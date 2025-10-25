Ziua Armatei României 2025. Ceremonii militare şi religioase, parade și restricții de trafic în București
StirileProtv.ro, 25 octombrie 2025 07:20
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:40
Kiev, din nou sub atac rusesc. Opt răniţi şi incendii puternice după o serie de explozii în capitala ucraineană # StirileProtv.ro
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, relatează AFP.
07:40
Rogobete: Se lucrează la o regândire a atribuţiilor DSP-urilor. S-a pierdut total controlul administrativ şi legislativ # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri, că se lucrează la o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică, cu separarea clară între sănătatea publică şi inspecţia sanitară, precum şi schimbarea modalităţii de avizare sanitară.
07:40
Un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc în construcții, în Timiș. Au fost deschise anchete # StirileProtv.ro
Un bărbat de 51 de ani a sfârșit tragic, după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din Timișoara aflat în construcții. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă. Polițiștii și inspectorii în muncă au deschis anchete.
Acum 15 minute
07:30
Aliaţii Ucrainei promit să retragă petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală. Ce a declarat Volodimir Zelenski # StirileProtv.ro
Peste 20 de țări care sprijină Ucraina s-au angajat la summitul Coaliției pentru voință, la Londra, să elimine petrolul și gazele rusești de pe piața globală, în încercarea de a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului, transmite BBC.
07:30
Firma care a produs macaraua jafului de la Luvru și-a făcut reclamă cu imagini de la locul faptei: Nu există publicitate rea # StirileProtv.ro
În timp ce poliția franceză, oficialii și directorii Muzeului Luvru încă își bat capul încercând să afle cum au reușit hoții să fure bijuterii neprețuite în plină zi, o companie germană profită de moment și își face reclama pe seama furtului.
07:30
Nicușor Dan celebrează Ziua Armatei la Iași. Cu cine se întâlnește președintele României # StirileProtv.ro
Președintele României își continuă sâmbătă vizita la Iași. Nicușor Dan va participa la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova. Apoi, este așteptat la garnizoana din oraș, pentru a celebra Ziua Armatei.
Acum 30 minute
07:20
07:20
Accident naval pe Dunăre. O ambarcațiune a lovit o barjă, în Galați. Un bărbat a fost găsit inconștient # StirileProtv.ro
Trei persoane, printre care și un copil, au fost implicate vineri seară într-un accident pe Dunăre, la Galați, după ce ambarcațiunea în care se aflau a lovit o barjă.
07:20
Horoscop săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Revelații, claritate și începuturi sub influența lui Mercur în Săgetător # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 aduce o vibrație puternică, marcată de intrarea lui Mercur în Săgetător și de aspectele armonioase ale lui Marte cu Jupiter.
Acum 12 ore
22:10
O escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune în țara noastră, sub comandă NATO. ”România își apără spațiul aerian” # StirileProtv.ro
O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO, anunţă vineri ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
21:40
Brad Pitt, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Cum a fost surprins actorul. FOTO # StirileProtv.ro
Actorul în vârstă de 61 de ani, laureat al premiului Oscar, a fost surprins coborând dintr-o dubă la sosirea pe platourile de filmare ale continuării Once Upon a Time in Hollywood, intitulată The Adventures of Cliff Booth.
21:30
Desertul care aduce României 175 de milioane de euro anual. Exporturile au crescut cu 65% în ultimii patru ani # StirileProtv.ro
România exportă anual ciocolată în valoare de 175 de milioane de euro, într-o piață cu aproximativ 250 de companii producătoare, potrivit datelor prezentate la ediția a VII-a a evenimentului Chocolate Saga.
21:30
Grindeanu spune care a fost cea mai mare greșeală a PSD la alegerile prezidențiale. ”Ne-a dus la finalitatea pe care o știți” # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că o greşeală a partidului a fost că nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale şi faptul că social-democraţii nu au ştiut ce să voteze.
21:30
Șobolan filmat în timp ce se plimba printre produse într-o brutărie din București. ANPC a închis temporar unitatea. VIDEO # StirileProtv.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse, scena fiind filmată de un consumator şi postată în mediul online.
21:20
Trump a trimis portavionul Gerald R. Ford în America Latină. Cea mai scumpă navă de război din lume poate duce 90 de avioane # StirileProtv.ro
Donald Trump a ordonat trimiterea în America Latină a USS Gerlad R. Ford, cel mai puternic și mai modern portavion din lume. Este și cea mai scumpă navă de război din istorie, de pe care pot decola la foc automat 90 de avioane de luptă.
21:20
Jaful de la Muzeul Luvru din Paris inspiră numeroase parodii şi ştiri false pe reţelele de socializare # StirileProtv.ro
Jaful spectaculos de la Muzeul Luvru a declanșat un val global de parodii, meme și știri false, de la Nicolas Sarkozy prezentat ca fals hoț, până la clipuri inventate pe TikTok despre arestări.
20:50
Doi tineri au furat colete de 20.000 de euro de la firma de curierat la care lucra unul dintre ei. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru delapidare şi complicitate la delapidare, după ce ar fi sustras colete în valoare de 100.000 de la firma de curierat la care lucra unul dintre ei.
20:40
Putin spune că sancțiunile americane asupra companiilor sale petroliere nu afectează Rusia. Trump: ”Vorbim peste 6 luni” # StirileProtv.ro
Mai sunt multe de făcut în privința furnizării Ucrainei de rachete cu rază lungă de acțiune. Asta le-a spus premierul britanic Keir Starmer aliaților, la o reuniune prin videoconferință.
20:40
Fraudă de poker „uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film # StirileProtv.ro
O fraudă de poker uluitoare, în care erau folosite mese cu raze X și ochelari high-tech, a fost descoperită de FBI.
20:40
Horoscop 25 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin # StirileProtv.ro
Horoscop 25 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a deciziilor. Se pare că am avut la dispoziție suficient timp ca să știm ce vrem, să fim în acord atât cu noi, cât și cu ceilalți.
20:30
Bătrân de 85 de ani, în stare gravă după ce fost scăpat de pe o targă în timpul unui transfer între spitale, în Prahova # StirileProtv.ro
Un pacient de 85 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de pe targă în timpul transferului între două unități medicale, iar Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a anunțat, vineri, că a fost deschisă o anchetă în acest caz.
20:30
Experiment Știrile ProTV: Mașină vs. autobuz - cu ce te deplasezi mai repede în București # StirileProtv.ro
Autobuzele încep să câștige teren în Capitală. Timpul salvat de benzile unice ajunge, lunar, la câteva ore bune, pe care șoferii le petrec blocați în trafic pe aceleași trasee.
20:20
Un român cheltuie 223 de euro anual pentru investigații medicale, în afara contribuției. Concluziile raportului Eurostat # StirileProtv.ro
Suntem printre europenii care plătesc cel mai mult din buzunar pentru serviciile medicale, raportat la veniturile încasate lunar. Asta pentru că sumele colectate din asigurări acoperă mai puțin de jumătate din cheltuielile sistemului.
20:10
Românii folosesc aplicațiile de cumpărături online mai mult ca niciodată. Rețelele sociale rămân cele mai populare # StirileProtv.ro
Europenii și-au mutat tot mai mult cumpărăturile în online și au început să exploreze puterea inteligenței artificiale, potrivit informațiilor despre cele mai descărcate aplicații anul trecut.
20:10
Reacția viceprimarului din Ploiești după ce primăria a fost obligată să îi plătească datoriile din bani publici # StirileProtv.ro
Situație revoltătoare la Primăria Ploiești. Instituția trebuie să achite, din bani publici, datoriile personale ale unuia dintre viceprimari.
20:00
Selena Gomez, plină de eleganță la un restaurant exclusivist din Santa Monica, alături de mama ei. FOTO # StirileProtv.ro
Selena Gomez s-a bucurat de o seară în oraș alături de mama ei, Mandy Teefey.
20:00
Ne riscăm viața prostește trecând „pe roșu”. Cifrele dramatice din București, în doar nouă luni. Campanie de interes public # StirileProtv.ro
Culoarea roșie a semaforului nu mai reprezintă demult o barieră pentru cei care merg pe jos. În România, traversarea neregulamentară a devenit o obișnuință, mai ales dacă prin preajmă nu sunt polițiști
19:50
Incendiu violent la un depozit de deșeuri lângă Ploiești. Autoritățile emit Ro-Alert pentru localnici și zonele apropiate # StirileProtv.ro
De mai bine de 24 de ore, un incendiu de proporții izbucnit la un depozit de deșeuri de lângă Ploiești pare imposibil de stins.
19:50
Mii de oameni din Mioveni au fost evacuați din case din cauza mirosului puternic de gaz. Jumătate din oraș, fără alimentare # StirileProtv.ro
În Mioveni-Argeș, mii de oameni și-au petrecut noaptea în stradă, scoși din case de un miros puternic de gaz. Peste 120 de persoane au alertat autoritățile, iar un liceu a fost evacuat.
19:50
UE impune prima lege pentru sănătatea solului. România a făcut evaluări, însă fără acțiuni concrete # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană adoptă, pentru prima dată, o lege dedicată sănătății solului. Cu alte cuvinte, statele membre vor fi obligate să monitorizeze atent calitatea pământului și, în funcție de rezultate, să ia măsuri prin care să îl protejeze.
19:40
Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților # StirileProtv.ro
După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.
19:40
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român” # StirileProtv.ro
Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, Catedrala Națională devine polul credinței românești. 40.000 de pelerini sunt așteptați la București pentru sfințirea picturii edificiului.
19:40
Cine ar putea lua locul Carrefour în România. Marile lanțuri de magazine care abia așteaptă să intre pe piața noastră # StirileProtv.ro
Presa franceza anunţa că unul dintre cei mai mari retaileri din România s-ar pregăti să vândă afacerile de la noi. Este vorba despre lanțul de magazine Carrefour.
19:30
Ce se știe despre tinerii împușcați în mașină. Bianka renunțase la școală pentru a fi alături de Tony. „Ei chiar se iubeau” # StirileProtv.ro
Cei doi îndrăgostiţi găsiţi morţi în Harghita, într-o maşină, și-au pierdut viața în cursul zilei de luni, adică în primele 24 de ore de la plecarea lor de acasă.
19:20
Furnizarea gazelor va fi reluată treptat în blocurile din zona Rahova. Aproape 40 de imobile vor avea gaz sâmbătă # StirileProtv.ro
Distrigaz Sud Rețele anunță că, începând de sâmbătă, alimentarea cu gaze va fi reluată treptat în zona Rahova afectată de explozie, pentru clienții care respectă condițiile tehnice și de siguranță.
19:20
Reacția Carrefour privind posibila plecare din România. Este prezentă de 24 de ani în țara noastră # StirileProtv.ro
Carrefour a transmis după apariția informațiilor cu privire la plecarea sa din România că a desfășurat o analiză a portofoliului și a tuturor afacerilor sale, fără a nega însă intenția de a renunța la business-ul din țara noastră.
19:20
Cristian Tudor Popescu: Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt „unici” # StirileProtv.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu afirmă că întâlnirea pentru pace anunțată de Viktor Orbán la Budapesta și dialogul de la București privind pensiile magistraților urmăresc doar capital electoral, nu soluții reale.
19:20
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv. Decizia este definitivă # StirileProtv.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor, rămâne în arest preventiv, judecătorii Curţii de Apel Constanţa admiţând vineri propunerea procurorilor anticorupţie de prelungire a respectivei măsuri.
19:20
Doi copii de 3 și 5 ani, în stare gravă după ce au mâncat mătrăgună. Fructul provoacă delir, halucinații sau chiar moarte # StirileProtv.ro
Doi copii din Turda, de 3 și 5 ani, sunt internați la Terapie Intensivă, după ce s-ar fi intoxicat cu mătrăgună, o plantă extrem de toxică, ale cărei fructe seamănă periculos de mult cu cele de pădure.
19:20
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei # StirileProtv.ro
Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.
19:10
Situație incredibilă în Ploiești. Ratele restante ale viceprimarului, plătite din banii localnicilor. „Cine i-a obligat?” # StirileProtv.ro
Primăria Ploiești este în situația de a achita din fonduri publice, datoriile personale ale unuia dintre viceprimari - Alexandru Săraru.
19:00
Două femei au fost reținute după ce au făcut operații estetice la o clinică din București și au plecat fără să plătească # StirileProtv.ro
Două femei care au efectuat mai multe tratamente estetice costisitoare la o clinică din Sector 6, pe care nu le-au plătit, au fost reținute de polițiștii din București pentru abuz de încredere și fraudarea creditorilor.
Acum 24 ore
18:40
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.
18:20
Analiză: Companiile românești sfidează crizele și își accelerează dezvoltarea. Cifra de afaceri se va dubla în 10 ani # StirileProtv.ro
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluţiei sale, definită de antreprenoriat dinamic şi o viteză de adaptare semnificativă, indică o analiză de specialitate, dată vineri publicităţii.
18:10
Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei. Vom face la fel # StirileProtv.ro
România a acţionat solidar cu ţările din UE în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
18:00
Patriarhul Bartolomeu I elogiază ”Biserica-fiică a României”, dar vorbește și despre ”un mare pericol” # StirileProtv.ro
Patriarhul Bartolomeu I a lăudat România și Biserica Ortodoxă Română, care au reușit să evite ”frământările teologice”. Sanctitatea Sa a vorbit și despre ”marele pericol” care amenință ortodoxia.
17:50
Nou atac al armatei SUA împotriva unei ambarcaţiuni cu traficanţi de droguri în Caraibe. Șase persoane au murit # StirileProtv.ro
Un nou atac al armatei SUA împotriva unei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri, lansat în noaptea de joi spre vineri în Caraibe, a ucis şase persoane, a anunţat vineri secretarul american al apărării, Pete Hegseth, relatează AFP.
17:40
Primarul încarcerat al Istanbulului, principalul adversar al lui Erdogan, este vizat de o nouă anchetă # StirileProtv.ro
O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.
17:40
Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.
17:20
România, amenințată de ciclonul Benjamin. Se așteaptă ploi torențiale și temperaturi scăzute # StirileProtv.ro
Meteorologii avertizează că frontul rece venit din vest va aduce în România temperaturi scăzute și ploi abundente, după ce furtuna Benjamin a devastat Franța, Marea Britanie și alte țări europene.
