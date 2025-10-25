Emoție fără sunet

11:20

Curtea Constituțională ar trebui ca astăzi să se pronunțe asupra legii referitoare la pensiile magistraților pe care a amânat-o de două ori până acum. CCR a fost sesizată asupra legii în cauză de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ședința este programată să înceapă la ora 14.00. Președintele UDM, Kelemen Hunor, a declarat duminică la […]