Autocare cu pelerini, în drum spre Catedrala Națională. Cel mai mare lăcaș ortodox din lume se deschide cu o serie de recorduri
Digi24.ro, 25 octombrie 2025 08:50
Duminică are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, un eveniment istoric pentru ortodoxie, care va aduna zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini veniți din toată colțurile țării. La 15 ani de când a început construcția, Catedrala se deschide cu o listă de recorduri, care o propulsează în vârful ierarhiei celor mai mari lăcașuri ortodoxe din lume.
Acum 10 minute
09:00
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus # Digi24.ro
Aeroporturile din oraşele lituaniene Vilnius şi Kaunas au fost închise, vineri seara, din cauza unor baloane meteorologice care au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, a anunţat Ministerul Transporturilor lituanian, precizând că este vorba despre al treilea astfel de incident în această lună, informează Reuters.
Acum 30 minute
08:50
Ziua Armatei Române 2025: Ilie Bolojan participă la ceremonia de la Carei. Ce evenimente sunt organizate în București și în țară # Digi24.ro
Ziua Armatei va fi sărbătorită, sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente. Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la Carei, unde va avea loc o ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori.
08:50
Acum 2 ore
08:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o reorganizare a DSP-urilor: „S-a pierdut total controlul” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri, că se lucrează la o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică, cu separarea clară între sănătatea publică şi inspecţia sanitară, precum şi schimbarea modalităţii de avizare sanitară.
07:30
Două cutremure s-au produs în urmă sâmbătă dimineața în zona seismică Vrancea. Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica Pământului, seismele s-au produs în mai puțin de o oră și au avut magnitudine 4,2.
07:10
Nicuşor Dan spune că timpii de aşteptare s-au înjumătăţit în vămile dintre România şi R. Moldova. „Avem însă o problemă” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că timpii de aşteptare în vămile dintre România şi Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, dar că ar trebui rezolvată şi problema reducerii timpilor pentru transportul de marfă.
07:10
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere pentru școlari și cadre didactice # Digi24.ro
Vacanța de iarnă din anul educațional 2025-2026 va fi cea mai lungă perioadă de repaus pentru elevii din învățământul preuniversitar. Conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației, vacanța se desfășoară în intervalul 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026, însumând 19 zile libere consecutive.
07:10
Mese de poker cu raze X, pariuri trucate și o fraudă „uluitoare”: Cum a furat mafia milioane de dolari cu ajutorul unor vedete din NBA # Digi24.ro
Vedete, sportivi profesioniști celebri și jucători de poker foarte bogați din Statele Unite s-au așezat la masă în speranța că vor câștiga sume mari de bani într-un joc de „Texas hold 'em”. Ceea ce nu știau ei era că victoria era imposibilă – ei erau victimele unei scheme elaborate puse la cale de grupuri mafiote care au câștigat milioane de dolari prin diverse metode de a trișa la poker, inclusiv dispozitive cu raze X, camere video ascunse și aparate de amestecat cărțile trucate.
07:10
Festivalurile de muzică, noua „armă culturală” a Kremlinului pentru a cultiva subtil patriotismul: S-au săturat de propaganda de război # Digi24.ro
„Patrie mamă, mesteacăn alb / Pentru mine, este Sfânta Rusie, pentru alții o așchie”, a cântat Tatiana Kurtukova de pe scena din Poklonnaia Gora din Moscova, locul unde se află un muzeu dedicat victoriei sovietice în al Doilea Război Mondial. Mii de voci din mulțime au cântat împreună cu ea hitul „Matushka”, relatează The Moscow Times.
07:10
Scumpiri pe piața imobiliară. În 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu. În Capitală, au crescut cu 70% # Digi24.ro
Apartamentele s-au scumpit semnificativ în ultima perioadă. O analiză recentă a unei platforme imobiliare din România arată că în ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu. În Capitală, prețul locuințelor a crescut cu 70%, anunță Digi24.
07:10
Ce înseamnă data scadentă a facturii de energie electrică. Ce riscuri implică neplata la timp # Digi24.ro
Pe fiecare factură emisă de furnizorul de energie electrică este menționată, în mod obligatoriu, „data scadentă a plății”. Aceasta reprezintă termenul final până la care consumatorul are obligația de a achita suma facturată, fără a încălca prevederile contractuale.
07:10
Șeful pricipalului canal de stat din Rusia, despre schimbarea imaginii țării sale: „Rachete bune înseamnă bomboane bune” # Digi24.ro
Șeful principalului post de televiziune de stat din Rusia a declarat că imaginea globală a țării ar trebui să se schimbe și să se bazeze pe puterea sa militară, lăudându-se că națiunile cu „rachete bune” produc și „bomboane bune”.
07:10
Lui Donald Trump nu i-a plăcut UE înainte. Acum, Rusia ar putea să-l apropie de Europa (CNBC) # Digi24.ro
Relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană au fost tensionate în acest an, diferențele privind modul de sprijinire a Ucrainei, tensiunile comerciale și tarifele dominând o perioadă tensionată a diplomației între blocurile de putere. Însă, într-o întorsătură oarecum ironică a războiului din Ucraina, sentimentul comun de frustrare și suspiciune față de refuzul Rusiei de a se așeza la masa negocierilor a apropiat SUA și UE, crede CNBC.
07:10
Parcuri matrimoniale: Cum arată piețele de „întâlniri pe nevăzute” din China, care au ajuns mai populare decât aplicațiile de dating # Digi24.ro
În fiecare dimineață de vineri și sâmbătă, sute de oameni se adună într-un parc din orașul Chongqing din China în căutarea iubirii – de cele mai multe ori, însă, nu o fac pentru ei. Piețele matrimoniale sunt ca o versiune fizică a unei aplicații de dating în care părinții încearcă să le găsească copiilor lor un partener de viață.
07:10
Evenimentul Ziua Pisicilor Negre la „Antipa”, ediţia a treia, va avea loc marţi, anunţă Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
07:10
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles # Digi24.ro
Va confisca Europa banii ruși înghețați la Bruxelles? Iată tot ce trebuie să știți despre cele 194 de miliarde de euro înghețate într-o clădire de sticlă din inima Bruxelles-ului. Pe scurt, este vorba de obligațiuni sau împrumuturi de stat pe care Banca Centrală Rusă le deținea în Europa la începutul războiului din Ucraina. La câteva zile după începerea conflictului, Europa a anunțat sancțiuni financiare severe împotriva Rusiei. Această decizie a fost luată într-un weekend, când piețele erau închise, împiedicând astfel Rusia să-și retragă obligațiunile. Cea mai mare parte a acestor active, aproximativ 175 de miliarde de euro în 2022, este blocată la Euroclear în Bruxelles, explică 7sur7.be.
07:10
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok # Digi24.ro
Un român din Austria, susținător al lui Călin Georgescu, a primit o amendă penală de 3.600 de lei după ce, la începutul anului 2025, a transmis mai multe amenințări pe TikTok la adresa fostului președinte Klaus Iohannis și fostului premier Marcel Ciolacu. „Te vrem executat”, îi transmitea bărbatul fostului președinte pe TikTok, în timp ce polițiștilor le explica la audieri că „nu s-a gândit la consecințe”, după cum reiese dintr-o motivare consultată de Digi24.ro.
07:10
Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent # Digi24.ro
Pentru copiii ucraineni din teritoriile ocupate de Rusia îndoctrinarea începe la școală, unde sunt învățați să mânuiască arme, să sape tranșee sau să opereze drone. Iar unii dintre ei sunt obligați chiar să exhumeze rămășițe umane de pe câmpurile de luptă din al Doilea Război Mondial. O anchetă realizată de Kyiv Independent a scos la lumină politica deliberată a Kremlinului, care durează de 11 ani, de militarizare a copiilor din Ucraina.
Acum 12 ore
23:50
Rogobete: Pacientul rănit în explozia din cartierul Rahova, transferat în Austria, se va întoarce în România # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că pacientul care a transferat în Austria după ce a suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul bucureştean Rahova se va întoarce în România, starea sa fiind ameliorată.
23:40
O parte din colecția de bijuterii de la Luvru, care nu au fost furate, a fost transferată la Banca Franței # Digi24.ro
La cinci zile după jaful de la Muzeul Luvru, o parte din colecția de bijuterii care nu au fost furate și care se numără printre cele mai valoroase din Luvru, a fost transferată vineri dimineață la Banca Franței, sub escortă polițienească strictă, a aflat BFMTV de la o sursă apropiată anchetei, confirmând o informație difuzată de RTL.
23:10
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la Iași, că este în continuare convins de faptul că nu era necesară creșterea TVA pentru reducerea deficitului bugetar. Șeful statului a vorbit și despre implicarea mediului privat în elaborarea bugetului.
22:40
Nicușor Dan, despre decizia Ucrainei de a închide licee cu predare în română: „Această lege nu se va aplica” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri seară, întrebat despre decizia autorităților ucrainene de a închide licee cu predare în limba română, că „această prevedere nu se va aplica”.
22:30
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și Ilie Bolojan: „Unele persoane ar putea să se abțină” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Iași, tensiunile din Coaliția de guvernare care s-au înmulțit în ultimul timp între liderii PSD și premierul Ilie Bolojan. Președintele a precizat că unele dintre conflicte sunt legitime, însă în unele cazuri politicienii „ar putea să se abțină”.
22:20
Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, anumite activități riscă să devină necompetitive # Digi24.ro
Nicușor Dan a vorbit vineri seara despre discuţiile legate de salariul minim. Președintele a spus că este necesară o întâlnire a guvernului cu sindicatele și patronatele, și dacă i se cere va media între aceste trei entități. Nicușor Dan a ținut să sublinieze faptul că deși toți își doresc mai mulți bani, este posibil ca „forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România, și niște sute mii de oameni să-și piardă locurile de muncă”.
22:00
Belgia și-a primit după șapte ani comanda de avioane F-35. Dar spațiul său aerian nu e suficient pentru a le permite să zboare # Digi24.ro
Pare o glumă proastă belgiană. Țara tocmai a primit primele exemplare ale noilor avioane de vânătoare F-35 comandate în 2018. Problemă: piloții săi nu le vor putea folosi pentru antrenament, cel puțin nu în Belgia, relatează BFM TV.
21:50
Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a participat la o videoconferință a „Coaliției Voinței”. Întâlnirea a fost prezidată de premierul britanic Keir Starmer, iar la discuții a luat parte și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
21:40
21:30
Sorin Grindeanu: Nu mă interesează foarte mult dacă pleacă premierul Ilie Bolojan şi vine alt liberal # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului, iar numele acestuia nu e atât de important precum dialogul din Coaliţie.
21:30
MApN: România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO # Digi24.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO, de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii.
21:30
21:30
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier # Digi24.ro
Germania a cerut Statelor Unite să se asigure că trei rafinării deținute de Rusia, dar administrate de Germania, sunt scutite de sancțiunile severe impuse industriei petroliere din Rusia, relatează TVPWorld.
21:00
Grindeanu despre candidatura PSD la Primăria Capitalei: Avem destule variante, vom câştiga # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că PSD are mai multe variante pentru candidatura la Primăria Capitalei şi că va câştiga alegerile locale parţiale din 7 decembrie.
20:50
De ce amână UE decizia privind sprijinul pentru Ucraina cu banii Rusiei. Avertismentul comisarei Hadja Lahbib # Digi24.ro
Comisara europeană Hadja Lahbib a sărit în apărarea Belgiei și a premierului Bart De Wever, care a blocat joi planul Uniunii Europene de a folosi cele 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru un împrumut către Ucraina. Oficialul belgian avertizează că măsura ar implica riscuri juridice și financiare majore și spune că UE „nu este încă pregătită” pentru un pas atât de controversat.
20:40
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026. „Anul 2026 va fi marcat de coaliții” # Digi24.ro
Șeful Statului Major al Armatei Terestre din Franța, Pierre Schill, a declarat joi, că armata franceză este „gata să desfășoare forțe în cadrul garanțiilor de securitate”, adică în 2026 „în beneficiul Ucrainei”, relatează BFM TV.
20:30
Radu Marinescu, după imaginile cu crima din Mureș: „Întârzierile nejustificate” în capturarea lui Emil Gânj trebuie sancționate # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri, în emisiunea LIVE de la Digi24, după ce au apărut imagini cu momentul crimei din Mureș, că întârzierile nejustificate în capturarea lui Emil Gânj trebuie sancționate. „Dacă au existat încălcări ale legii sau forme de neglijență, apar și sancțiunile corespunzătoare”, spune el.
20:30
Consiliul Suprem de Apărare al Țării ar putea fi convocat de două ori luna viitoare. Potrivit informațiilor Digi24, în prima parte a lunii noiembrie, membrii CSAT ar putea avea o discuție legată de achiziția și producția dronelor pe teritoriul țării noastre.
20:30
Un pacient în vârstă de 85 de ani e în stare gravă, după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer de la Spitalul din Ploiești # Digi24.ro
Un pacient în vârstă de 85 de ani este în stare gravă după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer între două spitale. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a declarat, pentru Agerpres, că în acest caz a fost deschisă o anchetă.
20:10
Maia Sandu va participa duminică la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale de la Bucureşti # Digi24.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chişinău.
Acum 24 ore
19:50
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit Bruxelles-ul: să scoată țițeiul rusesc din Europa # Digi24.ro
Măsura surprinzătoare luată de Donald Trump de a sancționa cele mai mari companii petroliere din Rusia nu va paraliza mașina de război a lui Vladimir Putin, dar va ajuta UE să elimine definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar, comentează POLITICO. Toate subsidiarele companiei Lukoil din România vor trebui să se supună sancțiunilor, dar rămâne de văzut sub ce formă se va petrece acest lucru. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, declară pentru POLITICO, că Lukoil „va avea obligația„ să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești.
19:30
Riscurile discuțiilor cu AI: Chatboții le spun oamenilor ce vor să audă. Cercetătorii avertizează asupra efectelor nocive # Digi24.ro
Chatboții de inteligență artificială pot fi mai periculoși decât par, avertizează cercetătorii de la Universitatea Stanford. Un studiu citat de The Guardian arată că aceștia tind să le spună utilizatorilor doar ceea ce vor să audă, validând chiar și opinii sau comportamente dăunătoare și influențând subtil percepția de sine.
19:20
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a anunţat vineri preşedintele Emmanuel Macron aliaţii Ucrainei reuniţi în videoconferinţă, relatează AFP.
19:20
VIDEO Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimbă printre pâini, în vitrina unei brutării din București. Măsurile luate de ANPC # Digi24.ro
Un şobolan a fost filmat în timp ce se plimba printre pâini şi alte produse ale unei brutării din Bucureşti, iar scenele respective au fost postate pe o reţea de socializare. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, brutăria din Bucureşti. Unitatea a primit două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei, şi au fost retrase de la vânzare zeci de kilograme de produse.
19:00
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu din 2026. Mii de tineri vor fi chemați anual la instrucție # Digi24.ro
Croația va reintroduce din 2026 serviciul militar obligatoriu, la aproape două decenii după ce renunțase la el. Aproximativ 18.000 de tineri vor fi chemați anual la o instruire de două luni, decizia venind pe fondul creșterii tensiunilor internaționale și al războiului din Ucraina.
18:50
O nouă anchetă a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare # Digi24.ro
O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.
18:40
Explozia din Rahova: Alimentarea cu gaze va fi reluată treptat, de sâmbătă, la consumatorii care îndeplinesc condițiile # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă. Compania a transmis, vineri, precizări cu privire la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti, scrie News.ro.
18:40
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se afla fix pe colțul blocului, știam că fiecare secundă contează” # Digi24.ro
Digi24 a obținut în exclusivitate mărturia primului salvator care a intrat în blocul din Rahova, la doar câteva minute după explozia care a ucis 3 femei. Acesta a povestit cum oamenii îl rugau să le salveze rudele prinse sub dărâmături, dar și cât de greu a fost să-și croiască drum prin clădirea care stătea să cadă.
18:30
Măsuri urgente după explozia din Rahova, luate de Primăria Capitalei. Ce s-a decis în ședința Consiliului General # Digi24.ro
Cazare gratuită pe o perioadă de 12 luni pentru cei care au rămas fără case în urma exploziei devastatoare din capitală. Este decizia luată astăzi într-o ședință extraordinară a consiliului general. Mai mult, Primăria Capitalei a suplimentat fondul de rezervă cu încă un milion de lei pentru expertizarea blocului.
17:50
Nava de rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul Germaniei. Paznicul „flotei-fantomă” # Digi24.ro
Nava de debarcare rusească „Aleksandr Șabalin” este ancorată în largul golfului Lübeck de câteva zile. Ambarcațiunea de desant (debarcare) apăruse anterior în largul coastei Danemarcei, fix în timp ce drone neidentificate survolau aerodromurile și bazele militare daneze, dar nu există nicio dovadă că această navă ar fi lansat dronele, scrie focus.de.
17:40
Val de cereri pentru revizia la gaze după explozia din Rahova. Ce nereguli au fost găsite. Expert: „O greșeală este foarte întâlnită” # Digi24.ro
După explozia din Rahova de acum o săptămână, firmele care efectuează revizii la instalațiile de gaze sunt asaltate de cereri. Proprietarii se programează pe luni de zile, iar mulți descoperă că instalațiile lor nu sunt conforme: țevile sunt acoperite, lipsesc senzorii de gaz sau aceștia nu sunt funcționali.
17:30
Un bărbat de 44 de ani din judeţul Covasna, aflat aproape în comă alcoolică, a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea pe Autostrada A1, între Ilia şi Deva, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (ISU) Sibiu.
