Grindeanu: „Armata Română are nevoie de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”
DigiFM.ro, 25 octombrie 2025 10:20
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, afirmă că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de "investiţii serioase" şi de o salarizare "demnă de respectul pe care îl merită".
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Regina-mamă Sirikit a Thailandei a murit la 93 de ani. Era supranumită „Jackie Kennedy a Asiei” pentru eleganța sa legendară # DigiFM.ro
Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej, care a domnit peste Thailanda timp de 70 de ani, şi mama actualului monarh, a decedat la vârsta de 93 de ani, marcând o schimbare de eră pentru puternica monarhie thailandeză.
09:50
Prințul Andrew, presat să părăsească Royal Lodge, reședința pentru care plătește o chirie simbolică # DigiFM.ro
Prinţul Andrew se află în discuţii avansate cu consilierii de rang înalt ai regelui Charles privind mutarea din reşedinţa Royal Lodge, după o săptămână în care contractul său de închiriere cu chirie simbolică a fost intens analizat, relatează The Guardian, citând relatări de presă.
09:40
Două cutremure s-au produs în România sâmbătă dimineață, într-un interval mai mic de o oră. Ce magnitudine au avut # DigiFM.ro
Două cutremure, ambele de magnitudine 4,2, s-au produs sâmbătă dimineață în România, în mai puțin de o oră, a anunțat Institutul pentru Fizica Pământului (INFP).
Acum 2 ore
09:30
Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux # DigiFM.ro
Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie.
09:30
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că este posibil ca, "forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive în România", punctând că sute sau mii de persoane ar putea să îşi piardă locurile de muncă.
09:20
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată” # DigiFM.ro
Nelly Furtado, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru piesa „Maneater”, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica altor proiecte creative şi personale care consideră că se potrivesc mai bine cu următoarea etapă a vieţii sale”.
09:20
Jaful de la Luvru - Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate, datorită echipamentelor lăsate de hoţi # DigiFM.ro
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele şi echipamentele de protecţie lăsate de hoţii care au spart Muzeul Luvru şi au fugit cu bijuterii regale estimate la 88 de milioane de euro, relatează The Guardian.
Acum 4 ore
08:10
Ora de iarnă 2025 readuce în discuție întrebarea clasică: când dăm ceasurile înapoi? România va trece la ora standard în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, la ora 04:00, ceasurile se dau înapoi la 03:00, marcând revenirea la fusul orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Practic, vom câștiga o oră de somn și vom avea parte de cea mai lungă zi din an.
Acum 24 ore
17:00
Haos într-o brutărie din Sectorul 2. Un șobolan a fost filmat alergând printre pâinile proaspete: „Poate sare pe noi!” # DigiFM.ro
Un șobolan a fost filmat alergând printre pâinile proaspete aflate în vitrina unei brutării din Sectorul 2 al Capitalei. Imaginile, postate pe TikTok, au devenit rapid virale și au stârnit un val de reacții din partea internauților.
16:50
16:30
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine. Lumea lui se mărea, a mea se zguduia!” # DigiFM.ro
Despre viața amoroasă a lui Julio Iglesias s-a scris mult de-a lungul anilor, însă acum Isabel Preysler, femeia care i-a fost soție în perioada 1971 și 1978 și i-a dăruit trei copii, a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre infidelitățile care i-au distrus căsnicia.
16:10
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina # DigiFM.ro
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii, relatează AFP.
16:10
Ciclistul Kevin Bonaldo a murit la 25 de ani, la o lună după ce i s-a făcut rău în timpul unei curse # DigiFM.ro
Ciclistul Kevin Bonaldo, căruia i s-a făcut rău în timpul Piccola Sanremo la 21 septembrie, a murit vineri dimineaţă la spitalul din Vicenza. Ciclistul echipei SC Padovani Polo Cherry Bank, în vârstă de 25 de ani, a intrat în comă după incidentul de luna trecută, relatează RMC Sport.
15:40
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani de funcţionare, a suferit doar două defecţiuni majore # DigiFM.ro
Ian Westworth, unul dintre ceasornicarii de la Big Ben, se pregăteşte, ca în fiecare an în această perioadă, să primească e-mailuri de la londonezi furioşi. Motivul? Faimosul ceas britanic va fi oprit pentru câteva ore, sâmbătă noaptea, în timpul trecerii la ora de iarnă, transmite AFP.
15:20
Sorin Grindeanu, după ce s-a vehiculat ideea unei alianțe PSD-AUR: "Nu am cunoștință de o astfel de coaliție. Exclud total!" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public. Acesta a explicat că, pentru a face o astfel de mișcare, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală, un lucru pe care nu și-l dorește. Grindeanu a adăugat că PSD nu are alte gânduri în acest moment şi exclude total un asemenea scenariu.
14:00
Stelian Bujduveanu, noi detalii despre blocul afectat de explozia din Rahova: "Prima dată îl punem în siguranță. Expertizăm și blocurile alăturate" # DigiFM.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, vineri, 24 octombrie, că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei urmează să fie pus în siguranţă, explicând că această operaţiune se referă la preluarea elementelor de risc. Vor fi daţi jos pereţii şi etajele care stau să cadă. Fondurile pentru aceste operaţiuni au fost suplimentare cu 1,1 milioane de lei.
14:00
S-a întors din Germania, și-a bătut crunt tatăl cu o bâtă, apoi a vrut să plece din nou în străinătate. Unde l-au prins polițiștii # DigiFM.ro
Un bărbat care şi-a bătut crunt tatăl cu o bâtă punându-i viaţa în pericol, în noaptea de joi spre vineri, din cauza unor conflicte familiale, după care a vrut să fugă în Germania, de unde venise cu o zi în urmă, a fost prins în trafic de poliţiştii din Dej. În prezent, el se află în custodia Poliţiei şi urmează să fie preluat de către poliţiştii botoşăneni şi dus la sediul IPJ Botoşani, în baza unui mandat emis pe numele său.
13:40
Programul liturgic al Sfinţirii picturii Catedralei Naţionale. Slujba va fi oficiată de Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitului Părinte Daniel # DigiFM.ro
Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale are loc duminică, la ora 12.30. Invitaţii oficiali din interiorul lăcaşului se vor închina primii în Sfântul Altar, urmaţi de grupurile din eparhii. Credincioşii vor avea acces în interior numai după ora 20.00.
13:40
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de premier al Republicii Moldova # DigiFM.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultările cu grupurile parlamentare
13:30
Necropsia în cazul celor doi tineri morţi într-o maşină a stabilit că decesul a survenit cu două zile înainte de a fi găsiţi. Care este suspiciunea anchetatorilor # DigiFM.ro
Necropsia în cazul celor doi tineri morţi într-o maşină ce a fost văzută într-o zonă împădurită din judeţul Harghita a stabilit că decesul a survenit cu două zile înainte de a fi găsiţi. Legiştii cred că leziunile de pe corpul fete şi al băiatului ar fi fost autoprovocate.
12:30
Zodier & YUKA la matinalul Digi FM: de la „Sacou” la „Cioburi”, o poveste despre dragoste, secrete și sinceritate # DigiFM.ro
Vineri dimineață, Oana și Vlad i-au avut invitați pe Zodier și YUKA, doi dintre cei mai fresh artiști din noul val al muzicii românești. După succesul viral cu piesa „Sacou”, cei doi au revenit cu o colaborare nouă – „Cioburi” – pe care au lansat-o în premieră live la Digi FM.
11:30
Steffi Graf și Andre Agassi, la 24 de ani de căsnicie. El a fost cucerit de ea înainte să se cunoască: "Am rămas fascinat de grația ei discretă" # DigiFM.ro
Andre Agassi și soția sa, Steffi Graf, continuă să fie un cuplu de invidiat. Fostele vedete ale tenisului au sărbătorit 24 de ani de căsnicie.
11:20
Furios din cauza unui spot TV, Donald Trump rupe negocierile comerciale cu Canada: „Din acest moment totul se oprește!” # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat joi seara pe reţelele sociale că întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unui spot publicitar apărut la televiziune care se poziţionează împotriva tarifelor americane. Trump a numit această campanie un „comportament scandalos” menit să influenţeze deciziile instanţelor americane, relatează The Associated Press.
11:10
Cod galben de vânt puternic, prelungit până sâmbătă dimineață. Rafale de peste 120 km/h lovesc mai multe regiuni din țară # DigiFM.ro
Meteorologii au prelungit avertizarea de cod galben de vânt puternic până sâmbătă dimineață, avertizând că rafalele pot ajunge chiar și la 120 km/h în zonele montane înalte. Avertizarea este valabilă pentru mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate și să fie atente la posibilele pagube provocate de rafalele violente.
Ieri
10:30
Marele Premiu de F1 din Mexic va genera venituri de peste un miliard de dolari. „Vrem să arătăm lumii toate lucrurile bune pe care le avem” # DigiFM.ro
Clara Brugada, şefa guvernului capitalei Ciudad de Mexico, a declarat joi că cea de-a zecea ediţie a Marelui Premiu de Formula 1 va genera venituri de peste 20 de miliarde de pesos mexicani (peste 1 miliard de dolari), informează EFE.
10:30
Statele membre nu vor să cedeze UE dreptul de a decide vârsta minimă pentru acces la reţelele sociale # DigiFM.ro
Liderii reuniţi la summitul de joi al Uniunii Europene susţin introducerea unei vârste minime pentru accesul în media sociale, dar au arătat clar că nu intenţionează să cedeze prerogativele naţionale în această privinţă, transmite dpa.
10:20
Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele ruseşti blocate, comentează AFP.
10:10
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat vineri că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii la Primăria Capitalei, transmite Agerpres.
09:00
Gheorghe Hagi, reacție privind zvonul că ar urma să se stabilească în altă ţară: “Nu este adevărat” # DigiFM.ro
Gheorghe Hagi a anunţat, joi, într-un comunicat, că nu intenţionează să se stabilească în altă ţară. Anunţul vine în contextul în care presa turcă a scris că Hagi ar urma să se stabilească în Turcia.
08:50
Bolojan: Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, anunţă că sondajele făcute de partid arată că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine clasat în preferinţele electoratului. ”Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, e de părere Bolojan.
08:50
Putin ameninţă cu un răspuns ”foarte puternic” în cazul unui atac pe teritoriul Rusiei cu rachete de tip Tomahawk # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin pledează joi în favoarea unei continuări a ”dialogului”, după ce omologul său american Donald Trump a anunţat amânarea sine die summit-ului lor de la Budapesta şi ameninţă cu o ripostă ”foarte puternică” în cazul unui atac pe teritoriul Rusiei cu rachete de tip Tomahawk, relatează AFP.
23 octombrie 2025
17:00
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să plece la muncă în Olanda # DigiFM.ro
Doi tineri, Bianka László și Tony Covaci, ambii în vârstă de 20 de ani, au fost găsiți decedați într-un autoturism pe un drum forestier, la aproximativ 15 kilometri de Miercurea Ciuc. Cei doi fuseseră dați dispăruți în urmă cu câteva zile.
16:30
Un șef din ADP Sector 6 a fost reținut. Și-ar fi însușit peste 330.000 lei și ar fi pierdut banii la pariuri sportive # DigiFM.ro
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 – august 2025, şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei, după ce ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public. Surse judiciare afirmă că banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive.
16:20
Cei doi ucraineni acuzaţi de sabotaj în România au contestat măsura arestului preventiv. Judecătorii vor dezbate cererea în 28 octombrie # DigiFM.ro
Cei doi ucraineni acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei firme de curierat din Bucureşti, au contestat măsura arestului preventiv, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va dezbate cererea în 28 octombrie.
16:20
Angela Merkel va lipsi de la petrecerea de 70 de ani a lui Merz din cauza unei călătorii în Israel # DigiFM.ro
Fostul cancelar german Angela Merkel va lipsi de la petrecerea la care actualul șef al guvernului, Friedrich Merz, va sărbători împlinirea a 70 de ani pe 11 noiembrie, întrucât la acea dată are programată o vizită în Israel, transmite joi dpa.
15:50
Ilie Bolojan și-a pus diplomele pe Facebook, după ce au existat confuzii privind anii de facultate: "Toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a finalizat un program de studii de trei ani în cadrul Facultăţii de Matematică, conform diplomei sale de absolvire eliberată de Universitatea de Vest din Timişoara, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
15:40
Două femei au făcut o "gaură" de 21.400 de lei la o clinică de înfrumusețare din București. Și-au făcut tratamente estetice și nu au plătit # DigiFM.ro
Reprezentantul unei clinici medicale cu punct de lucru în Sectorul 6 a sesizat poliția că două persoane ar fi achiziţionat mai multe proceduri estetice şi nu ar fi achitat contravaloarea acestora, prejudiciul cauzat depăşind 21.400 de lei.
14:40
Regele Charles și regina Camilla, vizită „istorică” la Vatican. Pentru prima dată, un papă şi un suveran britanic se roagă împreună public # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea, aflat într-o vizită de stat la Vatican, a fost primit joi de papa Leon al XIV-lea pentru o rugăciune ecumenică în Capela Sixtină, o premieră istorică după schisma anglicană din secolul al XVI-lea, transmite AFP.
14:20
Universitatea Cluj a anunţat joi numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcţia de antrenor principal, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.
14:10
Trupa Bon Jovi va susţine un turneu în 2026. „Forever Tour” marchează revenirea în concerte live după intervenţia chirurgicală suportată de Jon # DigiFM.ro
Trupa rock americană Bon Jovi va susţine în 2026 un nou turneu, intitulat "Forever Tour", care marchează revenirea sa în concerte live după intervenţia chirurgicală suportată de solistul Jon Bon Jovi în 2022 la nivelul coardelor vocale, informează Variety.
14:10
Ioana Dogioiu, despre explozia din Rahova: „Nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul” # DigiFM.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre explozia din Rahova, că nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul iar dacă se reconstruieşte de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile. Ea a precizat că există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume ca blocul să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei. Dogioiu a mai afirmat că toate costurile, ajutoarele, toate procesele privind această explozie sunt în evaluare.
13:50
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova, relatează Reuters.
12:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe județe din nordul, vestul și centrul țării, valabile până vineri seara.
12:00
Forţele de intervenţie din Vaslui au fost sesizate joi, 23 octombrie, cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deţine un avion ultrauşor nu a mai putut lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. El este proprietarul unei asociaţii viticole.
12:00
Nicușor Dan: "Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei" # DigiFM.ro
Ţările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia "să se gândească la un atac asupra Europei", a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, înainte de a participa la Consiliul European, anunță Agerpres.
10:40
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, sărbătorit de credincioşii creştini, este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel şi de Sfântul Grigorie Palama. A fost ucis în ziua de 26 octombrie, pentru că a mărturisit credinţa creştină şi nu a vrut să se închine la zei. În tradiţia populară, el este patronul păstorilor şi vestitorul iernii.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Brigitte Bardot, reacție după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake news" # DigiFM.ro
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze, a fost nevoită să intervină personal pentru a opri un val de „fake news” care a cuprins internetul în ultimele zile.
09:30
Xi Jinping poate avea ”o mare influenţă” asupra lui Putin, apreciază Trump în întâlnirea sa, în Biroul Oval, cu Rutte # DigiFM.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping ar putea exercita ”o mare influenţă asupra omologului său rus Vladimir Putin în vederea unei soluţionări a conflictului din Ucraina”, apreciază miercuri preşedintele american Donald Trump, cu o săptămână înaintea unei întâlniri prevăzute cu Xi Jinping, relatează AFP.
09:30
Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaz – Raed Arafat explică pașii corecți: „Deschizi geamul și ieși imediat din clădire” # DigiFM.ro
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), recomandă persoanelor care simt miros de gaz în clădirile în care se află să deschidă ferestrele, să părăsească imobilul şi să ceară ajutorul autorităţilor, ale căror recomandări să le respecte.
