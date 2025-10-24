Genoa, anunț trist despre Nicolae Stanciu: „E mult în urmă”
Fanatik, 25 octombrie 2025 00:20
Antrenorul formației Genoa, Patrick Viera, a oferit un verdict despre Nicolae Stanciu. Pentru moment, internaționalul român nu este pregătit să revină în Seria A.
• • •
Acum 2 ore
00:20
24 octombrie 2025
23:50
Daniel Bîrligea, gest emoționant după FCSB – Bologna 1-2. I-a făcut un cadou superb unui puști # Fanatik
Daniel Bîrligea, marcatorul roș-albaștrilor din meciul cu Bologna, a oferit un moment inedit după partidă. „Omul de gol” al lui Gigi Becali a făcut un copil fericit după fluierul final.
23:30
Boateng, mâhnit după golul primit de Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut puțin din concentrare” # Fanatik
Kennedy Boateng a oferit prima reacție după FC Argeș - Dinamo 1-1. Fundașul central a marcat pentru „câini”, însă e dezamăgit de faptul că echipa sa a încasat un gol.
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru CFR Cluj – Farul # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul CFR Cluj – Farul
23:20
Bogdan Andone nu a scăpat de ce i-a fost frică în FC Argeș – Dinamo 1-1: „Le-am explicat înainte”. Ce a spus despre o posibilă prezență în play-off # Fanatik
Bogdan Andone știa care este punctul forte al lui Dinamo, însă elevii săi nu i-au putut opri pe „câini” din a marca. Ce a spus după remiza de la Mioveni
23:10
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după câteva secunde # Fanatik
Acțiunea greu de explicat făcută de Lamine Yamal, după ultimul meci. A postat o imagine cu artista Nicki Nicole, însă la scurt timp a dispărut de pe social media.
23:10
Zeljko Kopic răsuflă uşurat după unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului pentru Dinamo: „Egalul e echitabil!” # Fanatik
FC Argeş şi Dinamo şi-au împărţit punctele, după un meci modest la Mioveni. La final, Kopic a fost mulţumit cu egalul, spunând că rezultatul a fost echitabil.
23:00
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali # Fanatik
Ce sumă uriașă a ratat FCSB după eșecul cu Bologna. Vezi câți bani ar fi încasat echipa lui Gigi Becali și ce impact puteau avea asupra planurilor din iarnă.
22:40
Tot adevărul despre „războiul” dintre Florin Tănase și Darius Olaru! „El a avut mereu legătura asta cu Gigi Becali” # Fanatik
Florin Tănase și Darius Olaru, tot adevărul despre relația dintre cei doi lideri de la FCSB. Giovanni Becali a spus cum stă, de fapt, treaba la campioana României.
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 octombrie 2025. Câștig de 377 de lei cu meciuri din Anglia, Franța și Germania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 25 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 377 de lei, cu 3 meciuri alese cu atenție din Premier League, Ligue 1 și Bundesliga.
22:20
Cristi Chivu a aflat când ar putea câștiga primul trofeu pe banca lui Inter! Va întâlni fosta adversară a FCSB-ului # Fanatik
Inter traversează un moment foarte bun sub comanda lui Cristi Chivu, iar tehnicianul român va avea oportunitatea să cucerească un prim trofeu pe banca „nerazzurrilor” chiar în acest an.
22:00
Mesajul afișat de „lupii galbeni” la Csikszereda – Petrolul 1-1. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp # Fanatik
Un moment mai puțin obișnuit s-a petrecut în timpul Csikszedereda - Petrolul. Duelul a fost oprit preț de câteva minute, asta în urma unui banner afișat de fanii formației din Ploiești.
21:40
Laurenţiu Reghecampf s-a calificat în Liga Campionilor Africii! Şi-a anunţat demisia dacă nu reuşea obiectivul: „Ce fac? Stau degeaba pe aici?” # Fanatik
Laurenţiu Reghecampf a obţinut un rezultat uriaş în Sudan. Al Hilal s-a calificat în Liga Campionilor Africii. Antrenorul îşi anunţa demisia dacă nu reuşeşte obiectivul.
Acum 6 ore
21:10
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea pentru a scăpa total de impozit # Fanatik
În timp ce românii sunt invitați să strângă și mai mult cureaua, aleșii nu vor să fie scutiți de la plata impozitului pentru spațiile din Palatul Parlamentului unde se desfășoară activități economice
21:00
Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt, eliminat Roche în două minute în finalul meciului Csikszereda – Petrolul # Fanatik
Roche a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene luate în 2 minute în meciul Csikszereda - Petrolul 1-1. FANATIK a aflat ce a scris Horaţiu Feşnic în raportul de joc.
20:50
Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou # Fanatik
Ștefan Baiaram a fost gata să-i returneze lui Mirel Rădoi cadoul pe care i l-a oferit, un Rolex în valoare de 18.000 de euro. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi înaintea meciului U Craiova - Noah
20:10
De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce s-a întâmplat cu jucătorul „câinilor”. Exclusiv # Fanatik
Mamoudou Karamoko este unul dintre cei mai importanți jucători din acest sezon de la Dinamo, însă acesta nu se află nici pe banca de rezerve în meciul cu FC Argeș. Care este motivul.
19:50
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică” # Fanatik
Fosta adversară a Simonei Halep a uimit cu ultima postare. Ajunsă la vârsta de 33 de ani, sportiva a dezvăluit ce se întâmplă acum în viața personală.
19:30
Uluitor! În ce minut a vrut să-l schimbe Gigi Becali pe Șut în FCSB – Bologna 1-2: „M-am gândit că îl distrug. Râdea lumea de el”. Exclusiv # Fanatik
Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că Adrian Șut l-a dezampgit cu prestația avută la meciul cu Bologna, iar jucătorul a fost la un pas să fie schimbat foarte repede.
Acum 8 ore
19:00
Jude Bellingham, relație specială cu reportera care l-a invitat la ea acasă. Cum au fost surprinși cei doi # Fanatik
Jude Bellingham de la Real Madrid are o legătură inedită cu reportera care l-a chemat la ea acasă, în urmă cu un an și jumătate. Ipostaza în care au apărut cei doi.
18:40
Lovitură dată de un fost atacant de la FCSB. Cândva o promisiune a roș-albaștrilor, fotbalistul a renunțat la „sportul rege” și s-a apucat de o altă activitate
18:20
Sâmbătă, de la ora 19:00, Stadio Diego Armando Maradona se anunță un adevărat vulcan. Napoli primește vizita Interului antrenat de Cristi Chivu, în derby-ul etapei a 8-a din Serie A. Meciul poate fi urmărit Live […]
18:10
Cum a aflat, de fapt, Ștefan Baiaram, că nu joacă în Craiova – Noah. Dezvăluiri din vestiarul oltenilor # Fanatik
Cum a primit Ștefan Baiaram, de fapt, vestea că nu va fi titular în Universitatea Craiova - Noah. Momentul neștiut din vestiarul oltenilor înaintea meciului din Conference League.
17:50
Cine este patronul italian care a mers în peluza de pe Arena Națională la FCSB – Bologna! Familia sa are o avere de miliarde de dolari # Fanatik
Finalul partidei dintre FCSB și Bologna, scor 1-2, a avut parte de un moment inedit. Patronul milionar al italienilor a coborât a mers în peluză pentru a saluta suporterii.
17:40
Cristi Chivu a prefațat partida dintre Napoli și Inter, din etapa a 8-a din Seria A. Antrenorul român a avut o reacție controversată la conferința de presă premergătoare duelului.
Acum 12 ore
17:20
Kim Kardashian, acuzații grave la aproape 5 ani de la divorțul de fostul soț, Kanye West. Cu ce probleme medicale s-a ales din cauza mariajului # Fanatik
Kim Kardashian îl învinovățește pe fostul partener de viață, Kanye West, la aproape 5 ani de la divorț. Frumoasa brunetă spune ce i-a provocat artistul.
17:10
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent # Fanatik
Cu puțin timp înainte să moară, milionarul sucevean Ioan Pavel, victima accidentului aviatic din județul Vaslui, a trăit pe propria piele lecția umilinței de a face afaceri în România
17:00
Cel mai așteptat duel din fotbalul spaniol, El Clasico, programează la finalul acestei săptămâni un nou episod din istorica rivalitate a cluburilor Real Madrid și FC Barcelona, primele două clasate în La Liga în acest […]
17:00
Lovitură pentru România?! Israelienii vor să-l deturneze pe Lisav Eissat: „Federația e convinsă”. Ce spune regulamentul FIFA # Fanatik
Echipa națională a României ar putea primi o lovitură în plin din cauza lui Lisav Eissat. Israelienii vor să îl deturneze pe fundașul central care tocmai a debutat sub tricolor
16:40
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul” # Fanatik
Cine este celebrul crainic-ultras de la Dinamo?! A fost bătut de jandarmi pe terenul de fotbal. Dezvăluiri explozive ale controversatului announcer din „Ștefan cel Mare”
16:20
Stadionul plin de dinamoviști la Argeș – Dinamo? Dani Coman: “Trei sferturi vor ține cu ei!” Aroganță supremă a piteștenilor. Foto # Fanatik
Dani Coman a oferit ultimele detalii înainte de FC Argeș - Dinamo. Care va fi atmosfera la meci și cum i-au ironizat piteștenii pe „câini” înaintea confruntării directe.
16:10
Oldies but Goldies, sâmbătă, 25 octombrie, ora 10:30! Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție de colecție despre viața de film a lui Marcel Răducanu # Fanatik
Sâmbătă, de la ora 10:30, live pe Fanatik.ro o ediţie de colecţie a emisiunii Oldies but Goldies. Horia Ivanovici şi Andrei Vochin vorbesc despre cariera de excepţie a lui Marcel Răducanu.
15:50
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă” # Fanatik
Andrei Vochin știe cauzele scandalului de la Craiova, dintre antrenorul Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram. De ce consideră editorialistul că jucătorul merită o primă.
15:30
Giovanni Becali, întâlnire de 5 stele cu șefii „călăului” FCSB la București: „La noi, câteva milioane de euro în plus înseamnă aer curat” # Fanatik
Giovanni Becali, alături de oameni importanți la București. Ce a făcut înaintea meciului FCSB - Bologna și ce secret a dezvăluit despre echipa din Serie A.
15:20
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Ce a pariat la FC Argeș – Dinamo și CFR Cluj – Farul # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA un bilet de cotă 33.56 pe meciurile din etapa a 14-a din SuperLiga. Ce vede la FC Argeș - Dinamo și CFR Cluj - Farul.
15:10
Aflat pe lista lui Mircea Lucescu, Radu Drăgușin a dat detalii despre cel mai greu moment al carierei sale: ”S-a schimbat un pic formatul zilei mele” # Fanatik
Radu Drăgușin face dezvăluiri despre una dintre cele mai tensionate perioade din cariera sportivă. Fundașul central al celor de la Tottenham a dat cărțile pe față.
15:00
SuperLiga, etapa 14. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 14. Află scorurile finale, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor care vor avea loc în această rundă.
14:40
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova # Fanatik
Gigi Becali a comentat scandalul produs înainte de Universitatea Craiova - Noah, din cauza căruia Mirel Rădoi a decis să îl lase în tribună pe Ștefan Baiaram. Ce a declarat patronul FCSB-ului despre decizia antrenorului.
14:20
Gigi Becali și-a distrus vedeta de la FCSB: „Fotbalist de sală! Ți-am dat eu, ca prostu’, salariu mare” # Fanatik
Gigi Becali l-a distrus pe Octavian Popescu după FCSB - Bologna 1-2. Latifundiarul din Pipera nu crede că tânărul mijlocaș își mai poate reveni și îl consideră „pariu pierdut”
14:10
Surprize de proporții! Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor pentru „dubla” decisivă cu Bosnia și San Marino # Fanatik
A apărut lista convocărilor preliminare pentru dubla” pe care România o are cu Bosnia și San Marino, decisivă pentru calificarea la Mondial. Ce surprize a ales Mircea Lucescu.
14:00
„Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane de euro!” Mihai Rotaru, dezvăluiri despre situația vedetei Universității Craiova # Fanatik
Mihai Rotaru a comentat situația în care se află Ștefan Baiaram, lăsat în tribună de Mirel Rădoi pentru meciul cu Noah din Conference League. Patronul Universității Craiova a analizat și remiza contra echipei din Armenia
13:50
Șoc în fotbalul englez! Clubul cu o istorie de peste 150 de ani, aproape de faliment. A cerut intrarea în insolvență # Fanatik
Fotbalul englez este în stare de șoc. Unul dintre cele mai vechi cluburi din Anglia, cu o istorie de peste 150 de ani, este la un pas de faliment. Decizie de urgență.
13:40
Adrian Porumboiu nu are niciun dubiu. FCSB a fost dezavantajată clar de arbitrul leton de la meciul cu Bologna. Campioana României merita să primească un penalty la Bîrligea
13:40
Fosta soție a lui Mauro Icardi, implicată într-un nou scandal amoros. I-a trimis mesaj unui fotbalist mai mic cu 14 ani # Fanatik
Fosta parteneră a lui Mauro Icardi este amestecată într-un nou conflict sentimental. Vedeta l-a contactat pe un jucător din Premier League, în vârstă de 24 de ani.
13:20
Cine a greșit, Rădoi sau Baiaram? “Lipsă de inteligență a lui Mirel!”. Contre în direct după scandalul care zguduie Universitatea Craiova # Fanatik
Partida dintre Universitatea Craiova și Noah, 1-1, a adus un nou scandal între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, care a făcut ca jucătorul să fie trimis în tribună.
13:00
HUAWEI continuă colaborarea cu sportivi de elită: Patru campioni explorează potențialul smartwatch-urilor de ultimă generație # Fanatik
[București, 22 octombrie 2025] HUAWEI anunță extinderea parteneriatelor cu sportivii de înaltă performanță, prin colaborarea cu Denisa Dragomir, campioană mondială la skyrunning, Darius Râpă, vicecampion mondial și european U20 la escaladă, Marian Florian Enache, campion […]
13:00
„Cel mai periculos”. Antrenorul lui Noah are un remarcat surpriză de la Universitatea Craiova # Fanatik
Sandro Perkovic (41 de ani), antrenorul lui Noah, a comentat rezultatul din Bănie, scor 1-1, cu Universitatea Craiova. Tehnicianul a avut un remarcat surpriză din tabăra oltenilor
13:00
Sorin Grindeanu, decizie de ultimă oră pentru deblocarea problemelor din justiție. Liderul PSD i-a chemat la Parlament pe șefii magistraţilor # Fanatik
PSD s-a implicat direct pentru deblocarea problemelor care planează asupra sistemului de justiție din România. Sorin Grindeanu a avut o întâlnire importantă la Parlament. Cine a participat
13:00
„FCSB are probleme mari și să intre în play-off”. Adrian Ilie și Marian Aliuță, necruțători cu campioana României # Fanatik
FCSB este în pericol să rateze play-off-ul în SuperLiga! Campioana României a primit critici din partea foștilor ei jucători, Adrian Ilie și Marian Aliuță
12:40
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu” # Fanatik
Scandalul de la Craiova dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram produce reacții după reacții. Ce a spus Giovanni Becali, de fapt, despre cum trebuie soluționat conflictul din tabăra oltenilor.
