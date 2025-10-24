Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei

14:20

Președintele american Donald Trump a fost criticat de presa de peste ocean, după ce joi, într-o conferință de presă, ar fi făcut o remarcă „sarcastică” și „nepoliticoasă” la adresa unei jurnaliste al cărei accent, spunea el, nu îl înțelegea. Liderul de la Washington a părut enervat de intervenția reporterului din Franța, afirmând „Nu înțeleg nimic din ce spune” atunci când acesta i-a pus o întrebare despre Cisiordania. Ulterior, a venit și răspunsul președintelui SUA: „nu-ți face griji pentru Cisiordania”, anunță HuffPost.