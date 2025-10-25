Suprarealismul revine în forță – Transformați-vă spațiul într-o evadare de vis

08:40

Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 910 soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.135.080 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, vineri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la scară […]