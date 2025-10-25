Fotbalistul francez Noam Bonnet, care a evoluat la echipa a doua lui Olympique Lyon, 5 goluri pentru Șoimii Gura Humorului în numai 25 de minute
Radio Top Suceava, 25 octombrie 2025 08:50
Șoimii Gura Humorului a cîștigat cu 6-1 meciul cu CSM Vaslui din etapa a X-a a seriei I din Liga a III-a de fotbal și și-a consolidat poziția de lider, avînd 27 de puncte. Pe locul II este Cetatea 1932 Suceava, care are 18 puncte, dar cu un meci mai puțin. Cinci dintre goluri […] Articolul Fotbalistul francez Noam Bonnet, care a evoluat la echipa a doua lui Olympique Lyon, 5 goluri pentru Șoimii Gura Humorului în numai 25 de minute apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
08:50
Fotbalistul francez Noam Bonnet, care a evoluat la echipa a doua lui Olympique Lyon, 5 goluri pentru Șoimii Gura Humorului în numai 25 de minute # Radio Top Suceava
Șoimii Gura Humorului a cîștigat cu 6-1 meciul cu CSM Vaslui din etapa a X-a a seriei I din Liga a III-a de fotbal și și-a consolidat poziția de lider, avînd 27 de puncte. Pe locul II este Cetatea 1932 Suceava, care are 18 puncte, dar cu un meci mai puțin. Cinci dintre goluri […] Articolul Fotbalistul francez Noam Bonnet, care a evoluat la echipa a doua lui Olympique Lyon, 5 goluri pentru Șoimii Gura Humorului în numai 25 de minute apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum o oră
08:10
Prof. Mariana Ciupu, directoarea adjunctă a Școlii 4 Suceava: Se taie de la olimpiade. Ce li se oferă la schimb adolescenților: excelență sau decădere? # Radio Top Suceava
Profesoara de franceză Mariana Ciupu, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava, este nemulțumită de intenția Ministerul Educației de a ridica pragul minim de calificare la etapa națională de la 40% la 60%, ”fapt care va reduce implicit numărul elevilor participanți”. În opinia doamnei Ciupu, fostă olimpică, ”reducerea sprijinului pentru olimpici nu va echilibra bugetul, dar […] Articolul Prof. Mariana Ciupu, directoarea adjunctă a Școlii 4 Suceava: Se taie de la olimpiade. Ce li se oferă la schimb adolescenților: excelență sau decădere? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
14:30
Rotary marchează Ziua Mondială a Luptei Împotriva Poliomielitei. Clădirea Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” va fi iluminată simbolic în culorile campaniei, roșu și galben # Radio Top Suceava
Pe 24 octombrie, cluburile Rotary Club Suceava Bucovina și Rotary Club Suceava Cetate marchează Ziua Internațională a Luptei Împotriva Poliomielitei (World Polio Day), o zi dedicată anual științei, solidarității și speranței. Pentru a marca această zi, medicul Monica Terteliu, membră a Rotary Club Suceava Cetate, a programat discuții educative la Colegiul Național Suceava, […] Articolul Rotary marchează Ziua Mondială a Luptei Împotriva Poliomielitei. Clădirea Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” va fi iluminată simbolic în culorile campaniei, roșu și galben apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Jandarmii suceveni, alături de elevii din județ în cadrul programelor ”Școala altfel” și ”Săptămîna verde”. Prevenirea violenței și a bullyingului, între subiectele de discuție. Ava, cîinele de căutare-salvare al Jandarmeriei Suceava, în centrul atenției (Foto) # Radio Top Suceava
În această săptămînă, jandarmii suceveni au fost alături de elevii și preșcolarii din județ, în cadrul programelor și . Peste 100 de unități de învățămînt din județul Suceava au desfășurat cele două programe, potrivit purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului Școlar Județean, profesoara Tatiana Vîntur. Reprezentanții Jandarmeriei Suceava le-au vorbit ”celor mai mici, […] Articolul Jandarmii suceveni, alături de elevii din județ în cadrul programelor ”Școala altfel” și ”Săptămîna verde”. Prevenirea violenței și a bullyingului, între subiectele de discuție. Ava, cîinele de căutare-salvare al Jandarmeriei Suceava, în centrul atenției (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Peste 3.500 de elevi din 25 de unități de învățămînt sucevene au participat la sesiuni de educație rutieră organizate de Poliție # Radio Top Suceava
În perioada 20 – 24 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul Rutier, Biroul Rutier, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Biroul de Siguranță Școlară au desfășurat activități preventive de educație rutieră. Scopul principal al acestor activități a fost creșterea gradului de responsabilitate și conștientizare în rîndul participanților […] Articolul Peste 3.500 de elevi din 25 de unități de învățămînt sucevene au participat la sesiuni de educație rutieră organizate de Poliție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
În cadrul ”Săptămînii verzi”, elevi de la ”Mihai Eminescu”, la Sakura. Prof. Anca Gorban: ”Poezii terapeutice” este proiectul prin care elevii vor să vadă ”în ce măsură poezia, ceaiul și muzica pot fi terapie pentru suflet și pot trata ușoare depresii sau chiar inimi frînte” # Radio Top Suceava
În cadrul programului , desfășurat zilele acestea și la Colegiul Național din Suceava, elevi, alături de profesori, au avut o activitate intitulată . Potrivit profesoarei de limba română Anca Gorban, ”proiectul face parte dintr-unul mai amplu, care se numește , aflat la a doua ediție deja”, și își […] Articolul În cadrul ”Săptămînii verzi”, elevi de la ”Mihai Eminescu”, la Sakura. Prof. Anca Gorban: ”Poezii terapeutice” este proiectul prin care elevii vor să vadă ”în ce măsură poezia, ceaiul și muzica pot fi terapie pentru suflet și pot trata ușoare depresii sau chiar inimi frînte” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Rectorul USV, Mihai Dimian, solicitare pentru înființarea unei parcări la intrarea în universitatea unde învață 11.000 de studenți: În fața oricărei unități de învățămînt există o trecere de pietoni # Radio Top Suceava
Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, spune că în fața fiecărei unități de învățămînt există o trecere pentru pietoni și de aceea ar trebui să fie una și la USV, mai ales că sînt 11.000 de studenți. La solicitarea studenților și a unor cadre didactice, domnul Dimian a trimis o adresă în acest […] Articolul Rectorul USV, Mihai Dimian, solicitare pentru înființarea unei parcări la intrarea în universitatea unde învață 11.000 de studenți: În fața oricărei unități de învățămînt există o trecere de pietoni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Rectorul Mihai Dimian speră ca echipa de fotbal fete a Universității ”Ștefan cel Mare” să promoveze în Liga a II-a # Radio Top Suceava
Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, spune că dacă la începutul campionatului de fotbal feminin obiectivul nou înființatei echipe, CSU, era clasarea în prima jumătate a clasamentului, acum se speră la promovarea în Liga a II-a. CSU Suceava ocupă locul II în seria a II-a Ligii a III-a, într-o grupă cu nouă echipe. Într-o […] Articolul Rectorul Mihai Dimian speră ca echipa de fotbal fete a Universității ”Ștefan cel Mare” să promoveze în Liga a II-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
07:10
În dimineața zilei de 23 octombrie, site-ul publicației de sport gsp.ro avea la deschidere un articol intitulat ”Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!”. Orașul fiind Suceava, iar căpitanul fiind Marian Ilie, de la echipa de fotbal de Liga a III-a Cetatea 1932. Deasupra […] Articolul Tînără ”vedetă” de la Suceava, ”echipă” cu mai tinerele vedete de la Chelsea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:20
Biblioteca Școlii Gimnaziale nr. 3 Suceava are un nume: Lucia Boroș. Colecția impresionantă de cărți a regretatei profesoare și scriitoare a fost donată acestei școli # Radio Top Suceava
Școala Gimnazială nr. 3 Suceava a organizat un eveniment în memoria profesoarei de limba și literatura română și scriitoarei Lucia Boroș, iar cu acest prilej biblioteca școlii a primit numele acesteia. Biblioteca a fost botezată cu numele doamnei Boroș în semn de respect și recunoștință pentru contribuția deosebită adusă de aceasta educației și culturii sucevene. […] Articolul Biblioteca Școlii Gimnaziale nr. 3 Suceava are un nume: Lucia Boroș. Colecția impresionantă de cărți a regretatei profesoare și scriitoare a fost donată acestei școli apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
23 octombrie 2025
16:30
Spitalul Clinic Județean Suceava. Echipamente de 1750.000 de euro, puse în funcțiune la Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie # Radio Top Suceava
Trei echipamente medicale de ultimă generație, în valoare de aproximativ 175.000 de euro, au fost livrate și puse în funcțiune la Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie a Spitalului Clinic Județean Suceava. Echipamentele au fost achiziționate în cadrul unui proiect transfrontalier derulat de Consiliul Județean Suceava. Contractul de furnizare, în valoare totală de 1.622.000 […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava. Echipamente de 1750.000 de euro, puse în funcțiune la Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Guvernul permite, în sfîrșit, ca TPL Suceava să angajeze șoferi de autobuz. Societatea de transport public așteaptă de cîteva luni această aprobare, în contextul în care și-a extins serviciile și pentru zona metropolitană # Radio Top Suceava
Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că Guvernul României a aprobat un memorandum care permite TPL Suceava să angajeze șoferi. Se întîmplă asta după o serie de discuții pe care Gheorghe Șoldan le-a avut cu vicepremierul PSD, Marian Neacșu. A fost elaborat și adoptat un proiect de modificare a unui act […] Articolul Guvernul permite, în sfîrșit, ca TPL Suceava să angajeze șoferi de autobuz. Societatea de transport public așteaptă de cîteva luni această aprobare, în contextul în care și-a extins serviciile și pentru zona metropolitană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Peste 2.000 de suceveni au vizitat Expoziția Educativă de Tarantule și Reptile Vii. Speciile fascinante te așteaptă la Iulius Mall Suceava până duminică, 26 octombrie! (Foto) # Radio Top Suceava
Dacă vrei să vezi peste 40 de specii de tarantule și 30 de reptile vii, te așteptăm la Iulius Mall Suceava! Până duminică, 26 octombrie 2025, ai ocazia să descoperi exemplarele fascinate din cadrul Expoziției Educative de Tarantule și Reptile Vii. Peste 2.000 de suceveni au vizitat deja expoziția, care se află la parterul Iulius […] Articolul Peste 2.000 de suceveni au vizitat Expoziția Educativă de Tarantule și Reptile Vii. Speciile fascinante te așteaptă la Iulius Mall Suceava până duminică, 26 octombrie! (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Obligațiile angajatorului în cazul unui accident de muncă, discutate în cadrul Consiliul Tripartit Consultativ de la Casa de Pensii Suceava # Radio Top Suceava
Consiliul Tripartit Consultativ constituit la nivelul Casei Județene de Pensii Suceava a analizat activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, activitate desfășurată prin compartimentul de specialitate din cadrul instituției. Ședinta a fost condusă de directorul Constantin Boliacu, care este și președintele Consiliului, participanți fiind reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor reprezentative la nivel național, precum […] Articolul Obligațiile angajatorului în cazul unui accident de muncă, discutate în cadrul Consiliul Tripartit Consultativ de la Casa de Pensii Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Pacient cu probleme grave de sănătate trimis de la Iași, salvat de o echipă multidisciplinară de la Spitalul Clinic Județean Suceava # Radio Top Suceava
O echipă multidisciplinară de la Spitalul Clinic Județean a reușit să-i salveze viața unui pacient trimis de la Iași. În cursul serii de 22 octombrie, un pacient în vîrstă de 53 de ani, diagnosticat cu accident vascular cerebral – AVC) ischemic acut, a fost transferat de la Iași, dupa efectuarea trombolizei, la Spitalul Clinic Județean […] Articolul Pacient cu probleme grave de sănătate trimis de la Iași, salvat de o echipă multidisciplinară de la Spitalul Clinic Județean Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
”Școala în spital”, program al Ministerului Educației. Purtătoarea de cuvînt a IȘJ Suceava, Tatiana Vîntur: Vizează egalizarea de șanse: să oferim șanse egale copiilor care au anumite dificultăți, probleme de sănătate # Radio Top Suceava
Purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, profesoara Tatiana Vîntur, a declarat la Radio Top că educatorii, învățătorii și profesorii se pot înscrie în Corpul Național al Profesorilor pentru , un program al Ministerului Educației. Acesta”vizează egalizarea de șanse: să oferim șanse egale copiilor care au anumite dificultăți, probleme de sănătate”. Concret, […] Articolul ”Școala în spital”, program al Ministerului Educației. Purtătoarea de cuvînt a IȘJ Suceava, Tatiana Vîntur: Vizează egalizarea de șanse: să oferim șanse egale copiilor care au anumite dificultăți, probleme de sănătate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Omul de afaceri sucevean Ioan Pavel, de la Daily Cafe, a murit într-un accident aviatic # Radio Top Suceava
Suceveanul Ioan Pavel, în vîrstă de 65 de ani, a murit după ce s-a prăbușit, astăzi, cu un avion ultraușor pe raza județului Vaslui. Domnul Pavel a decolat de pe aeroportul din Suceava astăzi dimineață, la 8.40, și urma să ajungă la Vaslui. Detașamentul de pompieri Bârlad a anunțat că a intervenit în zona Băcani, […] Articolul Omul de afaceri sucevean Ioan Pavel, de la Daily Cafe, a murit într-un accident aviatic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
121 de unități de învățămînt din județ sînt zilele acestea în ”Săptămîna altfel” sau în ”Săptămîna verde”. ”Educație pentru sănătate și stil de viață echilibrat” sau ”Impactul poluării și efectele schimbărilor climatice”, printre proiectele derulate # Radio Top Suceava
Purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, profesoara Tatiana Vîntur, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”multe școli” au ales în această săptămînă să desfășoare cele două programe naționale cu activități diferite față de cele obișnuite. Astfel, în aceste zile, a precizat doamna Vîntur, ” are loc în […] Articolul 121 de unități de învățămînt din județ sînt zilele acestea în ”Săptămîna altfel” sau în ”Săptămîna verde”. ”Educație pentru sănătate și stil de viață echilibrat” sau ”Impactul poluării și efectele schimbărilor climatice”, printre proiectele derulate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
A fost inaugurat noul corp de clădire de la Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” din Vatra Dornei. Valoare totală a proiectului a fost de peste 1,1 milioane de euro (Foto) # Radio Top Suceava
Pe 22 octombrie a fost dat în folosință noul corp de clădire al Liceului Tehnologic ”Vasile Deac” din Vatra Dornei. Conform primarului Marius Rîpan, proiectul a avut o valoare totală de peste 1,1 milioane de euro, fiind finanțat în două etape – prima prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a doua prin Programul Regional Nord-Est […] Articolul A fost inaugurat noul corp de clădire de la Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” din Vatra Dornei. Valoare totală a proiectului a fost de peste 1,1 milioane de euro (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
După ce fotbalistul Marian Ilie, băut fiind, s-a izbit cu mașina de un stîlp din centrul Sucevei, Cetatea 1932 Suceava a reacționat: Clubul și finanțatorii se delimitează de comportamentul extrasportiv al jucătorului # Radio Top Suceava
Într-un comunicat al clubului de fotbal de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava se spune că acesta se delimtează de comportamentul căpitanului echipei, Marian Ilie. Pe 12 octombrie, după 4 dimineața, acesta era băut bine și a intrat cu mașina într-un stîlp din centrul Sucevei. Conform gsp.ro, care a preluat informații de pe știrisuceava.net, ”testat […] Articolul După ce fotbalistul Marian Ilie, băut fiind, s-a izbit cu mașina de un stîlp din centrul Sucevei, Cetatea 1932 Suceava a reacționat: Clubul și finanțatorii se delimitează de comportamentul extrasportiv al jucătorului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Cîțiva elevi din Cîmpulung Moldovenesc au fost la teatru pentru prima dată în viața lor. Este vorba despre elevi de la Colegiul Silivic ”Bucovina”, care au fost la teatru tocmai la Timișoara. A spus-o profesoarea Alina Cuciurean, directoarea instituției de învățămînt, într-o intervenție telefonică la Radio Top, referindu-se la activitățile din cadrul ”Săptămînii altfel”: ”Am […] Articolul Poate că teatrul din Suceava își va face un drum pînă la Cîmpulung Moldovenesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
22 octombrie 2025
16:30
La Cîmpulung Moldovenesc va fi construit un centru de îngrijiri paliative cu 26 de locuri # Radio Top Suceava
La Cîmpulung Moldovenesc se va construi un centru de îngrijiri paliative în sumă totală de 2,5 milioane de euro. Acesta va fi ridicat pe strada Sirenei nr. 18, vizavi de Spitalul Municipal. Proiectul este finanțat cu fonduri europene atrase prin Programului Sănătate 2021–2027. Proiectul intitulat „Dezvoltarea infrastructurii sanitare de paliație a Spitalului Municipal Cîmpulung Moldovenesc” […] Articolul La Cîmpulung Moldovenesc va fi construit un centru de îngrijiri paliative cu 26 de locuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Diplome de excelență, pentru profesoarele de biologie din județul Suceava care au ieșit recent la pensie # Radio Top Suceava
Profesoarele de biologie din județul Suceava care au ieșit recent la pensie au primit diplome de excelență din partea șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton. Au primit diplome Carmen Constantineanu de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Oltea Savin de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni și Gerlinde Vasiliu de la Colegiul Național „Nicu Gane” […] Articolul Diplome de excelență, pentru profesoarele de biologie din județul Suceava care au ieșit recent la pensie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Gheorghe Șoldan, discuții cu ambasadorul Statului Israel în România, dr. Lior Ben Dor, despre reluarea curselor aeriene Suceava – Tel Aviv # Radio Top Suceava
Ambasadorul Statului Israel în România, dr. Lior Ben Dor, a fost în vizită oficială la Consiliul Județean Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că ”a fost o discuție plăcută și consistentă, mai ales că domnul ambasador are origini românești și vorbește foarte bine limba română”. Domnul Șoldan a adăugat că ”deși se află […] Articolul Gheorghe Șoldan, discuții cu ambasadorul Statului Israel în România, dr. Lior Ben Dor, despre reluarea curselor aeriene Suceava – Tel Aviv apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Analistul economic Daniel Apostol: Neîncrederea în actul guvernării vine tocmai din faptul că asistăm la o lipsă de încredere reciprocă între membrii coaliției # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, neîncrederea în actul guvernării vine și din faptul că existe tensiuni între membrii coaliției de guvernare, care sînt exprimate în spațiul public. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Apostol a declarat: ”Părerea mea este că această incertitudine pe care o trăim cu toții, neîncrederea în sistem, neîncrederea în […] Articolul Analistul economic Daniel Apostol: Neîncrederea în actul guvernării vine tocmai din faptul că asistăm la o lipsă de încredere reciprocă între membrii coaliției apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Pe 23 octombrie, Colegiul Silvic ”Bucovina” va inaugura ”clasa de afară” și va difuza primul episod al podcastului ”CSB On Air” # Radio Top Suceava
În ”Săptămîna altfel”, pe lîngă excursii, ateliere de lucru și vizite făcute sau primite, elevii Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc au pregătit cîteva proiecte pentru toți cîmpulungenii. Directoarea colegiului, profesoara Alina Cuciurean, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Așa cum ne place nouă, ca să rămînă ceva în urma noastră, […] Articolul Pe 23 octombrie, Colegiul Silvic ”Bucovina” va inaugura ”clasa de afară” și va difuza primul episod al podcastului ”CSB On Air” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Întîlnire a specialiștilor din silvicultură, la Zagreb. Alina Cuciurean: Din toată echipa care a fost aici am dovedit că am fost cei mai implicați – cu temele pregătite, cu un cuvînt foarte frumos de spus în ceea ce privește cel puțin educația din România # Radio Top Suceava
Zilele acestea, directoarea Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc, profesoara Alina Cuciurean, s-a aflat în Zagreb, Croația, la ”o întîlnire a ambasadorilor pe domeniul Silvicultură”, iar reprezentanții României ”au fost cei mai implicați – cu temele pregătite”. Astăzi, aceasta a pornit spre casă, pentru a-i susține pe elevii săi în mai multe proiecte. În cadrul […] Articolul Întîlnire a specialiștilor din silvicultură, la Zagreb. Alina Cuciurean: Din toată echipa care a fost aici am dovedit că am fost cei mai implicați – cu temele pregătite, cu un cuvînt foarte frumos de spus în ceea ce privește cel puțin educația din România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
”Săptămîna altfel” la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc nu înseamnă vacanță. Directoarea Alina Cuciurean: E o săptămînă în care nu ne ajunge timpul să facem tot ceea ce ne-am propus # Radio Top Suceava
la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc nu înseamnă vacanță. ”Se face treabă. E o săptămînă în care nu ne ajunge timpul să facem tot ceea ce ne-am propus”, a spus directoarea instituției de învățămînt, profesoara Alina Cuciurean, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. La , ”a început cu […] Articolul ”Săptămîna altfel” la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc nu înseamnă vacanță. Directoarea Alina Cuciurean: E o săptămînă în care nu ne ajunge timpul să facem tot ceea ce ne-am propus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Facultatea de Istorie Suceava, gazda lansării unei cărți referitoare la românii care au luptat în Primul Război Mondial și sînt înmormîntați în Franța. La eveniment a fost prezent și autorul volumului, istoricul francez Christophe Woehrle # Radio Top Suceava
Pe 21 octombrie, Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a găzduit lansarea volumului „Destine la Răscruce. Prizonierii români din lagărele germane înmormântați pe teritoriul Franței 1916–1918”. Volumul este semnat de istoricul francez Christophe Woehrle, originar din Alsacia. Conform USV, cartea aduce în atenția publicului o pagină mai […] Articolul Facultatea de Istorie Suceava, gazda lansării unei cărți referitoare la românii care au luptat în Primul Război Mondial și sînt înmormîntați în Franța. La eveniment a fost prezent și autorul volumului, istoricul francez Christophe Woehrle apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Decizii guvernamentale respinse de CCR. Analistul economic Daniel Apostol: Toate aceste fapte la care asistăm ne fac să credem că există o stîngăcie, o bîlbîială la nivel guvernamental # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol susține că există un grad mare de neîncredere cu privire la profesionalismul și la corectitudinea actului guvernării. În contextul în care Curtea Constituțională a României a respins modificările legislative operate de Guvernul Bolojan în ceea ce-i privește pe magistrați, domnul Apostol a declarat: ”Văd acum la colegii de la Profit, cu […] Articolul Decizii guvernamentale respinse de CCR. Analistul economic Daniel Apostol: Toate aceste fapte la care asistăm ne fac să credem că există o stîngăcie, o bîlbîială la nivel guvernamental apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:30
Spitalul Clinic Județean Suceava i-a salvat viața actorului Doru Octavian Dumitru, care a fost adus de la un spital din Bacău. Acestuia i-a fost îndepărtat un cheag de sînge dintr-un vas sanguin blocat # Radio Top Suceava
Viața actorului Doru Octavian Dumitru, în vîrstă de 69 de ani, a fost salvată de medicii de la Spitalul Clinic Județean Suceava. Spitalul anunță că ”pacientul D.O.D. a fost transferat de la Spitalul Județean Bacău către unitatea noastră, în vederea efectuării unei proceduri de trombectomie”. D.O.D este actorul Doru Octavian Dumitru, care aseară trebuia să […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava i-a salvat viața actorului Doru Octavian Dumitru, care a fost adus de la un spital din Bacău. Acestuia i-a fost îndepărtat un cheag de sînge dintr-un vas sanguin blocat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
USV, prima universitate din România unde s-a implementat modelul VIP – Vertically Integrated Projects # Radio Top Suceava
La Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava au fost depuse 16 proiecte, arondate la 10 domenii științifice, în cadrul competiției USV VIP 2025. Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat rezultatele competiției USV VIP 2025, un program dedicat sprijinirii inițiativelor inovative și cercetării de excelență desfășurate de studenţii şi cadrele didactice ale instituției. Proiectele VIP (Vertically […] Articolul USV, prima universitate din România unde s-a implementat modelul VIP – Vertically Integrated Projects apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Mere, pere, în panere, și gutui cu puf galben ca de pui crescuți la sol în județul Suceava # Radio Top Suceava
Aflat la cea de-a XX-a ediție a Tîrgului Mărului în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, dar și de cumpărător, Nicolae Robu a lăudat calitatea merelor din Bazinul Pomicol Fălticeni. Printre producătorii de mere și de suc de mere, Nicolae Robu nu s-a plimbat de unul singur, ci avîndu-i aproape pe senatorul Ioan Stan […] Articolul Mere, pere, în panere, și gutui cu puf galben ca de pui crescuți la sol în județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
05:50
Adrian Mircea și Ianis Chiruț încearcă să ajungă cu România la Campionatul European de handbal U17 # Radio Top Suceava
Echipa naționala de handbal juniori a României (generația 2008/2009) va juca, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, cu Turcia, Italia și Kosovo, în grupa preliminară pentru calificarea la Campionatul European din 2026. Meciurile vor avea loc la Ankara, în Turcia. Selecționerul Ionuț Tița a convocat doi jucători de la CSU Suceava pentru aceste meciuri. […] Articolul Adrian Mircea și Ianis Chiruț încearcă să ajungă cu România la Campionatul European de handbal U17 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
21 octombrie 2025
20:30
Universitatea suceveană, 10 distincții la Pro Invent. Participanții din țară și străinătate au prezentat 350 de invenții și inovații # Radio Top Suceava
La această ediție a a XXII-a a PRO INVENT, care a avut loc la Cluj-Napoca, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a obținut zece distincții, în urma promovării a patru soluții tehnice concepute în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electrotehnică. Participanții din țară și străinătate au prezentat 350 de invenții și […] Articolul Universitatea suceveană, 10 distincții la Pro Invent. Participanții din țară și străinătate au prezentat 350 de invenții și inovații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20:20
Dumitru Bobeică, veteran de război, sărbătorit de administrația locală din Ipotești la împlinirea vîrstei de 100 de ani # Radio Top Suceava
Veteranul de război Dumitru Bobeică, din satul Tișăuți, comuna Ipotești, a fost sărbătorit de administrația locală la împlinirea vîrstei de 100 de ani. Viceprimarul Constantin Bobu și consilierul său, Gabriel Țabrea, au mers la acesta acasă cu flori și cu un tort, și cu o plachetă oferită ”în semn de apreciere, respect și recunoștință”. Totodată, […] Articolul Dumitru Bobeică, veteran de război, sărbătorit de administrația locală din Ipotești la împlinirea vîrstei de 100 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Decontări în valoare de 24,9 milioane de lei, pentru lucrări făcute în județul Suceava prin PNRR # Radio Top Suceava
Ministerul Dezvoltării a decontat facturi restante în valoare de 24,9 milioane de lei pentru 21 de primării din județul Suceava, pentru lucrări efectuate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre lucrări de infrastructură, eficiență energetică, educație și dezvoltare urbană. Cele mai mari decontări au vizat Componenta C10 – Fondul local, care […] Articolul Decontări în valoare de 24,9 milioane de lei, pentru lucrări făcute în județul Suceava prin PNRR apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Spitalul Clinic Județean Suceava. Lucrări la sistemul de climatizare și oxigen din Secția Chirurgie Generală. De aceea, numărul internărilor cronice poate suferi modificări # Radio Top Suceava
Spitalul Clinic Județean Suceava informează că în Secția Chirurgie Generală se desfășoară lucrări de modernizare și extindere a sistemului de climatizare și oxigen. De aceea, ”în timpul lucrărilor, este posibil ca nivelul de confort să fie temporar afectat. Menționăm că normele igienico-sanitare sunt respectate integral, iar siguranța pacienților rămâne prioritatea noastră absolută. Pentru a permite […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava. Lucrări la sistemul de climatizare și oxigen din Secția Chirurgie Generală. De aceea, numărul internărilor cronice poate suferi modificări apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Cătălin Nechifor, despre decizia CCR privind noua lege a magistraților: Era de așteptat. Acum, nu știu de ce am așteptat atît de mult decizia asta cu două amînări succesive, în condițiile în care și Consiliul Legislativ scrisese în avizul său același lucru # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor spune că era de așteptat ca CCR să declare neconstituțională decizia Guvernului Bolojan cu referire la schimbările care ar trebui să aibă loc în magistratură. Domnul Nechifor a fost europarlamentar, deputat și președinte al Consiliului Județean Suceava. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta s-a întrebat de ce decizia Curții Constituționale a României […] Articolul Cătălin Nechifor, despre decizia CCR privind noua lege a magistraților: Era de așteptat. Acum, nu știu de ce am așteptat atît de mult decizia asta cu două amînări succesive, în condițiile în care și Consiliul Legislativ scrisese în avizul său același lucru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Conferință dedicată educației timpurii, la USV. La eveniment au participat profesori de la alte universități din țară # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat, astăzi, că Facultatea de Psihologie şi Științe ale Educației a organizat, în perioada 17 – 18 octombrie conferinţa naţională cu tema ”Educația timpurie – surse și resurse pentru dezvoltarea competențelor profesionale”. Evenimentul a fost coordonat de prof. univ. dr. Otilia Clipa, prodecan al Facultății, şi a avut ca […] Articolul Conferință dedicată educației timpurii, la USV. La eveniment au participat profesori de la alte universități din țară apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Pe 22 octombrie, actorul Șerban Pavlu va juca, la Suceava, în piesa ”Artă”: Vă rog, nu lipsiți, pentru că este pur și simplu o încîntare! Sînt în deplinitatea facultăților mintale. Mi-asum ceea ce spun: dacă cineva pleacă dezamăgit, eu, personal, am să-i returnez banii pe bilet # Radio Top Suceava
Actorul Șerban Pavlu va urca miercuri, 22 octombrie, pe scena Teatrului Municipal Suceava, în spectacolul , de Yasmina Reza. A transmis acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Vă rog, nu lipsiți, pentru că este pur și simplu o încîntare! Sînt în deplinitatea facultăților mintale. Mi-asum ceea ce spun: dacă cineva […] Articolul Pe 22 octombrie, actorul Șerban Pavlu va juca, la Suceava, în piesa ”Artă”: Vă rog, nu lipsiți, pentru că este pur și simplu o încîntare! Sînt în deplinitatea facultăților mintale. Mi-asum ceea ce spun: dacă cineva pleacă dezamăgit, eu, personal, am să-i returnez banii pe bilet apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
CSU Suceava, cu trei tineri jucători noi, la meciul de Cupă de la Târgu Jiu. Antrenorul principal, Bogdan Șoldănescu: Sperăm să fie un debut de bun augur pentru ei și să le oferim minute efective, nu doar o simplă deplasare cu echipa mare # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca miercuri, 22 octombrie, de la ora 12:00, pe terenul echipei CSU „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, în Turul I din Cupa României la handbal masculin. Cu prilejul acestui meci, în lotul de seniori al sucevenilor au fost convocați în premieră Ianis Chiruț (17 ani), Daniel Popovici (18 ani) și Adrian Condrea (18 […] Articolul CSU Suceava, cu trei tineri jucători noi, la meciul de Cupă de la Târgu Jiu. Antrenorul principal, Bogdan Șoldănescu: Sperăm să fie un debut de bun augur pentru ei și să le oferim minute efective, nu doar o simplă deplasare cu echipa mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava a marcat Ziua Mondială a Alimentației printr-o serie de activități dedicate studenților, cercetătorilor și producătorilor locali # Radio Top Suceava
Într-un comunicat transmis, astăzi, de Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava se arată că Facultatea de Inginerie Alimentară a marcat Ziua Mondială a Alimentației printr-o serie de activități dedicate studenților, cercetătorilor și producătorilor locali. Pe 15 octombrie, în parteneriat cu Asociația „Gustă din Bucovina” și Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava, colectivul facultății a organizat, în campusul […] Articolul Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava a marcat Ziua Mondială a Alimentației printr-o serie de activități dedicate studenților, cercetătorilor și producătorilor locali apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
O singură listă de candidaturi, pe care apare și Gheorghe Șoldan, pentru Congresul PSD. Cătălin Nechifor: Mă gîndesc că vor face măcare jumătate plus unu din voturi # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, fost președinte al PSD Suceava timp de doi ani, Congresul PSD a avut loc ieri, în contextul în care a fost depusă doar o singură candidatură, cea a președintelui interimar, Sorin Grindeanu. Acesta a depus și o listă cu cinci prim-vicepreședinți, un secretar general și 20 de vicepreședinți pentru Congresul […] Articolul O singură listă de candidaturi, pe care apare și Gheorghe Șoldan, pentru Congresul PSD. Cătălin Nechifor: Mă gîndesc că vor face măcare jumătate plus unu din voturi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Dramaturgul Matei Vișniec a subliniat într-o conferință de presă ”că într-un context extrem de problematic pentru cultura română, noi, aici, avem baza financiară pentru încă o stagiune, pentru alte montări, că s-au angajat patru noi oameni, că s-au angajat în zona tehnică alți oameni”. Într-un cuvînt, dramaturgul apreciază generozitatea financiară a actualei conduceri a Primăriei […] Articolul Nu scaunele sînt problema teatrului sucevean, domnule Vișniec apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Gheorghe Șoldan, președintele PSD Suceava, pe lista lui Sorin Grindeanu, pentru o funcție de vicepreședinte PSD la nivel național # Radio Top Suceava
Liderul PSD Suceava, președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan, apare pe lista lui Sorin Grindeanu pentru o funcție de vicepreședinte. Conform unor surse politice citate de știripesurse.ro, domnul Grindeanu va fi singurul candidat pentru funcția de președinte PSD la Congresul partidului programat pe 7 noiembrie. Vor fi 20 de vicepreședinți și cinci prim-vicepreședinți. Articolul Gheorghe Șoldan, președintele PSD Suceava, pe lista lui Sorin Grindeanu, pentru o funcție de vicepreședinte PSD la nivel național apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20 octombrie 2025
17:20
Rădăuți. Se fac 6 angajări pentru Centrul comunitar de resurse pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și din spectrul autist # Radio Top Suceava
Primăria Municipiului Rădăuți organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi în cadrul noului Centru comunitar de resurse pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și din spectrul autist. Este vorba de posturile de asistent social debutant, psiholog specialist, kinetoterapeut principal, logoped principal, psihopedagog, educator principal. Primarul Bogdan Loghin a anunțat: ”Pentru că intrăm pe ultima sută de […] Articolul Rădăuți. Se fac 6 angajări pentru Centrul comunitar de resurse pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și din spectrul autist apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:10
Trenuri care circulă de la Suceava spre Bacău, Pașcani și Botoșani, suspendate temporar de pe 21 octombrie # Radio Top Suceava
CFR-ul va suspenda temporar o serie de trenuri care circulă de la și spre Suceava. Compania Națională de Căi Ferate – CFR SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale, a anunțat că, începînd cu data de 21 octombrie 2025, de la ora 00:01, se suspendă temporar circulația unor trenuri operate de CFR Călători […] Articolul Trenuri care circulă de la Suceava spre Bacău, Pașcani și Botoșani, suspendate temporar de pe 21 octombrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:10
Antrenorul Vasile Boca și patru jucători suceveni, la Naționala de handbal masculin a României U15 # Radio Top Suceava
CSU Suceava are cinci reprezentanți la lotul național al României U15 – generația 2010/2011 – pentru stagiul de pregătire programat în perioada 24-27 octombrie la Sighișoara. Este vorba despre antrenorul Vasile Boca, portarul Eric Bichir, interul stînga Paul Rotari, interul dreapta Ionuț Babiuc și interul stînga Matei Flutur. Cei patru jucători fac parte din echipa […] Articolul Antrenorul Vasile Boca și patru jucători suceveni, la Naționala de handbal masculin a României U15 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Operatorul regional de apă și canalizare, ACET Suceava, anunță că pe 22 octombrie, începînd cu ora 08.00, va sista pentru 10 ore furnizarea apei reci în unele zone din Suceava, Moara și Șcheia. Apa va fi oprită în municipiul Suceava pe b-dul. Sofia Vicoveanca, Ion Irimescu, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurei, Stațiunii și Gavril Tudoraș, inclusiv […] Articolul Zone din Suceava, Moara și Șcheia, fără apă rece pentru 10 ore, pe 22 octombrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.