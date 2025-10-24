Afacerile producătorului de componente auto VCST din Alba, subsidiara locală a grupului belgian BMT, au scăzut cu 11,8% în 2024, ajungând la 171,7 mil. lei
Ziarul Financiar, 25 octombrie 2025 00:15
Producătorul de componente auto VCST Automotive Production Alba, subsidiara locală a grupului belgian BMT, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 171,7 mil. lei (34,5 mil. euro), în scădere cu 11,8% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 194,8 mil. lei (39,4 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice. VCST Automotive Production
Producătorul de sisteme de frânare TMD Friction a revenit pe profit în 2024, la afaceri de peste 390 mil. lei # Ziarul Financiar
TMD Friction România, care deţine brandul de plăcuţe de frână Textar, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 390,1 mil. lei (78,4 mil. euro), în creştere cu 8,8% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 358,5 mil. lei (72,5 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Grupul Maxagro, deţinut de familia Zifceak, producător de cereale şi lapte din judeţul Timiş, face pasul spre procesare: 30 mil. euro merg într-o moară şi o fabrică de pâine # Ziarul Financiar
Grupul Maxagro – o afacere antreprenorială pusă pe picioare acum mai bine de trei decenii de fraţii Zifceak care astăzi are o suprafaţă cultivată de 20.000 de hectare în vestul ţării şi una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din Banat, de 3.000 de capete de bovine – face pasul spre procesare. În prima fază, vrea să dea valoare adăugată cerealelor, din care o parte ajung acum în zootehnie, şi se gândeşte la o moară şi o fabrică de pâine.
Cum a mers creditarea firmelor în primele 9 luni/2025? Creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit. Ritmul anual al finanţărilor corporate în lei a frânat în septembrie, coborând în teritoriul negativ, în timp ce creditele companiilor în valută cresc cu 14%. Soldul creditelor corporate în valută a trecut de 120 mld. lei, depăşind volumul creditelor corporate în lei # Ziarul Financiar
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei s-a diminuat puternic. Companiile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând la finalul primelor nouă luni din acest an la circa 14%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, coborând în teritoriul negativ, la -1%, după cum reiese din datele BNR.
Studiu despre piaţa muncii în 2025: doar o treime dintre companii spun că vor menţine nivelul actual de personal anul acesta # Ziarul Financiar
Piaţa forţei de muncă se transformă în 2025, astfel că doar 33% dintre companii mai mizează pe menţinerea nivelului actual de personal faţă de 41% în 2024. Majoritatea companiilor optează pentru ajustări moderate şi creşteri graduale, potrivit celui mai recent raport HR Insights 2025, realizat de Asociaţia Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU).
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Ilfov şi Prahova sunt judeţele cu cele mai multe locuri de muncă pentru candidaţii fără studii superioare # Ziarul Financiar
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Ilfov, Prahova, Craiova şi Timiş oferă cele mai multe şanse de angajare candidaţilor care nu au studii superioare, conform datelor de la platforma de recrutare eJobs.
Populaţia României continuă să îmbătrânească. Una din cinci persoane are peste 65 de ani. România are o pondere de 20% a populaţiei cu vârsta peste 65 de ani, faţă de 21,6% media Uniunii Europene # Ziarul Financiar
România intră tot mai clar în clubul ţărilor europene cu populaţie îmbătrânită, chiar dacă se află uşor sub media Uniunii Europene, după cum arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică.
Una dintre cele mai importante tranzacţii din istoria fotbalului mondial: Proprietarii celebrului club spaniol Atlético Madrid au bătut palma cu fondul american Apollo. Puţină lume ştie, dar unul dintre acţionarii actuali ai Atletico Madrid este Idan Ofer, fiul lui Sammy Ofer, care pornind din Galaţi, a ajuns cel mai bogat om din Israel # Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Start-up Update. Antonia Dumitriu, CEO, Irisphera: Ţinta noastră este să ajungem la 100 de clienţi într-un an # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Irisphera, care a dezvoltat un stilist virtual bazat pe inteligenţă artificială pentru brandurile de modă, a încheiat un parteneriat strategic cu un grup de modă pentru bărbaţi din Orientul Mijlociu, activ în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Qatar
Răzvan Nica, CEO & Co-Founder, BuildGreen & CarbonTool: Companiile mari vor fi obligate să raporteze aspectele legate de ESG, iar companiile mici, furnizorii lor, trebuie să se alinieze la cerinţele clienţilor, să fie eficiente şi să-şi adapteze produsele. Este o legătură pe lanţ în toată economia # Ziarul Financiar
Ştefan Iorgulescu, ControlF5 Software: Pe piaţa locală am simţit o prudenţă mai mare a clienţilor în a începe proiecte majore de dezvoltare software din cauza contextului economic local. Nevoia de inovare, de optimizare a proceselor, de soluţii software există, însă investiţiile au stagnat în această perioadă # Ziarul Financiar
Contextul economic incert a adus mai multă prudenţă în rândul companiilor locale atunci când vine vorba de investiţii în digitalizare şi dezvoltare software. Deşi cererea pentru soluţii tehnologice care eficientizează procesele şi susţin inovaţia este constantă, multe proiecte majore au fost amânate sau redimensionate, susţin reprezentanţi ai companiei locale de dezvoltare de software ControlF5 Software.
