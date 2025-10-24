Fotbal: Inter Milano pregătește o ofertă de 58 de milioane de euro pentru Nico Paz
Ziarul de Iasi, 24 octombrie 2025 23:20
Clubul de fotbal Inter Milano pregătește o ofertă de aproape 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura starului Nico Paz de la Como, în ciuda opțiunii clubului spaniol Real Madrid de a-l răscumpăra pe jucătorul de 21 de ani, conform Football Italia, care citează Tycsports din Argentina.
• • •
Acum o oră
23:20
Acum 2 ore
22:20
Imagini rare suprinse la Iași – Președintele Nicușor Dan, alături de omul de afaceri Iulian Dascălu și directorul Amazon, Cristian Josan # Ziarul de Iasi
Președintele Nicușor Dan se află în acest început de weekend la Iași, cu ocazia manifestărilor dedicate aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC).
Acum 4 ore
20:20
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele cu Bosnia şi cu San Marino, ultimele din grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026, scrie news.ro.
Acum 6 ore
19:20
Rashford vrea să rămână la FC Barcelona după expirarea împrumutului: „Îmi place acest club” # Ziarul de Iasi
Marcus Rashford speră să rămână la FC Barcelona după ce contractul său de împrumut de la Manchester United va expira în vară, relatează BBC, citat de News.ro
19:20
Un accident grav, soldat cu doi morți, a avut loc vineri după-amiază pe DN 2, la ieșirea din Drăgănești.
18:20
Fenomen spectaculos pe cerul Iașului într-o seară de toamnă târzie – Un curcubeu dublu (FOTO/VIDEO) # Ziarul de Iasi
Ieșenii au fost vineri seară martorii unui fenomen rar și spectaculos, mai ales pentru această perioadă a anului.
Acum 8 ore
17:20
De la Ceban la Costiuc: cum a ajuns Kremlinul în Parlamentul Republicii Moldova prin Wi-Fi # Ziarul de Iasi
După ce au pierdut pe teren – prin vot liber –, strategii Moscovei au mutat jocul în online. Așa a ajuns Vasile Costiuc în Parlamentul de la Chișinău: prin cablul de internet, printr-o rețea de conturi false, prin campanii coordonate de troli și printr-un discurs calibrat pe neîncredere și furie. Este reușita noii metode: destabilizarea lentă, constantă, fără zgomot, dar cu efecte de durată.
16:20
SPORT Distracție la Bacău pentru CSM Iași 2020. Victorie lejeră în fața „lanternei” # Ziarul de Iasi
Așa cum am anticipat, echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 nu a avut vreo problemă în meciul din etapa a V-a a ultimului eșalon intern.
16:20
Accident șocant la Iași – Un camion s-a răsturnat peste o mașină. Multiple victime (VIDEO) # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav s-a produs vineri pe drumul național DN2, în județul Iași, între localitățile Cristești și Drăgușeni. Un camion s-a răsturnat peste un autoturism, în urma impactului fiind rănite patru persoane.
Acum 12 ore
15:20
(VIDEO) De la speranță la viață: cum transformă testarea genetică succesul fertilizării in vitro. Dr. Bogdan Doroftei: „E o adevărată revoluție” # Ziarul de Iasi
Medicina reproductivă trece printr-o revoluție la nivel global, iar România nu face excepție. În contextul în care statisticile arată că unul din șase cupluri se confruntă cu infertilitatea, noile tehnologii, în special cele din sfera geneticii, devin factorul decisiv în succesul unei sarcini obținute prin fertilizare in vitro (FIV). Am discutat cu Prof. Dr. Bogdan Doroftei, medic ginecolog și specialist în fertilizare și fondatorul Origyn Fertility Center Iași, despre cum arată viitorul reproducerii asistate în România, despre noile tehnologii genetice și de ce, dincolo de cifre, succesul în acest domeniu se traduce simplu în aducerea pe lume a unui copil sănătos.
14:20
LIVE TEXT/VIDEO | Președintele Nicușor Dan a ajuns la Teatrul Național Iași. Ține un discurs la Zilele UAIC # Ziarul de Iasi
De la ora 14.00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași, are loc ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) și a Universității Naționale de Arte „George Enescu" (UNAGE), ambele marcând 165 de ani de existență.
12:20
Sancțiunile de ieri noapte anunțate de Trump vor lovi și la Iași. Patru benzinării din oraș ar putea fi închise, combustibili mai scumpi # Ziarul de Iasi
O decizie luată la mii de kilometri distanță - sancțiunile economice anunțate de Donald Trump împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil - vor avea foarte probabil ecou și în Iași, deși orașul nu are o legătură directă cu extracția sau rafinarea petrolului. În oraș sunt patru benzinării Lukoil - în Păcurari, Sf. Lazăr, Calea Chișinăului și Strada Morilor. Aparent, impactul închiderii acestor benzinării ar fi minim. Așa e însă?
11:20
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia armeană Noah, în a doua etapă din Conference League, potrivit News.ro.
Acum 24 ore
10:20
Nu a rămas nicio dovadă a activității de topograf sau cartograf a lui Gheorghe Asachi, însă a rămas amprenta sa ca dascăl, mărturie fiind lucrările elevilor săi, printre care și hărțile lui Petru Asachi, la care se pot adăuga și realizările fiilor săi: hărțile lui Alexandru Asachi și manualul de topografie a lui Dimitrie Asachi.
10:20
Nicușor Dan zboară la Iași cu un avion militar, direct de la Bruxelles. Aterizează aici la ora 12,30 # Ziarul de Iasi
Președintele României, Nicușor Dan, se întoarce astăzi în țară la bordul unui avion militar C-27J Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, după o vizită oficială desfășurată la Bruxelles. Aeronava a decolat în această dimineață, la ora 7:00, de pe un aeroport militar belgian și este așteptată să aterizeze la Iași în jurul orei 12:30.
04:20
FOTBAL Etapă întinsă în două zile. Unde poate fi văzut meciul dintre ACSM Reșița și Politehnica Iași de mâine? # Ziarul de Iasi
Întinse des pe durata a cinci zile, etapele Ligii a II-a de fotbal încep să se „strângă". Dacă runda a X-a s-a jucat în trei zile, meciurile din această săptămână vor avea loc doar sâmbătă și duminică.
04:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Dacă se apropie sfârșitul lunii octombrie, știi ce înseamnă asta: e vremea pentru FILIT! Cum, nu știai? Chiar zilele acestea are loc Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași. Din zecile de evenimente pregătite pentru acest final de săptămână, cu siguranță vei găsi ceva pe gustul tău. Aruncă o privire peste program – cine știe, poate tocmai scriitorul tău preferat vine la Iași, iar tu încă nu ai aflat!
04:20
Nicușor Dan vine azi la ,,Zilele UAIC”: aniversarea a 165 de ani a primei universități românești. Ce evenimente vor fi onorate de președinte # Ziarul de Iasi
Manifestările dedicate aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) debutează astăzi și se vor desfășura până pe 29 octombrie, reunind peste 80 de evenimente academice, culturale și artistice, la o parte dintre ele fiind anunțat și președintele României, Nicușor Dan.
04:20
În doar două luni, statul va plăti celor 303 magistrați pensionari din Iași aproape 15 milioane euro. Cea mai mare pensie specială din județ: 8.000 de euro pe lună # Ziarul de Iasi
Curtea Constituțională a respins proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. În timp ce proiectul se întoarce în Parlament, din vistieria statului pleacă lunar milioane către cei 303 magistrați ieșeni pensionari. Cea mai mare pensie din Iași depășește 8.000 de euro net, în timp ce sistemul contributiv rămâne la o treime din această sumă.
03:30
Cine poate primi ajutor pentru încălzire în sezonul 2025-2026? Data limită pentru depunerea cererilor: 20 noiembrie # Ziarul de Iasi
A început perioada de depunere a cererilor pentru ajutorul de încălzire 2025–2026. Familiile cu venituri reduse pot solicita sprijin până pe 20 noiembrie, direct la primărie sau online.
03:30
Acarul Ciorb, cât pe ce să producă o mare tragedie la Gara Mare: a schimbat greșit acul de garare. Ce se întâmpla la Iași pe 25 octombrie, exact acum un secol? # Ziarul de Iasi
Acum exact 100 de ani, Iașul tremura la gândul unui posibil accident feroviar. Trenul 702 abia a fost oprit la timp, după ce acarul Ciorb Ștefan schimbase greșit acul de garare. În oraș, modernizarea părea să fie peste tot: abatorul comunei se pregătea să primească un aparat „Trichinos", pentru a verifica carnea de porc, iar firmele de construcții se uitau la planurile drumului Iași-Bivolari-Ștefănești. Telefonia începea să lege orașul de Chișinău, iar ieșenii visau la feeria „Grandiosului Mare Bal Electric".
03:20
Cu mandat internațional, reținut la vamă: ucrainean cercetat pentru infracțiuni cu droguri # Ziarul de Iasi
Pe numele bărbatului figura un mandat european de arestare și extrădare, emis de autoritățile din Germania.
03:20
FOTBAL Două meciuri acasă pentru echipele ieșene de Liga a III-a. Cine și unde joacă? # Ziarul de Iasi
Cele două echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a vor juca pe teren propriu în etapa a X-a.
03:20
Hopaa!? A început marea păruială între pesediști. Ia’n priviți aicea ce rufe murdare spală în stradă un personagiu școlit la Iași! # Ziarul de Iasi
Faptul că nici nu a început campania internă pentru congresul PSD de luna viitoare dar bubuiala dintre granzii partidului dă deja în clocot, ehehee, asta spune multe despre trupa înfierbântată de aici, stimați telespectatori!
03:20
Spitalul de Copii, disecat pe masa consilierilor județeni la ultima ședință a CJ. Care a fost concluzia politică? # Ziarul de Iasi
Jumătate din întrunirea de peste două ore a aleșilor județului a fost consacrată situației de la Spitalul „Sf. Maria" după infecția nosocomială care a ucis șapte copii. Nu s-a decis nimic în afara proiectului de hotărâre cu modificarea organigramei, dar rămâne de văzut dacă ideile exprimate de consilieri se vor concretiza în vreun fel în zilele următoare.
03:20
Creditul de 130 milioane lei pentru sistemul centralizat ieșean ne va costa suplimentar alte 35 milioane. Primăria așteaptă ofertele băncilor # Ziarul de Iasi
Estimările Primăriei sunt că noul credit va genera costuri suplimentare de 34,1 milioane lei. Valoarea împrumutului va fi de 130 milioane lei.
03:20
FILIT: prima zi – „În viața scriitorului nimic nu se irosește, totul se folosește”. Lecțiile a trei invitate: Silvia Dumitru, Dorota Masłowska și Judith Poznan # Ziarul de Iasi
Trei voci feminine ale literaturii contemporane - Silvia Dumitru (România), Dorota Masłowska (Polonia) și Judith Poznan (Germania) -, invitate ale ediției din acest an a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), au fost puse față în față în cadrul evenimentului „Scriitori în Centru", desfășurat la Casa FILIT din Piața Unirii. Rezultatul? Ceva fascinant.
00:20
Echipa italiană Bologna FC a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Liga Europa.
Ieri
23:20
Gheorghe Hagi a anunţat, joi, într-un comunicat, că nu intenţionează să se stabilească în altă ţară. Anunţul vine în contextul în care presa turcă a scris că Hagi ar urma să se stabilească în Turcia, scrie news.ro.
22:20
Gică Hagi, patronul echipei Farul Constanța, intenționează să plece din România pentru a fi mai aproape de fiul său, Ianis, potrivit gsp.ro.
20:20
Accident cu victime la Belvedere: un autoturism a intrat în plin într-un autobuz CTP de pe linia 41 # Ziarul de Iasi
Un accident rutier a avut loc în această seară, în zona Belvedere din municipiul Iași. Un autoturism a intrat în coliziune cu un autobuz, după ce șoferul autoturismului a încercat să vireze la stânga, către stația de carburanți MOL, manevră interzisă în acel punct.
18:20
Bogdan Matei(ANS): Legea privind ponderea de 40% sportivi români într-o echipă, aviz favorabil în Parlament # Ziarul de Iasi
Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat, joi, pentru Agerpres, că inițiativa legislativă privind obligativitatea echipelor de a avea în componență 40% sportivi români a primit aviz favorabil în Comisia pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților și urmează să intre la vot în cursul săptămânii următoare.
18:20
Într-un sens mai larg, se pune întrebarea dacă elitele de pe cele două „Coaste", atlantică și pacifică, au ajuns cumva la concluzia că partidul a pierdut în 2024 pentru că nu a fost suficient de progresist.
16:20
Atât istoria, cât şi mentalitatea unei comunităţi ajung să fie sintetizate în strategia de combinare a mirodeniilor, strategie asemănătoare șlefuirii unui cristal de mare preţ, obţinut după îndelungate operaţii alchimice. Dacă, în muzică şi arhitectură, vedem supleţea intelectuală a unei comunități, în felul său de a găti descoperim rafinamentul existenţial şi vitalitatea.
15:20
Echipa de fotbal Universitatea Cluj a anunțat, joi, numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, notează Agerpres.
14:20
Denis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Champions League # Ziarul de Iasi
Dennis Man se află între cei patru fotbalişti selectaţi de grupul de experţi UEFA pentru titlul de „jucătorul săptămânii" în Liga Campionilor, potrivit News.ro.
14:20
Cum se fac bani din alergare? Sportul ieșean, o piață de peste 7 milioane euro anual. Școlile sportive care câștigă cel mai mult la Iași # Ziarul de Iasi
Sportul prinde tot mai mult teren la Iași, fie că vorbim de baschet, box sau fitness. Interesul ieșenilor pentru mișcare a crescut în ultimii ani, impulsionat și de investițiile în infrastructură sportivă, dar și de preocuparea tot mai mare pentru un stil de viață activ.
12:20
Nicușor Dan vine mâine la Iași. Va sta două zile în oraș. Care este programul șefului statului? # Ziarul de Iasi
Președintele României vine mâine la Iași pentru o serie de evenimente oficiale și ceremonii aniversare.
11:20
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari, scrie News.ro.
04:20
A reînceput activitatea în instanțe, după 58 de zile de grevă ilegală. Cum a fost afectat mersul Justiției la Iași? „Dosare din 2023 primesc termene în aprilie 2026” # Ziarul de Iasi
După aproape două luni în care activitatea instanțelor a fost redusă la cauzele urgente, justiția ieșeană revine la programul normal. Atât Tribunalul Iași, cât și Curtea de Apel Iași au anunțat oficial, marți, 21 octombrie, suspendarea formei de
04:20
IPJ Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care a ucis mergând cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon. Fusese reintegrat la serviciul „mascați” # Ziarul de Iasi
Inspectoratul Județean de Poliție Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care, aflat în timpul liber, a lovit cu mașina un student olimpic la Poiana Brașov. Vlad Roșca era în stare de ebrietate și studentul lovit, Andrei Șerban Ionescu, s-a stins din viața. IPJ Iași a confirmat decizia pentru cei de la Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care au solicitat către IGPR suspendarea polițistului. Articolul IPJ Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care a ucis mergând cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon. Fusese reintegrat la serviciul „mascați” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Drumul alternativă destinat traficului actual spre și dinspre Bucium: Primăria Iași a relansat licitația. Costurile au crescut # Ziarul de Iasi
Costurile estimate ale variantei pe sub pasajul Socola au crescut cu aproape 25% față de procedura anterioară care a fost anulată în luna septembrie. Articolul Drumul alternativă destinat traficului actual spre și dinspre Bucium: Primăria Iași a relansat licitația. Costurile au crescut apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Cercetare pe datorie la Iași – Stațiunea de cercetare agricolă din Podu Iloaiei, pe lista neagră a ANAF: datorii de peste 3,5 milioane lei # Ziarul de Iasi
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei figurează pe lista instituțiilor publice cu datorii fiscale restante, ANAF urmând să trimită notificări oficiale începând din noiembrie 2025. La nivel național, suma totală datorată depășește 582 de milioane de lei. Articolul Cercetare pe datorie la Iași – Stațiunea de cercetare agricolă din Podu Iloaiei, pe lista neagră a ANAF: datorii de peste 3,5 milioane lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Proiect legislativ inițiat de un deputat ieșean: suspendarea permisului să fie amânată până la 120 de zile, la cerere. „Așa e în Germania” # Ziarul de Iasi
Inițiativa aparține șefului USR Iași, deputatul Ștefan Tanasă, și a fost depusă recent la Parlament. Articolul Proiect legislativ inițiat de un deputat ieșean: suspendarea permisului să fie amânată până la 120 de zile, la cerere. „Așa e în Germania” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
„Flori de Toamnă” 2025 – Tradiția culorilor de toamnă la Grădina Botanică din Iași revine din acest weekend. Vedetele ediției: ardeii iuți ornamentali # Ziarul de Iasi
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași anunță deschiderea celei de-a 49-a ediții a expoziției „Flori de Toamnă”, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate naturii și pasionaților de horticultură. Expoziția va fi deschisă publicului începând de sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 10.00, și va putea fi vizitată până pe 16 noiembrie 2025, zilnic, între orele 9.00 și 18.00. Articolul „Flori de Toamnă” 2025 – Tradiția culorilor de toamnă la Grădina Botanică din Iași revine din acest weekend. Vedetele ediției: ardeii iuți ornamentali apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
22-23 octombrie, noaptea care i-a îngrozit pe ieșeni. Ce grozăvii se petreceau la Iași acum exact 100 de ani? # Ziarul de Iasi
În urmă cu 100 de ani, Iașul a trecut printr-o noapte care i-a speriat pe locuitori: flăcări uriașe în Gara Mare, vagoane mistuite de foc și pompieri care luptau cu pălălaia întețită de vânt. Dar ziua a adus vestea care a făcut inimile ieșenilor să bată mai liniștit: un „fir telefonic de bronz, direct Iași–București”, urma să lege orașul de Capitală și să permită convorbiri rapide, la orice oră, un lux tehnologic pentru vremurile acelea. Articolul 22-23 octombrie, noaptea care i-a îngrozit pe ieșeni. Ce grozăvii se petreceau la Iași acum exact 100 de ani? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Ședință cu scântei – Alexe spune că face economie: are posturi vacante de consilieri personali. Site-ul CJ îl contrazice: sunt 9 consilieri pe 8 posturi # Ziarul de Iasi
Documentele afișate pe pagina de internet a Consiliului Județean îl contrazic: pe cele opt posturi sunt nouă angajați. Leafa unui consilier personal cu normă întreagă pornește de la 6.000 de lei net. Articolul Ședință cu scântei – Alexe spune că face economie: are posturi vacante de consilieri personali. Site-ul CJ îl contrazice: sunt 9 consilieri pe 8 posturi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Luna octombrie este, an de an, și o sărbătoare a Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Dacă venirea studenților este o sărbătoare a prezentului, Zilele Universității marchează reverența față de înființarea acestui așezământ în 26 octombrie 1860. Ca o reverență la această sărbătoare, am zis să amintesc de un profesor de la Facultatea de Dritu. Articolul Un profesor de drept civil la Iași (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Dar țara cine o apără de Justiție? O „bombă socială” care poate nimici totul în jur # Ziarul de Iasi
Decizia de luni a Curții Constituționale a României, care a respins ca neconstituțională, la sesizarea Înaltei Curți, legea de reformare a pensiilor magistraților pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, pare a avea, datorită contextului politic special, încărcătura socială a unei bombe ce poate spulbera instituții cheie în stat. Și nu sunt deloc vorbe mari, prea panicarde sau prea puțin cântărite. Articolul Dar țara cine o apără de Justiție? O „bombă socială” care poate nimici totul în jur apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Prințese, vampiri și povești fermecate sâmbătă la Iași: ediție specială de Halloween la Cinema Ateneu # Ziarul de Iasi
Cinema Ateneu Iași a pregătit o ediție specială a proiectului „Aici, Cinema Junior”. Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 13.00, cei mici sunt invitați să intre în lumea filmului „Prințesa și Dracula” și să participe la o aventură cinematografică cu surprize, costume și povești alături de actorul Codrin Dănilă. Articolul Prințese, vampiri și povești fermecate sâmbătă la Iași: ediție specială de Halloween la Cinema Ateneu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
