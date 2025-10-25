Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, de la 17:00, pe VOYO! „Albaștrii” întâlnesc revelația din Premier League

Sport.ro, 25 octombrie 2025 10:20

Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham și văd în exclusivitate pe VOYO, de la 17:00.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
10:30
Manchester United - Brighton, de la 19:30, pe VOYO! Adversar complicat pentru trupa lui Ruben Amorim Sport.ro
Manchester United - Brighton va avea loc de la ora 19:30 și se vede pe VOYO.
Acum 30 minute
10:20
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, de la 17:00, pe VOYO! „Albaștrii” întâlnesc revelația din Premier League Sport.ro
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham și văd în exclusivitate pe VOYO, de la 17:00.
10:10
Gestul de mare clasă făcut de vedeta de la FCSB după eșecul cu Bologna Sport.ro
FCSB a pierdut în fața Bolognei cu scorul de 1-2 în faza principală Europa League, astfel că roș-albaștrii rămân cu doar trei puncte în clasament.
10:10
Trei luni de închisoare cu suspendare şi amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar Sport.ro
E vicecampioană olimpică la ediția de iarnă din Beijing 2022.
Acum o oră
09:50
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Premier League, exclusiv pe VOYO.
09:50
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură” Sport.ro
Lamine Yamal a făcut o declarație controversată înainte de El Clasico.
09:40
CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00. Ionuț Larie, la meciul 400 în Superliga României Sport.ro
CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00, LIVE BLOG pe Sport.ro.
Acum 2 ore
09:20
Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB Sport.ro
FCSB suferă în acest sezon din punct de vedere sportiv, iar acest lucru se reflectă inclusiv în încasări.
09:20
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout” Sport.ro
Tolea Ciumac a câștigat meciul în fața Justițiarului de Berceni.
09:10
Un sac de bani! Rafa Benitez va încasa un salariu uriaș la Panathinaikos Sport.ro
Spaniolul Rafa Benitez se pregătește să revină în antrenorat. 
09:00
Oțelul Galați - U Cluj, de la 16:00 în Superliga. Bergodi debutează pe banca ardelenilor Sport.ro
Oțelul Galați - U Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro.
08:50
OUT! Xabi Alonso, nevoit să se "conformeze" înaintea derby-ului Real Madrid – Barcelona Sport.ro
Real Madrid a primit două vești dureroase înainte de marele duel cu Barcelona, din La Liga.
08:40
Întrebat despre șansele la titlu ale lui FC Argeș, Dani Coman a răspuns imediat: „Obiectivul e să facem performanţă” Sport.ro
Dinamo a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.
Acum 4 ore
08:30
Ioan Becali, atac devastator la adresa preferatului lui Gigi Becali: ”Toți îi zic sifonul lui Gigi! Eu m-aș jena” Sport.ro
Ioan Becali a criticat un jucător de la FCSB.
Acum 12 ore
23:50
Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde Sport.ro
Ștefan Lătescu, unul dintre cele mai importante nume din sportul de contact românesc, a revenit în ringul Dynamite Fighting Show, organizația de lupte care l-a ”crescut”. 
23:40
"Destul de urâtă!" Concluzia lui Raul Opruț după ce Dinamo s-a împiedicat la Mioveni: "Trebuie să redevenim acea echipă" Sport.ro
Dinamo nu a reușit să lege victoria în deplasarea de la Mioveni și a obținut doar un punct în fața lui FC Argeș, scor 1-1, în deschiderea etapei a 14-a din SuperLiga.
23:30
Cerința lui Bogdan Andone după FC Argeș – Dinamo 1-1: ”Mai avem nevoie de calitate!” Sport.ro
FC Argeș – Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în runda a 14-a din Superliga României.
23:30
Robert Moldoveanu și-a explicat gestul! Fostul „câine”, sincer după golul marcat împotriva lui Dinamo Sport.ro
Dinamo a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.
23:10
Anunțul făcut de Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu: ”E mult în urmă!” Sport.ro
Nicolae Stanciu, fotbalistul celor de la Genoa și căpitanul echipei naționale, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu o accidentare musculară. 
23:10
Ce a spus Zeljko Kopic când a fost întrebat despre play-off după egalul cu FC Argeș Sport.ro
Dinamo a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.
23:00
O nouă poziție pentru Andrei Rațiu?! Unde a jucat eroul lui Rayo Vallecano din Conference League Sport.ro
Andrei Rațiu a fost eroul lui Rayo Vallecano, după ce a marcat la ultima fază a partidei cu BK Hacken.
22:50
Laurențiu Reghecampf, "Rege" în Sudan! Calificare uriașă în Liga Campionilor Africii pentru antrenorul român Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) continuă să surprindă!
22:30
Cum i-a caracterizat Dominic Thiem pe Djokovic, Sinner și Alcaraz, după ce aceștia „s-au aplecat” după milioanele arabilor Sport.ro
Dominic Thiem a vorbit despre milioanele câștigate de jucătorii de top în Arabia Saudită.
22:00
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul apărut între Rădoi și Baiaram: ”I-am dat mesaj lui Mirel!” Sport.ro
Ștefan Baiaram a văzut din tribune meciul dintre Universitatea Craiova și Noah, scor 1-1, din faza principală Conference League.
21:50
Juventus atacă la Genoa! "Bătrâna Doamnă" vrea să-i fure omul de bază lui Dan Șucu până în ianuarie Sport.ro
Alertă la Genoa! Gigantul Juventus a pornit vânătoarea pentru un nou director sportiv, iar ținta principală este Marco Ottolini, omul care ocupă în prezent această funcție la "Grifon".
21:40
Inter vrea să dea lovitura! Jucător de aproape 60.000.000 pentru Chivu Sport.ro
Inter vrea să transfere un jucător tânăr în mare formă.
Acum 24 ore
21:30
Egal tensionat la Miercurea Ciuc. Robert Ilyeș, reacție după scandările xenofobe: "Și noi suntem cetățeni români" Sport.ro
Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, în etapa a 14-a din Superliga.
21:00
Pleacă Bruno Fernandes de la Manchester United?! Anunțul portughezului: ”Nu am ajuns la un acord!” Sport.ro
Bruno Fernandes va ajunge duminică, la partida cu Brighton, la 300 de meciuri în tricoul lui Manchester United. 
20:40
Scandări xenofobe la Miercurea Ciuc! Paul Papp, după ce i-a oprit pe ultrași: "Se mai întâmplă. Și eu sunt făcut țigan" Sport.ro
Meciul dintre Csikszereda și Petrolul Ploiești, încheiat 1-1, a fost marcat de un incident neplăcut în tribune.
20:30
Eugen Neagoe, dezlănțuit după Csikszereda – Petrolul: ”Nu suntem arestați!” Sport.ro
Csikszereda – Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în runda a 14-a din Superliga României.
20:20
Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene într-un singur minut: „Nu mi-a răspuns” Sport.ro
Csikszereda Miercurea Ciuc și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României.
20:10
Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: ”M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug!” Sport.ro
FCSB a pierdut și meciul cu Bologna, scor 1-2, și rămâne cu o singură victorie în faza principală Europa League. 
19:50
Adrian Mutu rupe tăcerea despre jucătorul parior: ”Am anunțat clubul și l-am dat afară!” Sport.ro
Adrian Mutu a vorbit despre un scandal de pariuri petrecut în Superliga României în urmă cu câțiva ani.
19:50
"Chivu e fantastic! Știam de 10 ani!" Un fost șef al Interului, impresionat de român și de "noul Vieri" Sport.ro
Ernesto Paolillo, fostul administrator delegat al lui Inter Milano, este în extaz după startul de sezon al echipei antrenate de Cristi Chivu.
19:50
Omul momentului de la Barcelona, pe lista lui Real Madrid: „Era marele meu vis” Sport.ro
Barcelona și Real Madrid vor oferi un nou episod palpitant din El Clasico, duminică, 26 octombrie, de la 17:15.
19:30
Ilie Dumitrescu l-a contrat pe Gigi Becali în direct și a sărit în apărarea "jupânului": "A fost exponențial!" Sport.ro
Tensiuni la FCSB după eșecul cu Bologna (1-2) din Europa League.
19:10
Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională Sport.ro
Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea din accidentare.
18:50
Pasiunea nebună a atacantului de la Craiova! Al-Hamlawi șochează. Sportul periculos pe care îl practică: "Mă urcam la 10 metri" Sport.ro
Assad Al-Hamlawi, atacantul adus de Universitatea Craiova în schimbul unui milion de euro, a impresionat în Bănie nu doar prin cele șase goluri marcate, ci mai ales prin modul spectaculos în care celebrează reușitele.
18:30
Gafă uluitoare! Ce a putut să facă portarul în meciul din Superliga Sport.ro
Partida Csikszereda - Petrolul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
18:20
Florin Prunea l-a comparat pe Baiaram cu alt jucător din Superliga și este convins: ”Se autodistruge!” Sport.ro
Un nou scandal la Universitatea Craiova, după ce Ștefan Baiaram a văzut din tribune meciul cu Noah, scor 1-1, din faza principală Conference League.
18:00
Adrian Petre a semnat! Anunțul surprinzător al noii echipe Sport.ro
Adrian Petre a semnat, iar noua sa formație a făcut anunțul.
18:00
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană Sport.ro
Gigi Becali a reacționat în stilul caracteristic imediat după ce FCSB a pierdut al doilea meci din grupele Europa League, 1-2 acasă cu Bologna.
17:40
Rapid a făcut anunțul despre Borza! Ce se întâmplă după ce fundașul a fost accidentat de un fizioterapeut la echipa națională Sport.ro
Rapid a venit cu noutăți în cazul lui Andrei Borza. 
17:30
Real Madrid, gata să îl lase să plece! Ofertă importantă pentru fotbalistul care a impresionat Sport.ro
Real Madrid are o ofertă pe masă pentru un jucător important din echipă și e gata să își lase să plece.
17:30
"O echipă cu identitate!" Presa din Grecia, la picioarele lui Răzvan Lucescu după victoria istorică 4-3 cu Lille Sport.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a reușit o victorie monumentală, 4-3 pe terenul francezilor de la Lille, un succes care a însemnat și a 100-a victorie europeană din istoria clubului.
17:00
Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul Sport.ro
FCSB a pierdut pe Arena Națională în fața celor de la Bologna, scor 1-2, în faza principală Europa League.
16:50
Avertismentul lui Cristi Chivu, înainte de duelul cu Napoli: "Nu poți să faci asta!" Sport.ro
Cristi Chivu a prefațat duelul tensionat pe care Inter îl va disputa pe stadionul Maradona împotriva campioanei Napoli.
16:40
A fost speranța lui Gică Hagi și a naționalei de tineret, dar acum e ”OUT” din Liga 3 Sport.ro
Un fotbalist crescut de Gică Hagi, în care ”Regele” avea mare încredere că va deveni o certitudine, a ajuns într-o situație complicată. 
16:40
Gigi Becali a auzit despre scandalul dintre Rădoi și Baiaram și nu s-a abținut: „Și-o iau în cap” Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre scandalul de la Universitatea Craiova dintre Baiaram și Mirel Rădoi.
16:30
"Nici n-are sens!" Blănuță, pus la zid de ucraineni alături de tot Dinamo Kiev după dezastrul 0-3 cu Samsunspor Sport.ro
Presa din Ucraina a dat de pământ cu Dinamo Kiev după înfrângerea categorică suferită în Turcia, 0-3 cu Samsunspor, în Conference League.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.