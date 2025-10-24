Cum a mers creditarea firmelor în primele 9 luni/2025? Creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit. Ritmul anual al finanţărilor corporate în lei a frânat în septembrie, coborând în teritoriul negativ, în timp ce creditele companiilor în valută cresc cu 14%. Soldul creditelor corporate în valută a trecut de 120 mld. lei, depăşind volumul creditelor corporate în lei

Ziarul Financiar, 25 octombrie 2025 00:15

Apetitul firmelor pentru finanţările în lei s-a diminuat puternic. Companiile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând la finalul primelor nouă luni din acest an la circa 14%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, coborând în teritoriul negativ, la -1%, după cum reiese din datele BNR.

