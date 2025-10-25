Andrea Ivanova, femeia cu cele mai mari buze din lume, a trezit noi controverse în mediul online după ce s-a filmat luând cina
Antena1, 25 octombrie 2025 10:20
Andrea Ivanova și-a surprins din nou fanii cu o ieșire la restaurant. Iată ce reacție au avut internauții la imaginile postate pe rețelele de socializare.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
10:20
Andrea Ivanova, femeia cu cele mai mari buze din lume, a trezit noi controverse în mediul online după ce s-a filmat luând cina # Antena1
Andrea Ivanova și-a surprins din nou fanii cu o ieșire la restaurant. Iată ce reacție au avut internauții la imaginile postate pe rețelele de socializare.
10:10
Cine este și cum arată Kai Trump, nepoata preferată a Președintelui american. Îl susține în campanii și joacă golf împreună # Antena1
„Toată lumea poate vedea legătura pe care o avem”, a spus tânăra de 18 ani, după ce a împărtășit câteva imagini alături de bunicul ei, practicând sportul lor preferat, și a vorbit despre relația strânsă dintre ei.
10:10
Avortul spontan este o experiență dureroasă, dar frecventă, care afectează multe femei în primele luni de sarcină. Află care sunt semnele și simptomele la care să fii atentă, ce cauze medicale pot duce la pierderea sarcinii și când trebuie să mergi la medic.
10:10
Stridiile crude au rămas pentru mulți simbolul rafinamentului culinar, asociate cu mesele elegante și experiențele senzoriale de lux. Totuși, dincolo de imaginea romantică a fructului de mare savurat direct din cochilie, se ridică o întrebare esențială: cât de sigur este să le consumăm fără gătire?
Acum o oră
09:40
Cât poate să cheltuie Kim Kardashian pe serviciile de înfrumusețare într-un an. Suma e uluitoare! # Antena1
Kim Kardashian a vorbit deschis despre rutina ei de înfrumusețare și a dezvăluit cât de mult cheltuie pe păr și tratamente de beauty. Suma este cu adevărat impresionantă!
09:40
După vârsta de 30 de ani, testosteronul începe să scadă, iar libidoul, masa musculară și energia bărbaților pot avea de suferit. Alimentația poate susține producția acestui hormon. Descoperă cele mai bune alimente pentru micul dejun care cresc testosteronul.
Acum 4 ore
07:50
Rafa Nadal și Mery Perelló, fotografie rară alături de cei doi fii ai lor. Cu cine seamănă micuții # Antena1
Cei doi s-au bucurat de o zi însorită în Mallorca, alături de fiul lor de 3 ani, Rafael, și de mezinul familiei, Miguel.
Acum 12 ore
00:10
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 19, 20 și 21 din 24 octombrie 2025. Albert se întoarce în Podișor. Ce pățește Amalia # Antena1
Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025. Aceștia au avut parte de o surpriză neașteptată. Se pare că Albert a decis să se întoarcă în Podișor, având un scop precis. Iată ce se întâmplă cu Amalia și Dinu.
Acum 24 ore
20:30
Mireasa, sezon 10. Ionela, noi imagini înduioșătoare cu bebelușul ei. Cum l-a surprins soția lui Robert pe micuțul David Noah # Antena1
Ionela a publicat pe rețelele sociale noi imagini cu bebelușul ei și al lui Robert. Fosta concurentă a sezonului 10 Mireasa a făcut și o mărturisire impresionantă.
18:00
Horoscop zilnic 25 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:50
Mireasa, sezon 12. Doamna Nelly, sfat important pentru Diana, înainte de părăsi casa. Ce a observat la Sorin, de fapt # Antena1
Înainte de a părăsi casa Mireasa, doamna Nelly i-a oferit un sfat important fiicei sale. Nu s-a ferit și a spus sincer ce a observat la Sorin:
17:20
(P) Intervențiile cardiovasculare complexe – atunci când precizia și experiența fac diferența # Antena1
Prof. Dr. Mircea Pătruț și echipa Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, excelență în chirurgia inimii și a vaselor de sânge.
17:10
Șobolan pe raftul cu pâine într-o brutărie! Video-ul care a îngrozit clienții care se aflau la coadă # Antena1
Într-o brutărie din București, un șobolan imens a fost filmat pe raftul cu pâine, oripilându-i pe clienții aflați în magazin.
17:10
Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire # Antena1
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ cinci ani. Pentru că sunt foarte discreți când vine vorba despre viața personală, aceștia nu vorbesc prea des despre relația lor.
17:00
Mireasa, sezon 12. Eliminare directă! Băieții și mamele au nominalizat o fată care să părăsească emisiunea pe loc # Antena1
Toată casa a votat în gala din 24 octombrie 2025! Băieții și mamele au nominalizat o fată pentru eliminare. Ulterior, și fetele au nominalizat o colegă care să părăsească direct casa Mireasa.
17:00
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 24 octombrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 24 octombrie 2025, Andreea Frățilă a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
16:50
Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de relație # Antena1
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ cinci ani. Pentru că sunt foarte discreți când vine vorba despre viața personală, aceștia nu vorbesc prea des despre relația lor.
16:50
Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Virgil și Cosmin. Cine a fost eliminat pe 24 octombrie # Antena1
În gala din 24 octombrie 2025, Andreea Frățilă a anunțat rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Virgil și Cosmin.
16:30
Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri. Ce mister au dezvăluit reptilele imense # Antena1
Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri, ce îi ajută să afle mai multe detalii despre stadiul în care se aflau aceste reptile imense înainte de impactul devastator cu asteroidul.
16:00
Regele Charles al III-lea și Regina Camilla sunt în vizită la Vatican. Iată ce cod vestimentar trebuie să respecte suverana Marii Britanii.
15:50
O specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată. Avertismentul urgent emis de experți # Antena1
Experții avertizează că o specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată, deși nu era considerată până acum un pericol pentru noi.
15:10
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din reclame. Ce sume câștigă solistul atunci când nu e pe scenă # Antena1
Mihai Trăistariu a dezvăluit recent câți bani încasează din reclame și influencing.
14:40
Elena Matei, fosta concurentă Chefi la cuțite, a devenit mamă a doua oară. A născut o fetiță sănătoasă # Antena1
Elena Matei, fosta concurentă Chefi la cuțite a născut, devenind mamă pentru a doua oară.
14:40
Mireasa, sezon 12. AdrenaLinia a sunat și a început jocul Afroditei. Cum a reacționat Liviu după ce Emily a revenit în casă # Antena1
Emily a revenit în casa Mireasa și a început jocul Afroditei. Fata și Liviu au fost foarte apropiați și au petrecut toată noaptea împreună.
14:30
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Ce respectă românii pe 26 octombrie # Antena1
Pe 26 octombrie, creștin-ortodocșii îl celebrează pe Sântul Mucenic Dimtrie. Iată ce tradiții și obiceiuri respectă cu această ocazie.
14:20
Primele imagini din noua locație în care se filmează sezonul 3 din Power Couple, de la Antena 1: „Am fost de trei ori în Malta” # Antena1
Toamna a adus una dintre cele mai așteptate vești ale sfârșitului de an: startul filmărilor pentru formatul în care perechi de vedete își depășesc fricile și demonstrează că imposibilul există doar pentru a fi depășit. Power Couple a ajuns la cel de-al treilea sezon, iar în aceste zile, în Malta, sub soarele puternic, condimentat în acest an, de ploi, cele nouă echipe dau totul pentru a ajunge până la final! Totul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
13:20
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în topul preferințelor românilor # Antena1
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia situându-se în topul preferințelor publicului comercial feminin. Peste un milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.
12:40
Chat-ul zilei la Mireasa, 24 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 24 octombrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
12:30
Anca Dinicu, momentul care a luat-o prin surprindere la The Ticket, sâmbătă, de la 20:00: „Mă uit la tine și...” # Antena1
Cea mai nouă ediție The Ticket, difuzată sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aduce o combinație explozivă de energie, umor și momente spectaculoase care vor ridica sala și juriul în picioare! Un număr electrizant cu peste 20 de toboșari declanșează o adevărată furtună de aplauze în platou.
12:20
Mireasa, sezon 12. Ce spune psihologul Eduard Puiu despre „găștile” din casă și atitudinea față de Loredana: „Care e miza?” # Antena1
În ediția de pe 24 octombrie 2025 de Mireasa, Capriciile Iubirii psihologul Eduard Puiu și-a spus punctul de vedere, în calitate de specialist, referitor la „taberele” din casă și la atitudinea anumitor comcurenți față de Loredana.
12:10
(P) De ce achizițiile online de produse de Crăciun sunt esențiale pentru comercianți în sezonul 2025 # Antena1
Luna noiembrie marchează începutul celei mai aglomerate perioade din an pentru retaileri. Magazinele se pregătesc pentru o avalanșă de clienți, pentru promoțiile de sezon și pentru un val de cumpărături care poate determina rezultatul financiar al întregului an. În acest context, achizițiile online de produse de Crăciun nu mai sunt doar o conveniență, ci o strategie economică bine calculată.
10:50
Rezultate Loto 23 octombrie. Report la Loto 6/49 de peste 8,34 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile viitoare # Antena1
Loteria Română a organizat joi, 23 octombrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 42,47 milioane de lei.
Ieri
10:10
Interviu Ada Condeescu. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se împarte între familie și carieră.Ce zice despre Sanda Istrate # Antena1
Ada Condeescu vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre viața de familie, gestionarea unui program încărcat și proiectele în care se implică trup și suflet.
10:10
Pe măsură ce anii trec, pentru multe femei dorința de a avea un copil devine mai intensă, dar și mai greu de realizat. Ciclurile neregulate, analizele hormonale care nu mai arată ca la 25-30 de ani și primele semne ale apropierii menopauzei generează deseori anxietate și întrebări precum „Mai pot rămâne însărcinată?” sau „Este deja prea târziu?”
10:10
Băile cu fulgi de ovăz sunt o metodă naturală și sigură de a îngriji pielea delicată a bebelușilor. Află ce beneficii aduc conform studiilor medicale, cum pot calma iritațiile și eczemele și de ce dermatologii le recomandă tot mai des.
10:10
Murăturile picante sunt perfecte alături de preparate din carne de porc sau altele bogate în grăsime. Ardeiul iute este de obicei cel care le face picante, dar mai există și alte variante de a transforma gustul tradițional într-unul mai complex și mai rafinat.
10:10
Strugurii negri, dulci și parfumați, sunt vedetele toamnei și pot fi transformați într-un gem sănătos, fără adaos de zahăr. Este o rețetă simplă, dar plină de savoare, care păstrează aroma fructelor și aduce în farfurie un desert dietetic, potrivit pentru întreaga familie.
08:10
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie # Antena1
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
08:10
Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în "Daria, iubirea mea" # Antena1
Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă, nu uită începuturile ei în lumea actoriei.
00:00
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 23 octombrie 2025. Alexia, la un pas să își ia viața. Ce alegere face Basty în privința lui Matei # Antena1
În episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025, Alexia încearcă să își ia viața după o criză maniacală. În urma gestului său extrem, Victoria și George fac o alegere importantă. Iată ce hotărăște Basty în privința lui Matei.
23 octombrie 2025
21:20
Rezultate Loto azi, 23 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 23 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
21:20
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul # Antena1
O asociație a publicat un clip video în care un câine este legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din București. Descoperă ce s-a întâmplat cu patrupedul, dar și ce a pățit făptașul.
18:40
Programul liturgic al Sfințirii picturii Catedralei Naționale. Când are loc slujba și unde o vor putea urmări credincioșii # Antena1
În interiorul Catedralei vor avea acces numai invitații oficiali, iar ceilalți credincioși și grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară vor avea alte două locuri special amenajate pentru acest eveniment.
18:00
S-a aflat suma uriașă pe care a plătit-o un român pentru a se antrena cot la cot cu David Popovici. Iată cât a plătit.
17:50
Mireasa, sezon 12. Drama prin care a trecut Simona în adolescență. Ce poveste dureroasă de viață are noua concurentă # Antena1
Simona, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa, și-a deschis sufletul și a dezvăluit care este povestea ei de viață.
17:30
Cum arată și cu ce se mai ocupă în prezent celebrul artist Laurențiu Cazan, cel care cânta hitul „Say Something”. # Antena1
Descoperă cum arată și cu ce se mai ocupă în prezent celebrul artist Laurențiu Cazan, artistul care a frânt multe inimi și a făcut senzație cu piesa „Say Something”.
17:00
Mireasa, sezon 12. Iolanda și Simona au dormit în casa băieților. Sorin a insistat ca una dintre fete să stea în camera lui # Antena1
Iolanda și Simona au petrecut prima noapte de la Mireasa în casa băieților. Noile concurente au avut ocazia să îi cunoască mai bine pe aceștia, iar unii dintre ei s-au arătat foarte interesați de ele.
16:30
Zodiile care atrag banii în ultima săptămână din octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii # Antena1
Pe finalul lunii octombrie 2025, astrele anunță o perioadă prosperă pentru câțiva nativi norocoși.
16:30
Într-o lume în care ritmul alert al vieții cere soluții vestimentare versatile, încălțămintea sport a devenit mai mult decât un accesoriu funcțional. Femeile aleg tot mai des modele care combină confortul cu un design modern, adaptat atât pentru plimbări relaxate, cât și pentru ținute urbane. Printre cele mai populare opțiuni se numără si adidasii Puma de dama, care reușesc să îmbine estetica minimalistă cu performanța tehnică.
16:30
Foto-ghici. Recunoști actorul din imagini? Copilul și-a construit o carieră artistică solidă # Antena1
Băiețelul din imagine a devenit un actor îndrăgit. Iată cine este, de fapt.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.