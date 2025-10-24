Grupul Maxagro, deţinut de familia Zifceak, producător de cereale şi lapte din judeţul Timiş, face pasul spre procesare: 30 mil. euro merg într-o moară şi o fabrică de pâine

Grupul Maxagro – o afacere antreprenorială pusă pe picioare acum mai bine de trei decenii de fraţii Zifceak care astăzi are o suprafaţă cultivată de 20.000 de hectare în vestul ţării şi una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din Banat, de 3.000 de capete de bovine – face pasul spre procesare. În prima fază, vrea să dea valoare adăugată cerealelor, din care o parte ajung acum în zootehnie, şi se gândeşte la o moară şi o fabrică de pâine.

