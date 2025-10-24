Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux
24 octombrie 2025 21:50
• • •
Biatlonista Julia Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar
Alexander Zverev s-a calificat pentru Turneul Campionilor, după ce a avansat în semifinale la Viena
Mirel Rădoi, critici la adresa lui Mihai Rotaru după egalul cu Noah: „S-a creat o presiune care nu trebuia să existe la această echipă”
Scene tensionate la pauza meciului dintre FC Argeş şi Dinamo! Suporterii „câinilor” s-a bătut între ei în tribune, iar jandarmii au trebuit să intervină | VIDEO EXCLUSIV
Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux
VIDEO | FC Argeş – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldoveanu profită de o deviere norocoasă şi egalează
VIDEO | FC Argeş – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gnahore deschide scorul
Robert Ilyes continuă seria bună, dar are o supărare. ”Când eşti înjurat, nu te simţi bine”
VIDEO | FC Argeş – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat în startul de meci
Probleme pentru Dinamo! S-a accidentat la antrenamente şi nu e pe foaia de joc cu FC Argeş
Conflictul dintre Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi a dat naştere unei dezbateri: „Foarte bine a făcut că l-a scos în lot” / „Ar fi trebuit să aibă o discuţie cu el înainte” | VIDEO EXCLUSIV
VIDEO | FC Argeş – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
unul din cele mai vechi cluburi din Anglia se află sub administrare judiciară
VIDEO | Eugen Neagoe, supărat pe arbitru. ”Nu am zis absolut nimic, nu am jignit, nu am folosit niciun cuvânt care nu a fost la locul lui”
Gică Hagi, reacţie după informaţiile apărute în presă legate de plecarea sa în Turcia!
Rijeka – Sparta Praga 1-0, într-un meci reluat din repriza a doua
Andrei Chivulete şi Marcel Bîrsan arbitrează meciurile de sâmbătă din Superligă
Haaland îşi dezvăluie rutinele la debutul pe platforma Youtube
VIDEO | Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii puteau da lovitura, dar au ratat din penalty în minutul 90
Editorial Vlad Măcicăşan | “Gen Z” vs. “Gen X”. Ce spun studiile despre conflictul Bairam - Rădoi
Naţionala României U17, succes categoric în amicalul cu reprezentativa similară a Maltei
Englezii nu vor să rişte! Condiţia pusă de Tottenham celor de la FRF pentru ca Radu Drăguşin să fie lăsat să evolueze în meciurile cu Bosnia şi San Marino
VIDEO | Csikszereda – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele profită de gafa portarului Bălbărău
Scandal uriaş în biatlon! Julia Simon e vizată de plângeri pentru furt şi fraudă cu cardul bancar
VIDEO | Csikszereda – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul din penalty
Cristi Chivu, deranjat de reporteri înainte de derby-ul cu Napoli: „Trebuie să mă justific?”
VIDEO | Csikszereda – Petrolul 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Meciul Rijeka – Sparta Praga, suspendat joi seară din cauza ploii torenţiale care a făcut terenul impracticabil. Partida se reia vineri
Elena Rybakina completează lista participantelor la simplu la Turneul Campioanelor
Edin Dzeko a devenit cel mai în vârstă marcator din istoria Conference League
Rashford vrea să rămână la FC Barcelona după expirarea împrumutului
LPF a anunţat programul etapei a 16-a. Şase meciuri sunt programate sâmbătă şi duminică
Ciclistul italian Kevin Bonaldo a murit la 25 de ani, la o lună după ce i s-a făcut rău în timpul unei curse
Romanian Wolves înfruntă Castilla y Leon Iberians în Rugby Europe Super Cup
Un fost patron din fotbalul românesc îi ia apărarea lui Ştefan Baiaram: „Foarte bine a făcut. Rădoi nu are valoare ca antrenor”
Următoarea oprire, Atena! Rafa Benitez este noul antrenor principal al echipei Panathinaikos. Contract istoric pentru tehnicianul spaniol
Mircea Lucescu a anunţat lista de stranieri preliminară pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino! Reveniri în lotul tricolorilor
S-a schimbat obiectivul la CFR pentru acest sezon: "Ar fi nerealist!"
Becali, discurs dur la adresa unui titular: "Eşti nimeni în fotbal! S-ar putea să mori aici"
Dinamo vrea să transfere un jucător de la Steaua!
FCSB, vicitată de un penalty contra Bolognei: "E penalty toată ziua!"
Olandezii au fost impresionaţi de un jucător de la FCSB!
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! De ce nu s-a făcut mutarea
Ştefan Baiaram, prima reacţie după decizia lui Rădoi de a-l lăsa în afara lotului!
Egalul Craiovei l-a nemulţumit: "Aveam speranţe mari de la acest meci" | EXCLUSIV VIDEO
Mihai Rotaru, categoric în conflictul dintre Rădoi şi Baiaram! | EXCLUSIV VIDEO
VIDEO | Csikszereda – Petrolul, vineri, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele formaţii sunt în revenire de formă
VIDEO | FC Argeş – Dinamo, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci tare pentru „câini”, după eşecul cu Rapid
VIDEO | Mirel Rădoi, reacţie fermă cu privire la Ştefan Baiaram. ”Nu a acceptat decizia de a nu fi titular”
EXCLUSIV | Ştefan Baiaram, criticat pentru atitudinea de care dă dovadă: „De ce dai cu piciorul la traseul ăsta ascendent?”
