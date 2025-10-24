Ce veşti ne aduc meteorologii: Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

11:15

Contextul economic incert a adus mai multă prudenţă în rândul companiilor locale atunci când vine vorba de investiţii în digitalizare şi dezvoltare software. Deşi cererea pentru soluţii tehnologice care eficientizează procesele şi susţin inovaţia este constantă, multe proiecte majore au fost amânate sau redimensionate, susţin reprezentanţi ai companiei locale de dezvoltare de software ControlF5 Software.