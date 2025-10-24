Violență, rasism și laude naziste: Partea întunecată a chat-urilor politice din SUA
Aktual24, 25 octombrie 2025 00:20
Trei controverse separate care implică mesaje text divulgate din chat-uri private au zguduit cercurile politice americane în această lună, dezvăluind declarații rasiste, antisemite și violente din partea unor personalități din întreg spectrul ideologic. Mesajele – trimise privat, dar acum ajunse publice – includ insulte rasiale, laude la adresa naziștilor și amenințări cu violență politică, ridicând […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 2 ore
00:20
Trei controverse separate care implică mesaje text divulgate din chat-uri private au zguduit cercurile politice americane în această lună, dezvăluind declarații rasiste, antisemite și violente din partea unor personalități din întreg spectrul ideologic. Mesajele – trimise privat, dar acum ajunse publice – includ insulte rasiale, laude la adresa naziștilor și amenințări cu violență politică, ridicând […]
00:00
Papa Leon al XIV-lea a aprobat beatificarea a 11 preoți uciși de naziști și de dictatura comunistă # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a aprobat vineri beatificarea a unsprezece preoți „martiri” uciși de naziști și de regimul comunist cehoslovac în Europa în anii 1940 și 1950. Este vorba despre nouă preoți polonezi, uciși în 1941 și 1942 în lagărele naziste de la Auschwitz și Dachau „din ură față de credință” și doi preoți uciși […]
24 octombrie 2025
23:40
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Franța, pentru uciderea unei fete de 12 ani # Aktual24
O femeie care a violat-o și ucis-o pe Lola Daviet, o fetiță de 12 ani, la Paris, a devenit prima femeie condamnată pe viață într-un caz care a șocat Franța. Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, trebuie să petreacă cel puțin 30 de ani de închisoare, după ce un complet de judecători și […]
23:30
Discuții între prințul Andrew și consilierii regelui Charles pentru ca prințul să se mute din reședința sa # Aktual24
Prințul Andrew s-ar afla află în discuții avansate cu consilierii Regelui Charles al III-lea despre mutarea din reședința sa, după o săptămână în care chiria sa simbolică a intat în atenția autorităților. Presiunile asupra familiei regale pentru ca Andrew să părăsească conacul cu 30 de camere din Windsor Great Park au crescut, pe fondul controversei […]
Acum 4 ore
23:10
Summitul liderilor UE: 29 de concluzii după 12 ore și jumătate de negocieri fără decizii majore – Politico # Aktual24
Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene de la Bruxelles a avut o agendă extrem de încărcată, însă rezultatele au fost modeste, arată Politico. După aproximativ 12 ore și jumătate de discuții, liderii au încheiat lucrările fără acorduri semnificative, preferând formule diplomatice care amână luarea deciziilor. Totuși, întâlnirea a oferit câteva momente […]
23:10
Aripa de Est a Casei Albe a fost complet demolată, pentru a face loc sălii de bal aurite planificate de Donald Trump, în valoare de 300 de milioane de dolari, la doar câteva zile după ce administrația a anunțat că acest lucru se va întâmpla și contrazicând promisiunea anterioară a lui Trump că această clădire […]
22:50
Facțiunile palestiniene spun că sunt de acord să permită ca un comitet independent de tehnocrați să conducă Gaza # Aktual24
Principalele facțiuni palestiniene au declarat că au convenit ca un comitet independent de tehnocrați să preia conducerea Gazei, după ce Hamas a declarat că a primit „garanții clare” de la mediatori că „războiul s-a încheiat efectiv”. O declarație comună publicată pe site-ul Hamas a precizat că grupurile au convenit, într-o întâlnire la Cairo, să predea […]
22:40
Portretul Dorei Maar, muza și partenea lui Picasso, s-a vândut cu 32 de milioane de euro. Tabloul nu a mai fost văzut din 1944 # Aktual24
Un portret viu colorat al Dorei Maar, muza și partenera lui Picasso, care a rămas ascuns timp de mai bine de opt decenii, s-a vândut vineri la licitație pentru 32 de milioane de euro. Pictat în iulie 1943, „Bustul unei femei cu pălărie înflorată (Dora Maar)” o înfățișează pe partenera și muza lui Picasso timp […]
22:30
SUA: Un șofer rănit și reținut după ce a intrat cu un camion în baza Gărzii de Coastă din San Francisco # Aktual24
Un șofer de camion care a intrat cu spatele într-o bază a Gărzii de Coastă a SUA din zona Golfului San Francisco – locul protestelor anterioare împotriva agenților federali de imigrare – a fost împușcat de ofițerii de aplicare a legii, au declarat autoritățile vineri. Șoferul a fost reținut pentru o evaluare a sănătății mintale […]
22:20
Iași: O fată de 13 ani, la spital cu avort spontan. Iubitul în vârstă de 19 ani a ajuns după gratii # Aktual24
Un tânăr de 19 ani din Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lăsat-o însărcinată pe iubita lui în vârstă de 13 ani. Povestea a ieșit la iveală după ce fata a avut un avort spontan și a ajuns la spital. Fata a ajuns pe mâna medicilor pediatri, care și-au […]
22:10
Marea împăcare? Grindeanu: ”I-am spus lui Corlățean că îmi doresc să facă parte din echipa mea” # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că a avut o discuţie cu Titus Corlăţean acum câteva zile şi i-a propus să facă parte din echipa sa. „Eu am avut o discuţie cu Titus în urmă de câteva zile. A fost la mine, l-am invitat. Eu l-am rugat să avem această […]
22:10
Presshub: Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei – legăturile afacerii cu odraslele a doi deputați PSD # Aktual24
O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh. Un beneficiar al vânzării este partener de afaceri cu energie în trei firme cu fata lui Rădulescu „Mitralieră” și cu […]
21:50
Pentru prima dată, India a provocat joi o ploaie artificială deasupra New Delhi, însămânțând nori cu o aeronavă pentru a disipa smogul toxic care a învăluit capitala timp de câteva zile. Autoritățile megaorașului, în colaborare cu Institutul Indian de Tehnologie Kanpur, au efectuat joi după-amiază un prim test cu un avion Cessna monomotor deasupra orașului […]
Acum 6 ore
21:10
„Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a răspuns premierul Bolojan la atacurile PSD asupra sa. Șeful Guvernului probabil știe […]
20:40
Rusia a fentat din nou sancțiunile, obținând tehnologie occidentală pentru protejarea submarinelor nucleare – WP # Aktual24
Federația Rusă a reușit, se pare, să ocolească sancțiunile prin achiziționarea de sisteme de supraveghere subacvatică de la companii americane și europene prin intermediul unui număr de companii fantomă și le folosește în prezent pentru a proteja submarinele flotei sale. Conform anchetei publicației americane The Washington Post, folosind în secret companii fantomă, Rusia a achiziționat […]
20:10
Asistenții AI, care devin un instrument familiar pentru milioane de oameni, distorsionează în mod regulat conținutul știrilor – indiferent de limbă, teritoriu sau platformă, potrivit unui studiu comun realizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune și BBC. Studiul a fost realizat cu participarea a 22 de instituții media publice din 18 țări, care operează în 14 […]
19:40
Recent, directorul institului de cercetare a opiniei publice INSCOP, Remus Ștefureac, avertiza că sondajele de opinie indică o stare de tensiune extremă a populației, una care se poate revărsa ușor într-o situație explozivă. Una care a fost amplificată de decizia Curții Constituționale de a respinge tăierea pensiilor speciale ale magistraților și creșterea vârstei de pensionare. […]
Acum 8 ore
19:20
Șoc în Olt, Paul Stănescu citează din Cioran: ”Emil Cioran – l-a întrebat cineva, când era mai în vârstă: maestre, ce faci? Ce răspunde Cioran? Omor timpul” # Aktual24
Moment neașteptat vinieri la o conferință de presă a liderilor PSD la Slatina. Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a prezentat un citat din Emil Cioran, în condițiile în care chiar și Liviu Dragnea îl ironiza pentru modul precar în care se exprimă în limba română. Referirea la Cioran a fost făcută […]
19:00
CTP îl bușește pe Grindeanu: ”Nu urmărește altceva decât să-și facă imagine. Prevederile legii Bolojan nu sunt nici măcar aspre, sunt corecte și de bun-simț” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră că șeful PSD, Sorin Grindeanu, nu urmărește decât să își facp imagine cu pretinsa sa implicare în rezolvarea blocajului generat de decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. ”Întâlnirea „pentru pace” de la Budapesta nu mai are loc. Dacă ar fi avut, ar fi fost aidoma grupului de lucru Grindeanu, […]
18:50
Spionaj subacvatic la epava MS Estonia: Rusia, acuzată că transformă locul tragediei în bază secretă anti-NATO # Aktual24
Serviciile de informații ale NATO suspectează că Rusia folosește locul protejat al epavei feribotului MS Estonia — scufundat în septembrie 1994, tragedie în care au murit 852 de persoane — ca acoperire pentru operațiuni de spionaj subacvatic în Marea Baltică. Epava se află la circa 35 de kilometri sud-est de insula finlandeză Utö, la o […]
18:40
Operațiune specială a Ucrainei în sudul Rusiei. Serviciile de informații anunță eliminarea a trei militari ruși dintr-o unitate acuzată de crime de război # Aktual24
Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR) a confirmat joi, printr-un mesaj publicat pe Telegram, efectuarea unei operațiuni speciale în orașul Stavropol, situat în sudul Federației Ruse, în urma căreia trei militari ruși ar fi fost uciși. Potrivit HUR, militarii aparțineau Brigăzii 247 de Asalt Aerian „Caucaz Cazac”, o unitate pe care […]
18:00
Tunelul ”Trump-Putin”. Sosește în SUA pentru discuții oficialul rus care vrea un tunel între Alaska și Extremul Orient rus # Aktual24
Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe și trimis special al Kremlinului, a sosit în Statele Unite pentru discuții la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. Potrivit unor surse ale CNN, Dmitriev urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai administrației Trump „pentru a continua discuțiile privind […]
18:00
Se ceartă Orban cu Trump: Ungaria caută o modalitate de a eluda sancțiunile SUA împotriva petrolului rusesc # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că țara sa lucrează la găsirea unei modalități de a eluda sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești. El a declarat acest lucru vineri, 24 octombrie, într-un interviu acordat radioului maghiar, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump a impus miercuri sancțiuni Rusiei pentru prima dată în al doilea mandat, vizând […]
17:40
Două avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei, a anunțat șeful acestui stat baltic pe 23 octombrie. Asta vine după incursiunea rusească masivă cu drone din Polonia. După încălcarea spațiului aerian al Estoniei, tot cu avioane. După intrarea dronelor rusești în România, la care putem adăuga și recenta tentativă de a arunca în […]
Acum 12 ore
16:20
Accident rutier grav în județul Iași: un camion s-a răsturnat peste un autoturism, două persoane încarcerate și inconștiente – VIDEO # Aktual24
Un accident rutier grav a avut loc recent între localitățile Cristești și Drăgușeni, județul Iași, după ce un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma impactului, patru persoane au fost implicate, dintre care două, aflate în autoturism, sunt încarcerate și inconștiente. La fața locului intervin echipaje ale Secției de Pompieri Pașcani, formate din 13 […]
15:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că PSD nu are de gând să plece de la guvernare, susținând că ”înţelegem să fim parteneri serioşi, oameni care îşi aduc plus valoare”. Reamintim că liderii PSD l-au atacat violent pe Ilie Bolojan în ultimele zile, Grindeanu având remarci legate chiar și de sprâncenele premierului. […]
15:40
„Cine face rachete bune face și bomboane bune”. Un propagandist al Kremlinului spune că imaginea Rusiei în lume se bazează pe arme # Aktual24
Șeful principalei instituții media de stat din Rusia a declarat că imaginea țării în lume ar trebui construită pe puterea sa militară – lăudându-se că națiunile care fac „rachete bune” produc și „bomboane bune”. Konstantin Ernst, CEO al postului de presă de stat Canal 1, a făcut această remarcă în timpul unei sesiuni plenare a […]
15:20
Protecția minorilor. Statele UE doresc o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor de socializare: ”Australia ar putea servi drept model” # Aktual24
Șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale UE solicită o vârstă minimă pe platforme precum TikTok și Instagram. Într-o declarație adoptată la summitul UE de la Bruxelles, aceștia afirmă că este important ca minorii să fie protejați în spațiul digital, inclusiv prin stabilirea unei vârste minime pentru accesul la rețelele de socializare. […]
15:00
AUR-iști trimiși să-l huiduie pe Nicușor Dan la Iași: ”Polonezii își iubește țara, suveraniști, numai noi nimic. Uite ce băieți suntem, unul și unul aici!” – VIDEO # Aktual24
Un grup de admiratori ai lui Cășin Geogescu l-a așteptat pe președintele Nicușor Dan în fața Teatrul Național „Vasile Alecsandri” pentru a-l huidui. Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns astăzi, 24 octombrie, la Iași, pentru a participa la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de […]
14:30
Relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană au fost spinoase anul acesta, cu diferențe de opinie privind modul de sprijinire a Ucrainei, tensiuni comerciale și tarife vamale, dominând o perioadă tensionată de diplomație între blocurile de putere. Dar, într-o întorsătură oarecum ironică a războiului în curs din Ucraina, un sentiment comun de frustrare și suspiciune față […]
14:10
Liderii UE insistă asupra unui acord pe 10 ani privind reducerea emisiilor de carbon înainte de summitul ONU privind clima # Aktual24
Liderii UE au lansat o serie de discuții pentru a conveni asupra unui obiectiv pe 10 ani de reducere a emisiilor de carbon înainte de o conferință cheie a ONU privind clima, stabilind condiții, inclusiv lăsarea ușii deschise pentru viitoare revizuiri. Șefii celor 27 de state ale Uniunii Europene au purtat discuții la Bruxelles pentru […]
13:40
Trump a avut de ales între sancțiuni dure, medii și ușoare împotriva Rusiei. A ales calea de mijloc – Analiză # Aktual24
Președintele american Donald Trump și-a pierdut în sfârșit răbdarea cu liderul rus Vladimir Putin. În ciuda acestui fapt, liderul american a decis să nu impună cea mai dură versiune a sancțiunilor, deoarece dorește negocieri cu Rusia. Potrivit oficialilor americani, răbdarea președintelui s-a epuizat în cele din urmă după ce a ajuns la concluzia că Putin […]
12:50
Surse: Reprezentanții CSM refuză să vorbească cu Bolojan până când nu prezintă scuze. ”Grupul de lucru” al lui Grindeanu începe prost # Aktual24
Surse oficiale au precizat pentru aktual24.ro, în urma întâlnirii pe care reprezentanții sistemului judiciar au avut-o cu ministrul Justiției, Sorin Grindeanu, în Parlament, că nu sunt dispuși să poarte discuții cu premierul Ilie Bolojan până când acesta nu își va prezenta scuze publice pentru declarațiile considerate jignitoare la adresa magistraților. Potrivit acelorași surse, în privința […]
12:40
Trei spioni ai Rusiei arestați în Marea Britanie. MI5: ”Rusia vrea să provoace haos și distrugere” # Aktual24
Autoritățile din Marea Britanie au arestat trei bărbați sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia, a anunțat joi Poliția Metropolitană. Suspecții, cu vârste cuprinse între 44 și 48 de ani, au fost reținuți la adrese din vestul și centrul Londrei, relatează Euronews. Aceștia sunt acuzați că au încălcat Legea Securității Naționale din 2023 prin „asistarea unui […]
12:30
Senator USR, lege pentru desființarea CSM: ”Este o oligarhie mai oribilă decât orice politician ales. Această republică a magistraților a luat-o razna” # Aktual24
Senatorul USR Cristian Ghinea, una dintre cele mai influente voci din USR, a anunțat vineri că este necesar ca CSM-ul să fie desființat de Parlament. El a lansat numeroase acuzații dure la adresa CSM. ”Justiție ”europeană” pe dracu. Am vrut justiție europeană. Am creat CSM independent. Am apărat justiția de politicienii cei răi și corupți. […]
Acum 24 ore
12:10
China a lansat cel mai accesibil robot umanoid din lume: Bumi costă doar 1 400 de dolari și poate face curățenie în casă, dar și educație pentru copii – VIDEO # Aktual24
Compania chineză Noetix Robotics a prezentat publicului un robot umanoid compact numit Bumi, disponibil la un preț de aproximativ 1.400 de dolari. Potrivit South China Morning Post, această lansare marchează un pas important pentru industria roboților, deoarece face tehnologia umanoidă accesibilă nu doar companiilor, ci și consumatorilor obișnuiți. Bumi are o înălțime de 94 cm […]
12:10
INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă” # Aktual24
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru aktual24.ro, fostul judecător Cristi Danileț a analizat cauzele sistemice care au dus la explozia devastatoare din cartierul Rahova, soldată cu victime omenești și distrugeri masive și care a creat un nou val de indignare publică. Magistratul ne-a vorbit despre „boala iresponsabilității” care macină instituțiile statului și companiile de utilități, […]
12:10
Trump îl ironizează pe Putin pe tema sancțiunilor. „Mă bucur că se simte așa. O să vedem peste 6 luni” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a oferit joi un răspuns scurt și provocator omologului său rus, Vladimir Putin, care minimalizase efectele noilor sancțiuni americane extinse asupra sectorului energetic din Rusia. „Mă bucur că el simte așa,” a declarat Trump pentru jurnaliști la Casa Albă. „Vă voi spune peste șase luni. Să vedem cum se desfășoară totul,” […]
11:50
Craiova: Avocat prins în flagrant în timp ce lua 30.000 de euro pentru trafic de influență. Promitea angajări la Serviciul Județean de Ambulanță Olt # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore, începând cu 24 octombrie 2025, a avocatului Rachieru Răzvan Nicușor, membru al Baroului Olt, cercetat pentru două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată. În același dosar a fost reținut, tot pentru 24 de ore, și inculpatul M.N.C., persoană […]
11:50
Administrația Trump dorește să deschidă apele de coastă ale SUA pentru a stimula producția de petrol – Bloomberg # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump pregătește o propunere de a deschide aproape toate apele de coastă ale SUA pentru noi foraje petroliere offshore, în ciuda opoziției guvernatorilor statelor. Potrivit agenției, proiectul de plan include apele din apropierea sud-estului SUA, pe care președintele Trump a promis să le protejeze în timpul campaniei sale electorale, relatează Bloomberg. Ecologistii […]
11:40
Donald Trump, un nou tantrum: a oprit negocierile comerciale cu Canada din cauza unui clip publicitar canadian, în care Ronald Reagan critica tarifele vamale – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri stoparea tuturor negocierilor comerciale cu Canada, ca reacție la un spot publicitar difuzat de guvernul provinciei Ontario. Potrivit SkyNews, clipul prezenta un fragment dintr-un discurs din 1987 al fostului președinte Ronald Reagan, în care acesta critica tarifele vamale, sugerând că ele ar putea duce la pierderi de locuri […]
11:10
În India, o coliziune între un autobuz și o bicicletă a provocat un incendiu în care 20 de pasageri au ars de vii, după ce ușile autovehicului s-au blocat # Aktual24
Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața vineri, după ce un autobuz privat al companiei Kaveri Travels a luat foc în urma coliziunii cu o bicicletă în districtul indian Kurnool din statul Andhra Pradesh. Potrivit primelor rapoarte, citate de Times of India, autobuzul, care călătorea de la Hyderabad la Bangalore cu peste 40 de […]
10:40
Un bărbat din Washington dă în judecată autoritățile după ce a fost reținut pentru că a cântat tema lui Darth Vader în fața Gărzii Naționale – VIDEO # Aktual24
Un locuitor din Washington a depus o plângere, susținând că a fost reținut pentru că a cântat „Marșul Imperial” din „Star Wars” în timpul unui protest împotriva Gărzii Naționale desfășurate pe străzile orașului. Potrivit ziarului New York Times, reclamația solicită compensații pentru încălcarea primelor patru amendamente ale Constituției SUA, inclusiv dreptul la libertatea de exprimare […]
10:20
Președintele Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților: „Pe acest subiect nu există o dezbatere în societate” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri dimineața că nu consideră oportun un referendum pe tema pensiilor magistraților, subliniind că acest subiect implică nuanțe care trebuie discutate cu actorii relevanți, inclusiv cu reprezentanții magistraților. „Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care există opinii foarte bine […]
10:10
Suntem și noi pe primul loc la ceva în UE: România are cel mai poluat aer dintre toate țările Uniunii Europene # Aktual24
România înregistrează cea mai ridicată concentrație medie anuală de PM2,5 din Uniunea Europeană, potrivit unei analize recente a Agenției Europene de Mediu (AEM). Analiza relevă că nivelul mediu de particule fine inhalabile în țara noastră este de 16 µg/m³, depășind semnificativ recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, care limitează expunerea anuală la 5 µg/m³. Bulgaria, Cipru […]
09:40
Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA a aprobat în unanimitate un proiect de lege privind desemnarea Rusiei ca stat sponsor al terorismului # Aktual24
Comisia pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite a aprobat în unanimitate un proiect de lege care prevede recunoașterea Rusiei ca stat sponsor al terorismului, din cauza răpirii și deportării copiilor ucraineni din teritoriile ocupate. Inițiativa, condusă de senatorul republican Lindsey Graham, reprezintă a treia tentativă de acest fel și ar putea avea efecte devastatoare […]
09:10
Kremlinul caută „șoșoci” africani: Rusia a recunoscut oficial crearea unei rețele de influență în Africa, sub acoperirea promovării culturii și limbii ruse # Aktual24
Rusia a admis, printr-o declarație transmisă în cadrul unei conferințe internaționale, că intenționează să creeze o platformă unificată a absolvenților africani ai universităților ruse, menită să coordoneze activitățile acestora în vederea „promovării limbii ruse și a imaginii pozitive a Federației Ruse în străinătate”. Informația a fost făcută publică de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD), citat […]
08:50
Rapperul P. Diddy, închis pentru trafic de persoane, la un pas de a fi asasinat după gratii, după ce s-a zvonit că va fi grațiat de Donald Trump # Aktual24
Rapperul american Sean Combs, cunoscut sub numele de scenă P. Diddy, a devenit recent victima unui incident violent în timp ce se afla în închisoare. Potrivit Daily Mail, un alt deținut a intrat în celula lui Combs înarmat cu un cuțit artizanal, surprinzându-l pe celebrul muzician într-un moment extrem de periculos. Incidentul a avut loc […]
08:40
Tragedie în Harghita: Doi tineri au fost găsiți morți prin împușcare într-o mașină, pe un drum forestier # Aktual24
O poveste cutremurătoare a zguduit comunitatea din Ghimeș, județul Harghita, unde Bianca și Toni, doi tineri de doar 20 de ani, au fost găsiți fără viață într-un Volkswagen Golf gri, abandonat pe un drum forestier din apropierea Lacului Frumoasa. Descoperirea macabră a avut loc în urma unei alerte lansate de apropiați, care au observat dispariția […]
08:20
Ce sărbătorim pe 24 octombrie: Ziua mondială a cangurului, Ziua mondială a burții și Ziua mondială a șampaniei # Aktual24
Data de 24 octombrie este una bogată în semnificații și celebrare la nivel mondial. De la protejarea faunei Australiei până la recunoașterea eforturilor celor care mențin pacea globală, această zi aduce împreună teme din cele mai diverse domenii — natură, diplomație, gastronomie și istorie. Instituită pentru a atrage atenția asupra protejării celui mai mare mamifer […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.