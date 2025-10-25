Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, de la 17:00, pe VOYO! „Albaștrii” întâlnesc revelația din Premier League
Sport.ro, 25 octombrie 2025 10:20
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham și văd în exclusivitate pe VOYO, de la 17:00.
Acum 10 minute
10:30
Manchester United - Brighton, de la 19:30, pe VOYO! Adversar complicat pentru trupa lui Ruben Amorim # Sport.ro
Manchester United - Brighton va avea loc de la ora 19:30 și se vede pe VOYO.
Acum 30 minute
10:20
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, de la 17:00, pe VOYO! „Albaștrii” întâlnesc revelația din Premier League # Sport.ro
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham și văd în exclusivitate pe VOYO, de la 17:00.
10:10
FCSB a pierdut în fața Bolognei cu scorul de 1-2 în faza principală Europa League, astfel că roș-albaștrii rămân cu doar trei puncte în clasament.
10:10
Trei luni de închisoare cu suspendare şi amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar # Sport.ro
E vicecampioană olimpică la ediția de iarnă din Beijing 2022.
Acum o oră
09:50
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO # Sport.ro
Premier League, exclusiv pe VOYO.
09:50
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură” # Sport.ro
Lamine Yamal a făcut o declarație controversată înainte de El Clasico.
09:40
CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00. Ionuț Larie, la meciul 400 în Superliga României # Sport.ro
CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00, LIVE BLOG pe Sport.ro.
Acum 2 ore
09:20
Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB # Sport.ro
FCSB suferă în acest sezon din punct de vedere sportiv, iar acest lucru se reflectă inclusiv în încasări.
09:20
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout” # Sport.ro
Tolea Ciumac a câștigat meciul în fața Justițiarului de Berceni.
09:10
Spaniolul Rafa Benitez se pregătește să revină în antrenorat.
09:00
Oțelul Galați - U Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro.
08:50
Real Madrid a primit două vești dureroase înainte de marele duel cu Barcelona, din La Liga.
08:40
Întrebat despre șansele la titlu ale lui FC Argeș, Dani Coman a răspuns imediat: „Obiectivul e să facem performanţă” # Sport.ro
Dinamo a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.
Acum 4 ore
08:30
Ioan Becali, atac devastator la adresa preferatului lui Gigi Becali: ”Toți îi zic sifonul lui Gigi! Eu m-aș jena” # Sport.ro
Ioan Becali a criticat un jucător de la FCSB.
Acum 12 ore
23:50
Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde # Sport.ro
Ștefan Lătescu, unul dintre cele mai importante nume din sportul de contact românesc, a revenit în ringul Dynamite Fighting Show, organizația de lupte care l-a ”crescut”.
23:40
"Destul de urâtă!" Concluzia lui Raul Opruț după ce Dinamo s-a împiedicat la Mioveni: "Trebuie să redevenim acea echipă" # Sport.ro
Dinamo nu a reușit să lege victoria în deplasarea de la Mioveni și a obținut doar un punct în fața lui FC Argeș, scor 1-1, în deschiderea etapei a 14-a din SuperLiga.
23:30
FC Argeș – Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în runda a 14-a din Superliga României.
23:30
Robert Moldoveanu și-a explicat gestul! Fostul „câine”, sincer după golul marcat împotriva lui Dinamo # Sport.ro
Dinamo a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.
23:10
Nicolae Stanciu, fotbalistul celor de la Genoa și căpitanul echipei naționale, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu o accidentare musculară.
23:10
Dinamo a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.
23:00
O nouă poziție pentru Andrei Rațiu?! Unde a jucat eroul lui Rayo Vallecano din Conference League # Sport.ro
Andrei Rațiu a fost eroul lui Rayo Vallecano, după ce a marcat la ultima fază a partidei cu BK Hacken.
22:50
Laurențiu Reghecampf, "Rege" în Sudan! Calificare uriașă în Liga Campionilor Africii pentru antrenorul român # Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) continuă să surprindă!
22:30
Cum i-a caracterizat Dominic Thiem pe Djokovic, Sinner și Alcaraz, după ce aceștia „s-au aplecat” după milioanele arabilor # Sport.ro
Dominic Thiem a vorbit despre milioanele câștigate de jucătorii de top în Arabia Saudită.
22:00
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul apărut între Rădoi și Baiaram: ”I-am dat mesaj lui Mirel!” # Sport.ro
Ștefan Baiaram a văzut din tribune meciul dintre Universitatea Craiova și Noah, scor 1-1, din faza principală Conference League.
21:50
Juventus atacă la Genoa! "Bătrâna Doamnă" vrea să-i fure omul de bază lui Dan Șucu până în ianuarie # Sport.ro
Alertă la Genoa! Gigantul Juventus a pornit vânătoarea pentru un nou director sportiv, iar ținta principală este Marco Ottolini, omul care ocupă în prezent această funcție la "Grifon".
21:40
Inter vrea să transfere un jucător tânăr în mare formă.
Acum 24 ore
21:30
Egal tensionat la Miercurea Ciuc. Robert Ilyeș, reacție după scandările xenofobe: "Și noi suntem cetățeni români" # Sport.ro
Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, în etapa a 14-a din Superliga.
21:00
Pleacă Bruno Fernandes de la Manchester United?! Anunțul portughezului: ”Nu am ajuns la un acord!” # Sport.ro
Bruno Fernandes va ajunge duminică, la partida cu Brighton, la 300 de meciuri în tricoul lui Manchester United.
20:40
Scandări xenofobe la Miercurea Ciuc! Paul Papp, după ce i-a oprit pe ultrași: "Se mai întâmplă. Și eu sunt făcut țigan" # Sport.ro
Meciul dintre Csikszereda și Petrolul Ploiești, încheiat 1-1, a fost marcat de un incident neplăcut în tribune.
20:30
Csikszereda – Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în runda a 14-a din Superliga României.
20:20
Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene într-un singur minut: „Nu mi-a răspuns” # Sport.ro
Csikszereda Miercurea Ciuc și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României.
20:10
Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: ”M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug!” # Sport.ro
FCSB a pierdut și meciul cu Bologna, scor 1-2, și rămâne cu o singură victorie în faza principală Europa League.
19:50
Adrian Mutu a vorbit despre un scandal de pariuri petrecut în Superliga României în urmă cu câțiva ani.
19:50
"Chivu e fantastic! Știam de 10 ani!" Un fost șef al Interului, impresionat de român și de "noul Vieri" # Sport.ro
Ernesto Paolillo, fostul administrator delegat al lui Inter Milano, este în extaz după startul de sezon al echipei antrenate de Cristi Chivu.
19:50
Barcelona și Real Madrid vor oferi un nou episod palpitant din El Clasico, duminică, 26 octombrie, de la 17:15.
19:30
Ilie Dumitrescu l-a contrat pe Gigi Becali în direct și a sărit în apărarea "jupânului": "A fost exponențial!" # Sport.ro
Tensiuni la FCSB după eșecul cu Bologna (1-2) din Europa League.
19:10
Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională # Sport.ro
Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea din accidentare.
18:50
Pasiunea nebună a atacantului de la Craiova! Al-Hamlawi șochează. Sportul periculos pe care îl practică: "Mă urcam la 10 metri" # Sport.ro
Assad Al-Hamlawi, atacantul adus de Universitatea Craiova în schimbul unui milion de euro, a impresionat în Bănie nu doar prin cele șase goluri marcate, ci mai ales prin modul spectaculos în care celebrează reușitele.
18:30
Partida Csikszereda - Petrolul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
18:20
Florin Prunea l-a comparat pe Baiaram cu alt jucător din Superliga și este convins: ”Se autodistruge!” # Sport.ro
Un nou scandal la Universitatea Craiova, după ce Ștefan Baiaram a văzut din tribune meciul cu Noah, scor 1-1, din faza principală Conference League.
18:00
Adrian Petre a semnat, iar noua sa formație a făcut anunțul.
18:00
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană # Sport.ro
Gigi Becali a reacționat în stilul caracteristic imediat după ce FCSB a pierdut al doilea meci din grupele Europa League, 1-2 acasă cu Bologna.
17:40
Rapid a făcut anunțul despre Borza! Ce se întâmplă după ce fundașul a fost accidentat de un fizioterapeut la echipa națională # Sport.ro
Rapid a venit cu noutăți în cazul lui Andrei Borza.
17:30
Real Madrid, gata să îl lase să plece! Ofertă importantă pentru fotbalistul care a impresionat # Sport.ro
Real Madrid are o ofertă pe masă pentru un jucător important din echipă și e gata să își lase să plece.
17:30
"O echipă cu identitate!" Presa din Grecia, la picioarele lui Răzvan Lucescu după victoria istorică 4-3 cu Lille # Sport.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a reușit o victorie monumentală, 4-3 pe terenul francezilor de la Lille, un succes care a însemnat și a 100-a victorie europeană din istoria clubului.
17:00
FCSB a pierdut pe Arena Națională în fața celor de la Bologna, scor 1-2, în faza principală Europa League.
16:50
Cristi Chivu a prefațat duelul tensionat pe care Inter îl va disputa pe stadionul Maradona împotriva campioanei Napoli.
16:40
Un fotbalist crescut de Gică Hagi, în care ”Regele” avea mare încredere că va deveni o certitudine, a ajuns într-o situație complicată.
16:40
Gigi Becali a auzit despre scandalul dintre Rădoi și Baiaram și nu s-a abținut: „Și-o iau în cap” # Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre scandalul de la Universitatea Craiova dintre Baiaram și Mirel Rădoi.
16:30
"Nici n-are sens!" Blănuță, pus la zid de ucraineni alături de tot Dinamo Kiev după dezastrul 0-3 cu Samsunspor # Sport.ro
Presa din Ucraina a dat de pământ cu Dinamo Kiev după înfrângerea categorică suferită în Turcia, 0-3 cu Samsunspor, în Conference League.
