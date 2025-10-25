Președintele Nicuşor Dan a apreciat că în cel mult două săptămâni proiectul privind pensiile magistraților va ajunge în Parlament
Președintele Nicuşor Dan a apreciat că în cel mult două săptămâni proiectul privind pensiile magistraților va ajunge în Parlament și este bine că înainte să existe o consultare pe această temă. Șeful statului consideră însă că, indiferent de dispute, actuala coaliție funcționează, iar guvernul trebuie să-și continue proiectele. Oana Bâlă relatează. Reporter: Președintele Nicuşor Dan […]
Francis Ford Coppola: „Sunt falit. Îmi scot la licitație ceasurile pentru a rămâne pe linia de plutire” # Rador
Chiar și marii regizori, cei mai celebri, rămân faliți. Luptându-se să supraviețuiască, după ce și-a autofinanțat cel mai recent film, „Megalopolis”, Francis Ford Coppola își vinde ceasurile pentru a se menține pe linia de plutire: șapte piese valoroase aparținând legendarului regizor al filmului „Nașul” vor fi scoase la licitație pe 6 decembrie. „Am nevoie de […]
„Casa dintre blocuri” este o montare regizată de Radu Afrim la Teatrul Național Târgu Mureș, Compania „Tompa Miklós”. Spectacolul s-a jucat în premieră la Bucureşti pe scena Teatrului Naţional I.L. Caragiale, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru ediţia 2025. Textul este semnat de regizor însuşi, special pentru această producţie. Spectacolul prezintă o întreagă lume creata în […]
În lumea designului interior, aflată în continuă evoluție, o mișcare a câștigat teren în mod discret, depășind limitele convenționale ale stilului și funcționalității. Suprarealismul în decorul casei cucerește imaginația pasionaților de design, aducând estetică fantezistă și din altă lume în spațiile de zi cu zi. Această tendință captivantă vă invită să vă reimaginați casa ca […]
Procurorul general al statului New York a pledat nevinovat în privința acuzațiilor de fraudă bancară # Rador
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a pledat nevinovat în privința acuzațiilor de fraudă bancară, într-un dosar despre care spune că este motivat politic. Dna Letitia James este unul dintre mai mulți critici proeminenți ai președintelui, care se confruntă cu acuzații penale. Procurorul general al statului New York a sugerat că va depune […]
Victimele care au suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova au o evoluţie favorabilă (Alexandru Rogobete) # Rador
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat ieri la Iaşi că pacientul care a fost transferat în Austria după ce a suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova se va întoarce în România, starea sa fiind ameliorată. În ceea ce privește celelalte victime internate la Spitalul Floreasca, ministrul a declarat că deja una […]
Un bărbat de 57 de ani din județul Suceava a ajuns la spital în stare critică, după un accident de muncă într-o pădure din zona de munte a județului Mehedinți # Rador
Accident de muncă într-o pădure din zona de munte a județului Mehedinți, în urma căruia un bărbat de 57 de ani din județul Suceava a ajuns la spital în stare critică. Victima lucra într-o exploatare forestieră și în timp ce tăia un copac, acesta s-a prăbușit peste el și i-a produs leziuni și traumatisme deosebite […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea ministrei Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, Veronica Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025. Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă experiență […]
O nouă escadrilă de avioane F-16 intră în misiune sub comandă NATO pentru misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României # Rador
O nouă escadrilă de avioane F-16 intră în misiune sub comandă NATO pentru misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României, anunță ministrul apărării, Ionuţ Moșteanu. Este vorba de Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, cea de a doua certificată pentru misiuni NATO, ceea ce reprezintă, potrivit ministrului apărării, […]
Donald Trump ia în considerare planuri de a ataca instalațiile care produc cocaină din Venezuela (CNN) # Rador
Președintele american Donald Trump ia în considerare planuri privind atacarea instalațiilor care produc cocaină și rutele utilizate pentru traficul de droguri în Venezuela, dar nu a decis încă dacă va continua, a relatat vineri CNN, citând trei oficiali americani./cstoica/dstanesc (REUTERS – 24 octombrie)
Londra – Volodimir Zelenski a discutat cu lideri din peste 20 de țări în cadrul reuniunii „Coaliției de voință” # Rador
Președintele ucrainean a purtat convorbiri la Londra cu peste 20 de țări aliate pentru a discuta despre măsuri de a lupta împotriva forțelor ruse. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că este determinat că exercite mai multe presiuni la adresa președintelui Vladimir Putin. Reuniunea de astăzi a așa-numitei „Coaliții de voință” este mai mult decât […]
Președintele Nicușor Dan consideră că actuala coaliție de guvernare funcționează și nu vede motive ca guvernul Bolojan să nu-și continue proiectele. Șeful statului a precizat în această seară la Iași că unele discuții dintre partidele aflate la putere sunt legitime, altele nu. În ceea ce primește proiectul de lege care vizează creșterea vârstei de pensionare […]
Cinci cetățeni români au fost condamnați în orașul Marsilia, Franţa, la închisoare pentru organizarea unei rețele de prostituție # Rador
Cinci cetățeni români au fost condamnați în orașul Marsilia din sud-estul Franței la pedepse între trei și şapte ani închisoare pentru organizarea unei rețele de prostituție formată din aproximativ 50 de tinere românce. Tribunalul a renunțat la capul de acuzare privind infracțiunea de trafic cu ființe umane pentru care fuseseră urmăriți penal inițial. Trei din […]
Marea Britanie – Un solicitant de azil etiopian, care a agresat sexual o minoră și o femeie, a fost eliberat din greșeală # Rador
Un solicitant de azil etiopian, care a agresat sexual o minoră și o altă femeie în Marea Britanie, caz care a declanșat proteste vehemente timp de o vară în fața hotelului în care individul locuia, a fost eliberat accidental din închisoare, a anunțat, vineri, guvernul. Hadush Gerberslasie Kebatu, în vârstă de 38 de ani, a […]
AUR a adoptat regulamentul privind alegerile pentru funcţia de preşedinte al formaţiunii, care vor avea loc la congresul ordinar programat în data de 30 noiembrie. Potrivit unui comunitat, una dintre condițiile pe care orice candidat care dorește să intre în competiția internă trebuie să o îndeplinească este aceea de a prezenta liste de 120 de […]
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, anunță că va prezenta în viitoarea ședință a CSAT o radiografie a situației actuale din sistemul energetic național # Rador
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, anunță că va prezenta în viitoarea ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării o radiografie a situației actuale din sistemul energetic național. Aflat la Bistrița, Bogdan Ivan a explicat că va expune deopotrivă riscurile și o serie de soluții pentru creșterea capacitații de producție. Bogdan Ivan: În proxima ședință a […]
În perioada 26-28 octombrie, la Roma, evenimentul „Dare for Peace” va prezenta dezbateri despre pace în prezența Papei Leon al XIV-lea # Rador
Prin iniţiativa „Îndrăznește pentru pace”, organizată de Comunitatea Sant’Egidio, capitala Italiei va deveni centrul unei serii de trei zile de întâlniri, evenimente și dezbateri despre pace, cu participarea unor personalități de renume internațional. Evenimentul final, Ceremonia Solemnă pentru Pace, la care va participa și Papa, va avea loc pe 28 la Colosseum. Evenimentul inaugural al […]
Keir Starmer i-a îndemnat pe aliați să finalizeze treaba privind activele rusești înghețate pentru a finanța apărarea Ucrainei # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că liderii europeni ai așa-numitei „Coaliţii a Voinţei” trebuie să fie de acord să finalizeze treaba privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a consolida apărarea Ucrainei. „Trebuie să convenim să finalizăm treaba privind activele suverane ale Rusiei și să deblocăm miliarde pentru a ajuta la finanțarea apărării Ucrainei”, […]
În acest weekend sunt programate, în București, evenimente care marchează Ziua Armatei, petreceri de Halloween, dar și un festival al berii. Ministerul Apărării Naționale va desfășura mâine, în Capitală ceremonii militare și religioase la mai multe monumente ale eroilor, iar seara va avea loc solemnitatea retragerii cu torțe de la Palatul Cercului Militar Național până […]
România riscă să intre în procedură de infringement dacă nu majorează salariul minim (Sorin Grindeanu) # Rador
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social se va reuni miercuri, 29 octombrie pentru a discuta despre oportunitatea creșterii salariului minim pe economie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Radu Oprea. Discuția va avea loc în contextul în care liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că România riscă să intre în procedură de infringement […]
Kim Jong-un şi Donald Trump au șansa de a se întâlni săptămâna viitoare, a spus un ministru sud-coreean # Rador
Ministrul sud-coreean pentru unificare i-a cerut vineri președintelui american Donald Trump să se întâlnească cu liderul Coreei de Nord în timpul viitoarei sale vizite în Asia, îndemnându-i pe cei doi conducători să profite de o rară șansă pentru pace, a relatat agenția de știri Yonhap. Ministrul unificării, Chung Dong-young, principalul politician de la Seul privind […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat optimizarea produsului de capacitate „Ruta 1” pe conducta Transbalcanică, ce semnifică o reducere cu 50% la tarifele de transport a gazelor, ca urmare a demersului comun înaintat de operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. Potrivit ANRE, inițiativa […]
Restricţii de circulaţie în Capitală, impuse de sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului şi pelerinajele organizate de Sfântul Dumitru # Rador
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, organizată duminică, în Capitală, aduce mai multe restricții de circulație, care se adaugă celor impuse deja pentru pelerinajele organizate de Sfântul Dumitru. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să folosească rute care nu se află în perimetrul celor două locașuri de cult. În plus, și jandarmii vor fi prezenți pentru menținerea ordinii, a […]
Cetățenii Europei de Vest sunt păcăliţi astăzi la o amploare mult mai mare, faţă de perioada celui de-al Doilea Război Mondial (Maria Zaharova) # Rador
Cetățenii Europei de Vest sunt păcăliţi la o amploare mult mai mare faţă de modul în care erau păcăliţi în perioada celui de-al Doilea Război Mondial – a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. Purtătorul de cuvânt al MAE rus a caracterizat ceea ce li se întâmplă cetățenilor Europei […]
Aproape jumătate dintre români s-au confruntat cu probleme de sănătate mintală în ultimul an # Rador
Aproape jumătate dintre români – 42% – s-au confruntat cu probleme de sănătate mintală în ultimul an, dar peste 60% dintre ei spun că nu au apelat la un specialist. Cu toate acestea, raportul „Radiografia sănătății mintale în România”, realizat de asociația „Mindcare For All” și prezentat în cadrul Congresului Național de Psihologie Clinică, conturează […]
O secțiune dedicată Tezaurului României, evacuat la Moscova în perioada primului Război mondial și eforturilor de repatriere a acestuia a fost deschisă pe site-ul Băncii Naționale a României. BNR prezintă mai multe materiale sinteză, disponibile în română, engleză și franceză, imagini de epocă, precum și copii ale acestor originale din arhiva proprie. Banca centrală este […]
INS – Prețurile au continuat să crească în luna septembrie, astfel că rata anuală a inflației a ajuns la 9,88% # Rador
Prețurile au continuat să crească în luna septembrie, astfel că rata anuală a inflației a ajuns la 9,88% – potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri au fost la energia electrică, aproape 70% față de anul trecut, și la fructele proaspete, 32%. Proprietarii de livezi din județul Giurgiu spun că prețurile sunt mai […]
Aeroportul Internațional Henri Coandă este aproape de un nou record, respectiv depășirea pragului de 17 milioane de călători într-un singur an # Rador
Aeroportul Internațional Henri Coandă este aproape de un nou record, respectiv depășirea pragului de 17 milioane de călători într-un singur an, anunță Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București. Invitat astăzi la Radio România Actualități, el a mai spus că, în paralel cu magistrala de metrou care va lega Gara de Nord de […]
Preşedintele Zelenski este în Marea Britanie, unde va participa la o reuniune a reprezentanţilor a mai mult de 20 de ţări în cursul căreia se vor analiza modalităţi de întărire a sistemului defensiv ucrainean şi de sporire a presiunilor asupra Rusiei. După ce va discuta cu regele Charles, dl Zelenski se va întâlni cu premierul […]
Banca Națională a României lansează o nouă secțiune pe site-ul www.bnr.ro despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 – 1917 și eforturile de repatriere a acestuia. Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial și răspunzând cererilor din țară și străinătate de a facilita accesul la datele […]
Alegătorii irlandezi votează pentru a-şi alege un nou preşedinte. Candidata independentă de stânga Catherine Connolly a înregistrat un avans substanţial în cele mai recente sondaje de opinie. Ea se confruntă în cursa prezidenţială cu Heather Humphreys, din partea partidului de centru GFine Gael. Câştigătoarea scrutinului îl va înlocui pe Michael Higgins, care a efectuat două […]
Consiliul General al Municipiului București sprijină proiectul de locuințe sociale realizat împreună cu Habitat for Humanity # Rador
Consiliul General al Municipiului București a adoptat proiectul prin care municipalitatea va încheia un protocol cu Habitat for Humanity România, pentru a asigura locuințe temporare familiilor afectate, timp de un an, prin programul „Agenția pentru închiriere socială”, subvenționată 100%. Habitat for Humanity este o organizație non-profit globală, prezentă în 70 de țări, care are misiunea […]
Autorităţile din Delhi testează stimularea artificială a precipitațiilor prin tehnica de însămânţare a norilor # Rador
Autorităţile din Delhi au testat pentru prima dată stimularea artificială a precipitațiilor prin tehnica de însămânţare a norilor în capitala indiană învăluită în smog. Au fost dispersate substanţe chimice din avion pentru a stimula ploaia, astfel încât aceasta să cureţe poluarea atmosferică. Şeful administraţiei din Delhi, Rekha Gupta, a declarat că se aşteaptă ca ploaia […]
De duminica trecută, autoritățile franceze caută prada hoţilor care au dat spargerea de la Luvru. Este vorba despre bijuterii în valoare totală de 88 de milioane de euro. Pe Vinted, farsorii se distrează vânzând replici ale acestor bijuterii. Printre acestea se numără coroana Împărătesei Eugenie pentru 30.000 de euro și un set de smaralde pentru […]
Președintele ecuadorian, Daniel Noboa, a declarat că a fost victima unei tentative de otrăvire cu bomboane de ciocolată și gem, pe care le-a primit la un eveniment public. Dulciurile conțineau trei substanțe chimice „în concentrații mari”, iar acest lucru „nu poate fi involuntar”, a declarat Noboa într-un interviu acordat CNN, adăugând: „Am depus o plângere, […]
Johnny Depp se va întoarce la Hollywood în rolul lui Ebenezer Scrooge în viitoarea adaptare a filmului „Poveste de Crăciun” # Rador
Johnny Depp urmează să revină în producțiile majore de la Hollywood cu „Ebenezer: Poveste de Crăciun”, o nouă adaptare a clasicului lui Charles Dickens, pregătită de Paramount Pictures. Actorul se află în negocierile finale pentru rolul principal, în timp ce regizorul Ti West, cunoscut pentru filmele sale de groază precum „Pearl” și „MaXXXine”, va conduce […]
Preşedinta Republicii Moldova l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru # Rador
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultările cu grupurile parlamentare. Acest pas marchează începutul procesului de constituire a noului executiv, care urmează să meargă în parlament pentru a cere votul de încredere. Încă […]
Începând cu data de 27 octombrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere. Caracteristicile monedei sunt următoarele: Metal tombac cuprat Valoare nominală 1 leu Titlu – Formă rotundă Diametru 37 mm Greutate 23,5 g Cant zimțat Calitate […]
Preşedintele Turciei face apel la mai multe presiuni asupra Israelului pentru a respecta acordul de încetare a focului cu Hamas # Rador
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că Statele Unite și alte țări trebuie să facă mai mult pentru a determina Israelul să înceteze încălcarea acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza, inclusiv prin posibila utilizare de sancțiuni sau oprirea vânzărilor de arme. Potrivit unei transcrieri oficiale a declarațiilor sale către jurnaliști, în timpul […]
Introducere Puține evenimente din istorie au reușit să schimbe atât de profund cursul unei epoci precum Revoluția din Octombrie 1917. În noaptea de 24 spre 25 octombrie (stil vechi), echivalentul lui 7 noiembrie în calendarul gregorian, Petrogradul devenea scena unei mișcări care a doborât Guvernul Provizoriu și a pus bazele primului stat comunist din lume. […]
Premierul britanic găzduieşte vineri, la Londra, o reuniune a „Coaliţiei celor dispuşi”, pentru sprijinirea Ucrainei # Rador
Premierul britanic, Sir Keir Starmer, îi va îndemna pe aliați să furnizeze Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte rusești, în cadrul unei reuniuni care va avea loc vineri la Londra. El îl va găzdui pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, alături de așa-numita „Coaliție a celor dispuși”, formată din […]
Televiziunea Română transmite în direct, duminică, 26 octombrie 2025, slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, în cadrul unei ediţii speciale a emisiunii „Universul credinţei”, moderată de jurnalistul Victor Andrei Dochia. În calitate de broadcaster oficial, alături de Trinitas TV, Televiziunea Publică va transmite evenimentul pe canalele TVR 1, TVR MOLDOVA şi TVR […]
Deși campaniile de informare s-au înmulțit, multe femei sunt încă influenţate de miturile despre cancerul de sân. De la riscuri exagerate până la concepții complet greșite, iată câteva dintre cele mai frecvente idei – explicate simplu pe site-ul canceruldesan.ro si verificate de medici. Mitul nr. 1: Nu poți face nimic pentru a preveni cancerul de […]
Ungaria caută căi de a „ocoli” sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere ruse, afirmă Viktor Orbán # Rador
Ungaria caută modalități de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a declarat premierul Viktor Orbán într-un interviu acordat vineri postului de radio de stat Kossuth. Orbán a precizat că a discutat pe această temă cu compania ungară de petrol și gaze MOL. Pentru prima dată în al doilea mandat, președintele american, […]
România caută alții în regiune în negocierea cu Comisia Europeană pentru finanțarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și a reactoarelor modulare mici cu bani din fondul pentru modernizare, anunță ministrul Bogdan Ivan. El mai spune că este vorba despre o sursă de energie stabilă și ieftină, în condițiile în care în ultimii șase […]
Ministerul de Finanţe anunţă că România a evitat pierderea unui miliard de euro din împrumuturi nerambursabile din partea Bruxelles-lui # Rador
Ministerul de Finanţe anunţă că România a evitat pierderea unui miliard de euro din împrumuturi nerambursabile din partea Bruxelles-lui, după ce a obţinut acordul Comisiei pentru înlocuirea unui jalon din PNRR, şi anume obiectivul privind reducerea deficitului de TVA. De acum încolo, jalonul va fi centrat pe măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare […]
Ungaria are experiență din cel de-al Doilea Război Mondial, astfel că nu vrea să intre în război și nici nu va intra, a declarat premierul Viktor Orbán în zorii zilei de vineri, la Bruxelles, după summitul UE de o zi. Viktor Orbán a subliniat: Ungaria nu dorește să fie implicată în războiul ruso-ucrainean. „Le recomandăm […]
Peste 900 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 910 soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.135.080 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, vineri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la scară […]
