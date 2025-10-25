Pot românii recunoaște că au fost păcăliți și să nu mai sufle în pânzele extremismului pro-rus?

Newsweek.ro, 25 octombrie 2025 06:50

România e coruptă până în măduva oaselor. Nu de ieri de azi, ci de pe vremea comuniștilor, când era ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
07:30
Poți lua amendă dacă nu plătești fondul de rulment? În ce situație poți fi executat silit? Newsweek.ro
Fondul de rulment este o contribuție obligatorie pentru toți proprietarii dintr-un bloc, stabilită p...
Acum 30 minute
07:10
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive? Newsweek.ro
Pensionarii care au lucrat în condiții speciale au primit mai puțini bani la pensie din cauza princi...
Acum o oră
06:50
Pot românii recunoaște că au fost păcăliți și să nu mai sufle în pânzele extremismului pro-rus? Newsweek.ro
România e coruptă până în măduva oaselor. Nu de ieri de azi, ci de pe vremea comuniștilor, când era ...
Acum 12 ore
23:10
Cine ia pensie de 40.000 lei, deși a contribuit pentru doar 10.000 de lei? Pensionat la 50 de ani Newsweek.ro
Pensiile speicale nu au fost tăiate așa că ele au ajuns la sume enorme. La Iași cea mai mare pensie ...
23:10
Cine poate primi sprijin pentru încălzire? Despre ce sume de bani este vorba? Newsweek.ro
A început perioada de depunere a cererilor pentru ajutorul de încălzire 2025–2026. Familiile cu veni...
22:20
Adrian Zuckerman, despre prezenţa Dianei Şoşoacă la Mosova: „Mi se pare ca un fel de trădare” Newsweek.ro
Adrian Zuckerman, despre prezenţa Dianei Şoşoacă la Mosova: „Mi se pare ca un fel de trădare. S-a du...
21:50
Nicuşor Dan: Noile sancţiuni anunţate de Donald Trump vor spori presiunea asupra Rusiei Newsweek.ro
Nicuşor Dan, după videoconferinţa liderilor europeni cu Zelenski: Noile sancţiuni anunţate de Donald...
21:20
Un pacient a fost scăpat de pe targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Newsweek.ro
Un pacient a fost scăpat de pe targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. El a fost s...
20:50
Țară membră UE și NATO a votat reintroducerea serviciului militar obligatoriu la 18 ani Newsweek.ro
Măsură vine pe fondul tensiunilor sporite din Europa în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, p...
20:40
Oficial guvernamental român: &#34;Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil!&#34; Newsweek.ro
Oficial guvernamental român din Ministerul Energiei: "Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil!". RUşii ...
20:20
Alertă. O furtună tropicală poate să devină uragan în toată regula. Unde loveşte? Newsweek.ro
Alertă de grad zero. O furtună tropicală, numită Melissa, poate să devină uragan în toată regula. Un...
20:10
Conducea aproape în comă alcoolică pe A1. Ce s-a întâmplat după ce a fost depistat? Newsweek.ro
Conducea aproape în comă alcoolică, pe autostrada A1. Ce s-a întâmplat după ce a fost depistat în ac...
20:10
Cel mai popular medicament pentru ameliorarea durerii din lume poate induce un comportament riscant Newsweek.ro
Cel mai popular medicament pentru ameliorarea durerii din lume poate induce un comportament riscant
19:50
Ce aparate să scoți din priză atunci când pleci de acasă ca să-ți micșorezi factura la curent Newsweek.ro
Ce aparate să scoți din priză atunci când pleci de acasă ca să-ți micșorezi factura la curent. Pe mă...
19:40
La ce să fii atent înainte să cumperi un apartament sau o casă. Vizitează zona dimineața și seara Newsweek.ro
La ce să fii atent înainte să cumperi un apartament sau o casă. Vizitează zona la diferite ore pentr...
19:20
De ce te mănâncă pielea toamna? Materialul care poate provoca dermatită atopică când îl porți Newsweek.ro
De ce te mănâncă pielea toamna. Materialul care poate provoca dermatită atopică când îl porți. Venir...
19:10
Goana după aur contribuie la creșterea vânzărilor cu amănuntul în Marea Britanie, la un nivel record Newsweek.ro
Goana după aur, prin creşterea cererii la bijuterii şi iPhone 17, contribuie la creșterea vânzărilor...
18:50
Operațiuni intense ale avioanelor Franței și Turciei deasupra României și Mării Negre. Ce misiune? Newsweek.ro
La 24 octombrie a avut loc operațiuni intense de supraveghere și sprijin ale avioanelor NATO deasupr...
18:40
Ceaiul pe care, dacă îl bei noaptea, te ajută să slăbești. Cercetătorii confirmă acest lucru Newsweek.ro
Ceaiul pe care, dacă îl bei noaptea, te ajută să slăbești. Cercetătorii confirmă acest lucru. Ceaiul...
Acum 24 ore
18:20
Nou atac SUA, în Caraibe, asupra unei presupuse ambarcațiuni de contrabandă cu droguri Newsweek.ro
Un nou atac al SUA a avut loc, acum puţin timp, în Caraibe, asupra unei presupuse ambarcațiuni de co...
18:10
Moment dezgustător într-o brutărie din București: Șobolanul din „Ratatouille” inspecta pâinile Newsweek.ro
Clienții unei brutării din București au avut parte de o scenă dezgustătoare. Un șobolan se plimba pr...
18:10
Navă de debarcare a Rusiei, ancorată lângă coasta Germaniei. Suspectă că a lansat drone în Danemarca Newsweek.ro
Nava de debarcare Aleksandr Șabalin, aparținând Flotei Baltice Ruse, a ancorat lângă intrarea în Gol...
17:50
Croația reintroduce stagiul militar obligatoriu. Rezerviștii vor face 2 luni de instrucție Newsweek.ro
Parlamentul Croației a votat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu, eliminat în 2008...
17:40
Doi tineri și-au comandat produse de 100000 lei. Unul dintre s-a angajat la firmă să le poată fura Newsweek.ro
Doi tineri de 21 și 26 de ani au pus la cale o schemă inedită: au comandat pe conturi false produse ...
17:40
New York Times: Lipsa de comunicare împinge SUA și China spre un conflict armat Newsweek.ro
Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping din Coreea de Sud, experții îndeamnă Washingto...
17:20
George Simion a pierdut procesul în care contesta că a colaborat cu servicii secrete ruse Newsweek.ro
George Simion este colaborator al serviciile secrete de la Moscova, potrivit unei decizii definitive...
17:10
Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea. O forță multinațională de menținere în UE Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Londra pe 24 octombrie, în contextul pregătirilor pentru ...
17:00
România, prima țară UE căreia Bentley îi dedică o colecție specială de mașini: Mulliner Athenaeum Newsweek.ro
Bentley a prezentat prima colecție specială realizată de divizia sa de manufactură și personalizare ...
16:50
Un sârb a oferit mită unui polițist de frontieră pentru a intra în România. Care a fost suma Newsweek.ro
Un sârb a oferit mită unui polițist de frontieră pentru a intra în România. Care a fost suma. Un pol...
16:50
Cele mai bune cizme de damă pentru sezonul rece Newsweek.ro
Gata, s-a dus vara, ne-am luat la revedere de la sandale și espadrile, și am intrat oficial în sezon...
16:40
Patru morți și 12 răniți într-o gară din nordul Ucrainei, după ce un bărbat a detonat o bombă Newsweek.ro
Patru morți și 12 răniți într-o gară din nordul Ucrainei, după ce un bărbat a detonat o bombă. Un bă...
16:20
Poșta din Suedia renunță la flota de 400 de mașini electrice. Se întoarce la diesel! Care e problema Newsweek.ro
Producătorul a promis o autonomie garantată de 280 km cu un plin de baterie, dar iarna poștașii pot ...
16:20
Doar 600.000 de români au accesat platforma pentru voucherele de energie, față de 2,1 milioane Newsweek.ro
Doar 600.000 de români au accesat platforma pentru voucherele de energie, față de 2,1 milioane. Mini...
16:10
Ce program este anunțat pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din această duminică Newsweek.ro
Ce program este anunțat pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din această duminică. Evenime...
16:10
Cât vor fi noile pensiile speciale negociate de magistrați cu Grindeanu? Vor depăși 20.000 lei net Newsweek.ro
PSD ar fi negociat cu magistrații pentru a păstra cuantumul de 70% din valoarea pensiilor speciale. ...
16:00
Sorin Grindeanu, despre salariul minim: „Am cerut toate datele la Finante să vedem care e impactul” Newsweek.ro
Șeful PSD, Sorin Grindeanu a spus, vineri, că a solicitat Ministerului de Finanțe datele despre imap...
16:00
Premieră înfricoșătoare: Mașină electrică chinezească, vândută cu siglă Opel în Europa Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, naște monștrii. Gigantu...
16:00
Indemnizații lunare de 65.000 lei la Antibiotice, Romatsa, Teletrans, Aeroporturi București Newsweek.ro
Directorii şi membrii Consiliilor de Administraţie din companiile controlate de stat câștigîă sume f...
15:50
Marele horoscop al iubirii, banilor și de sănătate, 26 octombrie - 1 noiembrie. Vin mari încercări! Newsweek.ro
Aevm Marele horoscop al iubirii, bani și sănătate, 26 octombrie - 1 noiembrie. Se anunță o săptămână...
15:40
Putin promite un răspuns „copleșitor” dacă Rusia va fi atacată de rachete Tomahawk furnizate de SUA Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a promis că va continua „dialogul” în ciuda faptului că omologul său...
15:30
Fraudă cu TVA de 48.000.000 €, achetată de Parchetul European. 7 arestări, inclusiv în România Newsweek.ro
Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, anchetează o fraudă cu TVA de 48.000.000 € în ma...
15:20
Inspector de la ANAF, prins în flagrant primind 3.000 de lei mită de la administratoarea unei firme Newsweek.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București a fost pla...
14:50
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale Newsweek.ro
Recalcularea pensiilor a stârnit reacții aprinse. Este sau nu corectă? Prezentăm azi cazul unui pens...
14:50
Salariul minim, motiv de ceartă în Coaliție. Economist: „E un fel de „maradona” financiară” Newsweek.ro
Salariul pentru peste 1.000.000 de angajați din România nu va crește anul viitor, a anunțat premieru...
14:40
Blindatul amfibiu de la Moreni care vrea să cucerească lumea. E 6X6 și oferă protecție nucleară Newsweek.ro
UZINA Automecanica Moreni a făcut publică fișa tehnică a unui transportor blindat amfibiu conceput c...
14:30
Femeie de 70 ani, decedată într-un incendiu pornit de la jar căzut din sobă. Mesajul autorităților Newsweek.ro
O femeie de 70 de ani a murit, vineri dimineaţă, într-un incendiu produs în judeţul Dâmboviţa, iar p...
14:00
Studiu: Ce efecte secundare au antidepresivele asupra sănătății fizice? Diferențele sunt uriașe Newsweek.ro
Antidepresivele au efecte secundare extrem de diferite asupra sănătății fizice, relevă un studiu ino...
13:50
Studenții vor protesta din nou în fața Guvernului, din cauza tăierilor în Educație Newsweek.ro
Studenții ies în stradă pe 29 octombrie, într-un nou protest care se organizează, ca să ceară mai mu...
13:40
Povestea tinerilor găsiți împușcați în mașină. Legiști: Au murit cu două zile înainte să fie găsiți Newsweek.ro
Au venit concluziile necropsiei celor doi tineri găsiți decedați în mașină lângă o pădure. Legiștii ...
13:30
Daniel David anunță că vor fi reintroduse bursele pentru olimpici. Când va fi implementată măsura Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a făcut un anunț neașteptat joi, când a anunțat că își dorește să...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.