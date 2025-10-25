CFR Cluj - Farul » Constănțenii vor să profite de forma slabă a clujenilor. Echipe probabile
Gazeta Sporturilor, 25 octombrie 2025 10:20
CFR Cluj și Farul se întâlnesc de la ora 21:00 într-un meci din runda a 14-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Cu 13 meciuri jucate, CFR Cluj nu se află în cea mai bună situație. Ardelenii, care tocmai s-au despărțit de antrenorul Andrea Mandorlini și sunt pregătiți pentru moment de Ovidiu Hoban, sunt pe locul 11, cu 13 puncte. Dar cu o victorie s-ar putea apropia de zona de play-off. Farul stă ceva mai bine. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
10:20
CFR Cluj - Farul » Constănțenii vor să profite de forma slabă a clujenilor. Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
10:20
Riscă să piardă la „masa verde”! » Utrecht a depus o contestație la UEFA + Paulo Fonseca este recidivist # Gazeta Sporturilor
Lyon are punctaj maxim după trei etape în grupă, dar ar putea coborî în afara locurilor de play-off. Motivul e folosirea unui fotbalist fără drept de joc în partida din Europa League, din deplasare, cu Utrecht (1-0). ...
10:10
Fostul fotbalist de la Olympique Lyon, erou în România! „Manita” în 25 de minute în Liga 3 # Gazeta Sporturilor
Noam Bonnet (23 de ani), mijlocaș format la academia clubului Olympique Lyon, trăiește un moment de grație în România. Jucătorul francez, legitimat în urmă cu o lună la Șoimii Gura Humorului, a fost protagonistul etapei a 10-a din Seria 1 a Ligii a 3-a, reușind nu mai puțin de cinci goluri în partida câștigată cu 6-1 împotriva celor de la CSM Vaslui.Bonnet a avut o prestație impresionantă, marcând toate cele cinci goluri în doar 25 de minute. ...
10:10
Perspective sumbre pentru clubul de tradiție din Liga 2: „Sfârșitul este aproape, din păcate” # Gazeta Sporturilor
Ceahlăul Piatra Neamț se află pe marginea prăpastiei. Cel puțin asta susține Anton Măzărianu, fostul investitor al clubului. Formația antrenată de Cristi Pustai (58 de ani) a intrat în procedura de insolvență, însă problemele ar fi mult mai mari de atât.Măzărianu e de părere că echipa de fotbal va intra în faliment în următoarele săptămâni, în cazul în care nu se va găsi o sursă de finanțare. ...
Acum o oră
10:00
Dezvăluiri incendiare din vestiarul FCSB: „Toată lumea îi zice «sifonul» lui Gigi, culegea mai multe informații de la el decât de la MM” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Becali (73 de ani), vărul finanțatorului de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a dezvăluit faptul că Florin Tănase (30 de ani) este poreclit în vestiarul campioanei en-titre „sifonul lui Gigi”, aluzie la faptul că cei doi au o relație de prietenie și că „decarul” i-ar furniza latifundiarului din Pipera informații din vestiar.Florin Tănase este principalul marcator al celor de la FCSB în această stagiune. ...
Acum 2 ore
09:30
Răsturnare neașteptată: amanta l-a înșelat pe starul din Premier League cu un tenismen din Top 10 ATP! # Gazeta Sporturilor
În ultimele luni, presa din Anglia a fost preocupată de scandalul din jurul căsătoriei fotbalistului Kyle Walker (35 de ani), fundașul dreapta de la Burnley. Apărătorul naționalei Angliei și-a înșelat de mai multe ori soția cu Lauryn Goodman, femeia cu care are doi copii nelegitimi. Părea că totul s-a liniștit după ce Annie l-a iertat. Acum, însă, influencerița britanică a revenit în centrul atenției. ...
09:00
Liga 2 » 10 meciuri din etapa 11 se joacă astăzi: rezultate, marcatori, clasament în timp real # Gazeta Sporturilor
Liga 2 continuă sâmbătă cu primele 10 meciuri ale etapei 11. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.ro. 9 se joacă începând cu ora 11:00, iar ultimul meci al zilei, Chindia Târgoviște - FC Voluntari, începe la 13:30 și va fi televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița NU au drept de promovare în Superliga. ...
Acum 4 ore
08:20
Dinamoviștii sunt pregătiți pentru cel mai ciudat meci din istoria fotbalului românesc: „Să știți că e o diferență” # Gazeta Sporturilor
Kennedy Boateng (28 de ani) a marcat în Argeș - Dinamo 1-1 cel de-al doilea gol din acest sezon. Togolezul a profitat de centrarea lui Armstrong, s-a înălțat și a înscris cu capul la Mioveni. Nu a fost suficient, întrucât gazdele au egalat 6 minute mai târziu prin Robert Moldoveanu (26 de ani). La final, stoperul a analizat partida.Boateng a recunoscut că Dinamo și-a dorit victoria, însă a fost nevoită să se mulțumească cu un singur punct. ...
08:10
I-a dat gol lui Dinamo și șochează la interviu: „Mă gândesc la campionat! Visele devin realitate” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș și Dinamo și-au împărțit punctele în cel de-al doilea meci al etapei 14 din Superliga. Cele două formații au terminat la egalitate, 1-1. „Câinii” au deschis scorul prin Kennedy Boateng (28 de ani), în timp ce Robert Moldoveanu (26 de ani) a egalat în urma unei devieri 6 minute mai târziu. Crescut chiar de Dinamo, Moldoveanu a vorbit la finalul partidei despre obiective îndrăznețe. ...
07:40
Dinamoviștii criticați de Ilie Dumitrescu după 1-1 cu Argeș: „Al doilea la meci la rând când nu se ridică la un nivel foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat cel de-al doilea meci al etapei 14 din Superliga. FC Argeș și Dinamo au terminat la egalitate, scor 1-1, la Mioveni, într-o partidă săracă în situații de gol, mai ales în repriza a doua.Cu Kennedy Boateng (28 de ani) omul meciului, Ilie Dumitrescu a ținut s-o laude pe FC Argeș în mod special. Nou-promovata face un sezon peste așteptări și este pe un surprinzător loc 5, cu 24 de puncte, la egalitate chiar cu Dinamo. ...
Acum 12 ore
00:00
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a reușit calificarea în grupele Ligii Campionilor Africii, după ce echipa sa, Al-Hilal Omdurman, a trecut în dublă manșă de FC Police din Kenya, 4-1 la general, după 1-0 în turul din deplasare.Pe teren propriu, Al-Hilal Omdurman s-a impus cu scorul de 3-1, grație „dublei” semnate de Sunday Adetunji și golului reușit de Ahmed Salem. ...
24 octombrie 2025
23:40
Andrei Mărginean, dezamăgit după ce Dinamo a obținut doar o remiză cu FC Argeș: „Nu trebuia să ne dăm la o parte” # Gazeta Sporturilor
Andrei Mărginean (24 de ani) s-a declarat dezamăgit de remiza obținută de Dinamo în deplasare cu FC Argeș, scor 1-1, în etapa 14 din Superliga. Dinamo a deschis scorul în minutul 34, prin Kennedy Boateng, însă argeșenii au revenit rapid pe tabelă, după doar 6 minute, în urma golului reușit de fostul dinamovist Robert Moldoveanu. ...
23:20
Dani Coman își ține jucătorii în priză după remiza cu Dinamo: „N-am realizat nimic deocamdată!” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de trupa pregătită de Bogdan Andone (50 de ani) pe teren propriu, 1-1 cu Dinamo.Oficialul piteștenilor a evitat să vorbească despre o eventuală calificare în play-off, deși echipa sa ocupă locul 5, cu 24 de puncte obținute în 14 etape. ...
23:20
Bogdan Andone, pregătit să o ducă pe FC Argeș în play-off: „Am demonstrat în meciurile cu echipele de top” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul lui FC Argeș, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi în remiza obținută pe teren propriu cu Dinamo, scor 1-1, în etapa 14 din Superliga.În urma acestui rezultat de egalitate, ambele echipe și-au păstrat locurile în clasament, 4 pentru Dinamo, respectiv 5 pentru FC Argeș, având același număr de puncte, 24. ...
23:20
Au tras concluziile după remiza ștearsă dintre FC Argeș și Dinamo: „Ce vor ei? Favoritele sunt în cap! Trebuie să profiți” # Gazeta Sporturilor
Partida FC Argeș - Dinamo nu a fost la fel de spectaculoasă precum promitea afișul, iar asta a stârnit un val de reacții. Marius Baciu, Ovidiu Herea și Bogdan Cosmescu au criticat în termeni duri jocul celor două echipe.Dinamo a marcat prima prin Kennedy Boateng. Acesta a înscris cu capul după un corner executat foarte bine de Danny Armstrong. Golul celor de la FC Argeș a venit în urma unei erori în defensiva „câinilor”, consemnând scorul final. ...
23:10
Zeljko Kopic a surprins: „E devreme să vorbim de play-off!” » De ce a schimbat vedetele echipei în meciul cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a reacționat imediat după ce echipa sa a obținut o remiză cu FC Argeș, scor 1-1, în etapa #14 din Superliga.Zeljko Kopic a oferit primele impresii despre joc, dar și despre înlocuirea celor două vedete de la Dinamo căpitanul Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi. Decarul dinamoviștilor a fost înlocuit cu Cristi Mihai, în timp ce Musi a fost schimbat de Alex Pop. ...
22:20
Bătaie între dinamoviști la Mioveni » De ce au intrat jandarmii în sectorul oaspeților # Gazeta Sporturilor
Pauza meciului dintre FC Argeș și Dinamo a fost una tensionată. Un incident violent a izbucnit în sectorul oaspeților, a intervenit jandarmeria, iar spiritele s-au liniștit rapid.Forțele de ordine au intervenit prompt, iar un suporter a fost evacuați de către jandarmi în timp ce cele două echipe erau la vestiare. Jandarmeria a evacuat repede zona fanilor dinamoviști. VIDEO. ...
21:50
Patrick Vieira a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu » Ce șanse are internaționalul român să joace în următoarea etapă din Serie A # Gazeta Sporturilor
După ce a fost indisponibil timp de 3 săptămâni, Nicolae Stanciu (32 de ani) a revenit la antrenamentele susținute de Genoa, însă tehnicianul echipei, Patrick Vieira (49 de ani) susține că internaționalul român nu este încă pregătit să evolueze în meciul cu Torino, din etapa a opta din Serie A.Stanciu a ratat ultimele patru meciuri la Genoa și la echipa națională a României. ...
21:50
Prietenul fotbalistului de la FCSB a descoperit problema în jocul roș-albaștrilor: „Lucrul cel mai grav” # Gazeta Sporturilor
Florin Lovin, campion al României cu FCSB și Astra și prietenul lui Denis Alibec, a analizat jocul roș-albaștrilor din înfrângerea cu Bologna, scor 1-2, în etapa #3 din Europa League.Analistul TV este de părere că jocul campioanei suferă din cauza schimbărilor repetate în primul 11. Și jucătorii celor de la FCSB s-au arătat nemulțumiți de strategia patronului Gigi Becali, aceea de a roti constant jucătorii. ...
Acum 24 ore
21:30
21:10
Robert Ilyeș, sincer după egalul cu Petrolul: „E greșeala mea. Din cauza mea poate am pierdut cele două puncte” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a reacționat după ce echipa sa a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90 al partidei prin Szalay, iar tehnicianul și-a asumat vina deoarece el l-a desemnat să execute. Antrenorul celor de la Miercurea Ciuc a comentat și scandările xenofobe ale suporterilor petroliști. ...
20:40
Mihai Rotaru a făcut lumină după conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Eu am aflat astăzi filmul evenimentelor” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, și a comentat incidentul dintre Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, și Ștefan Baiaram, înainte de duelul cu Noah din Conference League, încheiat cu o remiză, scor 1-1. Mihai Rotaru a transmis că ceea ce s-a întâmplat între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram nu este grav și că situația tensionată dintre cei doi se va regla. ...
20:30
Mutu s-a simțit dator, într-un elan patriotic, să-i ia apărarea lui Chivu, după ce Zenga îl criticase pe noul antrenor al lui Inter. Nu doar că a făcut-o, deși lui Cristi nu-i muriseră lăudătorii, ba din contră, dovedind că jocul și seria de victorii i-au ridicat de la sine cota. Dar a găsit de cuviință să-l pună la punct pe cel ales de trei ori cel mai bun portar al lumii și pe antrenorul italian care, „să nu uităm, a mâncat o pâine la noi”. ...
20:20
Eugen Neagoe, iritat la maxim de deciziile lui Horațiu Feșnic: „Și cei arestați au dreptul să vorbească!” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul de la Petrolul Ploiești, l-a criticat dur pe „centralul” Horațiu Feșnic pentru deciziile luate în finalul remizei obținute de prahoveni în deplasare cu Csikszereda, scor 1-1.Gazdele au primit o lovitură de pedeapsă în minutele de final, irosită de Szalay în minutul 90. Feșnic l-a eliminat pe apărătorul Petrolului, Yohan Roche, după ce i-a arătat două cartonașe galbene în mai puțin de două minute. ...
20:10
Horațiu Feșnic, criticat vehement după decizia din finalul meciului dintre Csikszereda și Petrolul: „Stau și mă gândesc ce era în mintea lui” # Gazeta Sporturilor
Yohan Roche (28 de ani) a răbufnit la adresa „centralului” Horațiu Feșnic, după ce a primit două cartonașe galbene în decursul a mai puțin de două minute în remiza obținută de Petrolul în deplasare cu Csikszereda, scor 1-1.Înainte ca Csikszereda să primească o lovitură de pedeapsă în minutul 90, Roche a acuzat un fault asupra sa în faza premergătoare. În urma protestelor, acesta a văzut cartonașul galben din partea lui Horațiu Feșnic. ...
20:10
Lovitură pentru Barcelona: a ieșit din antrenamentul de astăzi » Coșmarul lui Real Madrid ratează El Clasico! # Gazeta Sporturilor
Lista indisponibilor pe care Barcelona îi are pentru derbyul cu Real Madrid de duminică (ora 17:00, în direct pe GSP.ro și live la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) s-a mărit cu Raphinha. Hansi Flick spera să-l recupereze pe brazilian de pe urma unei accidentări musculare, însă extrema stângă a resimțit dureri și a părăsit astăzi antrenamentul. ...
20:10
Meciul s-a întrerupt pentru scurt timp la Miercurea Ciuc din cauza scandărilor xenofobe » Ce a spus Paul Papp, fotbalistul care a intervenit # Gazeta Sporturilor
Paul Papp, fundașul celor de la Petrolul, a reacționat după remiza ploieștenilor cu Csikszereda, scor 1-1. Meciul a fost oprit la un moment dat din pricina scandărilor xenofobe ale ultrașilor petroliști, dar Papp a reușit să-i facă să renunțe la aceste sloganuri. ...
19:50
3,2 milioane de euro pe intervenție? Cifrele unui „job de vis” la Manchester City # Gazeta Sporturilor
La 40 de ani, Scott Carson și-a anunțat retragerea din activitate, după ce contractul său cu Manchester City a expirat în vară. A jucat doar două meciuri pentru „cetățeni” în șase ani, dar a plecat cu portofelul plin. Portarul se desparte de o carieră de peste 20 de ani, în care a adunat peste 500 de meciuri și a reprezentat cluburi precum Leeds, Liverpool sau Aston Villa. ...
19:40
Cu 27.643 de suporteri prezenți pe Arena Națională la meciul pierdut cu Bologna, scor 1-2, FCSB a prins locul 8 în topul asistențelor etapei 3 a grupei din Europa League.Deși oficialii campioanei en-titre se temeau că suporterii vor veni în număr mic la stadion în urma eșecului istoric din Superliga cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-2, Arena Națională a avut parte de o asistență mai mare decât la meciul anterior cu Young Boys. ...
19:30
Iker Casillas, fostul portar al echipelor FC Porto și Real Madrid, a fost victima unui furt chiar în propria casă, autorul fiind o persoană de încredere: menajera care lucra pentru fostul internațional spaniol de cinci ani.Potrivit Telecinco și El Pais, angajata a sustras cinci ceasuri de lux, în valoare de 200.000 de euro, înlocuindu-le cu imitații. Femeia a fost arestată, la fel și partenerul ei, care lucra ca portar într-o altă zonă rezidențială. ...
19:20
Pasiunea ciudată a atacantului de la Universitatea Craiova: „Normal că e periculos! Pentru mine adrenalina e destul de importantă” # Gazeta Sporturilor
Assad Al Hamlawi, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre pasiunile sale în afara fotbalului. Vărful cu origini palestiniene a declarat că este pasionat de parkour.Al Hamlawi a povestit că această pasiune vine din copilărie, când acesta îi avea ca model pe copiii din clasele mai mari de la școală. Palestinianul a transpus pasiunea sa în fotbal, celebrând atletic sau încercând execuții spectaculoase. ...
19:20
Super-rețetă pe „Santiago Bernabeu” » Cât o costă pe Real Madrid stadionul în zilele de meci și ce profit face # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a cheltuit o avere pentru noul „Santiago Bernabeu”. Arena ultramodernă a înghițit 1,347 miliarde de euro în cei șapte ani trecuți de la aprobarea proiectului, inclusiv cele 184 de milioane investite în ultima stagiune pentru lucrările de reducere a zgomotului, însă clubul blanco profită acum financiar din plin, obținând încasări foarte mari de pe urma partidelor de pe teren propriu.Noul Santiago Bernabéu raportează rezultate economice excelente. ...
18:50
Gafă monumentală în deschiderea etapei 14 din Superliga » A scăpat mingea din mâini și a fost schimbat la pauză # Gazeta Sporturilor
Raul Bălbărău (24 de ani), portarul Petrolului Ploiești, a fost autorul unei gafe monumentale în deschiderea etapei 14 din Superliga, în deplasarea de la Csikszereda.„Lupii galbeni” se aflau în avantaj după ce Chică-Ro;ă a deschis scorul în minutul 13, dintr-o lovitură de pedeapsă, însă gazdele au restabilit egalitatea în minutul 41, prin Marton Eppel, care a profitat de gafa incredibilă a lui Bălbărău. ...
18:30
Când ar putea fi Răzvan Sava din nou titular în Serie A » Rivalul din poarta lui Udinese are probleme și cu legea! # Gazeta Sporturilor
Maduka Okoye a debutat în acest sezon abia în etapa a 7-a, după ce și-a ispășit suspedarea de două luni dictată împotriva sa de Tribunalul Federației Italiene de Fotbal. Portarul lui Udinese riscă să-i cedeze însă iarăși locul în echipa de start a bianconerilor lui Răzvan Sava dacă justiția îl va găsi vinovat pentru fraudă agravată. ...
18:00
Statul va scoate „Maracana” la vânzare! » Legendarul stadion din Rio de Janeiro nu mai poate fi întreținut # Gazeta Sporturilor
Stadionul Maracana din Rio de Janeiro se numără printre proprietățile pe care Guvernul statului brazilian intenționează să le cedeze pentru a strânge fonduri și a achita o parte din datoria sa față de Guvernul Federal. ...
18:00
Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga, al celor de la Rapid, a început recuperarea după operația pe care a a suferit-o la degetul mic, iar evoluția sa este pozitivă. Cei de la Rapid au transmis faptul că recuperarea sa decurge foarte bine și că a început un program structurat de recuperare. ...
17:40
Ilie Dumitrescu l-a contrat pe Gigi Becali: „Nu putem să-l scoatem complet din ecuație pentru un joc” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, după ce acesta l-a criticat aspru pe Adrian Șut.Adrian Șut a avut o prestație sub așteptări cu Bologna în Europa League, scor 1-2, iar la final Gigi Becali și-a vărsat nervii asupra sa: „E el jupân. ...
17:30
Tenismenul argentinian Facundo Bagnis (35 de ani, #401 ATP) a decis să înceapă o suspendare provizorie voluntară, după ce a fost depistat pozitiv la substanța interzisă hidroclorotiazidă, a anunțat Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului.Argentinianul a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat în timpul calificărilor pentru ultimul Grand Slam al sezonului, US Open. ...
17:30
Adrian Mutu, dezvăluiri EXPLOZIVE: „L-am dat afară din echipă pentru că paria!” » Fotbalistul joacă acum în Superliga! # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Adrian Mutu a povestit în premieră că în România a exclus un fotbalist din lot bănuindu-l că pariază - practică interzisă jucătorilor și oficialilor din fotbal.Se întâmpla în 2018, la chiar prima echipă din cariera de antrenor a lui Mutu - FC Voluntari. ...
17:20
Sabrina Voinea și Denis Golgotă intră în lupta pentru medalii în ultima zi a Campionatelor Mondiale de la Jakarta # Gazeta Sporturilor
Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) evoluează sâmbătă în finale de la bârnă și sol, respectiv sol, la Campionatele Mondiale din Indonezia.Campionatele Mondiale pot fi urmărite online pe Eurovision SportUltima zi a Campionatelor Mondiale de la Jakarta va fi una cu emoții pentru Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, care vor concura în două finale pe aparate. ...
17:10
Și Uniunea Europeană se opune exportării fotbalului! » Australia contraatacă însă și așteaptă aprobarea FIFA # Gazeta Sporturilor
După ce a fost anulată mutarea la Miami a partidei dintre Villarreal și Barcelona din La Liga, și Como - AC Milan, programată să se dispute la Perth, este pusă sub semnul întrebării. Federația din Australia acceptă să găzduiască duelul lombard în februarie 2026, așteptând acordul din partea FIFA și AFC (Confederația Asiatică), dar se opune comisarul european pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport!Controversa legată de hotărârea de a ...
17:00
Sheffield Wednesday, unul dintre cele mai vechi cluburi din Anglia, a intrat oficial în procedură de insolvență.Liga Engleză de Fotbal (EFL) acuzase anterior clubul din Championship în iunie de încălcări multiple ale regulamentului, după ce nu a plătit la timp salariile jucătorilor.Situație dificilă pentru Sheffield WednesdayClubul fondat în 1867 trece printr-o perioadă extrem de dificilă. ...
16:50
Raul Rusescu îl contrează pe patronul FCSB: „N-ar trebui să stea pe bancă indiferent de situație” # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live Special, Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant de la FCSB, a reacționat după eșecul campioanei de pe teren propriu cu Bologna, scor 1-2, în runda 3 din grupa principală de Europa League.După ce a susținut că trupa lui Elias Charalambous (45 de ani) ar fi trebuit să primească un penalty în faza din repriza a doua în care Bîrligea a fost împins de Vitik, Rusescu l-a contrazis pe Gigi Becali (67 de ani). ...
16:40
Liță Dumitru s-a întors în Statele Unite și explică de ce nu-și poate găsi un loc de muncă: „E greu să faci treaba asta” + Motiv de mândrie: fiica sa, chemată la o universitate prestigioasă din SUA # Gazeta Sporturilor
Revenit de câteva luni în Statele Unite, Liță Dumitru, 75 de ani, fostul mare fotbalist al Stelei din anii '70, vorbește despre viața sa actuală și motivele pentru care a revenit peste Ocean. Regretul său actual? Faptul că nu vorbește suficient de bine limba engleză pentru a putea antrena copii în SUA. ...
16:30
Mesajul transmis de Arnold Garita în ziua meciului cu Dinamo » Acum doi ani, le-a provocat o mare spaimă „câinilor” # Gazeta Sporturilor
Arnold Garita, golgterul lui FC Argeș din anul retrogradării, actor inclusiv în „barajul” cu Dinamo din 2023 (5-8 la general), le-a transmis un mesaj piteștenilor prin intermediul Gazetei Sporturilor, în ziua reeditării „dublei” din urmă cu doi ani. „Buldozerul”, așa cum camerunezul era poreclit, n-a uitat de fostul său club. ...
16:20
Cât de amuzantă este matematica fotbalului: Bologna și Metaloglobus sunt la același nivel, au învins-o pe FCSB cu același scor, 2-1, în partide consecutive. De fapt, această succesiune de eșecuri arată un progres în jocul campioanei. Ce diferență a fost între neputința ofensivă șocantă a jucătorilor lui Becali în ultimul meci de campionat și multitudinea de ocazii create la poarta unei echipe italiene de elită. ...
16:20
Xabi Alonso vrea să facă loc în atacul Realului pentru starul lui Juventus: „Nu renunță la nimeni, în afară de Mbappe, pentru a-l transfera” # Gazeta Sporturilor
Kenan Yildiz (20 de ani) este foarte apreciat de antrenorul lui Real Madrid. Xabi Alonso (43 de ani) intenționează să-l transfere pe atacantul turc de la Juventus.Acest lucru este confirmat de impresarul și intermediarul Giovanni Branchini, care, într-un interviu acordat site-ului specializat în piața transferurilor Tuttomercato, asigură că antrenorul nu ar ezita să facă modificări în atacul „galacticilor” pentru a-l transfera pe tânărul atacant turc de la Juventus. ...
16:20
„Mâncam cașcaval pane cu ceafă” » Când s-a schimbat viața lui Adrian Mutu și o previziune tare: „Peste 30 de ani...” # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Adrian Mutu, 46 de ani, a povestit despre cum vrea să influențeze noile generații de fotbaliști, prin intermediul academiei care îi poartă numele. Unul dintre cei mai mari jucători din istoria României și-a propus să lanseze „fotbaliști de Serie A, nu de Liga 1”. Cum?Podcastul cu Adrian Mutu va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP. ...
16:10
Iritat, Cristi Chivu și-a explicat decizia în conferință, înainte de Napoli - Inter: „Chiar trebuie?” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului din deplasare cu Napoli, în etapa 8 din Serie A. Partida se joacă sâmbătă, 25 octombrie, de la 19:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Finalista Ligii Campionilor vine după succesul din deplasare cu Royale Union Saint-Gilloise, scor 4-0, în Liga Campionilor. ...
15:30
Startul dezastruos, cu goluri încasate în minutele 9 și 12, a costat-o mult pe FCSB. Parcă i-a atârnat de picioare două pietre de moară, de care n-a scăpat decât după ce-au intrat, în repriza secundă, Bîrligea și Fl. Tănase. Jocul campioanei noastre s-a înviorat atunci, a căpătat direcție și substanță. Drept pentru care ea a redus din diferență, dar atât. ...
