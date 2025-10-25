Un bărbat din Iaşi a dat 5 spargeri într-o noapte. Motivul i-a uimit până şi pe poliţişti

20:50

La cinci zile de la marele jaf, bijuteriile furate din muzeul Luvru sunt de negăsit. Sute de probe, inclusiv urme de ADN dar şi imagini video cu spărăgătorii sunt la dispoziţia anchetatorilor. Specialiştii spun că este puţin probabil ca bijuteriile să mai fie recuperate intacte. Muzeul are acum o nouă atracţie – turiştii se înghesuie să se fotografieze cu balconul şi fereastra prin care hoţii au dat lovitura.