domnul,Toată slava, cinstea și închinăciunea se cuvin lui Dumnezeu, Tatăl luminilor, Fiului – Cuvântul și Înțelepciunea, și Sfântului Duh – Cel Preasfânt, Bun și de
Sanctitatea Voastră,Cu aleasă bucurie și frățească dragoste în Iisus Hristos Domnul nostru, vă adresăm, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și al credincioșilor ortodocș
În rândul slujitorilor vrednici pe care Biserica Ortodoxă Română i-a ales pentru a fi cinstiţi după cuviinţă, în anul în care se împlinesc 100 de ani de la ridicarea la rang de Patriarhie şi 140 de ani de au
Episcopul Filothei Pârșoi a fost comemorat joi, 23 octombrie 2025, la Schitul Berca din județul Buzău, cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la mutarea sa la Domnul. Manifestarea dedicată memoriei vrednicului
Am primit la redacţie cu bucurie mai multe texte despre zidirea Catedralei Naţionale, scrise de elevi de la Liceul Teoretic „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti. Micile eseuri au fost adunate de Mara Lina, care
„Zis-a Domnul: Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Și cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care șed în piață și strigă unii către alții, zicând: V-am cântat din fluier și n-ați jucat;
Fraților, toate le socotesc că sunt pagubă, față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc și să
Sfântul Atanasie cel Mare, Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie, LXV-LXVI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1988), vol. 16, pp. 230-231„Dar Antonie avea și această harismă (acest dar):
Sfântul Areta (†523) a fost un mare dregător creştin al cetăţii Negran din Etiopia, pe vremea când la Constantinopol domnea împăratul Iustin cel Bătrân (518-527), iar peste ţara Etiopiei era rege Elezbaan.
Fermierii şi procesatorii care vor să investească în energie fotovoltaică sau eoliană pentru propriul consum pot consulta ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de energie regenerabilă până la 30
Slovacia a raportat un focar de gripă aviară H5N1 la o fermă de păsări din nordul ţării, în apropierea graniţei cu Polonia, a informat Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală, potrivit Reuters. De
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Fundaţia ADEPT Transilvania din Saschiz lucrează la dezvoltarea unui proiect denumit SkAIGreen, prin care se doreşte monitorizarea evoluţiei biodiversităţii pajiştilor cu
Anul 2025, în ciuda provocărilor climatice, se anunţă unul de referinţă pentru calitatea vinurilor româneşti, cu un potenţial excepţional, atât pentru vinurile albe, cât şi pentru cele roşii, afirmă
Carnea de porc românească este preferată de 72% dintre români, însă mulţi nu ştiu cum să o identifice corect în magazine, relevă un studiu realizat la nivel naţional de Asociaţia Producătorilor de Carne de
Poeții ucraineni Olena Herasymiuk și Pavlo Matiușa au deschis seria de întâlniri din cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) care se desfășoară, în această perioadă, la Iași.
A 13-a ediţie a Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a debutat ieri, la Palatul Parlamentului, unde sunt aşteptaţi să participe peste 6.000 de medici, farmacişti,
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, ar urma să dispară începând de la 1 septembrie 2027, „ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a transmis
Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecţiuni care necesită spitalizare, tratament ori se află în recuperare pot beneficia de programul „Şcoala din spital”,
Asistență psihologică pentru copiii, părinții și profesorii afectați de explozia din Rahova
Fundația World Vision România (WVR), împreună cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București - Laboratorul de Psihologie Clinică a Copilului, Adolescentului și Familiei, a
Ziua de 24 octombrie, când toamna blândă pare că se îngână cu primele zile răcoroase, este pentru Mitropolia Basarabiei o zi aidoma unei mari sărbători. În urmă cu 79 de ani, vedea lumina zilei pruncul Ion P
Ziua de 24 octombrie 2025 este înscrisă în calendarul inimilor fiilor duhovnicești ai Mitropoliei Basarabiei ca zi de sărbătoare și de cinstire a arhipăstorului ei, a Mitropolitului Petru al Basarabiei, care de
Pelerinii care vin în aceste zile pe Dealul Patriarhiei vor primi zilnic, potrivit tradiției, pachete cu alimente care constau în sendvișuri și apă îmbuteliată din partea voluntarilor „Tineri în acțiune”
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 18 noiembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a unor componente artistice aparținând Catedralei Patriarhale
Sute de credincioși bucureșteni și pelerini din țară au participat astăzi, 23 octombrie, la tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, care s‑a desfășurat pe artere importante din centrul Capitalei, spre
În ziua de joi, 23 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit, în vizită, la Palatul Patriarhiei din București, pe Excelența
Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, unul dintre cei 16 mărturisitori ortodocşi români din secolul al XX‑lea a căror proclamare solemnă a canonizării a fost săvârșită la începutul Anului omagial al
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, marți, 21 octombrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova au debutat lucrările Simpozionului internațional cu tema
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - mărturisitori ai credinței ortodoxe și rugători isihaști
Iubiţi pelerini, Pelerinajul la moaștele sfinților și la locurile sfinte nu este doar o călătorie în spațiu, ci, mai presus de toate, o călătorie duhovnicească, o întâlnire cu sfinții lui Dumnezeu prin
La sediul Institutului Cultural Român (ICR) din Viena este deschisă, până la data de 27 noiembrie 2025, expoziția intitulată „Regina Maria - Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, de
Cu trei zile înainte de evenimentul istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit racla care va adăposti două fragmente din
Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie” de la Nușeni, județul Bistrița‑Năsăud, a găzduit, în perioada 20-21 octombrie, întâlnirea anuală a Societății Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR). Tema
Moaștele Sfântului Ioan cel Nou, în pelerinaj în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou din Suceava a fost în pelerinaj, în zilele de 21 și 22 octombrie, în cele cinci protopopiate din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, respectiv Suceava I, Suc
Luni, 20 octombrie, Batalionul 202 Apărare CBRN (Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară) (Intervenție la Dezastre) „General Gheorghe Teleman” din Huși, județul Vaslui, a sărbătorit 75 de ani
Întâlnirea „Obștii rugătoare a Sălajului «Sfânta Anastasia Șaguna»" la Mănăstirea Bobota
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s‑a întâlnit, pe 18 octombrie, cu membrii grupului de rugăciune „Obștea rugătoare a Sălajului «Sfânta Anastasia Șaguna»” la Mănăstirea Bobota,
Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, întâiul Episcop al Ierusalimului; Sf. Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfântul Cuvios Macarie Romanul
Acest Sfânt Iacov (†62), numit „fratele Domnului” (Galateni 1, 19), a fost primul Episcop al Ierusalimului, rânduit a păstori pe credincioşii Sfintei Cetăţi chiar de Sfinţii Apostoli. El nu face parte din cei 12 Apostoli, ci era frate cu Sfântul Iuda, scriitorul epistolei din Noul Testament.
