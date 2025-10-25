Două cutremure de intensitate medie, ambele de 4,2 Richter, s-au produs în această dimineață în Zona Seismică Vrancea – primul la ora 4.19, al doilea, o oră mai târziu, la 5.11. Epicentrul, în ambele cazuri, a fost situat la circa 40 km de Focșani și la 60 km de Buzău.
Biziday.ro, 25 octombrie 2025 06:30
Adâncimea, destul de mare (129 km, în cazul primului cutremur și 127 km, în cazul celui de-al doilea) a făcut ca acestea să fie simțite doar local. De altfel, ele vin după ce miercuri dimineață s-a mai produs un cutremur, tot de intensitate 4,2, aproximativ în aceeași zonă, dar la o adâncime ceva mai mică, […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 2 ore
06:30
Două cutremure de intensitate medie, ambele de 4,2 Richter, s-au produs în această dimineață în Zona Seismică Vrancea – primul la ora 4.19, al doilea, o oră mai târziu, la 5.11. Epicentrul, în ambele cazuri, a fost situat la circa 40 km de Focșani și la 60 km de Buzău. # Biziday.ro
Adâncimea, destul de mare (129 km, în cazul primului cutremur și 127 km, în cazul celui de-al doilea) a făcut ca acestea să fie simțite doar local. De altfel, ele vin după ce miercuri dimineață s-a mai produs un cutremur, tot de intensitate 4,2, aproximativ în aceeași zonă, dar la o adâncime ceva mai mică, […]
Acum 12 ore
22:40
Președintele declară că, în două-trei săptămâni, coaliția va agrea o nouă formă a legii privind pensiile magistraților: “Există voință ca această problemă să fie rezolvată în acest an”. # Biziday.ro
Președintele Dan a fost prezent, astăzi, în municipiul Iași, unde a participat la ceremonia de aniversare a 165 de ani de la înființarea Universității “Alexandru Ioan Cuza” și Universității Naționale de Artă, a vizitat compania Antibiotice Iași și s-a întâlnit cu echipa de cercetare MAVIS a Universității de Medicină și Farmacie și cu reprezentanții mediului […]
21:30
Armata Română dispune de încă o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon, care execută misiuni de poliție aeriană. Aparțin escadrilei bazei aeriene de la Câmpia Turzii (Cluj). # Biziday.ro
Este vorba despre escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană “General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, care execută, începând cu 20 octombrie, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României, precizează MApN. Ministerul explică faptul că misiunile au ca scop asigurarea integrității spațiului aerian românesc și apărarea flancului estic al NATO și […]
20:10
Liderii din “Coaliția celor dispuși” salută sancțiunile SUA asupra celor mai mari companii petroliere rusești și anunță noi ajutoare militare pentru Ucraina. Francezii și englezii vor suplimenta rachetele defensive și ofensive. # Biziday.ro
La finalul vizitei lui Volodimir Zelenski la Londra, în contextul întrunirii liderilor dispuși să ajute Ucraina, a fost susținută o conferință de presă. Primul care a vorbit a fost Keir Starmer, premierul britanic, care a anunțat că alianța este hotărâtă să continue demersurile de eliberare a fondurilor din activele înghețate ale Rusiei. Anunțul, la scurt […]
19:20
Raport. Mari studiouri de filme americane, precum Amazon și HBO Max, au angajat fără să știe animatori nord-coreeni. Cei mai mulți se prezentau ca fiind din China și foloseau documente false pentru a-și ascunde identitatea reală. # Biziday.ro
Mai multe studiouri de animație din Statele Unite și Japonia, printre care HBO Max și Amazon, au angajat fără să își dea seama IT-iști din Coreea de Nord, potrivit unui raport comun publicat miercuri de echipa internațională Multilateral Sanctions Monitoring Team (MSMT). Documentul arată că muncitorii nord-coreeni și-au ascuns identitatea pentru a obține în mod fraudulos […]
Acum 24 ore
17:30
SUA au efectuat un nou atac asupra unei nave a traficanților de droguri, în Marea Caraibilor, soldat cu șase victime. Comisarul german pentru combaterea adicțiilor avertizează că traficanții ar putea fi forțați să-și redirecționeze fluxurile spre Europa. # Biziday.ro
Potrivit lui Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, nava ar fi aparținut grupării Tren de Aragua, desemnată de Washington drept organizație teroristă. “Vasul era implicat în contrabandă cu narcotice, naviga pe o rută cunoscută pentru traficul de droguri și transporta substanțe interzise”, a scris Hegseth într-o postare pe rețelele sociale. El a adăugat că atacul, […]
16:50
Ucraina. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv într-o gară din regiunea Jîtomîr, aproape de granița de nord, într-un moment în care autoritățile i-au cerut să se legitimeze. Patru persoane, inclusiv el, au murit și 12 au fost rănite. # Biziday.ro
Ministerul ucrainean de Interne a clarificat faptul că, în jurul orei 10:50, o polițistă de la divizia de frontieră i-a cerut unui bărbat să-și prezinte documentele, moment în care acesta a detonat un dispozitiv explozibil, încă neidentificat. Instituția precizează că au murit bărbatul, polițista și alți doi călători. Serviciul Național de Grăniceri a comunicat că […]
14:20
Peste cinci mii de soldați din zece țări participă, între 20 octombrie și 13 noiembrie, la exercițiul “Dacian Fall” din România și Bulgaria. Autoritățile anunță deplasări de tehnică militară între principalele poligoane în care are loc exercițiul. # Biziday.ro
Peste 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania participă, între între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional “Dacian Fall 2025” (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei, anunță Ministerul Apărării Naționale. Activitățile […]
14:10
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că au încălcat legislația digitală europeană, deoarece nu au oferit cercetătorilor acces la datele de platformele lor, pentru a verifica în ce măsură minorii sunt expuși la conținut ilegal sau dăunător. Riscă o amendă de 6% din cifra de afaceri. # Biziday.ro
În concluziile preliminare prezentate vineri, Executivul UE a declarat că Facebook, Instagram și TikTok, nu și-au îndeplinit obligațiile de a oferi cercetătorilor acces la datele de pe platformele lor, care pot fi folosite pentru a verifica în ce măsură minorii sunt expuși la conținut ilegal sau dăunător. “Accesul cercetătorilor la datele platformelor este o obligație […]
13:00
Studiu. Viteza de deplasare a furtunilor și uraganelor din Atlantic a scăzut în ultimii ani, ceea ce duce la o cădere considerabil mai mare de precipitații, pe zone mult mai extinse. Furtuna tropicală Melissa se deplasează cu circa 3 km/h, mai încet decât viteza medie de mers a unei persoane. # Biziday.ro
Specialiștii arată că, în prezent, furtuna tropicală Melissa se deplasează extrem de lent prin Marea Caraibilor, avansând cu doar aproximativ 3 km/h – mai încet decât viteza medie de mers a unei persoane. Deși aceștia estimează că, în zilele următoare, furtuna s-ar putea transforma într-un uragan, Melissa își va menține viteza redusă. Furtuna ar putea […]
10:30
Meteorologii au extins avertizarea de Cod Galben de vânt pentru aproape toată țara. Sunt prognozate rafale de până la 70 km/h, respectiv de 90-120 km/h pentru zonele de munte. # Biziday.ro
Până vineri la ora 21.00 este în vigoare o avertizare de Cod Galben de intensificări ale vântului pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și Dobrogea. În zonele joase, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50-70 km/h, la munte de 70-90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale […]
10:00
Donald Trump a demolat complet aripa de est a Casei Albe. Deși inițial el a declarat că “nu se va atinge de Casa Albă” ci că un corp separat va fi demolat pentru a face o sală de bal, imaginile din satelit arată acum că aripa de est a dispărut complet. # Biziday.ro
O parte a opiniei publice americane este scandalizată de faptul că, în doar câteva zile, aripa de est a Casei Albe a dispărut complet, așa cum arată imaginile colectate de satelitul Planet Labs PBC. Donald Trump a pus că va dori să construiască o uriașă sală de bal, dar el nu a menționat niciodată amploarea […]
08:50
Donald Trump suspendă toate negocierile pe teme comerciale cu Canada, enervat de o reclamă difuzată la televiziunile americane, în care fostul președinte american Ronald Reagan vorbește despre impactul negativ al tarifelor comerciale. Campania este plătită din fonduri publice canadiene. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că pune capăt “tuturor negocierilor comerciale cu Canada”, acuzând un “comportament scandalos”, după difuzarea unui clip publicitar care îl prezintă pe fostul președinte Ronald Reagan criticând taxele vamale. Clipul, parte a unei campanii de peste 50 de milioane de dolari americani, conține un fragment dintr-un discurs din 1987 în […]
08:40
Ample controverse în SUA, după ce un studiu al universităților din Texas și Florida pare să indice că vaccinul anti-Covid (ARN mesager) a dublat durata de supraviețuire a bolnavilor cu cancer pulmonar și de piele față de cei care nu s-au vaccinat. Studiul aduce speranțe că omenirea ar putea fi aproape de descoperirea unui vaccin universal împotriva cancerului, dar Administrația Trump tocmai a oprit finanțarea în acest domeniu. # Biziday.ro
Studiul, publicat de prestigioasa revistă Nature, a fost făcut retrospectiv, pe dosarele a peste 1.000 de pacienți care începuseră deja imunoterapia aprobată pentru cancerul pulmonar avansat fără celule mici și melanom (un tip de cancer de piele), în momentul în care au fost vaccinați pentru Covid. Cei care au primit vaccinul în termen de 100 de […]
07:40
Liderii țărilor UE au eșuat în încercarea de a găsi o soluție de finanțare a înarmării Ucrainei din rezervele rusești înghețate. Belgia, care deține cea mai mare parte din cele peste 200 de miliarde de euro depozitate de Rusia înainte de război, vrea o legislație clară, care să-i dea garanții că nu va ajunge să plătească ea pentru banii rușilor. # Biziday.ro
Ucraina are nevoie de 140 de miliarde de euro pentru armament și muniții, dar liderii țărilor europene au eșuat în încercarea de a aproba un plan prin care acești bani ar fi fost acordați sub forma unui împrumut special din activele rusești, pe care Ucraina ar fi urmat să-l plătească numai după ce Rusia ar […]
Ieri
23:30
Vânzările Heineken au scăzut semnificativ în al treilea trimestru, pe fondul cererii scăzute și al incertitudinilor comerciale din America de Sud și Nord. # Biziday.ro
Volumul de bere vândut de producătorul olandez de bere în al treilea trimestru a scăzut cu -4,3%, un declin mai mare decât cel înregistrat în trimestrul anterior, pe fondul scăderii cererii, “incertitudinile comerciale“ din America de Nord și de Sud și creșterii lente din Europa. Heineken a mai declarat că se așteaptă la o “scădere […]
22:50
Marea Britanie. Apple pierde procesul în care a fost acuzată de abuz de poziție dominantă, prin perceperea unor comisioane de 30% în magazinul său de la dezvoltatori și prin blocarea altor magazine pe dispozitivele sale. Ar putea fi forțată să plătească daune de sute de milioane de euro. # Biziday.ro
O instanță londoneză s-a pronunțat împotriva Apple, în procesul intentat în numele a aproximativ 20 de milioane de utilizatori de iPhone și iPad din Regatul Unit și evaluat la două miliarde de dolari. Compania americană a fost acuzată că a obținut profituri exorbitante prin excluderea oricărei concurențe pentru distribuția de aplicații și achizițiile în aplicații. […]
22:40
Ilie Bolojan a declarat că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul “de fond” şi nu unul “care mimează corecţiile”. Premierul a spus că este pentru prima dată când CCR impune un termen guvernului pentru a aștepta avizul CSM privind un proiect de act normativ. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, în cadrul unui interviu pentru Antena 3, că “din momentul în care guvernul a început această procedură, v-ați dat seama că acest proiect nu mimează, e de fond. Altfel nu ai astfel de reacții. E de bună credință și am căutat să respectăm toate cerințele de cutumă și […]
21:50
Vladimir Putin declară că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte ţări, după sancțiunile impuse de americani împotriva petrolului rusesc. Promite un răspuns “copleșitor” la orice atac asupra teritoriului Rusiei. Totuși, a sugerat continuarea dialogului. # Biziday.ro
Președintele Rusiei a declarat că sancțiunile venite din partea SUA și statelor occidentale au fost un act “neprietenos” și “vor avea consecințe, dar nu vor afecta semnificativ bunăstarea noastră economică”, afirmând că este încrezător în sectorul energetic al țării, arată Reuters. “Aceasta este, evident, o încercare de a pune presiune pe Rusia”, a spus Putin. […]
19:20
Timiș. Trei polițiști de la Anticorupție și IPJ au fost reținuți, împreună cu alte opt persoane, pentru constituirea unui grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu aur și produse de lux contrafăcute. Un alt ofițer de poliție, plasat sub control judiciar. # Biziday.ro
DIICOT a reținut azi 11 inculpați – dintre care trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și șase au fost puși sub control judiciar (inclusiv un ofiţer cu funcţie de comandă în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş). Sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui […]
18:50
Raport. Peste jumătate dintre elevii din România sunt în risc de dependență digitală – fetele de rețele sociale, băieții de gaming. Opt din zece adolescenți de 15-16 ani au consumat alcool, în timp ce un sfert dintre ei declară că au fumat țigări (cu tutun) în ultima lună. # Biziday.ro
Raportul, realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA), arată că elevii au dificultăți în a gestiona timpul petrecut pe rețelele de socializare sau jucându-se pe dispozitive electronice. Agenția română pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor atrage atenția că, în cazul consumului de alcool și tutun în rândul adolescenților, dar și […]
17:20
Budapesta. Zeci de mii de oameni participă la două mitinguri rivale, organizate de partidul premierului Orban și de principala formațiune aflată în opoziție. A început campania electorală pentru alegerile parlamentare, din 2026. # Biziday.ro
Debutul campaniei electorale coincide cu aniversarea zilei în care a început revoluția anticomunistă din 1956. Evenimentul, chiar dacă a eșuat, ocupă un loc central în ideologia partidului Fidesz condus de Viktor Orban. Totuși, remarcă The Guardian, Orban este unul din cei mai apropiați lideri europeni de Rusia, deși odată se declara ferm antisovietic. Partidul Fidesz […]
16:40
Reuters. Companiile de stat din China suspendă, cel puțin temporar, achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere rusești. # Biziday.ro
Conform unor surse citate de Reuters, marile companii petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc. Astfel, PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil au luat decizia de a nu achiziționa petrol maritim rusesc, cel puțin pe termen scurt Decivia vine după ce Statele Unite au impus sancțiuni Rosneft și Lukoil, cele mai […]
15:10
Profitul trimestrial al Tesla a înregistrat un declin anual de aproape o treime, în ciuda vânzărilor record, impulsionate de clienții americani care au făcut achiziții înainte de eliminarea subvențiilor guvernamentale pentru mașini electrice. Acțiunile companiei au scăzut cu aproape -4%. # Biziday.ro
Tesla a anunțat că veniturile pentru cele trei luni până în septembrie au atins un nivel record de 28 de miliarde de dolari, în creștere cu +12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, profituș net a scăzut cu -29%, din cauza costurilor mai mari generate de tarife impuse de Donald Trump […]
12:00
Verificările Corpului de Control arată că “Apele Române” a pierdut fonduri europene în valoare de 450 de milioane de euro, din cauza procedurilor de achiziție întârziate, a documentațiilor tehnice făcute greșit și a managementului defectuos. Cu toate acestea, sute de angajați beneficiază de sporuri pentru gestionarea fondurilor europene. # Biziday.ro
Corpul de Control a descoperit, în urma controlului la Apele Române, că peste 450 de milioane de euro, fonduri europene, au fost pierdute, investiţiile au fost blocate, iar cele mai importante proiecte de infrastructură de apărare împotriva inundaţiilor au fost gestionate defectuos, conform Ministerului Mediului. Dintr-o alocare iniţială de 558 de milioane de euro din […]
10:40
Meteorologii anunță intensificări ale vântului în aproape toată țara, de joi până vineri seara. Cod Galben în aproape toată jumătatea nordică și în Oltenia. # Biziday.ro
Inițial, de joi seară până vineri dimineață la ora 10, vântul va începe să bată cu putere în Banat și Crișana, unde va atinge viteze de 50-70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h, iar la peste 1.700 m […]
10:20
Companiile europene Airbus, Leonardo și Thales încheie un memorandum pentru unificarea operațiunilor în spațiu. Scopul este de a concura cu SpaceX în domeniul plasării sateliților pe orbita joasă a Pământului. # Biziday.ro
Cele trei au semnat un memorandum de înțelegere prin care stabilesc că vor crea o nouă entitate, care să facă față mai bine schimbărilor de pe piață, pe care SpaceX a crescut rapid. Spun că, în acest fel, vor deveni mai eficiente și “vor face economii în valoare de sute de milioane de euro”, doar […]
09:30
Meta (Facebook) concediază aproape 600 de angajați din divizia de inteligență artificială, considerată supradimensionată. Nu vizează și departamentul creat din cercetători de top, pentru dezvoltarea modelelor de generație viitoare. # Biziday.ro
Concedierile au fost anunțate printr-un memoriu trimis de Alexandr Wang, directorul Meta pentru inteligență artificială. El a fost recrutat în iunie, după ce compania a anunțat investiții de 14 miliarde de dolari în Scale AI, care se ocupă cu antrenarea modelelor AI. Vor fi făcute disponibilizări în unitățile de infrastructură, de cercetare a inteligenței artificiale […]
08:50
Grecia. Poliția a arestat 37 de persoane într-un dosar de fraudare a fondurilor europene destinate agricultorilor. Unii dintre ei aveau cu totul alte ocupații, cum ar fi de DJ sau de chelner. Ancheta este coordonată de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. # Biziday.ro
Instituția europeană a explicat că suspecții făceau parte dintr-o rețea care a pretins în mod fals că deține terenuri agricole sau ferme de animale, pentru a accesa fonduri europene. Până acum, au fost identificate 324 de persoane care au primit ilegal finanțări din partea UE, iar poliția greacă a estimat că au avut acces la […]
08:00
Incident ridicol între armata germană și poliția bavareză. Derutați de exercițiile militare, locuitorii unui orășel de lângă Munchen au chemat poliția, raportând “oameni înarmați pe străzi”. Polițiștii s-au mobilizat serios, au trimis chiar și un elicopter. Soldații au crezut că desfășurarea poliției face parte din exercițiu și au deschis focul cu muniție de antrenament, dar polițiștii au răspuns cu muniție reală, rănind (ușor) un soldat. # Biziday.ro
Incidentul s-a petrecut miercuri, în orașul sudic Erding, lângă Munchen, unde armata germană (Bundeswehr) a început un amplu exercițiu, cu mii de soldați, inculsiv 500 de polițiști militari, precum și trupe speciale, pompieri și servicii de salvare. Scenariul simulează situația atacării unui stat membru NATO și modul în care Germania ar interveni în ajutarea acestuia. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Donald Trump impune primele sancțiuni împotriva petrolului rusesc și confirmă că întâlnirea cu Putin de la Budapesta a fost anulată. Prețul petrolului european sare cu 5%. Informații privind o apropiată înțelegere între SUA și India pentru oprirea chizițiilor de țiței din Rusia. # Biziday.ro
SUA anunță sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere rusești, a doua zi după ce Rusia a desfășurat un exercițiu nuclear și a lansat rachete intercontinentale. Secretarul Trezoreriei precizează că acestea au în vedere “refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens”, dar și faptul că este SUA […]
00:00
Champions League. Real Madrid a învins Juventus Torino, cu 1-0. Bayern Munchen s-a impus în fața lui Club Brugge, cu 4-0. Victorii categorice pentru Liverpool și Chelsea. Rezultatele serii. # Biziday.ro
Real Madrid și Juventus Torino s-au întâlnit în derby-ul din a doua seară. Spaniolii s-au impus cu 1-0, cu un gol marcat de Jude Bellingham, după un meci în care ambele echipe au avut ocazii de a înscrie. După trei etape, Real Madrid are maximul de puncte, la fel ca Bayern Munchen, care a câștigat […]
22 octombrie 2025
23:00
Șeful militar al NATO în Europa crede că Rusia a fost descurajată de reacția rapidă și fermă a alianței la incursiunile din spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, dar precizează că se așteaptă ca operațiunile hibride să continue. # Biziday.ro
Alexus Grynkewich, general al Forțelor Aeriene ale SUA și comandant suprem al NATO în Europa, a declarat într-un interviu acordat Reuters că răspunsul NATO la operațiunile rusești din Estonia și Polonia a transmis un mesaj Moscovei. “Vedem indicii că rușii încearcă să fie mai prudenți, că recunosc că au fost aproape sau au depășit limita […]
21:50
Raport. Atacul cibernetic asupra producătorului auto Jaguar Land Rover, de la sfârșitul lunii august, a provocat daune de circa 2,2 miliarde de euro asupra economiei britanice și a afectat peste cinci mii de organizații. Incidentul este “cel mai costisitor din istoria Marii Britanii”. # Biziday.ro
Raportul a fost realizat de Centrul de Monitorizare Cibernetică (CMC), un organism independent specializat în problematica securității cibernetice. Potrivit informațiilor obținute de experți, incidentul de la sfârșitul lunii august reflectă “impactul profund” pe care l-a avut, cu “efecte în cascadă extinse asupra lanțurilor de aprovizionare, furnizorilor de servicii logistice și economiilor locale”. Aproximativ cinci mii […]
21:30
Franța trebuie să fie pregătită în următorii ani pentru o confruntare cu Rusia, care ”ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, spune șefului Statului Major al Armatei Franceze. # Biziday.ro
Fabien Mandon, șeful Statului Major, a declarat că armata franceză trebuie să fie ”pregătită pentru un șoc în trei sau patru ani” împotriva Rusiei, care ”ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”. ”Primul obiectiv pe care l-am stabilit pentru forțele armate este să fie pregătite pentru un șoc în trei sau patru […]
21:20
Mureș. Pompierii intervin la o hală de producție din Luduș, după ce au fost alertați cu privire la degajări de monoxid de carbon în incinta acesteia. O persoană a fost transportată la spital cu dureri de cap. În total, 15 angajați au fost evacuați. # Biziday.ro
Potrivit IGSU, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș și Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș intervin la o hală de producție din orașul Luduș, în urma unei sesizări privind emanarea de monoxid de carbon în interiorul clădirii. Până în prezent, 15 angajați au fost evacuați preventiv, dintr-un total de 18 persoane aflate în incintă, […]
17:30
Rusia anunță că a testat azi-noapte rachete intercontinentale cu capacitate nucleară, într-un exercițiu supervizat direct de Vladimir Putin. Rachete Yars și Sineva, cu raze de acțiune de 10 mii de km, au fost lansate din Kamceatka și din Marea Barents. # Biziday.ro
Rusia a publicat clipuri video în care generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General, îi raportează președintelui Vladimir Putin despre desfășurarea exercițiilor. Acestea au inclus lansări de rachetă intercontinentală Yars (cu rază de acțiune de peste 10 mii de km) de la baza Plesețk din nord-vestul Rusiei, o rachetă Sineva (rază de acțiune de 8,300 […]
16:40
Analiză Politico. “Dacă Trump ar trebui să primească pentru ceva Premiul Nobel, ar merita să-l primească pentru că a reușit să unească serviciile secrete ale țărilor europene”. Confruntate cu impredictibilitatea SUA, agențiile de securitate ale Europei depășesc treptat neîncrederea reciprocă și sunt acum la apogeul cooperării între ele. # Biziday.ro
Politico a stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți ai serviciilor de informații din Europa, pentru a trage concluzia că acestea “îngroapă decenii de neîncredere și încep să construiască operațiuni comune pentru a contracara agresiunea rusă – o mișcare accelerată de capriciile americanilor în relația cu aliații săi tradiționali”. În ultimul an, multe servicii secrete […]
16:00
Ministrul Sănătății a sesizat Parchetul, după controalele la clinica privată din Constanța unde o gravidă a suferit complicații după naștere, în urma cărora a decedat. Unitatea funcționa într-o clădire de hotel, în condiții improprii și cu încălcarea multor norme și avize. A fost retrasă autorizația pentru secția ATI și pentru blocul operator, iar directorul DSP Constanța a fost demis. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății (foto), a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat concluziile din rapoartele întocmite de Corpul de control și Inspecția Sanitară de Stat, după controalele la clinica privată Armonia. Principalele declarații ale ministrului: Unitatea sanitară funcționează într-un imobil care are ca destinație hotel. Primăria a autorizat lucrări de intervenție […]
15:50
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că ar avea informații că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Îl acuză pe Ilie Bolojan că nu a discutat cu cei din sistemul de justiție și cu Nicușor Dan și cere demisia sa, dacă va propune un nou proiect pentru pensii fără un dialog prealabil. # Biziday.ro
Sorin Grindeanu a explicat că a propus să se facă un grup de lucru rapid, astfel încât să poată fi înaintată o nouă formă pentru proiectul pensiilor magistraților, însă ceea ce a primit a fost “o doză mare de orgoliu și transmisii live din timpul ședinței”. De asemenea, a spus că președintele Nicușor Dan a […]
14:50
Italia. Autoritățile au arestat opt persoane, între care români, ucraineni și moldoveni care făceau contrabandă cu țigări. Aceștia au organizat cinci fabrici clandestine, unde mai mulți oameni au fost sechestrați și obligați să lucreze. # Biziday.ro
Poliția din Italia arată că acțiunile au fost desfășurate în Torino și au avut loc în cadrul operațiunii comune denumită “Chain Smoking”. Scopul a fost să combată contrabanda cu tutun contrafăcut, sclavia, traficul de persoane și exploatarea forței de muncă. #Torino: produzione illecita di sigarette e sfruttamento della manodopera. #Carabinieri e @GDF sequestrano 230 tonnellate […]
14:30
Belgrad. Mai multe focuri de armă au fost trase în fața parlamentului, iar apoi un cort ridicat de susținătorii președintelui Vucic a luat foc. Nu este clar nici cine a folosit arma și nici cum a pornit incendiul. O persoană a fost rănită. # Biziday.ro
Informațiile au apărut prima dată de la agenția media Nova, care a publicat un videoclip în care se văd polițiști înarmați apropiindu-se de un cort mare din fața parlamentului. Reuters a reușit să confirme că imaginile sunt din Belgrad, însă poliția a refuzat să comenteze despre cele întâmplate. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, 70 yaşındaki bir adam […]
13:50
Șeful comisiei de investigație sugerează că este posibil ca un scurtcircuit la un cablu electric să fi provocat fisurarea conductei de gaz care alimenta blocul afectat de explozia din Rahova: Conducta de gaze era fisurată. Examinăm probele și urmează să tragem concluziile privind modul în care s-a produs accidentul. # Biziday.ro
Comisarul șef Alexandru Poroșanu, șef al Serviciului de Cercetare la Fața Locului la Institutul Național de Criminalistică, a afirmat că, printre probele identificate se află și o coductă de gaze care avea o fisură în ea. A explicat că este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric de lângă conductă să fi dus la fisurarea […]
11:10
Război Rusia – Ucraina. Atac de amploare al rușilor, cu drone și rachete, asupra infrastructurii energetice ucrainene, noaptea trecută. Au fost vizate, în special, regiunile Kiev și Dnipropetrovsk, care sunt afectate de pene de curent. În capitală, au fost lovite blocuri, mai multe case și un spital. Ucrainenii au atacat cu rachete Storm Shadow o uzină chimică din regiunea rusă Briansk. # Biziday.ro
În Ucraina, bilanțul provizoriu indică cel puțin șase morți (între care și copii) și 17 răniți. Armata Rusă a atacat cu drone și rachete balistice și de croazieră, conform ucrainenilor. Președintele Zelenski a precizat că a fost vizat în principal sectorul energetic, dar au existat și numeroase lovituri asupra clădirilor rezidențiale. Au fost înregistrate pagube […]
10:50
Zona seismică Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter s-a produs în această dimineață, la ora 10.23, la o adâncime de 90 km. Seismul a avut loc la 41 km de Focșani, 72 km de Sfântu-Gheorghe, 78 km de Bacău, 80 km de Buzău, 83 km de Bârlad și 89 km de Brașov. # Biziday.ro
Seismul s-a produs la 10:23:27 și a avut magnitudinea de 4.2, la adâncimea de 90.0 km. S-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focșani, 72km E de Sfântu-Gheorghe, 78km S de Bacau, 80km N de Buzău, 83km SV de Bârlad, 89km E de Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
10:30
DIICOT a destructurat o structură fictivă de informații, creată și condusă de un suspect ce pretindea că ar fi căpitan SRI. Astfel, a păcălit și a convins posesori de arme civili și foști militari din forțele speciale să participe la așa-zise “misiuni secrete”, prin care urmăreau și fotografiau anumite persoane și obiective. Nu este clar în ce scop realizau toate aceste activități. # Biziday.ro
DIICOT efectuează percheziții miercuri dimineață în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara. Concret, explică procurorii, principalul suspect se prezenta ca ofițer SRI într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate, încercând astfel să creeze o grupare “capabilă să creeze misiuni de culegere de informații și cu caracter secret”. A recrutat […]
09:40
Irlanda. Incidente violente la Dublin, azi-noapte, în jurul unui hotel care găzduiește imigranți solicitanți de azil, după ce s-a aflat că, în zonă, o fetiță de 10 ani a fost abuzată sexual. Luni, un tânăr de 26 de ani, cel mai probabil cu origini arabe, a fost pus sub acuzare. Protestatarii au încercat să rupă cordoanele polițiștilor pentru a lua cu asalt hotelul. # Biziday.ro
Circa 2.000 de manifestanți au atacat, marți seara, hotelul Citywest, din suburbiile capitalei Dublin, iar polițiștii, care au format rapid cordoane în jurul hotelului, s-au confruntat cu pietre, cărămizi, artificii și alte proiectile. O mașină a poliției a fost incendiată, iar un elicopter venit în zonă a fost țintit cu lasere pentru “orbirea” piloților. Potrivit […]
08:30
OpenAI face un pas considerat decisiv în competiția cu Google și lansează browserul Atlas, care va permite ChatGPT să acționeze direct atunci când utilizatorul navighează pe internet. Deocamdată este disponibil doar pe laptopurile Apple, dar va fi extins pe telefoane (iOS și Android), precum și pe platformele cu Windows. # Biziday.ro
În videoclipul de lansare, directorul OpenAI, Sam Altman, a descris Atlas ca fiind un browser bazat pe inteligență artificială, dar care, spre deosebire de Chrome de la Google și Edge de la Microsoft, sau alte browsere, este construit în jurul ChatGPT, ceea ce va permite utilizatorilor să converseze direct cu paginile web pe care le […]
08:10
Alertă aeriană în Tulcea, noaptea trecută. Ministerul Apărării a ridicat, preventiv, patru aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon, pe fondul unui atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația din nordul județului a fost avertizată prin Ro-Alert. # Biziday.ro
ISU Tulcea a emis o avertizare Ro-Alert, în jurul orei 1:10, “pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”, conform unei informări citate de agenția News.ro. Alerta a durat aproape […]
07:40
SUA. Un bărbat condamnat pentru incidentele din timpul insurecției de la Capitoliu, grațiat între timp de președintele Trump, a fost arestat din nou. L-a amenințat cu moartea pe liderul democraților din Camera Reprezentanților. # Biziday.ro
Christopher Moynihan, în vârstă de 34 de ani, a fost arestat de poliția statului New York pentru o infracțiune de amenințări teroriste. Potrivit autorităților americane, FBI a alertat poliția statului New York pe 18 octombrie că Moynihan a amenințat cu moartea un membru al Congresului. După o anchetă amănunțită, Moynihan a fost arestat și pus […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.