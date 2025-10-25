Scrisoare de la Univers: 25 octombrie 2025 aduce revelații pentru patru semne zodiacale
Jurnalul.ro, 25 octombrie 2025
Mercur în trigon cu Saturn aduce claritate, înțelepciune și confirmarea că ești pe drumul cel bun
Până când ajung în cabinetul unui terapeut de cuplu, majoritatea partenerilor au încercat deja tot ce le-a stat în putere pentru a repara relația.
Fie că ne întoarcem la societățile secrete antice din urmă cu mii de ani sau revenim la societatea modernă, așa cum o știm, oamenii privesc la cerul nopții pentru inspirație, conexiune spirituală, înțelepciune superioară și introspecție puternică.
Îl întâlnim adesea în contexte industriale, comerciale sau figurate — „produs de rebut”, „lot cu rebuturi” sau „rebut uman”.
Puține lucruri spun mai bine povestea sudului României decât un pahar de zaibăr.
Mercur în trigon cu Saturn aduce claritate, înțelepciune și confirmarea că ești pe drumul cel bun
Luna în creștere din Săgetător aduce noroc, încredere și rezultate vizibile
Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale de ordine și siguranță publică la evenimentele prilejuite de sfințirea picturii Catedralei # Jurnalul.ro
Jandarmeria Capitalei a anunțat măsurile de ordine publică care vor fi instituite sâmbătă și duminică cu ocazia evenimentelor prilejuite de sfințirea picturii Catedralei Naționale.
Lionel Messi (38 de ani) va rămâne la Inter Miami cel puțin până în decembrie 2028. Clubul american a anunțat oficial, joi, prelungirea contractului cu vedeta argentiniană.
Regele Charles îl primește pe Zelenski la Castelul Windsor: A treia întâlnire din acest an # Jurnalul.ro
Regele Charles al III-lea l-a primit vineri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Castelul Windsor, în cadrul unei ceremonii oficiale cu toate onorurile. Este a treia întâlnire din acest an între suveranul britanic și liderul de la Kiev.
Milo Rau, invitat special la ediția de toamnă a Stagiunii Internaționale de Teatru – ARCUB, cu spectacolul „The Interrogation” # Jurnalul.ro
ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București revine cu ediția de toamnă a Stagiunii Internaționale de Teatru ARCUB, un proiect dedicat dialogului dintre scena locală și cea globală.
Alexandru Rogobete promite schimbări majore. Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure # Jurnalul.ro
Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile, susține ministrul Sănătății Alexandru Rogobete după ce a vizitat vineri, împreună cu președintele Nicușor Dan, compania Antibiotice Iași.
Nicușor Dan crede că în 2,3 săptămâni coaliția va agrea un text pentru reforma pensiilor magistraților # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan estimează că în una, două, trei săptămâni coaliția va agrea un text cu care să meargă în Parlament cu privire la reforma pensiilor magistraților.
Teatrul Național din Timișoara pregătește premiera lunii: VESTUL ADEVĂRAT de Sam Shepard în regia lui Felix Alexa # Jurnalul.ro
Repetițiile pentru noua premieră a Teatrului Național din Timișoara – VESTUL ADEVĂRAT – au intrat în linie dreaptă. Astfel, prima ieșire la rampă spectacolului VESTUL ADEVĂRAT de Sam Shepard, este programată duminică, 26 octombrie 2025, ora 19:00, la Sala Mare.
Rusia este într-un punct critic. Restanțe salariale crescute de 4 ori, concedieri în masă și criză economică # Jurnalul.ro
Restanțele salariale în Rusia au ajuns la 1,95 miliarde de ruble în septembrie 2025, de patru ori mai mult decât în aceeași lună din 2024, conform datelor oficiale Rosstat.
Rihanna a suferit o pierdere de 36 de milioane de dolari în urma unei colaborări în domeniul modei. Investiția în linia de îmbrăcăminte lansată în 2019 sub numele Project Loud France, în parteneriat cu casa de modă Louis Vuitton (LVMH), nu a avut succes din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.
Sorin Grindeanu îl critică pe Ilie Bolojan că nesocotește propunerile PSD: Deocamdată suntem în această coaliție, nu suntem pe niciun picior de plecare # Jurnalul.ro
Deocamdată suntem în această coaliție, nu suntem pe niciun picior de plecare, dar nu ne ține nimeni cu forța în această coaliție, spune vineri președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.
Legătura surprinzătoare dintre somn, tensiune arterială și demență: ce au descoperit cercetătorii de la Cambridge # Jurnalul.ro
Un nou studiu al Universității din Cambridge arată că tulburările de somn și hipertensiunea arterială pot afecta capacitatea creierului de a elimina toxinele. Descoperirea oferă o explicație biologică pentru creșterea riscului de Alzheimer și alte forme de demență la persoanele cu un stil de viață nesănătos.
Cevapi este un preparat tradițional din Bosnia și Herțegovina, Serbia, Croația și alte țări din sud-estul Europei.
Florin Manole anunță un proiect european de 4 miliarde de lei pentru sprijinirea a 450.000 de persoane vulnerabile # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat lansarea unui proiect finanțat din fonduri europene care va ajuta 450.000 de persoane vulnerabile din România.
Cefaleea sinusală este un tip de durere caracterizată prin disconfort și presiune în partea superioară a feței și a capului, cauzată de inflamația mucoasei sinusurilor, localizate în spatele frunții, pomeților, nasului și ochilor.
Trump suspendă negocierile comerciale cu Canada din cauza unei reclame cu cuvintele lui Reagan # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, anunță suspendarea imediată a tuturor negocierilor comerciale cu Canada. Acuză guvernul canadian că a citat greșit fostul președinte Ronald Reagan într-o campanie publicitară împotriva tarifelor vamale.
Horoscop de weekend, 25–26 octombrie 2025: Gemenii trăiesc emoții intense, iar Săgetătorii au parte de o surpriză plăcută # Jurnalul.ro
Weekendul 25–26 octombrie 2025 aduce o energie calmă și matură. Luna în Capricorn și apoi în Vărsător ne ajută să găsim echilibru între emoție și rațiune, iar dragostea se manifestă în gesturi simple, dar autentice.
Sorin Grindeanu exclude o alianță PSD-AUR: Suntem parteneri serioși în actuala coaliție # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, în Olt, că partidul nu are în vedere o colaborare cu AUR și că social-democrații rămân angajați în actuala coaliție de guvernare alături de PNL, USR, UDMR și minorități.
Povestea uimitoare a Anastasiei Soare, "regina sprâncenelor": De la un salon modest la un imperiu de peste 1 miliard de dolari # Jurnalul.ro
Anastasia Soare, românca supranumită „regina sprâncenelor”, a construit un imperiu de un miliard de dolari în industria cosmeticelor.
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București a fost plasat sub control judiciar după ce procurorii DNA l-au prins în flagrant primind 3.000 de lei mită de la administratoarea unei firme verificate.
Neptun retrograd în Pești. Toate zodiile se confruntă cu trecutul și nimeni nu scapă de adevăr # Jurnalul.ro
Renunță la iluziile care te-au mângâiat odinioară, astfel încât să poți intra în următoarea ta eră autentic și complet treaz. Ceața se risipește, dar ceea ce este dezvăluit ar putea schimba totul.
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține înscrierea tinerilor români la Youth Global Forum 2026, organizat sub egida UNESCO # Jurnalul.ro
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, colaborator activ în cadrul rețelei internaționale UNESCO, susține participarea tinerilor români la Youth Global Forum 2026, o reuniune globală de elită dedicată leadership-ului, inovației și dialogului intercultural. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Dialog Global și Leadership (CGDL), iar înscrierile se închid pe 25 noiembrie 2025.
FACIAS a sesizat PICCJ: DSP Constanța a autorizat ilegal timp de 16 ani Armonia Hospital, unde a murit Mădălina Luca # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală de către funcționari ai Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța și de către medicii spitalului privat Armonia Hospital.
Vechile buletine, model 1997, nu au dispărut complet. MAI explică în ce cazuri se mai eliberează # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne explică în ce situații se mai eliberează vechiul buletin, model 1997. Află cine mai poate primi acest tip de act de identitate și ce opțiuni au românii între noua carte electronică și cea simplă.
Un copac s-a prăbușit, vineri după-amiază, peste o mașină în cartierul Nordului din Capitală.
Horoscop chinezesc noiembrie 2025: Luna Mistretului aduce relaxare, iubire și momente de introspecție # Jurnalul.ro
Descoperă horoscopul chinezesc pentru noiembrie 2025, luna Mistretului. Află ce aduce această perioadă fiecărui semn zodiacal: iubire, succes, relaxare și reflecție înainte de finalul anului.
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns vineri la București, la invitația Patriarhului Daniel # Jurnalul.ro
UPDATE Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, i-a urat bun-venit Patriarhului Ecumenic al Constaninopolului, Bartolomeu, într-o scurtă declarație la Aeroportul „Henri Coandă”.
Accident rutier grav vineri după-amiază pe DN 2, între Cristești și Drăgușeni, județul Iași. Un camion s-a răsturnat peste un autoturism.
Anca Dinicu, sâmbătă la The Ticket: „Mă uit la tine și nu mai pun niciodată în viața mea ciocolată în gură!” # Jurnalul.ro
Cea mai nouă ediție The Ticket, difuzată sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aduce o combinație explozivă de energie, umor și momente spectaculoase care vor ridica sala și juriul în picioare!
Carla Ungureanu, românca de 17 ani care a primit “Félicitations du jury” la Paris, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
La doar 17 ani, Carla Ungureanu transformă talentul într-o misiune de viață și pasiunea pentru pian într-un limbaj universal al emoției. Elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, sub îndrumarea profesoarei Dr. Olga Podobinschi, Carla s-a remarcat rapid prin sensibilitate artistică, rigoare și maturitate interpretativă, calități care au propulsat-o în rândul tinerelor promisiuni ale muzicii clasice din România.
Președintele României, Nicușor Dan, a participat vineri la Iași la festivitatea împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității „George Enescu”, unde a lansat un apel pentru implicarea mai activă a mediului academic în dezbaterile publice majore.
Mulți oameni au obiceiul de a-și lăsa capul pe spate atunci când le curge sânge din nas, însă chirurgul plastician american Michael Gartner avertizează că această practică este periculoasă și poate duce la complicații serioase.
„Israelul este locul ideal pentru a celebra Ziua Limbilor. Aici, acest lucru este un fapt cotidian – oamenii vin din atâtea țări diferite, diversitatea lingvistică este imensă” – a accentuat ambasadorul Michael Mann, șeful Delegației Uniunii Europene în Israel în deschiderea evenimentului dedicat Zilei Europene a Limbilor, desfășurat la data de 21 octombrie în portul Tel Aviv. Proiectul a fost organizat de către Delegația UE împreună cu Clusterul EUNIC din Israel, cu participarea ICR Tel Aviv.
Primele imagini din noua locație în care se filmează sezonul 3 din show-ul Power Couple, de la Antena 1: ”Am fost de trei ori în Malta, verificând fiecare zonă și vilă care s-ar fi putut potrivi cerințelor noastre” # Jurnalul.ro
Toamna a adus una dintre cele mai așteptate vești ale sfârșitului de an: startul filmărilor pentru formatul în care perechi de vedete își depășesc fricile și demonstrează că imposibilul există doar pentru a fi depășit. Power Couple a ajuns la cel de-al treilea sezon, iar în aceste zile, în Malta, sub soarele puternic, condimentat în acest an, de ploi, cele nouă echipe dau totul pentru a ajunge până la final! Totul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
Mercur retrograd își începe „dansul” pe 9 noiembrie 2025 și, ca de obicei, poate aduce încurcături: întârzieri, neînțelegeri, contracte amânate, discuții aprinse.
Grindeanu: Sistemul de justiție e în grevă. Trebuie să deblocăm situația și să avem o lege nouă # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a avut o întâlnire cu reprezentanții principalelor instituții din justiție pentru a relua dialogul și a găsi o soluție la blocajul generat de protestele magistraților.
Un concept la modă în universul jocurilor de casino și nu numai este Roata câștigurilor. Cunoscută și sub alte denumiri, Roata câștigurilor atrage jucătorii pasionați, deoarece le oferă un plus de adrenalină, suspans, dar și posibilitatea de a obține premii extra, care să le facă experiența și mai interesantă.
Garda de Mediu Iași avertizează că arderea frunzelor, crengilor și a altor resturi vegetale este infracțiune, nu doar o sursă de poluare, și poate atrage amenzi de până la 70.000 de lei.
Unul din trei români ar alege un automobil hibrid dacă ar dispune de resurse financiare suficiente, potrivit celui mai recent Barometru al Securității Energetice realizat de INSCOP Research. Mașinile electrice sunt preferate de aproape 19% dintre respondenți.
Mircea Badea, mesaj dur către autoritățile române: "Liceele cu predare în limba română din regiunea Cernăuți sunt în pericol de dispariție" # Jurnalul.ro
Mircea Badea atrage atenția asupra situației grave în care se află învățământul în limba română din regiunea Cernăuți. Autoritățile ucrainene desființează școlile iar guvernanții de la București nu vor să sprijine comunitatea română din zonă.
Ideea de a renunța la un job tradițional pentru a lucra pe cont propriu este din ce în ce mai atrăgătoare. Promisiunea unui program flexibil, a libertății de a-ți alege proiectele și a potențialului de a câștiga mai mult este un motor puternic al schimbării.
Bani din fondul de urgență al Primăriei Capitalei pentru expertize după explozia din Rahova # Jurnalul.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în ședința de urgență de vineri de la Primăria Municipiului București a fost alocată o sumă de 1.900.000 de lei din Fondul de Urgență pentru punerea în siguranță și expertizarea imobilului afecatat de explozie din Rahova.
Carrefour ar putea părăsi piața din România: BNP Paribas caută un cumpărător pentru lanțul de magazine # Jurnalul.ro
Carrefour ar putea renunța la afacerile din România, după ce a vândut deja operațiunile din Italia și Polonia. BNP Paribas ar fi fost însărcinată să găsească un cumpărător pentru rețeaua de magazine locale.
Avocat din Olt și un complice, reținuți de DNA după ce ar fi cerut zeci de mii de euro # Jurnalul.ro
Un avocat din Baroul Olt și un complice au fost reținuți de DNA Craiova, bănuiți că au pretins 40.000 de euro pentru a interveni pe lângă funcționari din Spitalul Municipal Caracal și Serviciul Județean de Ambulanță Olt, în vederea obținerii unor posturi pentru mai multe persoane.
Alexandru Munteanu, nominalizat pentru funcția de prim-ministru al noului guvern din Moldova # Jurnalul.ro
Președinta pro-UE a Moldovei, Maia Sandu, l-a numit vineri pe economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru.
