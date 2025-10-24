Ce facem astăzi, 25 octombrie 2025, în Timișoara?

10:20

Trăim într-o lume în care aproape totul se întâmplă online. Petrecem ore în fața ecranelor, postăm poze, vorbim cu prietenii și ne uităm la videoclipuri. Dar pe măsură ce stăm mai mult pe internet, începem să ne simțim obosiți, nervoși sau chiar singuri. Mulți tineri ajung să depindă de like-uri și comentarii ca să se simtă bine. În plus, uneori, ceea ce vedem online ne poate influența greșit și ne poate face să ne purtăm urât unii cu alții.