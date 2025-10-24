ANUNȚ Camere de supraveghere în spitale cu înregistrări păstrate obligatoriu

18:20

Operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale din România, Transgaz, precum și subsidiara sa de peste Prut, Vestmoldtransgaz, care operează sistemul omolog din Republica Moldova, au primit aprobări pentru a aplica, de la 1 noiembrie, discounturi de 50% la tarifele reglementate de rezervare de capacitate de tranzit prin conducte pentru importurile de gaze naturale destinate aprovizionării la iarnă a Ucrainei, la toate punctele de interconectare relevante în acest scop.