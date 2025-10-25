Inteligența artificială și cumpărăturile online: Cum devii dependent de Shein și Temu fără să-ți dai seama

17:20

Un șofer român care a distrus un monument istoric din Spania, datând din anul 1783 ar putea fi nevoit să plătească despăgubiri de sute de mii de euro. Un camion a doborât joi, un apeduct din secolul al XIX-lea din Algeciras, municipiu din Cadiz, Andaluzia, în timp ce încerca să treacă pe sub structura acestuia.