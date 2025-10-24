Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei
Digi24.ro, 24 octombrie 2025 21:50
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a participat la o videoconferință a „Coaliției Voinței”. Întâlnirea a fost prezidată de premierul britanic Keir Starmer, iar la discuții a luat parte și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, anumite activități riscă să devină necompetitive # Digi24.ro
Nicușor Dan a vorbit vineri seara despre discuţiile legate de salariul minim. Președintele a spus că este necesară o întâlnire a guvernului cu sindicatele și patronatele, și dacă i se cere va media între aceste trei entități. Nicușor Dan a ținut să sublinieze faptul că deși toți își doresc mai mulți bani, este posibil ca „forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România, și niște sute mii de oameni să-și piardă locurile de muncă”.
Belgia și-a primit după șapte ani comanda de avioane F-35. Dar spațiul său aerian nu e suficient pentru a le permite să zboare # Digi24.ro
Pare o glumă proastă belgiană. Țara tocmai a primit primele exemplare ale noilor avioane de vânătoare F-35 comandate în 2018. Problemă: piloții săi nu le vor putea folosi pentru antrenament, cel puțin nu în Belgia, relatează BFM TV.
Sorin Grindeanu: Nu mă interesează foarte mult dacă pleacă premierul Ilie Bolojan şi vine alt liberal # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului, iar numele acestuia nu e atât de important precum dialogul din Coaliţie.
MApN: România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO # Digi24.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO, de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii.
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier # Digi24.ro
Germania a cerut Statelor Unite să se asigure că trei rafinării deținute de Rusia, dar administrate de Germania, sunt scutite de sancțiunile severe impuse industriei petroliere din Rusia, relatează TVPWorld.
Grindeanu despre candidatura PSD la Primăria Capitalei: Avem destule variante, vom câştiga # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că PSD are mai multe variante pentru candidatura la Primăria Capitalei şi că va câştiga alegerile locale parţiale din 7 decembrie.
De ce amână UE decizia privind sprijinul pentru Ucraina cu banii Rusiei. Avertismentul comisarei Hadja Lahbib # Digi24.ro
Comisara europeană Hadja Lahbib a sărit în apărarea Belgiei și a premierului Bart De Wever, care a blocat joi planul Uniunii Europene de a folosi cele 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru un împrumut către Ucraina. Oficialul belgian avertizează că măsura ar implica riscuri juridice și financiare majore și spune că UE „nu este încă pregătită” pentru un pas atât de controversat.
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026. „Anul 2026 va fi marcat de coaliții” # Digi24.ro
Șeful Statului Major al Armatei Terestre din Franța, Pierre Schill, a declarat joi, că armata franceză este „gata să desfășoare forțe în cadrul garanțiilor de securitate”, adică în 2026 „în beneficiul Ucrainei”, relatează BFM TV.
Radu Marinescu, după imaginile cu crima din Mureș: „Întârzierile nejustificate” în capturarea lui Emil Gânj trebuie sancționate # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri, în emisiunea LIVE de la Digi24, după ce au apărut imagini cu momentul crimei din Mureș, că întârzierile nejustificate în capturarea lui Emil Gânj trebuie sancționate. „Dacă au existat încălcări ale legii sau forme de neglijență, apar și sancțiunile corespunzătoare”, spune el.
Consiliul Suprem de Apărare al Țării ar putea fi convocat de două ori luna viitoare. Potrivit informațiilor Digi24, în prima parte a lunii noiembrie, membrii CSAT ar putea avea o discuție legată de achiziția și producția dronelor pe teritoriul țării noastre.
Un pacient în vârstă de 85 de ani e în stare gravă, după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer de la Spitalul din Ploiești # Digi24.ro
Un pacient în vârstă de 85 de ani este în stare gravă după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer între două spitale. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a declarat, pentru Agerpres, că în acest caz a fost deschisă o anchetă.
Maia Sandu va participa duminică la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale de la Bucureşti # Digi24.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chişinău.
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit Bruxelles-ul: să scoată țițeiul rusesc din Europa # Digi24.ro
Măsura surprinzătoare luată de Donald Trump de a sancționa cele mai mari companii petroliere din Rusia nu va paraliza mașina de război a lui Vladimir Putin, dar va ajuta UE să elimine definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar, comentează POLITICO. Toate subsidiarele companiei Lukoil din România vor trebui să se supună sancțiunilor, dar rămâne de văzut sub ce formă se va petrece acest lucru. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, declară pentru POLITICO, că Lukoil „va avea obligația„ să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești.
Riscurile discuțiilor cu AI: Chatboții le spun oamenilor ce vor să audă. Cercetătorii avertizează asupra efectelor nocive # Digi24.ro
Chatboții de inteligență artificială pot fi mai periculoși decât par, avertizează cercetătorii de la Universitatea Stanford. Un studiu citat de The Guardian arată că aceștia tind să le spună utilizatorilor doar ceea ce vor să audă, validând chiar și opinii sau comportamente dăunătoare și influențând subtil percepția de sine.
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a anunţat vineri preşedintele Emmanuel Macron aliaţii Ucrainei reuniţi în videoconferinţă, relatează AFP.
VIDEO Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimbă printre pâini, în vitrina unei brutării din București. Măsurile luate de ANPC # Digi24.ro
Un şobolan a fost filmat în timp ce se plimba printre pâini şi alte produse ale unei brutării din Bucureşti, iar scenele respective au fost postate pe o reţea de socializare. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, brutăria din Bucureşti. Unitatea a primit două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei, şi au fost retrase de la vânzare zeci de kilograme de produse.
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu din 2026. Mii de tineri vor fi chemați anual la instrucție # Digi24.ro
Croația va reintroduce din 2026 serviciul militar obligatoriu, la aproape două decenii după ce renunțase la el. Aproximativ 18.000 de tineri vor fi chemați anual la o instruire de două luni, decizia venind pe fondul creșterii tensiunilor internaționale și al războiului din Ucraina.
O nouă anchetă a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare # Digi24.ro
O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.
Explozia din Rahova: Alimentarea cu gaze va fi reluată treptat, de sâmbătă, la consumatorii care îndeplinesc condițiile # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă. Compania a transmis, vineri, precizări cu privire la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti, scrie News.ro.
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se afla fix pe colțul blocului, știam că fiecare secundă contează” # Digi24.ro
Digi24 a obținut în exclusivitate mărturia primului salvator care a intrat în blocul din Rahova, la doar câteva minute după explozia care a ucis 3 femei. Acesta a povestit cum oamenii îl rugau să le salveze rudele prinse sub dărâmături, dar și cât de greu a fost să-și croiască drum prin clădirea care stătea să cadă.
Măsuri urgente după explozia din Rahova, luate de Primăria Capitalei. Ce s-a decis în ședința Consiliului General # Digi24.ro
Cazare gratuită pe o perioadă de 12 luni pentru cei care au rămas fără case în urma exploziei devastatoare din capitală. Este decizia luată astăzi într-o ședință extraordinară a consiliului general. Mai mult, Primăria Capitalei a suplimentat fondul de rezervă cu încă un milion de lei pentru expertizarea blocului.
Nava de rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul Germaniei. Paznicul „flotei-fantomă” # Digi24.ro
Nava de debarcare rusească „Aleksandr Șabalin” este ancorată în largul golfului Lübeck de câteva zile. Ambarcațiunea de desant (debarcare) apăruse anterior în largul coastei Danemarcei, fix în timp ce drone neidentificate survolau aerodromurile și bazele militare daneze, dar nu există nicio dovadă că această navă ar fi lansat dronele, scrie focus.de.
Val de cereri pentru revizia la gaze după explozia din Rahova. Ce nereguli au fost găsite. Expert: „O greșeală este foarte întâlnită” # Digi24.ro
După explozia din Rahova de acum o săptămână, firmele care efectuează revizii la instalațiile de gaze sunt asaltate de cereri. Proprietarii se programează pe luni de zile, iar mulți descoperă că instalațiile lor nu sunt conforme: țevile sunt acoperite, lipsesc senzorii de gaz sau aceștia nu sunt funcționali.
Un bărbat de 44 de ani din judeţul Covasna, aflat aproape în comă alcoolică, a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea pe Autostrada A1, între Ilia şi Deva, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (ISU) Sibiu.
Nepotul lui Jackie Kennedy îl atacă dur pe Trump pentru că „a turnat beton peste Grădina de trandafiri” de la Casa Albă # Digi24.ro
Jack Schlossberg, nepotul lui Jackie Kennedy, îl critică dur pe Donald Trump pentru distrugerea Grădinii de trandafiri creată de fosta Primă Doamnă la Casa Albă, acuzându-l că vede America „în alb și negru”. După ce a demolat și a pavat Grădina de trandafiri a lui Kennedy, Trump a dărâmat Aripa de Est a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal de 300 de milioane de dolari.
Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ) # Digi24.ro
Opțiunile pentru sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei au fost „în așteptare” pentru o lungă perioadă de timp – de la pachete puternice la slabe – iar președintele SUA, Donald Trump, a optat săptămâna aceasta pentru cea de mijloc, potrivit The Wall Street Journal.
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului # Digi24.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Patru persoane sunt implicate, două fiind declarate decedate.
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat președintele # Digi24.ro
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național, unde urma să participe la o ceremonie. Reacția președintelui? I-a salutat pe cei care l-au huiduit. De două ori, chiar.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, precizând că nu își dorește ca partidul să iasă din coaliţia actuală. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus că cei care consideră că nu își face datoria pot depune moțiune de cenzură alături de AUR, ca Guvernul să plece acasă.
Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației # Digi24.ro
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii.
Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine” # Digi24.ro
Conform mișcării partizane Atesh, comandamentul rus formează trupe de asalt compuse din femei pentru a compensa pierderile grele suferite în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donețk, relatează Kyiv Post.
Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi # Digi24.ro
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni „un uragan major” până duminică, a avertizat vineri Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP. Zonele cele mai vizate sunt Haiti și Jamaica.
Premierul nipon Sanae Takaichi, avertisment despre acțiunile militare ale Chinei: „O preocupare serioasă”. Când se va întâlni cu Trump # Digi24.ro
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat vineri că doreşte să ducă relaţia dintre Tokyo şi Washington pe „noi culmi”, îndemnând totodată la construirea unei „relaţii constructive şi stabile”, însoţită de un „dialog sincer”, cu China, ale cărei acțiuni militare în zona Taiwanului reprezintă „o preocupare serioasă”.
Trump spune că un donator a oferit 130 de milioane de dolari pentru a acoperi salariile militarilor în timpul crizei bugetare din SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că un donator privat bogat a oferit 130 de milioane de dolari guvernului american pentru a acoperi potenţialele deficite salariale militare cauzate de blocajul administrativ, relatează Reuters.
Panică la Kremlin: Putin și-a trimis de urgență emisarul la Casa Albă pentru a încerca să-l îmbuneze pe Donald Trump # Digi24.ro
După schimbarea bruscă de poziție a lui Donald Trump, care a impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil și a anulat summitul cu Vladimir Putin de la Budapesta, Kremlinul a trimis de urgență în SUA un negociator cheie pentru Ucraina.
Viktor Orbán: „Ungaria caută modalități de a ocoli sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că țara sa caută modalități de a ocoli sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești.
Operațiunile antidrog ale SUA ar putea devia rutele cartelurilor spre Europa. Oficial german: „Situația e deja tensionată” # Digi24.ro
Operațiunile Statelor Unite împotriva cartelurilor de droguri din America Latină ar putea redirecționa fluxurile de trafic spre Europa, avertizează comisarul guvernului german pentru problema drogurilor, Hendrik Streeck. Oficialul spune că măsurile mai dure luate de Washington împotriva rețelelor din Columbia și Venezuela pot determina grupările criminale să caute „rute alternative” și noi țări de tranzit, iar „situația pe piața drogurilor este deja tensionată”.
Un român dintr-o bandă periculoasă de hoți din Madrid a fost arestat. El a furat un ceas de 37.000 de euro # Digi24.ro
Un român, membru al celei mai puternice și periculoase bande de hoți de ceasuri de lux din Madrid, a fost arestat într-o operațiune specială. El acționa de mai mulți ani alături de ceilalți membri și fura ceasuri și accesorii care valorau zeci, chiar sute de mii de euro.
Pe urmele radiațiilor: mai multe instituții au cumpărat teste pentru „câmpurile electromagnetice”, după ce sporul de antenă s-a redus # Digi24.ro
Prefecturi, inspectorate de poliție, poliție locală și chiar Cancelaria prim-ministrului au achiziționat, în ultimele luni, teste pentru verificarea „câmpurilor electromagnetice” din clădiri. Măsurătorile vin după ce Guvernul a plafonat sporurile pentru condiții vătămătoare, inclusiv sporul de „antenă”, la maximum 300 de lei brut, care în unele cazuri putea ajunge și la 1.500 de lei.
Sorin Grindeanu: „Dacă și a doua oară apucăm pe același drum, cu același proict de lege, înseamnă că nu ne dorim ca ea să treacă” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus într-o conferință de presă că „dacă și a doua oară o apucăm pe același drum cu același proiect de lege, nu stăm după avize CSM, nu ascultăm ce zice justiția și ne așteptăm să fie o altă finalitate, înseamnă că nu ne dorim să treacă o lege care să reglementeze pensiile, fiindcă va avea același deznodământ”, informează Digi24
Nicușor Dan, discurs la Teatrul Național din Iași: „O societate este definită de instituțiile pe care le are” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a ținut vineri, 24 octombrie, un discurs la Teatrul Național din Iași, unde participă la ceremonia aniversară a Univeristății „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”. Ambele instituții împlinesc 165 de ani de existență.
Lanțul francez de retail Carrefour vrea să-și vândă magazinele din România și să iasă astfel de pe piața românească, potrivit publicației franceze L’Informe.
Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme la care efectuase un control. Funcționarul ar fi cerut mita pentru a limita verificările doar la anumite aspecte și pentru a aplica o simplă amendă.
Donald Trump ar putea să se întâlnească săptămâna viitoare cu Kim Jong Un. Unde ar fi întrevederea # Digi24.ro
Ministrul sud-coreean al Unificării a declarat vineri că estimează că şansele sunt „mari” ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în peninsulă, săptămâna viitoare.
Avertismentul Kremlinului după sancțiunile impuse de Occident: „Acționăm în propriul nostru interes” # Digi24.ro
Rusia analizează cele mai recente sancțiuni occidentale și va acționa în conformitate cu interesele sale, a transmis vineri, 24 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.
Donald Trump, derapaj la adresa unui reporter francez: „Nu înțeleg o vorbă din ce spune. Însă are accent frumos” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a fost criticat de presa de peste ocean, după ce joi, într-o conferință de presă, ar fi făcut o remarcă „sarcastică” și „nepoliticoasă” la adresa unei jurnaliste al cărei accent, spunea el, nu îl înțelegea. Liderul de la Washington a părut enervat de intervenția reporterului din Franța, afirmând „Nu înțeleg nimic din ce spune” atunci când acesta i-a pus o întrebare despre Cisiordania. Ulterior, a venit și răspunsul președintelui SUA: „nu-ți face griji pentru Cisiordania”, anunță HuffPost.
Fostul ministru care l-a acuzat pe George Simion că a colaborat cu serviciile de la Moscova a câștigat procesul și la Curtea de Apel # Digi24.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a anunțat vineri, 24 octombrie, că Curtea de Apel Centru a respins apelul lui George Simion împotriva hotărârii judecătorești, care constata că acuzațiile lui Șalaru privind colaborarea liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) cu agenții Moscovei sunt reale.
