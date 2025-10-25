Nouă linii de autobuz vor avea trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea unui eveniment sportiv

G4Media, 25 octombrie 2025 07:20

Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 şi 121 vor circula pe trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea evenimentului sportiv Trofeul Bucureştiului 2025,...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
07:40
Caesar, câinele regal care a făcut istorie: „Eu aparțin regelui”, comemorat în piatră semiprețioasă de un celebru artist rus, cu ochii din rubin (FOTO) G4Media
Unii spun că loialitatea nu se poate învăța. Alții cred că doar un câine știe cu adevărat ce înseamnă devotamentul. A fi câine regal nu înseamnă...   © G4Media.ro.
07:40
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS / Singura rafinărie din Serbia riscă să fie oprită G4Media
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi...   © G4Media.ro.
07:40
Ceremonii militare şi religioase de Ziua Armatei României în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii – Restricţii de trafic în Bucureşti / Programul manifestărilor G4Media
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii....   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Nouă linii de autobuz vor avea trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea unui eveniment sportiv G4Media
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 şi 121 vor circula pe trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea evenimentului sportiv Trofeul Bucureştiului 2025,...   © G4Media.ro.
07:20
Atac cu rachete asupra Kievului, cel puţin opt răniţi G4Media
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii,...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
Slovacii, în căutare de turiști pentru schi la Timișoara: „În 4-5 ore se ajunge pe pârtiile din Slovacia” G4Media
După unguri și sârbi, care de ani de zile vin la Timișoara în căutare de potențiali turiști, am avut loc, în premieră, o promovare turistică...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:40
Lahmacun, un fel de pizza turcească, din aluat rapid, fără dospire. Cu carne tocată și multe condimente deasupra, o idee de mic dejun de weekend G4Media
Dacă ne uităm la etimologia cuvântului, înțelegem imediat despre ce e vorba. Lahmacun provine din limba arabă și înseamnă „carne și aluat frământat”. Este preparat...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
02:50
Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare G4Media
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
Nicușor Dan, la videoconferința coaliției de sprijinire a Ucrainei: Am convenit că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o videoconferință a coaliției de sprijinire a Ucrainei (Coalition Of The Willing), prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer....   © G4Media.ro.
23:20
Rogobete: Este crucial ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că este „crucial” ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile, transmite...   © G4Media.ro.
23:10
Aeroporturile de la Vilnius şi Kaunas, în Lituania, închise din cauza unor baloane provenind dinspre Belarus G4Media
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea...   © G4Media.ro.
23:10
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge...   © G4Media.ro.
23:10
Pedepse cu închisoarea pentru şase britanici, autorii unui incendiu comandat de grupul paramilitar rus Wagner G4Media
Şase tineri britanici, recrutaţi pentru a incendia un depozit londonez unde erau stocate materiale pentru Ucraina, în numele grupării paramilitare ruse Wagner, au fost condamnaţi...   © G4Media.ro.
23:10
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi...   © G4Media.ro.
22:50
Grindeanu spune că Bolojan pleacă din funcția de premier, dacă România pierde 230 de milioane de euro pentru că n-a rezolvat pensiile magistraților / Nicușor Dan: Suntem înainte de Congresul PSD, astfel de retorică o să mai auzim G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus în emisiune la Antena 3 că actuala formă a proiectului legii pensiilor magistraților nu a îndeplinit condiții de formă...   © G4Media.ro.
22:50
Alexandru Nazare: Vom reuşi să avem într-adevăr încredere în administraţia fiscală atunci când vom avea din nou încredere în angajaţii săi/ Cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în faţă G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că încrederea în administraţia fiscală va veni odată cu încrederea în angajaţii acesteia. ”Un singur caz de integritate ştirbită poate...   © G4Media.ro.
22:40
VIDEO | 7 din 10 bucureșteni ar plăti o taxă pentru adopția unui animal: „Dacă e vaccinat, deparazitat și sterilizat, merită!”/ Câți bani sunt dispuși să scoată din buzunare G4Media
Adopția unui animal de companie nu mai este privită doar ca un gest de bunătate, ci ca un act de responsabilitate față de sănătatea și bunăstarea...   © G4Media.ro.
22:30
Nicușor Dan, întrebat despre posibila închidere a unor licee cu predare în limba română din Ucraina: Vă asigur că această prevedere nu se va aplica G4Media
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că nu se vor închide licee cu predare în limba română din Ucraina, așa cum prevede legea ucraineană privind...   © G4Media.ro.
22:20
Pastele cu ciuperci și dovleac/ Cele două legume de toamnă se pot combina într-un preparat vegetarian perfect G4Media
Pastele sos de dovleac și ciuperci sunt o mâncare de toamnă extrem de aromată, dintr-o combinație de alimente de sezon extrem de reușită. Sosul are...   © G4Media.ro.
22:00
LIVE Nicușor Dan, de la Iași, pe tema proiectului pensiilor magistraților: Avem voință politică în coaliție ca să rezolvăm această problemă în cursul anului 2025. Discuțiile pe forma proiectului nu vor dura mai mult de una, două sătămâni G4Media
Preșdintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire cu oamenii de afaceri din Iași, subliniind care sunt problemele pe care mediul politic trebuie să le...   © G4Media.ro.
21:40
Ionuț Moșteanu: România își apără spațiul aerian. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o nouă Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție Aeriană în...   © G4Media.ro.
21:30
Elevii români au obţinut 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori G4Media
Elevii români au obţinut şapte medalii de aur, două de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori (IOAA...   © G4Media.ro.
21:10
Pacient scăpat de pe o targă, de angajatul unei ambulanțe private, în timp ce era preluat de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti G4Media
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către...   © G4Media.ro.
21:10
Washingtonul trimite un portavion în sprijinul operaţiunilor împotriva traficului de droguri în America Latină (Pentagonul) G4Media
SUA au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul operaţiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunţat vineri...   © G4Media.ro.
21:00
Campioana a lumii la biatlon, Julia Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar G4Media
Sportiva Julia Simon, recunoscută vinovată de furt şi fraudă cu cardul bancar de către tribunalul penal din Albertville, a fost condamnată vineri la trei luni...   © G4Media.ro.
20:50
Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare, după armistițiul privind războiul din Gaza G4Media
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară...   © G4Media.ro.
20:50
Angajaţii unei grădini zoologice din Franța îşi iau la revedere de la doi urși panda care se întorc în China G4Media
Panga gigant Huan Huan şi Yuan Zi, vedetele grădinii zoologice Beauval, se vor întoarce în China luna viitoare, lăsând în urmă puii lor gemeni născuţi...   © G4Media.ro.
20:50
Grindeanu: Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru şi vine alt liberal G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului, iar numele...   © G4Media.ro.
20:30
Compania Burstock din Marea Britanie plănuieşte să construiască o fabrică din domeniul industriei de apărare de 150 de milioane de dolari în Macedonia de Nord, anunță premierul Hristijan Mickoski G4Media
Compania de consultanţă în apărare şi securitate Burstock, cu sediul în Marea Britanie, intenţionează să investească aproximativ 150 de milioane de dolari (129,2 milioane de...   © G4Media.ro.
20:30
Emmanuel Macron anunță că Franța va livra rachete Asters suplimentare Ucrainei „în următoarele zile” G4Media
Franța va livra în „următoarele zile” rachete antiaeriene Aster „suplimentare” Ucrainei, precum și avioane de vânătoare Mirage, a declarat vineri, 24 octombrie, președintele Emmanuel Macron...   © G4Media.ro.
20:20
Grindeanu: Îmi doresc ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa mea. Am avut o discuţie cu el acum câteva zile / Corlățean plănuia să preia președinția PSD G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la...   © G4Media.ro.
19:50
O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani lumină, devine următorul obiectiv în căutarea vieţii G4Media
O exoplanetă din categoria Super-Pământurilor, aflată la distanţa potrivită faţă de steaua sa pentru ca apa să poată exista în stare lichidă la suprafaţă, a...   © G4Media.ro.
19:50
Soldații lui Napoleon care au murit în timpul retragerii din Rusia au suferit de boli neașteptate, potrivit unui studiu G4Media
Când Napoleon a ordonat armatei sale să se retragă din Rusia în octombrie 1812, a urmat un dezastru. Înfometați, înghețați, epuizați și chinuiți de boli,...   © G4Media.ro.
19:50
Fritz, după întâlnire cu Comisarul european pentru Extindere: Vocea oraşelor trebuie să se audă mai bine la Bruxelles G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al municipiului Timişoara, a avut vineri o discuţie cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, ocazie cu care a transmis...   © G4Media.ro.
19:40
Premierul britanic afirmă că liderii accelerează programul de construire a rachetelor pentru Ucraina G4Media
Premierul britanic Keir Starmer a spus – în cadrul întâlnirii cu liderii coaliției de susținere a Ucrainei, la care a participat și secretarul general al...   © G4Media.ro.
19:30
Aproape 4.400 de persoane, abuzate de preoţi în Italia, potrivit unei asociaţii a victimelor G4Media
Aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoţi catolici în Italia în cazuri raportate începând din 2020, a precizat vineri o asociaţie a victimelor,...   © G4Media.ro.
19:30
Maia Sandu va participa la Bucureşti la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale G4Media
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali de...   © G4Media.ro.
19:20
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026, anunţă în Parlament şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill G4Media
Franţa este pregătită să intervină în războiul dintre Ucraina şi Rusia, a anunţat şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill, într-o audiere în...   © G4Media.ro.
19:00
Paul Stănescu referitor la faptul că nu va mai candida la o funcţie în PSD: Se schimbă generaţiile, asta nu înseamnă că închid ochii, poţi să faci politică şi fără să ai o funcţie în partid G4Media
Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a declarat vineri, la Slatina, referitor la faptul că nu va mai candida pentru o funcţie...   © G4Media.ro.
19:00
Din ruine, în lumină. Demnitatea refăcută cărămidă cu cărămidă / Video-story de vineri seara G4Media
Casa lui Iuliu Maniu din Bădăcin, transformată de regimul comunist în depozit, sediu de partid și centru al suferinței, renaște astăzi ca loc al memoriei...   © G4Media.ro.
19:00
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul Windsor, înaintea unei întâlniri cu premierul Keir...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
Peste 50.000 de pelerini s-au închinat la moaştele din Baldachinul Sfinţilor de pe Colina Patriarhiei G4Media
Peste 50.000 de persoane au trecut până vineri pe la Sfintele Moaşte depuse spre închinare pentru a fi cinstite de pelerini cu ocazia pelerinajului prilejuit...   © G4Media.ro.
18:40
GastroWeekend: Ce evenimente nu trebuie să ratezi în weekend-ul 24-26 octombrie / Biblioteca Națională a României găzduiește expoziția Chocolate Saga / Festival de vin, organizat la Craiova G4Media
Toamna se simte mai intens în oraș și în țară prin gusturile, aromele și tradițiile adunate în evenimente gastronomice care transformă weekendul într-o experiență culinară...   © G4Media.ro.
18:20
Profituri peste așteptări pentru Nokia, pe fondul creșterii cererii pentru AI și servicii de cloud G4Media
Compania finlandeză Nokia a raportat profituri pentru al treilea trimestru peste așteptările pieței, impulsionate de cererea puternică pentru produse optice și cloud, inclusiv vânzările de centre...   © G4Media.ro.
18:20
Furnizarea gazului, reluată treptat către consumatorii care îndeplinesc condiţiile, după explozia uriașă din Rahova / Care sunt imobilele unde va porni gazul sâmbătă / Proprietarii, rugaţi să asigure accesul echipelor Distrigaz G4Media
Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc...   © G4Media.ro.
18:10
Netflix integrează tot mai mult AI generativ în producțiile sale, dar asigură că artiștii rămân esențiali G4Media
Netflix mizează tot mai mult pe inteligența artificială generativă, considerând că aceasta poate deveni un instrument esențial pentru îmbunătățirea procesului creativ, fără a înlocui însă...   © G4Media.ro.
18:10
UE nu este pregătită să confiște activele rusești pentru împrumutul acordat Ucrainei, afirmă comisarul belgian Hadja Lahbib G4Media
UE „nu este pregătită” să ia măsura fără precedent de a confisca 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a acorda un...   © G4Media.ro.
18:00
Canada intenționează să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce „americanii sunt pregătiţi” G4Media
Premierul canadian Mark Carney se declară vineri pregătit să reia negocierile comerciale cu Statele Unite, întrerupte abrupt de către Donald Trump, imediat ce ”americanii sunt...   © G4Media.ro.
17:40
Operaţiune a poliției în Germania şi Elveţia împotriva unei bande care falsifica tablouri de Picasso, Rembrandt şi Rubens / Reproducerile false erau vândute la preţuri cuprinse între 400.000 şi 14 milioane de euro G4Media
O vastă operaţiune desfăşurată împotriva unei bande de falsificatori ai unor tablouri de Picasso, Rembrandt şi Rubens a avut loc în Germania şi Elveţia, a...   © G4Media.ro.
17:30
Mandat de arestare în lipsă pe numele unui tânăr din Alba, acuzat că a obligat o fată de 14 ani să se urce într-o mașină și apoi a violat-o G4Media
Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele unui tânăr acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal,...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.