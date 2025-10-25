Mese de poker cu raze X, pariuri trucate și o fraudă „uluitoare”: Cum a furat mafia milioane de dolari cu ajutorul unor vedete din NBA

07:10

Pentru copiii ucraineni din teritoriile ocupate de Rusia îndoctrinarea începe la școală, unde sunt învățați să mânuiască arme, să sape tranșee sau să opereze drone. Iar unii dintre ei sunt obligați chiar să exhumeze rămășițe umane de pe câmpurile de luptă din al Doilea Război Mondial. O anchetă realizată de Kyiv Independent a scos la lumină politica deliberată a Kremlinului, care durează de 11 ani, de militarizare a copiilor din Ucraina.