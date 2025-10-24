Ce facem astăzi, 25 octombrie 2025, în Timișoara?
Sâmbătă puteți merge la mai multe proiecții, ateliere, expoziții și spectacole.
Sâmbătă puteți merge la mai multe proiecții, ateliere, expoziții și spectacole.
Filmul săptămânii: „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, o privire în culisele albumului „Nebraska” # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, o dramă muzicală biografică ce îl aduce pe Jeremy Allen White în pielea legendarului Bruce Springsteen.
Majoritatea românilor, aproape 8 din 10, cred că norocul este important în viață, indiferent de vârstă, nivel de educație, mediu de viață sau opțiuni politice, arată sondajul INSCOP „România între magie și ezoterie”, publicat în această săptămână.
Peste un milion de oameni din lume sunt diagnosticați anual cu cancere de sânge, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În România, se raportează aproximativ 900 de cazuri noi de leucemie limfocitară cronică (LLC) în fiecare an, însă specialiștii estimează că numărul real ar putea depăși 2.000–10.000 de cazuri, multe rămânând nediagnosticate.
Mituri și adevăruri despre cancerul de sân. Ce trebuie să știe femeile despre prevenție și diagnostic # Timis Online
Deși tot mai multe campanii vorbesc despre prevenția cancerului de sân, multe femei din România încă se lasă influențate de mituri și informații greșite. Medicii atrag atenția că informarea corectă și controalele regulate pot face diferența dintre un diagnostic timpuriu și unul tardiv, care reduce șansele de tratament eficient.
Adolescenții români, tot mai dependenți de mediul digital și mai expuși la consumul de alcool și tutun # Timis Online
Aproape jumătate dintre adolescenții din România se confruntă cu un risc ridicat de dependență digitală, potrivit Raportului European ESPAD 2024, realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și citat de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA). Fetele sunt mai afectate de utilizarea excesivă a rețelelor sociale (58%), în timp ce băieții manifestă mai frecvent comportamente problematice legate de jocurile video (16% față de 6% la fete).
„Insula de Apă Vie”: un laborator creativ pentru familii, inspirat de fluiditatea apei # Timis Online
Proiectul de cercetare artistică „Colegi de lume”, inițiat de platforma culturală Indie Box, aduce la Timișoara o experiență interactivă dedicată părinților și copiilor, intitulată „Insula de Apă Vie: Unde Vacanța Învăță și Școala Se Joacă”.
„Timişoara City Marathon” aduce restricții de trafic în zona centrală a orașului. Devieri și din alte cauze # Timis Online
Din cauza evenimentului sportiv „Timișoara City Marathon”, comisia de circulație a aprobat mai multe restricții de trafic care se vor aplica în zona centrală a orașului. Vor fi devieri inclusiv pe rutele a mai multe mijloace de transport în comun.
Vindecare mai rapidă acasă. Cum asistenții medicali comunitari sprijină pacienții vulnerabili # Timis Online
Asistenții medicali comunitari joacă un rol esențial în sprijinirea persoanelor care nu se pot îngriji singure, contribuind la reducerea numărului și duratei spitalizărilor. Potrivit Ministerului Sănătății, implicarea acestora îmbunătățește procesul de vindecare și recuperare, oferind o alternativă la serviciile medicale clasice furnizate de unitățile sanitare.
O tânără din Timișoara a cerut ajutorul poliției după ce a fost atacată de fostul partener # Timis Online
La începutul lunii septembrie, polițiștii timișoreni au fost sesizați de o tânără de 23 de ani că fostul iubit i-ar fi sustras portofelul, după care ar fi amenințat-o și agresat-o fizic.
FOTO. 14 motive să zâmbești: pisicuțele de la Pisici Cafe Timișoara caută familii iubitoare # Timis Online
La Pisici Cafe din Timișoara caută oameni iubitori care să le ofere o casă caldă pisicuțelor aflate în grija lor. În total, 14 pisici, de toate vârstele, sunt pregătite să aducă bucurie în noile lor familii.
Primăria Municipiului Lugoj lansase, în vară, o licitație pentru amenajarea de piste de biciclete de-a lateralul a 13 kilometri de drumuri. Până la termenul din 20 octombrie, patru ofertanți – unul individual și trei asocieri – s-au arătat interesați de contractul de peste 5 milioane de euro.
Vineri, 24 octombrie, după terminarea cursurilor, elevii și copiii de grădiniță din întreaga țară intră în vacanța de toamnă, care va dura o săptămână, între 25 octombrie și 2 noiembrie, conform structurii anului școlar 2025-2026.
Un tată singur din Lugoj ne cere ajutorul pentru fiica sa. Rebeca are nevoie de 22.000 de lei pentru o operație la inimă # Timis Online
22.000 de lei, adică 4.400 de euro, este suma de care are nevoie Robert Marian Gross din Lugoj ca să o poată opera pe fiica sa de 14 ani la un spital privat din Timișoara. Bărbatul își crește singur fetița și nu dispune de această sumă, astfel că face apel la oamenii cu suflet mare să-l ajute.
Primăria Timișoara mai ia un credit de la BERD pentru regenerarea din Traian și rețeaua de termoficare # Timis Online
Primăria Timișoara a încheiat un nou acord cu BERD, pentru a primi un nou credit, de 30 de milioane de euro. Cu acesta, va putea asigura cofinanțarea a două proiecte care deja beneficiază de fonduri europene: regenerarea urbană a zone Traian și o nouă etapă a modernizării sistemului de termoficare.
Patru oferte pentru „definitivarea” celor două sensuri giratorii de pe drumul Timișoara – Giroc # Timis Online
Consiliul Județean Timiș intenționează să modernizeze două intersecții de pe drumul Timișoara – Giroc. Mai precis, intersecțiile DJ 595 cu strada Jupiter și cu Bulevardul Soarelui vor fi transformate din sensuri giratorii „provizorii” în „definitive”. La începutul lunii, autoritatea județeană lansa licitația pentru găsirea unui constructor, iar acum, la finalul termenului de depunere, s-a ales cu patru oferte.
Medicul cardiolog Gabriel Tatu Chițoiu trage un nou semnal de alarmă privind un produs promovat pe internet sub forma unui „tratament miraculos” pentru durerile articulare. Este vorba despre Depanten, un gel care ar „vindeca toate problemele articulare în 30 de zile”, conform unui site fals care imită un articol medical.
Baza Uszoda, tot închisă în ciuda anilor de promisiuni. Modernizarea, doar după ce e gata austeritatea # Timis Online
Administrația Fritz a anunțat prima dată în 2021 că fosta bază sportivă Uszoda va fi deschisă „încă din această vară”. Alți ani, alte „aceste veri”, iar baza încă stă abandonată. În 2023 a fost reamenajat terenul de baschet, dar cam atât. Acum, pentru viitorul cel puțin apropiat, reprezentanții primăriei dau vina pe măsurile de austeritate.
Timișorenii, invitați la turul tematic „Evreii din Cetate”. O incursiune în istoria unei comunități definitorii pentru oraș # Timis Online
„Evreii din Cetate” se numește noul tur tematic propus de Asociația Turism Alternativ prin proiectul Timișoara Free Tours. Turul este dedicat moștenirii evreiești din oraș.
În urma unui apel primit în această dimineață, echipajele de intervenție au descoperit o persoană căzută de la înălțime pe strada Armoniei din Timișoara. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă, care a fost declarată decedată.
Un accident rutier în lanț a avut loc vineri, pe strada Simion Bărnuțiu din Timișoara, după ce un șofer de 28 de ani a lovit din spate o altă mașină. O tânără pasageră a fost rănită și transportată la spital.
Primăria Municipiului Lugoj și Unitatea Militară 01021 Lugoj vor organiza, sâmbătă, o ceremonie militară și religioasă dedicată Zilei Armatei.
Vineri puteți merge la mai multe proiecții, expoziții și spectacole.
VIDEO. Un arici salvat de pompieri în timpul unui incendiu de vegetație, la Timișoara # Timis Online
Un incendiu de vegetație din Timișoara s-a încheiat cu un final fericit: pompierii chemați să stingă flăcările au reușit să salveze un arici care rămăsese blocat printre resturile cuprinse de flăcări.
Recomandarea Visit Timiș de weekend: Festivalul Recoltei la Ianova, cu Leo de la Roșiori și alți artiști # Timis Online
În weekend, muzica și plantatul de copaci vor merge mână în mână la Ianova. O acțiune de plantare și Festivalul Recoltei vor avea loc în satul aflat aproape de Timișoara. Vor cânta artiști îndrăgiți de public din diverse genuri muzicale: Mircea Baniciu, A.S.I.A, Georgiana Vița și Leo de la Roșiori.
De mâncare delicioasă și muzică populară vor avea parte toți cei care vor lua parte, sâmbătă, 1 noiembrie, la concursul Ceaunul Moșnițean în satul Moșnița Veche.
Timișoara rămâne pe locul 5 în raportul City Index, la a doua ediție a acestuia. Studiul a inclus cele 41 de reședințe de județ din țară, cu peste 50 de indici din trei subcapitole. Timișoara punctează bine la unul, dar stă relativ prost la celelalte două.
Premiul Sculptura Anului 2025, acordat la Timișoara de Demeter András István, ministrul Culturii # Timis Online
Demeter András István, ministrul Culturii, vine săptămâna viitoare la Timișoara pentru a acorda Premiul Sculptura Anului 2025. Este vorba despre lucrarea „Together", a sculptorului Vlad Nancă, care a primit Premiul Peter Jecza, în acest an, după ce juriul ediției 2025, format din Celia Ghyka, Andrei Petru Jecza, Ana-Maria Mihăescu, Aurelia Mocanu, Ciprian Mureșan, Bogdan Rața, și Maria Rus-Bojan, a evaluat cu atenție toate propunerile primite.
Colectarea deșeurilor periculoase din menajer, cu predare gratuită, în Zona 1 Rural a județului Timiș – Campanie RETIM și ADID Timiș 2025 # Timis Online
ADVERTORIAL. Depozitarea deșeurilor periculoase din menajer în locuri neautorizate poate avea un impact negativ asupra mediului!
Campanie trimestrială de colectare a deșeurilor voluminoase cu predare gratuită în Zona 1 Rural Timiș – RETIM & ADID Timiș 2025 # Timis Online
ADVERTORIAL. În perioada 30 octombrie - 28 noiembrie, în Zona 1 Rural, Timiș, RETIM Ecologic Service S.A. împreună cu ADID Timiș, organizează ultima campanie de predare gratuită a deșeurilor voluminoase din 2025 în Bucovăț, Parța, Variaș, Sânandrei, Săcălaz (și în Beregsău Mic și Beregsău Mare), Șandra, Iecea Mare, Mașloc (și în Alioș), Pișchia, Fibiș, Cărpiniș, Cenei, Checea, Foeni, Otelec (și în Iohanisfeld), Uivar, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Satchinez (și în Hodoni și Bărăteaz), Biled, Giulvăz și Peciu Nou (și în Diniaș și Sânmartinul Sârbesc).
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) organizează pe 27 noiembrie, la Casa Tineretului din Timișoara, cea de-a XI-a ediție a Galei Proiectelor de și pentru Tineret. Evenimentul premiază cele mai bune proiecte derulate de tineri și organizații neguvernamentale în județul Timiș.
O selecție rară de măști și statuete africane din colecția generalului Mihai Caraman, supranumit „legenda spionajului românesc”, este expusă de Artmark, și scoasă la vânzare printr-o licitație exclusiv online, la doar 100 de euro per piesă.
În noaptea de sâmbătă spre duminică se schimbă ora. Și mersul trenurilor va fi dat peste cap # Timis Online
Și în acest an, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din octombrie, România trece la ora de iarnă. Ceasurile se dau cu o oră înapoi, de la ora 4 la ora 3, iar, astfel, ziua de duminică va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore.
FOTO. Simonis: „Vom sprijini cu fonduri de la Consiliul Județean Timiș refacerea școlii de la Lovrin” # Timis Online
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, joi, că instituția va sprijini cu bani refacerea școlii de la Lovrin. Vă amintim că unitatea de învățământ a fost serios afectată de incendiul care a avut loc în urmă cu două zile.
FOTO. Primarul Dobra a semnat contractul pentru înființarea parcului din cartierul Herendești-Bocșei. Va avea amfiteatru # Timis Online
La Lugoj demarează o investiție așteptată de multă vreme de locatarii din cartierul Herendești-Bocșei și nu numai. Primarul Călin Dobra a semnat, joi, contractul pentru înființarea unui parc în zonă.
Admiterea la liceele pedagogice se schimbă: dispar specializările pentru învățători și educatori # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică un proiect conform căruia, din anul școlar 2026-2027, liceele cu profil pedagogic nu vor mai organiza admitere pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor.
FOTO. De la hărți la galaxii. Elevii Colegiului Bănățean din Timișoara explorează lumea în noul laborator modern # Timis Online
Colegiul Național Bănățean din Timișoara a inaugurat astăzi, 23 octombrie, un laborator modern de geografie și astrofizică, realizat cu sprijinul unei companii private, printr-o investiție de aproximativ 10.000 de euro. Evenimentul a avut loc în sala A109 și a reunit cadre didactice, elevi și reprezentanți ai mediului educațional.
Radu Benea este favorit să mai câștige un trofeu în acest weekend. Mai exact, să devină campion în Super Rally, în marea finală de la București. Până acum, pilotul care a câștigat și Campionatul Național de viteză în coastă a strâns două victorii în trei etape, fiind liderul clasamentului.
ADVERTORIAL. Fiecare antreprenor care gestionează un magazin online știe cât de stresante pot fi zilele cu comenzi multiple: produsele sunt gata, curierul vine, dar coletele trebuie să fie protejate, stabile și gata de livrare rapidă. Un singur pas greșit – fie că e un produs lăsat neprotejat, fie că folia nu a fost aplicată corect – poate transforma o zi normală într-un coșmar.
Primăria vrea să desființeze DGPLMSTF, compartimentul înființat cu dedicație pentru Culiță Chiș # Timis Online
În numele optimizării aparatului de specialitate, Primăria Timișoara își propune să continue cu tăierile de posturi. De această dată, a luat în vizor Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar (DGPLMSTF), cea pe care o crease special pentru Culiță Chiș, după ce instanțele au obligat-o să îl reangajeze.
Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Poezie Ion Monoran va avea loc la Timișoara. Organizatorii evenimentului propun, și anul acesta, o săptămână dedicată poeziei ca instrument de solidarizare, poeziei ca loc de întâlnire, poeziei ca rezistență împotriva opresiunii.
Fără milă pentru șoferii care provoacă tragedii în trafic: noua lege care înăsprește sancțiunile a trecut de Senat # Timis Online
O modificare importantă a Codului penal a fost adoptată de Senat, ca primă cameră sesizată, și urmărește să elimine o serie de neclarități rămase după intrarea în vigoare a „Legii Anastasia“.
Deși nevoile studenților români au crescut constant în ultimul deceniu, cuantumul burselor sociale continuă să rămână sub nivelul cheltuielilor reale pentru un trai decent, semnalează Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Analizele realizate în ultimii ani arată o diferență semnificativă între costurile efective de întreținere și sumele alocate prin bursele sociale.
Avem, într-un final, licitație pentru skatepark. Contract de 3 milioane de euro pus la bătaie # Timis Online
Primăria Timișoara a lansat, miercuri, licitația pentru construirea skatepark-ului nerealizat la final de mandat Robu în Parcul Central și promis încă din prima campanie de administrația Fritz. Procedura, care include și partea de proiectare, ar costa în jur de 3 milioane de euro, cu TVA.
Un TikToker timișorean a surprins, filmat și ulterior postat pe rețelele de socializare un lucru mai puțin demn din Timișoara: în tramvai, pe scaun, cineva lăsase o „surpriză”.
LOGS aleargă #AlăturiDeRefugiați la Timișoara City Marathon. Vă puteți alătura voluntarilor! # Timis Online
LOGS Grup de Inițiative Sociale va participa anul acesta la Timișoara City Marathon pentru a promova solidaritatea față de refugiații care trăiesc în Timișoara. Sub motto-ul „#AlăturiDeRefugiați”, echipa LOGS îi invită pe iubitorii de mișcare să alerge împreună cu ei.
Vânt puternic în Banat și Crișana, cu intensificări în zonele montane, până mâine dimineață # Timis Online
Începând din această seară, vântul va bate în rafale, mai ales în zonele montane unde pot ajunge până la 110 km/h, avertizează meteorologii.
Trăim într-o lume în care aproape totul se întâmplă online. Petrecem ore în fața ecranelor, postăm poze, vorbim cu prietenii și ne uităm la videoclipuri. Dar pe măsură ce stăm mai mult pe internet, începem să ne simțim obosiți, nervoși sau chiar singuri. Mulți tineri ajung să depindă de like-uri și comentarii ca să se simtă bine. În plus, uneori, ceea ce vedem online ne poate influența greșit și ne poate face să ne purtăm urât unii cu alții.
Un moment de neatenție pentru un tânăr de 24 de ani din Timișoara l-a trimis la spital # Timis Online
Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital, după ce autoturismul pe care îl conducea pe strada Divizia 9 Cavalerie din Timișoara a lovit un scuar și a fost proiectat într-un gard din vegetație.
