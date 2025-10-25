Președintele Nicuşor Dan a apreciat că în cel mult două săptămâni proiectul privind pensiile magistraților va ajunge în Parlament

08:40

Ministerul de Finanţe anunţă că România a evitat pierderea unui miliard de euro din împrumuturi nerambursabile din partea Bruxelles-lui, după ce a obţinut acordul Comisiei pentru înlocuirea unui jalon din PNRR, şi anume obiectivul privind reducerea deficitului de TVA. De acum încolo, jalonul va fi centrat pe măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare […]