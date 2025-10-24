Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului!
Antena Sport, 24 octombrie 2025 21:50
Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a vorbit la finalul meciului echipei sale cu Petrolul, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, şi despre scandările xenofobe ale fanilor “lupilor galbeni”. Robert Ilyeş a dezvăluit că decizia ca Szalay să bată penalty-ul din minutul 90 i-a aparţinut lui. Szalay a trimis în bară, iar […] The post Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului! appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
22:20
Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial # Antena Sport
Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie. „Poliţia Naţională a rezolvat furtul a cinci ceasuri de lux din casa unui fost fotbalist profesionist din Madrid”, a anunţat poliţia […] The post Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial appeared first on Antena Sport.
22:20
Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei # Antena Sport
Patrick Vieira a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu. Antrenorul celor de la Genoa a dezvăluit faptul că mijlocașul de 32 de ani a revenit la antrenamentele „grifonilor”. Nicolae Stanciu nu va fi însă apt pentru confruntarea din această etapă de Serie A. Genoa se va duela cu Torino duminică, de la 13:30. Patrick Vieira, anunț despre revenirea […] The post Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
21:50
Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a vorbit la finalul meciului echipei sale cu Petrolul, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, şi despre scandările xenofobe ale fanilor “lupilor galbeni”. Robert Ilyeş a dezvăluit că decizia ca Szalay să bată penalty-ul din minutul 90 i-a aparţinut lui. Szalay a trimis în bară, iar […] The post Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului! appeared first on Antena Sport.
21:50
„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna # Antena Sport
Florin Lovin a identificat marea problemă de la FCSB, după eșecul cu Bologna. Acesta a transmis că schimbările dese ale echipei de start reprezintă cauza lipsei de rezultate. Fostul jucător a declarat că jucătorii FCSB-ului au o problemă și la nivel de încredere, fiind convins că Elias Charalambous și Mihai Pintilii reușesc cu greu să-i motiveze pe campioni. A identificat marea […] The post „Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
21:30
Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol “câinilor”! Gestul făcut de el după reuşită # Antena Sport
Robert Moldoveanu (26 de ani) a înscris în minutul 40 al meciului FC Argeş – Dinamo. Atacantul piteştenilor, care a evoluat în trecut la Dinamo, a marcat cu noroc, cu un şut deviat. Imediat după gol, Moldoveanu a ridicat braţele, semn că nu a dorit să se bucure pentru reuşita împotriva fostei sale echipe. El […] The post Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol “câinilor”! Gestul făcut de el după reuşită appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
21:10
Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram # Antena Sport
Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dezvăluit mesajul pe care i l-a trimis lui Mirel Rădoi, după ce antrenorul l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram înaintea partidei cu Noah, din Conference League. Mihai Rotaru îi acordă sprijin total lui Rădoi. Patronul oltenilor e de părere că nu e niciun conflict între Rădoi şi Baiaram […] The post Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB! 4 nume pe lista neagră. Unul e Şut # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB! 4 nume pe lista neagră. Unul e Şut appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Născut la Paris, Karamoko nu vede nicio asemănare între Bucureşti şi capitala Franţei # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Născut la Paris, Karamoko nu vede nicio asemănare între Bucureşti şi capitala Franţei appeared first on Antena Sport.
21:00
Lovitură uriașă pentru Barcelona înaintea meciului cu Real Madrid. Raphinha e OUT pentru El Clasico # Antena Sport
Barcelona a primit o lovitură uriașă înainte de El Clasico. Raphinha nu va putea evolua în duelul cu Real Madrid, duel care se va disputa duminică, de la ora 17:15, pe Santiago Bernabeu. Catalanii sperau ca Raphinha să se recupereze la timp pentru confruntarea cu „galacticii”. Starul brazilian s-a accidentat în urmă cu o lună, în victoria Barcelonei cu Real Oviedo. […] The post Lovitură uriașă pentru Barcelona înaintea meciului cu Real Madrid. Raphinha e OUT pentru El Clasico appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram appeared first on Antena Sport.
20:40
Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora – Rio Ave şi Benfica – Arouca se joacă sâmbătă (22:30) # Antena Sport
Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, o întâlneşte sâmbătă, de la ora 22:30, pe Rio Ave. Formaţia antrenată de Jose Mourinho, Benfica, joacă tot sâmbătă, şi tot de la 22:30, acasă, cu Arouca. Ambele meciuri se văd live în AntenaPLAY. Înaintea etapei a 9-a din Liga Portugal, FC Porto e lider, cu 22 de puncte. […] The post Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora – Rio Ave şi Benfica – Arouca se joacă sâmbătă (22:30) appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
20:20
„L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați”. Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda # Antena Sport
Eugen Neagoe a oferit o reacție dură după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa a 14-a din Liga 1. Antrenorul „lupilor” s-a plâns după ce a primit cartonaș galben din partea arbitrului Horațiu Feșnic. Neagoe a fost avertizat pe motiv că aproape intrase pe teren, după ce a părăsit zona destinată […] The post „L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați”. Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda appeared first on Antena Sport.
20:00
Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico # Antena Sport
Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile acide ale lui Lamine Yamal. Puștiul Barcelonei nu s-a ferit să-i atace pe rivalei înainte de El Clasico. „Fură, se plâng mult”, au fost cuvintele pe care Lamine Yamal le-a adresat celor de la Real Madrid, într-un interviu acordat în Spania. Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal […] The post Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico appeared first on Antena Sport.
20:00
Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro # Antena Sport
Clubul de fotbal Inter Milano pregătește o ofertă de aproape 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura starului Nico Paz de la Como, în ciuda opțiunii clubului spaniol Real Madrid de a-l răscumpăra pe jucătorul de 21 de ani, conform Football Italia, care citează Tycsports din Argentina. Echipa antrenată de românul Cristian Chivu […] The post Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
19:50
Rijeka – Sparta Praga 1-0. Meciul, reluat din repriza a doua după ce a fost întrerupt joi din pricina vremii # Antena Sport
Echipa croată Rijeka a dispus vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea cehă Slavia Praga, în etapa a doua din Conference League. Întrerupt joi seara din cauza ploii torenţiale, meciul dintre Rijeka şi Sparta Praga s-a reluat vineri, pe arena Rujevica, începând cu minutul 46, de la scorul 0-0. Daniel Adu-Adjei a marcat pentru […] The post Rijeka – Sparta Praga 1-0. Meciul, reluat din repriza a doua după ce a fost întrerupt joi din pricina vremii appeared first on Antena Sport.
19:40
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Liga 1. Ploieştenii au deschis scorul la Miercurea-Ciuc, dintr-un penalty dictat de arbitrul Horaţiu Feşnic la un henţ al lui Paszka. A transformat Chică-Roşă, în minutul 13, iar după nouă minute Jyry a fost aproape […] The post Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90 appeared first on Antena Sport.
19:20
Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta” # Antena Sport
Viaţa de zi cu zi a lui Haaland este o combinaţie între disciplina sportivă şi ritualuri personale, aşa cum a dezvăluit pe noul său canal de YouTube, lansat cu un videoclip intitulat „O zi din viaţa unui fotbalist profesionist”. Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, pune sirop de arţar în cafea, stă în faţa unui aparat cu lumină roşie pentru a absorbi vitamina D şi este priceput în a găti la grătar fripturi la perfecţie. Obiceiurile speciale ale […] The post Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta” appeared first on Antena Sport.
19:10
Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo” # Antena Sport
Marius Niculae (44 de ani), fost atacant al lui Dinamo, în prezent manager al naţionalei U21, a analizat derby-ul “câinilor” cu Rapid. Dinamo – Rapid s-a terminat 0-2. Giuleştenii au pus capăt unei serii de 11 meciuri la rând fără înfrângere pe teren propriu pentru “câini”. Marius Niculae e de părere că această înfrângere cu […] The post Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo” appeared first on Antena Sport.
19:00
“Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei # Antena Sport
Marius Niculae (44 de ani) e convins că România va aborda meciul cu Bosnia la victorie. Dacă vor reuşi să învingă Bosnia, tricolorii vor egala la puncte naţionala lui Dzeko. În acest moment România e pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 […] The post “Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei appeared first on Antena Sport.
18:40
Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a fost comparat cu Louis Munteanu, după scandalul cu Mirel Rădoi. Florin Prunea a analizat situația mijlocașului Universității Craiova, după ce a fost lăsat în afara lotului la meciul cu Noah. Ștefan Baiaram a fost anunțat de Mirel Rădoi că va fi rezervă în duelul din Conference League, încheiat cu scorul de 1-1. Mijlocașul a fost extrem de nemulțumit de decizia antrenorului, […] The post Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
18:20
Fostul jucător din România e erou în țara cu 40.000 de locuitori! Gol istoric și trei puncte în Europa # Antena Sport
Campioana din teritoriul aflat în capătul sudic al continentului a scris istorie joi seară, pe stadionul Europa Point. Lincoln Red Imps a câștigat cu 2-1 în fața polonezilor de la Lech Poznan, în Conference League, și a devenit prima echipă din Gibraltar care cucerește puncte în grupele cupelor europene. Kike Gómez a deschis scorul pentru […] The post Fostul jucător din România e erou în țara cu 40.000 de locuitori! Gol istoric și trei puncte în Europa appeared first on Antena Sport.
18:20
Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință” # Antena Sport
Max Verstappen a făcut un anunț despre lupta la titlu înaintea Marelui Premiu al Mexicului. Pilotul de la Red Bull se clasează pe trei în clasamentul general al piloților, la o distanță de 40 de puncte față de liderul Oscar Piastri. Max Verstappen a transmis că toată lumea se gândea că McLaren va câștiga fără […] The post Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință” appeared first on Antena Sport.
18:00
Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League # Antena Sport
Portarul titular al echipei naţionale, Ionuţ Andrei Radu (28 de ani), s-a impus la Celta Vigo. Radu a apărat poarta formaţiei spaniole şi în meciul Celta Vigo – Nice 2-1, din Europa League. Prestaţia lui Ionuţ Radu din meciul cu echipa franceză a fost lăudată de presa spaniolă. Presa spaniolă, despre Ionuţ Radu, după Celta […] The post Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League appeared first on Antena Sport.
17:50
Rapid a făcut un anunț oficial despre starea lui Andrei Borza. Giuleștenii au dezvăluit cum se simte fundașul de 19 ani, în urma operației suferite. Borza s-a ales cu o fractură la un deget al piciorului drept în cantonamentul naționalei, înaintea amicalului pierdut de „tricolori” cu Canada, scor 0-3, luna trecută. Ultimele detalii despre starea […] The post Ultimele detalii despre starea lui Andrei Borza. Anunțul oficial făcut de Rapid appeared first on Antena Sport.
17:30
Condiția pusă de englezi pentru ca Radu Drăgușin să evolueze în Bosnia – România. De ce trebuie să țină cont Mircea Lucescu # Antena Sport
S-a aflat condiția pusă de englezi pentru ca Radu Drăgușin să poată evolua în meciul României cu Bosnia. Fundașul de 23 de ani al lui Tottenham a fost trecut de Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru meciurile de luna viitoare. Radu Drăgușin nu a revenit încă pe teren la Tottenham, după accidentarea gravă de la finalul lunii ianuarie. El […] The post Condiția pusă de englezi pentru ca Radu Drăgușin să evolueze în Bosnia – România. De ce trebuie să țină cont Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
17:30
Israelienii nu și-au luat gândul de la Lisav Eissat! Cum vor să îl deturneze pe fundașul României # Antena Sport
Lisav Eissat a debutat la naționala României în meciul amical cu Moldova, din luna octombrie. Acum, el a fost convocat pe lista preliminară și pentru meciurile cu Bosnia și San Marino de către Mircea Lucescu, cel care a fost extrem de mulțumit de modul în care fundașul s-a prezentat la lot. În vârstă de 20 […] The post Israelienii nu și-au luat gândul de la Lisav Eissat! Cum vor să îl deturneze pe fundașul României appeared first on Antena Sport.
17:20
(P) El Clasico, episodul 262: Real Madrid, favorită la pariuri în meciul cu FC Barcelona # Antena Sport
Episodul cu numărul 262 din El Clasico se va disputa duminică, de la ora 17:15. În fața unui stadion plin, pe Santiago Bernabéu, Real Madrid și FC Barcelona vor încerca să facă un nou meci mare, care să încânte zecile de milioane de telespectatori la nivel global. În plus, partida are ca miză și ocuparea […] The post (P) El Clasico, episodul 262: Real Madrid, favorită la pariuri în meciul cu FC Barcelona appeared first on Antena Sport.
17:20
AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie sunt pe as.ro, de la lista preliminară a stranierilor convocați de Lucescu până la istoria scrisă de Lincoln Red Imps, echipa din Gibraltar. 1. Drăgușin, pe listă Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Radu Drăgușin […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie appeared first on Antena Sport.
17:10
Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali: „Nu-l putem judeca pentru un joc. E un jucător excepțional” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, după ce Bologna a învins-o cu 2-1 pe FCSB, în etapa a treia din Champions League. Patronul campioanei l-a criticat pe Adrian Șut, după eroarea comisă de acesta la unul dintre golurile marcate de italieni. Becali a transmis chiar faptul că e gata să-l scoată din […] The post Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali: „Nu-l putem judeca pentru un joc. E un jucător excepțional” appeared first on Antena Sport.
17:10
Reacţia lui Marius Niculae după ce Dennis Man a reuşit o “dublă” pentru PSV: “Poate să dea tonul cu Bosnia” # Antena Sport
Marius Niculae (44 de ani) l-a felicitat pe Dennis Man (27 de ani) pentru “dubla” reuşită în meciul PSV – Napoli 6-2 din Liga Campionilor. Site-ul de specialitate flashscore.ro i-a acordat nota 8.2 lui Dennis Man pentru prestaţia din partida cu campioana Italiei, cea mai mare a meciului. Dennis Man a fost declarat “omul meciului” […] The post Reacţia lui Marius Niculae după ce Dennis Man a reuşit o “dublă” pentru PSV: “Poate să dea tonul cu Bosnia” appeared first on Antena Sport.
16:40
LeBron James apare în dosarul care a zguduit NBA! Cum a fost starul lui Lakers folosit de un prieten # Antena Sport
Numele lui LeBron James, vedeta celor de la Los Angeles Lakers, a apărut în investigația FBI care a zguduit NBA săptămâna aceasta. Este vorba despre două anchete în legătură cu mafia pariurilor din cel mai important campionat de baschet din lume. Terry Rozier, baschetbalistul lui Miami Heat, Chauncey Billups, antrenorul lui Detroit Pistons și Damon […] The post LeBron James apare în dosarul care a zguduit NBA! Cum a fost starul lui Lakers folosit de un prieten appeared first on Antena Sport.
16:40
FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile # Antena Sport
FC Argeș – Dinamo, duelul din etapa a 14-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la 20:30. „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni, după eșecul din runda precedentă, cu Rapid. Giuleștenii s-au impus în derby-ul cu Dinamo, scor 2-0. „Câinii” au ratat astfel șansa de a urca […] The post FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
16:30
Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: “A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a continuat să îl critice pe Adrian Şut (26 de ani), după ce ieri, imediat după înfrângerea cu Bologna, l-a considerat principalul vinovat pentru că FCSB nu a reuşit să ia niciun punct, acasă, cu echipa italiană. Adrian Şut a greşit la primul gol marcat de Bologna. După meci, la […] The post Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: “A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
16:20
Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter: „Trebuie să mă justific? Așa mi s-a părut normal” # Antena Sport
Cristi Chivu a avut un discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter, din etapa a 8-a din Serie A. Antrenorul român a oferit o replică dură după ce a fost criticat în Italia pentru decizia de a le oferi jucătorilor lui o zi liberă, înaintea meciului cu campioana. Concret, după victoria categorică din Champions League, […] The post Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter: „Trebuie să mă justific? Așa mi s-a părut normal” appeared first on Antena Sport.
15:40
Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său # Antena Sport
Marcus Rashford speră să rămână la FC Barcelona după ce contractul său de împrumut de la Manchester United va expira în vară, relatează BBC. Barcelona are opţiunea de a-l transfera definitiv pe atacantul englez pentru 28 de milioane de lire sterline, o sumă mai mică decât cele 40 de milioane pe care United le-ar cere […] The post Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său appeared first on Antena Sport.
15:40
FCSB şi Universitatea Craiova nu reuşesc să strângă puncte în clasamentul coeficienților UEFA, iar acum suntem pe locul 23! Dacă nu adunăm puncte din meciurile viitoare şi nu reuşim să ajungem pe locul 22 în clasamentul punctajelor din cupele europene, atunci România pierde şansa de a putea trimite campioana Superligii în turul 2 al Ligii […] The post Probleme pentru România. Ungaria ne-a luat faţa în clasamentul coeficienților UEFA appeared first on Antena Sport.
15:20
Selecţionerul naţionalei U21, Costin Curelea, a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi pentru cele două partide din preliminariile EURO 2027, împotriva Finlandei, în deplasare, şi Spaniei, pe teren propriu. Programul tricolorilor în luna noiembrie: • Vineri, 14 noiembrie, ora 17:00: Finlanda U21 – România U21 (Stadion Veritas, Turku) • Marţi, 18 noiembrie, […] The post FRF a anunţat stranierii pentru naționalele U21 și U20 appeared first on Antena Sport.
15:00
“Oameni de doi lei”. Gigi Becali a răbufnit din nou după ce FCSB a pierdut cu Bologna # Antena Sport
Gigi Becali a avut din nou un discurs vehement la adresa arbitrajului din meciul FCSB – Bologna, pierdut de roș-albaștri cu 2-1. La peste 12 ore distanță de fluierul final, patronul a comentat din nou asupra fazelor în care consideră că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile centralului leton, Andris Treimanis. Ca în stilul […] The post “Oameni de doi lei”. Gigi Becali a răbufnit din nou după ce FCSB a pierdut cu Bologna appeared first on Antena Sport.
14:50
Cum a pierdut Simona Halep 18 milioane de dolari. Anunţul americanilor despre greşeala care a costat-o o avere # Antena Sport
Simona Halep se poate bucura încă de o avere generoasă, dar conturile ei au cunoscut pierderi uriaşe. Mai exact, pierderile ei financiare se ridică la 18 milioane de dolari din momentul în care s-a retras din tenis. În perioada în care se afla în activitate, Simona Halep se putea lăuda cu o avere de 48 […] The post Cum a pierdut Simona Halep 18 milioane de dolari. Anunţul americanilor despre greşeala care a costat-o o avere appeared first on Antena Sport.
14:40
Gigi Becali, verdict necruțător în cazul Baiaram: “Nu faci la mine mofturi! Îl felicit pe Mirel” # Antena Sport
Gigi Becali a comentat situația lui Ștefan Baiaram, cel care a fost scos din lotul Universității Craiova de Mirel Rădoi, chiar înaintea meciului din Conference League cu armenii de la Noah, încheiat la egalitate, scor 1-1. Dat ca rezervă pe foaia de joc, Ștefan Baiaram a avut o ieșire nervoasă, motiv pentru care a fost […] The post Gigi Becali, verdict necruțător în cazul Baiaram: “Nu faci la mine mofturi! Îl felicit pe Mirel” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:10
FCSB a cerut penalty în partida cu Bologna, dar centralul Andris Treimanis nu a acorat nimic. Cum s-a derulat faza? În minutul 65, Bîrligea a pătruns în careu, iar Vitik, fundașul italienilor l-a împins cu ambele mâini pe atacantul FCSB-ului. Adrian Poprumboiu crede că se cuvenea acordarea unui penalty pentru bucureşteni. “Pentru mine e o […] The post “Eroare majoră!” De ce Porumboiu crede că FCSB trebuia să primească penalty appeared first on Antena Sport.
14:00
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Surpriza: Drăgușin # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunțat astăzi, 24 octombrie, lista jucătorilor din străinătate pe care ar putea să se bazeze la meciurile din noiembrie contra Bosniei și lui San Marino. Marea surpriză este posibila revenire a lui Radu Drăgușin, care e în proces de recuperare după ruptura de ligament încrucișat suferită în ianuarie. Duelul contra balcanicilor este […] The post Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Surpriza: Drăgușin appeared first on Antena Sport.
14:00
Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” # Antena Sport
Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit de Octavian Popescu, după FCSB – Bologna 1-2. Fotbalistul de 22 de ani a intrat în repriza a doua, dar nu l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor. Becali și-a pierdut răbdarea și consideră că i-a dat prea multe șanse lui Octavian Popescu. Patronul roș-albaștrilor a avut un discurs dur […] The post Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” appeared first on Antena Sport.
13:50
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunțat astăzi, 24 octombrie, lista jucătorilor din străinătate pe care ar putea să se bazeze la meciurile din noiembrie contra Bosniei și lui San Marino. Duelul contra balcanicilor este pe 15 noiembrie, în timp ce cel în fața statului enclavă din Italia e pe 18. Lista preliminară a stranierilor PORTARI Ionuț RADU […] The post Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino appeared first on Antena Sport.
13:40
Adi Ilie a făcut o analiză riguroasă a FCSB după meciul cu Bologna, pierdut în Liga Europa, cu 1-2. El crede că echipa a scăzut dramatic în valoare faţă de anul trecut. Mai mult, fostul atacant al naţionalei crede că au fost momente în care italienii au ridiculizat FCSB: “mi s-a părut că îi și […] The post Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: “La cum joacă ratează play-off-ul” appeared first on Antena Sport.
13:20
Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile” # Antena Sport
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, este de părere că se vorbește prea mult despre evenimentele din afara terenului care au avut loc înaintea meciului oltenilor cu Noah, din Conference League. Patronul formației din Bănie nu contestă decizia lui Rădoi de a-l lăsa în afara lotului pe Baiaram, după ieșirea nervoasă a fotbalistului […] The post Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile” appeared first on Antena Sport.
13:20
Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge # Antena Sport
Fostul antrenor al lui Liverpool, Rafa Benitez, a fost angajat vineri pentru a antrena echipa Panathinaikos. Potrivit presei elene, contractul său prevede cel mai mare salariu acordat vreodată unui antrenor în această ţară, relatează AP. Cât va încasa Rafa Benitez la Panathinaikos Clubul din Atena, care se află pe locul şapte în Superliga Greciei, formată […] The post Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge appeared first on Antena Sport.
13:10
Ilie Stan depune plângere penală împotriva CJ Buzău. El și jucătorii își cer banii, după ce Gloria s-a desființat # Antena Sport
Ilie Stan a oferit detalii incredibile legate de dezastrul pe care l-a găsit la Gloria Buzău, atunci când a acceptat să preia echipa în încercarea de a o salva de la retrogradare. Misiunea antrenorului de 58 de ani a eșuat, iar clubul s-a desființat, însă el și jucătorii au în continuare salarii restante, motiv pentru […] The post Ilie Stan depune plângere penală împotriva CJ Buzău. El și jucătorii își cer banii, după ce Gloria s-a desființat appeared first on Antena Sport.
12:30
Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: “Nu-mi fac nicio grijă” # Antena Sport
Oscar Piastri nu se teme de forma foarte bună a lui Max Verstappen din ultimele curse. Dacă în cea mai mare parte a sezonului, toată lumea a crezut că lupta se va da între cei doi piloți de la McLaren, olandezul a recuperat incredibil și pune presiune pe Norris și Piastri. “Marele Circ” continuă la […] The post Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: “Nu-mi fac nicio grijă” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.