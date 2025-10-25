Lahmacun, un fel de pizza turcească, din aluat rapid, fără dospire. Cu carne tocată și multe condimente deasupra, o idee de mic dejun de weekend
G4Media, 25 octombrie 2025 06:40
Dacă ne uităm la etimologia cuvântului, înțelegem imediat despre ce e vorba. Lahmacun provine din limba arabă și înseamnă „carne și aluat frământat”. Este preparat... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
07:20
Nouă linii de autobuz vor avea trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea unui eveniment sportiv # G4Media
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 şi 121 vor circula pe trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea evenimentului sportiv Trofeul Bucureştiului 2025,... © G4Media.ro.
07:20
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii,... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:10
Slovacii, în căutare de turiști pentru schi la Timișoara: „În 4-5 ore se ajunge pe pârtiile din Slovacia” # G4Media
După unguri și sârbi, care de ani de zile vin la Timișoara în căutare de potențiali turiști, am avut loc, în premieră, o promovare turistică... © G4Media.ro.
Acum o oră
06:40
Lahmacun, un fel de pizza turcească, din aluat rapid, fără dospire. Cu carne tocată și multe condimente deasupra, o idee de mic dejun de weekend # G4Media
Dacă ne uităm la etimologia cuvântului, înțelegem imediat despre ce e vorba. Lahmacun provine din limba arabă și înseamnă „carne și aluat frământat”. Este preparat... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
02:50
Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare # G4Media
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:40
Nicușor Dan, la videoconferința coaliției de sprijinire a Ucrainei: Am convenit că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o videoconferință a coaliției de sprijinire a Ucrainei (Coalition Of The Willing), prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer.... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Rogobete: Este crucial ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că este „crucial” ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile, transmite... © G4Media.ro.
23:10
Aeroporturile de la Vilnius şi Kaunas, în Lituania, închise din cauza unor baloane provenind dinspre Belarus # G4Media
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea... © G4Media.ro.
23:10
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro # G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge... © G4Media.ro.
23:10
Pedepse cu închisoarea pentru şase britanici, autorii unui incendiu comandat de grupul paramilitar rus Wagner # G4Media
Şase tineri britanici, recrutaţi pentru a incendia un depozit londonez unde erau stocate materiale pentru Ucraina, în numele grupării paramilitare ruse Wagner, au fost condamnaţi... © G4Media.ro.
23:10
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi... © G4Media.ro.
22:50
Grindeanu spune că Bolojan pleacă din funcția de premier, dacă România pierde 230 de milioane de euro pentru că n-a rezolvat pensiile magistraților / Nicușor Dan: Suntem înainte de Congresul PSD, astfel de retorică o să mai auzim # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus în emisiune la Antena 3 că actuala formă a proiectului legii pensiilor magistraților nu a îndeplinit condiții de formă... © G4Media.ro.
22:50
Alexandru Nazare: Vom reuşi să avem într-adevăr încredere în administraţia fiscală atunci când vom avea din nou încredere în angajaţii săi/ Cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în faţă # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că încrederea în administraţia fiscală va veni odată cu încrederea în angajaţii acesteia. ”Un singur caz de integritate ştirbită poate... © G4Media.ro.
22:40
VIDEO | 7 din 10 bucureșteni ar plăti o taxă pentru adopția unui animal: „Dacă e vaccinat, deparazitat și sterilizat, merită!”/ Câți bani sunt dispuși să scoată din buzunare # G4Media
Adopția unui animal de companie nu mai este privită doar ca un gest de bunătate, ci ca un act de responsabilitate față de sănătatea și bunăstarea... © G4Media.ro.
22:30
Nicușor Dan, întrebat despre posibila închidere a unor licee cu predare în limba română din Ucraina: Vă asigur că această prevedere nu se va aplica # G4Media
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că nu se vor închide licee cu predare în limba română din Ucraina, așa cum prevede legea ucraineană privind... © G4Media.ro.
22:20
Pastele cu ciuperci și dovleac/ Cele două legume de toamnă se pot combina într-un preparat vegetarian perfect # G4Media
Pastele sos de dovleac și ciuperci sunt o mâncare de toamnă extrem de aromată, dintr-o combinație de alimente de sezon extrem de reușită. Sosul are... © G4Media.ro.
22:00
LIVE Nicușor Dan, de la Iași, pe tema proiectului pensiilor magistraților: Avem voință politică în coaliție ca să rezolvăm această problemă în cursul anului 2025. Discuțiile pe forma proiectului nu vor dura mai mult de una, două sătămâni # G4Media
Preșdintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire cu oamenii de afaceri din Iași, subliniind care sunt problemele pe care mediul politic trebuie să le... © G4Media.ro.
21:40
Ionuț Moșteanu: România își apără spațiul aerian. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o nouă Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție Aeriană în... © G4Media.ro.
21:30
Elevii români au obţinut 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori # G4Media
Elevii români au obţinut şapte medalii de aur, două de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori (IOAA... © G4Media.ro.
21:10
Pacient scăpat de pe o targă, de angajatul unei ambulanțe private, în timp ce era preluat de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti # G4Media
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către... © G4Media.ro.
21:10
Washingtonul trimite un portavion în sprijinul operaţiunilor împotriva traficului de droguri în America Latină (Pentagonul) # G4Media
SUA au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul operaţiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunţat vineri... © G4Media.ro.
21:00
Campioana a lumii la biatlon, Julia Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar # G4Media
Sportiva Julia Simon, recunoscută vinovată de furt şi fraudă cu cardul bancar de către tribunalul penal din Albertville, a fost condamnată vineri la trei luni... © G4Media.ro.
20:50
Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare, după armistițiul privind războiul din Gaza # G4Media
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară... © G4Media.ro.
20:50
Angajaţii unei grădini zoologice din Franța îşi iau la revedere de la doi urși panda care se întorc în China # G4Media
Panga gigant Huan Huan şi Yuan Zi, vedetele grădinii zoologice Beauval, se vor întoarce în China luna viitoare, lăsând în urmă puii lor gemeni născuţi... © G4Media.ro.
20:50
Grindeanu: Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru şi vine alt liberal # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului, iar numele... © G4Media.ro.
20:30
Compania Burstock din Marea Britanie plănuieşte să construiască o fabrică din domeniul industriei de apărare de 150 de milioane de dolari în Macedonia de Nord, anunță premierul Hristijan Mickoski # G4Media
Compania de consultanţă în apărare şi securitate Burstock, cu sediul în Marea Britanie, intenţionează să investească aproximativ 150 de milioane de dolari (129,2 milioane de... © G4Media.ro.
20:30
Emmanuel Macron anunță că Franța va livra rachete Asters suplimentare Ucrainei „în următoarele zile” # G4Media
Franța va livra în „următoarele zile” rachete antiaeriene Aster „suplimentare” Ucrainei, precum și avioane de vânătoare Mirage, a declarat vineri, 24 octombrie, președintele Emmanuel Macron... © G4Media.ro.
20:20
Grindeanu: Îmi doresc ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa mea. Am avut o discuţie cu el acum câteva zile / Corlățean plănuia să preia președinția PSD # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la... © G4Media.ro.
19:50
O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani lumină, devine următorul obiectiv în căutarea vieţii # G4Media
O exoplanetă din categoria Super-Pământurilor, aflată la distanţa potrivită faţă de steaua sa pentru ca apa să poată exista în stare lichidă la suprafaţă, a... © G4Media.ro.
19:50
Soldații lui Napoleon care au murit în timpul retragerii din Rusia au suferit de boli neașteptate, potrivit unui studiu # G4Media
Când Napoleon a ordonat armatei sale să se retragă din Rusia în octombrie 1812, a urmat un dezastru. Înfometați, înghețați, epuizați și chinuiți de boli,... © G4Media.ro.
19:50
Fritz, după întâlnire cu Comisarul european pentru Extindere: Vocea oraşelor trebuie să se audă mai bine la Bruxelles # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al municipiului Timişoara, a avut vineri o discuţie cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, ocazie cu care a transmis... © G4Media.ro.
19:40
Premierul britanic afirmă că liderii accelerează programul de construire a rachetelor pentru Ucraina # G4Media
Premierul britanic Keir Starmer a spus – în cadrul întâlnirii cu liderii coaliției de susținere a Ucrainei, la care a participat și secretarul general al... © G4Media.ro.
19:30
Aproape 4.400 de persoane, abuzate de preoţi în Italia, potrivit unei asociaţii a victimelor # G4Media
Aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoţi catolici în Italia în cazuri raportate începând din 2020, a precizat vineri o asociaţie a victimelor,... © G4Media.ro.
19:30
Maia Sandu va participa la Bucureşti la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale # G4Media
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali de... © G4Media.ro.
19:20
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026, anunţă în Parlament şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill # G4Media
Franţa este pregătită să intervină în războiul dintre Ucraina şi Rusia, a anunţat şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill, într-o audiere în... © G4Media.ro.
19:00
Paul Stănescu referitor la faptul că nu va mai candida la o funcţie în PSD: Se schimbă generaţiile, asta nu înseamnă că închid ochii, poţi să faci politică şi fără să ai o funcţie în partid # G4Media
Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a declarat vineri, la Slatina, referitor la faptul că nu va mai candida pentru o funcţie... © G4Media.ro.
19:00
Din ruine, în lumină. Demnitatea refăcută cărămidă cu cărămidă / Video-story de vineri seara # G4Media
Casa lui Iuliu Maniu din Bădăcin, transformată de regimul comunist în depozit, sediu de partid și centru al suferinței, renaște astăzi ca loc al memoriei... © G4Media.ro.
19:00
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul Windsor, înaintea unei întâlniri cu premierul Keir... © G4Media.ro.
18:40
Peste 50.000 de pelerini s-au închinat la moaştele din Baldachinul Sfinţilor de pe Colina Patriarhiei # G4Media
Peste 50.000 de persoane au trecut până vineri pe la Sfintele Moaşte depuse spre închinare pentru a fi cinstite de pelerini cu ocazia pelerinajului prilejuit... © G4Media.ro.
18:40
GastroWeekend: Ce evenimente nu trebuie să ratezi în weekend-ul 24-26 octombrie / Biblioteca Națională a României găzduiește expoziția Chocolate Saga / Festival de vin, organizat la Craiova # G4Media
Toamna se simte mai intens în oraș și în țară prin gusturile, aromele și tradițiile adunate în evenimente gastronomice care transformă weekendul într-o experiență culinară... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:20
Profituri peste așteptări pentru Nokia, pe fondul creșterii cererii pentru AI și servicii de cloud # G4Media
Compania finlandeză Nokia a raportat profituri pentru al treilea trimestru peste așteptările pieței, impulsionate de cererea puternică pentru produse optice și cloud, inclusiv vânzările de centre... © G4Media.ro.
18:20
Furnizarea gazului, reluată treptat către consumatorii care îndeplinesc condiţiile, după explozia uriașă din Rahova / Care sunt imobilele unde va porni gazul sâmbătă / Proprietarii, rugaţi să asigure accesul echipelor Distrigaz # G4Media
Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc... © G4Media.ro.
18:10
Netflix integrează tot mai mult AI generativ în producțiile sale, dar asigură că artiștii rămân esențiali # G4Media
Netflix mizează tot mai mult pe inteligența artificială generativă, considerând că aceasta poate deveni un instrument esențial pentru îmbunătățirea procesului creativ, fără a înlocui însă... © G4Media.ro.
18:10
UE nu este pregătită să confiște activele rusești pentru împrumutul acordat Ucrainei, afirmă comisarul belgian Hadja Lahbib # G4Media
UE „nu este pregătită” să ia măsura fără precedent de a confisca 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a acorda un... © G4Media.ro.
18:00
Canada intenționează să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce „americanii sunt pregătiţi” # G4Media
Premierul canadian Mark Carney se declară vineri pregătit să reia negocierile comerciale cu Statele Unite, întrerupte abrupt de către Donald Trump, imediat ce ”americanii sunt... © G4Media.ro.
17:40
Operaţiune a poliției în Germania şi Elveţia împotriva unei bande care falsifica tablouri de Picasso, Rembrandt şi Rubens / Reproducerile false erau vândute la preţuri cuprinse între 400.000 şi 14 milioane de euro # G4Media
O vastă operaţiune desfăşurată împotriva unei bande de falsificatori ai unor tablouri de Picasso, Rembrandt şi Rubens a avut loc în Germania şi Elveţia, a... © G4Media.ro.
17:30
Mandat de arestare în lipsă pe numele unui tânăr din Alba, acuzat că a obligat o fată de 14 ani să se urce într-o mașină și apoi a violat-o # G4Media
Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele unui tânăr acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal,... © G4Media.ro.
17:20
PSD insistă ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise de primari, nu de Guvern / Grindeanu: Îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduc cheltuielile # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, revine cu argumentul că decizia privind reducerile de cheltuieli și personal din administrația locală trebuie să aparțină primarilor și forurilor locale,... © G4Media.ro.
17:20
Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani # G4Media
Activele totale gestionate de fondurile speculative au atins un nivel record de 5 trilioane de dolari, alimentate de o creștere a alocărilor de capital în... © G4Media.ro.
17:10
Şase „narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe / Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în Statele Unite # G4Media
Şase bărbaţi au fost ucişi într-un nou atac împotriva unui vapor aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri, în noaptea de joi spre vineri, în Caraibe,... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.