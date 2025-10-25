Noi măsuri de susţinere pentru Ucraina. Franţa şi Marea Britanie contribuie cu rachete şi avioane

17:40

Povestea celor doi tineri iubiţi, găsiţi împuşcaţi în maşină, într-o pădure din Harghita, a luat o turnură greu de înţeles. Surse din anchetă spun că nu e exclus ca fata să-şi fi ucis iubitul, apoi să-şi fi luat viaţa cu o armă folosită pentru sacrificarea animalelor în abatoare. Şi totuşi, nimeni... nici familia, nici anchetatorii, nu-şi pot imagina ce motiv ar fi stat în spatele gestului şocant. Tony şi Bianca erau de nedespărţit, ba chiar plănuiau să se mute împreună în Olanda, pentru un trai mai bun. Fata ar fi abandonat şcoala pentru a fi alături de el şi s-ar fi răzvrătit împotriva familiei ei, care nu era de acord. Exact din acest motiv au şi plecat de acasă, duminică. Pe drum, ceva s-a întâmplat. Medicii legişti au stabilit că cei doi au murit la mai puţin de 24 de ore de la dispariţie. Bianca urma să împlinească mâine 20 de ani. Familia se pregătea de aniversare astăzi, părinţii au ridicat trupurile de la IML.