De ce Ucraina trebuie să adere cât mai rapid la NATO – Analiză video

SportMedia, 25 octombrie 2025 03:20
Războiul dintre Ucraina și Rusia, declanșat în februarie 2022 și aflat în apropierea pragului de patru ani, a avut drept pretext pentru Putin dorința clară a Ucrainei de a se desprinde de influența Moscovei și de a adera la NATO, obiectiv înscris chiar în Constituția statului. Idei principale: Superioritate în materie de drone Ucraina a …
Acum 2 ore
03:20
Vacile au o contribuție majoră la încălzirea globală. Cercetătorii au găsit o soluție inovatoare # SportMedia
Oamenii de știință din Scoția au descoperit o metodă inovatoare de a reduce semnificativ emisiile de metan provenite de la vaci – unul dintre factorii majori care contribuie la schimbările climatice. Printr-un program de reproducere selectivă, numit Cool Cows, cercetătorii reușesc să crească animale care produc din ce în ce mai puțin metan, fără a …
03:20
Inteligența artificială și cumpărăturile online: Cum devii dependent de Shein și Temu fără să-ți dai seama # SportMedia
Suntem foarte studiați când cumpărăm de pe platformele online chineze. Cei mai puternici algoritmi, susținuți de inteligența artificială, ne analizează comportamentul și ne determină să cumpărăm mai mult și mai des decât avem nevoie, inducându-ne impulsuri false cu tehnici folosite în jocurile de noroc. Cu fiecare click și scroll se creează dependența. În ultimii ani, …
03:20
Războiul dintre Ucraina și Rusia, declanșat în februarie 2022 și aflat în apropierea pragului de patru ani, a avut drept pretext pentru Putin dorința clară a Ucrainei de a se desprinde de influența Moscovei și de a adera la NATO, obiectiv înscris chiar în Constituția statului. Idei principale: Superioritate în materie de drone Ucraina a …
Acum 4 ore
01:20
Un pacient a fost scăpat de pe targă în curtea Spitalului Județean din Ploiești. A suferit un traumatism cranian și a fost operat # SportMedia
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe targă, în curtea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, în timpul unui transfer către o altă unitate medicală. Incidentul s-a produs luni, 22 octombrie, iar pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale după ce a suferit un traumatism …
01:20
Elevii români au obținut 10 medalii, dintre care șapte de aur, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # SportMedia
Elevii români au obținut șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, găzduită de țara noastră. Au obținut premii și medalii elevii: România a participat cu două echipe a câte cinci elevi. Competiția, care s-a desfășurat în perioada 18-25 octombrie …
01:20
Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară, la Bruxelles, despre recentul act de sabotaj dejucat de SRI zilele trecute, spunând că „fapte similare" vor face parte din Raportul privind anularea alegerilor, aflat în lucru sub umbrela Palatului Cotroceni. Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat o operațiune derulată în urmă cu mai bine de o …
01:20
Tot mai mulți români își declară insolvența personală. Cazuri de datorii până la 500.000 de euro. Cine poate apela la această procedură # SportMedia
Câteva sute de români care nu au mai reușit să facă față datoriilor au cerut, în ultimii opt ani, deschiderea procedurii de insolvență personală. Potrivit informațiilor transmise Mediafax de Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC, de la intrarea în vigoare a Legii 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, la 1 ianuarie 2018, …
01:20
Nicușor Dan: Scandalurile din coaliție vor scădea după 7 noiembrie. „Există conflicte legitime, dar fiecare s-ar putea abține” # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Iași, că tensiunile din coaliția de guvernare sunt „firești și legitime", dar a afirmat că ele se vor diminua după 7 noiembrie, sugerând că actualul climat politic este influențat de contextul electoral. „Suntem înainte de 7 noiembrie, nu? Cred că după 7 noiembrie (când sunt alegerile pentru conducerea …
Acum 6 ore
23:20
Liderii europeni cer oprirea luptelor și începerea negocierilor „de pe linia actuală a frontului”. Starmer: „Putin e singurul care nu vrea pace” # SportMedia
Liderii din Coaliția Voluntarilor au convenit vineri, la Londra, să intensifice presiunea asupra Rusiei, să asigure finanțare pe termen lung pentru Ucraina și să consolideze industria sa de apărare, prin creșterea sprijinului militar – inclusiv cu rachete antiaeriene, capabilități de rază lungă, drone și sisteme antidronă. Participanții la summit au subliniat că statele europene și …
23:20
Secretar de stat român, după sancțiunile SUA pentru Rusia: „Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil în România” – Politico # SportMedia
Secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi spune că „am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil în România", într-o declarație pentru Politico, în contextul noilor sancțiuni ale SUA asupra Rusiei anunțate de Donald Trump. „Lukoil va avea obligația să își vândă rafinăria Petrotel înainte de termenul-limită de luna viitoare. Am fi bucuroși să …
23:20
Horoscop de weekend pentru zilele de 25 si 26 octombrie 2025.
23:20
Banca Națională a României va lansa luni prima monedă colorată din istoria monetară a României, susține Cristian Popa, președinte al Comisiei de numismatică din Banca Națională a României și membru al Consiliului de administrație al băncii. „Premieră la National Bank of Romania: luni va fi lansată prima monedă colorată din istoria monetară a României. Mai …
23:20
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani. Primele recrutări vor începe înainte de sfârșitul anului în curs, iar primii soldați încorporați conform noului serviciu militar obligatoriu sunt așteptați …
23:20
Grindeanu nuanțează declarațiile despre plecarea premierului și exclude o alianță PSD – AUR # SportMedia
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, şi-a nuanţat, vineri, la Olt, declaraţiile privind plecarea premierului Ilie Bolojan, în contextul legii pensiilor magistraţilor, şi a exclus o posibilă alianţă între PSD şi AUR. Grindeanu a mai zis, surprinzător ca discurs, că PSD nu vrea să iasă din coaliția actuală. „Noi am hotărât să intrăm în alianţă …
Acum 8 ore
21:20
Orban îl sfidează pe Trump: Ungaria vrea să păcălească sancțiunile SUA împotriva Rusiei # SportMedia
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare" a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze. Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că impune noi sancţiuni „uriaşe" împotriva multinaţionalei ruse Lukoil şi a companiei de stat Rosneft, în cadrul primelor măsuri de acest gen de la …
21:20
Odată cu dezvoltarea accelerată a sistemelor de energie regenerabilă, alegerea corectă a componentelor devine esențială pentru performanța și durabilitatea unui sistem fotovoltaic. În centrul acestui ecosistem se află invertoarele hibride și bateriile compatibile, elemente cheie care influențează eficiența energetică, siguranța și randamentul general al instalației. În prezent, există o gamă variată de baterii disponibile pe …
21:20
Tenorul ȘTEFAN von KORCH cântă în America Centrală în concertele “Los Tres Tenores,” în noiembrie # SportMedia
Într-un sezon început la Filarmonica Arad şi continuat la Ateneul Român, tenorul ŞTEFAN von KORCH marchează o nouă premieră în parcursul său artistic, dând curs invitaţiei de a lua parte la concertele "LOS TRES TENORES" din America Centrală. Evenimentele de gală, derulate alături de Filarmonica din San Pedro Sula, au loc în cele mai importante …
21:20
Lecție de maturitate și de respect la Astra Film Festival. Ziua în care publicul a urmărit în tăcere genericul, în semn de omagiu pentru eroul român de la Hanau # SportMedia
Ziua a șaptea a festivalului Astra Film a adus în fața publicului povești dure și profund umane, proiectate „dincolo de ecran", în realități pe care deseori alegem să le ignorăm. De la familii de imigranți confruntate cu rasismul și nepăsarea instituțiilor, la copii transformați în instrumente de propagandă, filmele acestei zile au scos la lumină …
21:20
„Spectatorul de documentar nu vine să vadă un film, ci să înțeleagă lumea”- Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival # SportMedia
Faceți și promovați film documentar de când lumea. Vă puteți imagina făcând altceva? Nu cred că m-aș fi putut imagina făcând altceva. Filmul documentar nu e doar o meserie, e un mod de a trăi și de a privi lumea. E felul meu de a înțelege oamenii, de a pune întrebări și de a da …
Acum 12 ore
19:20
Trump s-a enervat din cauza unui clip TV „fals” cu Reagan și rupe negocierile comerciale cu Canada # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi seară că pune capăt tuturor negocierilor comerciale cu Canada, acuzând guvernul provinciei Ontario că a difuzat o reclamă „falsă" în care fostul președinte american Ronald Reagan vorbește negativ despre tarifele vamale. „Fundația Ronald Reagan tocmai a anunțat că Canada a folosit fraudulos o reclamă fake, în care Ronald …
19:20
Legendara jucătoare americană de tenis Serena Williams a fost distinsă cu Premiul Prințesa de Asturia, care recompensează excelența în diverse domenii, științifice, tehnice, culturale, sociale și umanitare desfășurate la nivel internațional de către persoane fizice, instituții sau grupuri de persoane fizice, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Oviedo, informează EFE. Fosta mare jucătoare și-a promovat …
19:20
Donald Trump ironizează o jurnalistă franceză: „Frumos accent, dar nu putem înțelege ce spui” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a fost acuzat de comportament „răutăcios" și „nepoliticos" după ce i-a adresat o remarcă ironică unei jurnaliste din Franța, afirmând că nu-i înțelege accentul. Incidentul s-a petrecut joi, în timpul unei conferințe de presă, și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. Corespondenta l-a întrebat pe Trump dacă e de părere …
19:20
Doi bărbați au murit într-un accident cumplit pe DN 2. Un camion s-a răsturnat peste o mașină. Impactul, surprins pe camere (Video) # SportMedia
Două persoane au murit, vineri, într-un accident rutier grav produs pe DN 2, între localitățile Cristești și Drăgușeni, în județul Iași. Un camion a derapat și s-a răsturnat peste o mașină, iar momentul impactului extrem de puternic a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum TIR-ul derapează brusc …
17:20
Preşedintele Nicuşor Dan a sosit vineri la Iaşi, direct de la Bruxelles. Zeci de persoane l-au huiduit atunci când a ajuns în faţa Teatrului Naţional. După ce a coborât din maşină, Nicuşor Dan a fost întâmpinat de protestatari strigând "Ruşine", "Trădătorule" şi "Pleacă în Ucraina". Un bărbat a strigat de câteva ori către Nicuşor Dan: …
17:20
România, parte a unei anchete paneuropene conduse de EPPO. E vizată o rețea de firme-fantomă care a fraudat 48 de milioane de euro # SportMedia
Peste 100 de percheziții simultane au avut loc în șapte țări europene, inclusiv România, în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) privind o fraudă masivă cu TVA în domeniul comerțului de electronice. Prejudiciul estimat este de 48 de milioane de euro, iar șapte suspecți au fost arestați, a anunțat vineri EPPO, într-un comunicat …
17:20
Un șofer român de TIR a distrus un monument din Spania, vechi de peste 240 de ani (Foto & Video) # SportMedia
Un șofer român care a distrus un monument istoric din Spania, datând din anul 1783 ar putea fi nevoit să plătească despăgubiri de sute de mii de euro. Un camion a doborât joi, un apeduct din secolul al XIX-lea din Algeciras, municipiu din Cadiz, Andaluzia, în timp ce încerca să treacă pe sub structura acestuia. …
17:20
George Simion pierde definitiv procesul în care e acuzat de legături cu Moscova: „Este un pericol la adresa României” # SportMedia
Curtea de Apel din Chișinău a respins apelul formulat de liderul AUR, George Simion, împotriva hotărârii primei instanțe care a stabilit că afirmațiile fostului ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, privind presupusa colaborare a acestuia cu agenți ai Moscovei sunt conforme cu realitatea. Decizia, pronunțată pe 22 octombrie 2025, confirmă hotărârea Judecătoriei Chișinău, …
17:20
Verdictul lui Adrian Porumboiu după arbitrajul controversat din FCSB – Bologna: Greșeala majoră sesizată # SportMedia
Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a dat verdictul după arbitrajul controversat din meciul FCSB – Bologna 1-2, din Europa League. Porumboiu consideră că FCSB a fost privată de un penalty, pe care arbitrul Andris Treimanis nu l-a acordat. Acesta este de părere că la faza la care Daniel Bîrligea a fost împins în careu cu …
17:20
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar, marți, 4 noiembrie, până a doua zi, din cauza unor lucrări pe
Acum 24 ore
15:20
Finlanda şi Polonia analizează posibilitatea reinundării unor mlaştini asanate ca bariere de apărare în cazul unui atac al Rusiei. Asta ar putea fi benefic şi pentru mediu. La începutul lunii martie 2022 a explodat o bombă la nord de Kiev, fapt ce marchează până azi regiunea şi situaţia militară de acolo. Detonaţia a distrus total … The post Operațiunea Mlaștina. Sau cum s-ar putea securiza pe viitor granițele externe ale UE appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Sute de locuitori din Mioveni, județul Argeș, au intrat în panică joi după-amiază, din cauza unui miros puternic de gaze care s-a răspândit în tot orașul. Zeci de apeluri au fost primite la 112, iar autoritățile au mobilizat echipaje de pompieri, polițiști și tehnicieni de la Distrigaz. Alarma s-a dat în jurul orei 15.00, când … The post Orașul care miroase a gaz: panică la Mioveni după o eroare la stația Transgaz appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Primăria Capitalei alocă încă 1,1 milioane lei pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova. 148 de locatari stau acum la hotel # SportMedia
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei va fi pus în siguranță, prin lucrări care vizează îndepărtarea pereților și etajelor care riscă să se prăbușească. Pentru aceste operațiuni, Primăria București a suplimentat fondurile cu încă 1,1 milioane de lei din fondul de urgență. „Trebuie redată … The post Primăria Capitalei alocă încă 1,1 milioane lei pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova. 148 de locatari stau acum la hotel appeared first on spotmedia.ro.
15:20
FCSB a făcut un anunț despre transferul lui Samuel Teles (28 de ani), fotbalistul Universității Craiova. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că a vrut să-l transfere pe Samuel Teles. Portughezul a fost dorit de FCSB înainte de a semna cu Universitatea Craiova, pe când era la Oțelul Galați, chiar înainte … The post FCSB, anunț despre transferul lui Samuel Teles appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Campanie inedită de publicitate pentru liftul folosit de hoți în jaful de la Luvru: Silențios ca o șoaptă # SportMedia
Produsul unei firme germane a fost implicat în jaful de la muzeul Luvru din Paris. Compania transformă acum acest lucru într-o lovitură publicitară. „Când trebuie să te miști repede” este noul slogan publicitar ironic folosit de firma Böcker, cu sediul în orașul Werne, lângă Dortmund, în campania de pe Facebook și Instagram lansată la o … The post Campanie inedită de publicitate pentru liftul folosit de hoți în jaful de la Luvru: Silențios ca o șoaptă appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Flagrant la ANAF: Inspector antifraudă, prins când lua șpagă pentru a opri un control fiscal # SportMedia
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF București a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea o mită de 3.000 de lei de la o administratoare de firmă, în schimbul limitării unui control fiscal. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Nistor Constantin, inspector … The post Flagrant la ANAF: Inspector antifraudă, prins când lua șpagă pentru a opri un control fiscal appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Convocările preliminare făcute de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino # SportMedia
Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, lotul preliminar convocat de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciurile din ultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. Selecționerul Mircea Lucescu i-a trecut pe lista preliminară pe Radu Drăgușin, care ar urma să revină la echipa națională a României, de asemenea pe Lisav Eissat, Florinel Coman sau … The post Convocările preliminare făcute de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Te gândești să avansezi în IT sau vrei să schimbi direcția profesională? Certificările IT recunoscute internațional pot accelera acest proces, ajutându-te să obții validare oficială pentru ceea ce știi deja și să demonstrezi angajatorilor că poți face față provocărilor din industrie. În acest ghid, găsești o perspectivă clară asupra celor mai căutate certificări în 2025-2026 … The post Cele mai căutate certificări IT și cum le poți obține appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Bartolomeu I și patriarhul Daniel sfințesc duminică pictura Catedralei Naționale. Programul slujbelor și când va avea publicul acces # SportMedia
Catedrala Națională va găzdui duminică, 26 octombrie, un eveniment istoric: sfințirea picturii interioare, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Ceremonia marchează Centenarul Patriarhiei Române și este așteptată să adune peste 100.000 de … The post Bartolomeu I și patriarhul Daniel sfințesc duminică pictura Catedralei Naționale. Programul slujbelor și când va avea publicul acces appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Presa din Italia, concluzie fermă după FCSB – Bologna: „Turist în centrul Bucureștiului” # SportMedia
Presa din Italia i-a notat pe fotbaliștii Bolognei după meciul câștigat împotriva FCSB la București, 2-1, pe Arena Națională. Portarul Lukasz Skorupski a primit cea mai mare notă, 7.5, după ce a salvat echipa în mai multe rânduri. Totuși, italienii l-au numit pe Skorupski „turist în centrul Bucureștiului” în prima jumătate de oră, când n-a … The post Presa din Italia, concluzie fermă după FCSB – Bologna: „Turist în centrul Bucureștiului” appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Prosumatorii acuză statul că vrea să le oprească panourile fotovoltaice: E ca și cum cineva ar decide să stingă becul din casa fiecărui român # SportMedia
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) avertizează că un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament ar putea permite statului să controleze sau chiar să oprească de la distanță sistemele fotovoltaice ale cetățenilor. Inițiativa legislativă B432/2025, depusă de 25 de parlamentari – majoritar PSD -, prevede „introducerea unor reguli tehnice de … The post Prosumatorii acuză statul că vrea să le oprească panourile fotovoltaice: E ca și cum cineva ar decide să stingă becul din casa fiecărui român appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Grupul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute cumpărător. Carrefour, cel mai mare retailer din Europa, intenționează să se retragă și din Polonia și Argentina, scrie publicația franceză l’Informé. Decizia de retragere din România vine pe fondul politicilor tot mai agresive ale … The post Carrefour vrea să vândă magazinele din România și este în căutarea unui cumpărător appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Relația dintre Statele Unite și China a ajuns într-un punct de tensiune fără precedent. În timp ce Donald Trump și Xi Jinping se pregătesc să se întâlnească în Coreea de Sud, cele două mari puteri economice se atacă reciproc cu sancțiuni, tarife și restricții, transformând comerțul global într-un câmp de luptă economică. Deși Washingtonul se … The post De ce câștigă China războiul comercial: Trump lovește, dar Xi răspunde mai eficient appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Italianul Jannik Sinner (2 ATP) și germanul Alexander Zverev (3 ATP), principalii favoriți, s-au calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de tenis ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.736.875 de euro. Sinner, cap de serie numărul unu și campionul din 2023, s-a impus în optimi, cu 6-2, 7-6 (7/4), … The post Jannik Sinner și Alexander Zverev avansează la Viena appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Grindeanu nu mai stă după Bolojan sau CCR. I-a chemat în biroul lui pe principalii trei șefi din Justiție # SportMedia
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pare că lucrează deja la noul proiect de lege privind pensiile magistraților, fără să mai aştepte motivarea deciziei CCR sau un demers în acest sens al premierului Ilie Bolojan. Inițiativa PSD urmărește să ofere „o soluție reală și constituțională” și să permită deblocarea tranșei de 231 de milioane de … The post Grindeanu nu mai stă după Bolojan sau CCR. I-a chemat în biroul lui pe principalii trei șefi din Justiție appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Mirel Rădoi, întrebat de ce l-a exclus din lot pe Ștefan Baiaram: Răspunsul sincer al antrenorului # SportMedia
La finalul jocului Universitatea Craiova – Noah 1-1, Mirel Rădoi a explicat de ce l-a trimis în tribune pe Ștefan Baiaram, decarul oltenilor. Anunțat rezervă în Universitatea Craiova – Noah, Ștefan Baiaram a fost nemulțumit, iar reacția sa la această veste l-a făcut pe Rădoi să ia această decizie. Antrenorul oltenilor a spus că Baiaram … The post Mirel Rădoi, întrebat de ce l-a exclus din lot pe Ștefan Baiaram: Răspunsul sincer al antrenorului appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Internaționalii români Răzvan Marin (AEK Atena) și Andei Rațiu (Rayo Vallecano) au marcat pentru echipele lor, joi seara, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League, în timp ce Legia Varșovia, formație antrenată de Edward Iordănescu, a câștigat în deplasare. AEK, viitoarea adversară a Universității Craiova, a surclasat-o pe Aberdeen, fosta cunoștință a … The post Răzvan Marin și Andrei Rațiu au înscris pentru echipele lor în Conference League appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Bătălia pentru București: Nicușor Dan are un favorit, dar nu spune cine. Bolojan merge cu Ciucu, 4 variante de la PSD # SportMedia
Scena politică din București se pregătește pentru alegerile parțiale din 7 decembrie, în care bucureștenii își vor alege un nou primar general. Cele trei partide cu bazin electoral în Capitală – PSD, PNL şi USR – își conturează strategiile și candidații, iar președintele Nicușor Dan a recunoscut că are un favorit, fără a dezvălui numele. … The post Bătălia pentru București: Nicușor Dan are un favorit, dar nu spune cine. Bolojan merge cu Ciucu, 4 variante de la PSD appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Agențiile de spionaj din China și Rusia folosesc tactici de „război sexual” pentru a obține secrete din Silicon Valley. Potrivit The Times, femei recrutate ca agente sunt trimise să seducă angajații companiilor de tehnologie, inclusiv prin relații de lungă durată, căsătorii sau chiar copii, pentru a-și asigura accesul la informații sensibile. Fenomenul este descris de … The post The Times: „Război sexual” cu femei spion care fură secretele din Silicon Valley appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Nicușor Dan a vorbit despre sabotajul Rusiei dejucat de SRI: Fapte similare fac parte din raportul privind anularea alegerilor (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a comentat de la Bruxelles recenta operațiune de sabotaj dejucată de Serviciul Român de Informații (SRI), precizând că „un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. Comunicarea s-a făcut în ziua în care s-a produs. Dacă acest lucru putea să fie făcut de o … The post Nicușor Dan a vorbit despre sabotajul Rusiei dejucat de SRI: Fapte similare fac parte din raportul privind anularea alegerilor (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:20
FCSB i-a pus gând rău lui Adrian Șut (26 de ani), unul dintre căpitanii echipei, care a scăzut în evoluții. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că e gata să-i transfere înlocuitor în pauza de iarnă. Becali l-a învinuit pe Șut pentru meciul pierdut de FCSB contra Bolognei în Europa League. … The post FCSB ia o decizie importantă în privința lui Adrian Șut appeared first on spotmedia.ro.
