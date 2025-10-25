104 ani de la nașterea Regelui Mihai

Cotidianul de Hunedoara, 25 octombrie 2025 10:20

25 octombrie este o zi cu o dublă semnificație pentru România: în 1921 se năștea, la Sinaia, Regele Mihai I și, tot astăzi sărbătorim (...) [...] The post 104 ani de la nașterea Regelui Mihai appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 30 minute
10:20
104 ani de la nașterea Regelui Mihai Cotidianul de Hunedoara
25 octombrie este o zi cu o dublă semnificație pentru România: în 1921 se năștea, la Sinaia, Regele Mihai I și, tot astăzi sărbătorim (...) [...] The post 104 ani de la nașterea Regelui Mihai appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Bulgaria, marele exportator de energie. România, marele importator   Cotidianul de Hunedoara
România nu mai este capabilă să-și asigure în totalitate consumul energetic din surse interne. Acest lucru se întâmplă doar sporadic, pentru că miile de MW generate în parcurile eoliene și fotovoltaice nu-și găsesc folosința [...] The post Bulgaria, marele exportator de energie. România, marele importator   appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:00
Nouă linii de autobuz, deviate sâmbătă   Cotidianul de Hunedoara
Nouă linii de autobuz vor  circula pe trasee modificate astăzi, ca urmare a restricționării traficului rutier in zona centrală a capitalei [...] The post Nouă linii de autobuz, deviate sâmbătă   appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Nou cutremur în România Cotidianul de Hunedoara
Nou cutremur în România. Un seism a avut loc în această dimineață, la ora 04:19, în zona seismică Vrancea. [...] The post Nou cutremur în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:20
 „Riscul unor atentate în România se menţine ridicat“  Cotidianul de Hunedoara
Riscul ca Rusia să încerce noi atentate în România în perioada următoare se menţine ridicat. Cine și de ce declară asta? Vezi articolul [...] The post  „Riscul unor atentate în România se menţine ridicat“  appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:20
Armata SUA, plătită cu bani din donații Cotidianul de Hunedoara
Soldații americani vor fi plătiți, parțial, cu bani dintr-o donație de 130 mil $ provenită de la un amic de-a lui Trump. SUA e in blocaj guvernamental [...] The post Armata SUA, plătită cu bani din donații appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ziua Armatei marcată cu evenimente în toată țara Cotidianul de Hunedoara
E zi importantă pentru toți militarii români. Este Ziua Armatei României, zi care va fi sărbătorită, astăzi, în principalele garnizoane din ţară. Află principalele evenimente [...] The post Ziua Armatei marcată cu evenimente în toată țara appeared first on Cotidianul RO.
07:20
De la Sharm el Sheikh la Budapesta Cotidianul de Hunedoara
Dacă bombardamentele israeliene au putut fi văzute, încălcările Hamas nu. Singura probă este afirmația premierului israelian. Hamas a negat faptul și, cel puțin până acum, nu a răspuns atacului [...] The post De la Sharm el Sheikh la Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:40
Superliga: FC Argeş – Dinamo 1-1 Cotidianul de Hunedoara
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, [...] The post Superliga: FC Argeş – Dinamo 1-1 appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Nicușor Dan, declarații de la Iași (Video) Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan  a participat vineri la ceremonia organizată [...] The post Nicușor Dan, declarații de la Iași (Video) appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Grindeanu. Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru și vine alt liberal Cotidianul de Hunedoara
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declara [...] The post Grindeanu. Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru și vine alt liberal appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Avem încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană  Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România are încă o escadrilă [...] The post Avem încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană  appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:30
Pacient scăpat de pe o targă, în curtea Spitalului Judeţean Ploieşti Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale [...] The post Pacient scăpat de pe o targă, în curtea Spitalului Judeţean Ploieşti appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Grindeanu. O greşeală a fost că nu am gestionat bine alegerile prezidenţiale Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă [...] The post Grindeanu. O greşeală a fost că nu am gestionat bine alegerile prezidenţiale appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Grindeanu. Îmi doresc ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa mea Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi [...] The post Grindeanu. Îmi doresc ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa mea appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Maia Sandu participă la sfințirea picturii Catedralei Naționale Cotidianul de Hunedoara
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu [...] The post Maia Sandu participă la sfințirea picturii Catedralei Naționale appeared first on Cotidianul RO.
19:40
UE acuză TikTok şi Meta de încălcarea regulilor de transparenţă Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a anunţat vineri că a constatat preliminar că platformele TikTok şi Meta Platforms [...] The post UE acuză TikTok şi Meta de încălcarea regulilor de transparenţă appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Nicuşor Dan, la Iaşi. ”Antibiotice a supravieţuit, alţii nu. E o firmă cu tradiţie, care a depăşit momentele din anii `90” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că diplomaţia românească [...] The post Nicuşor Dan, la Iaşi. ”Antibiotice a supravieţuit, alţii nu. E o firmă cu tradiţie, care a depăşit momentele din anii `90” appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Explozia din Rahova. Furnizarea gazului, reluată treptat, de sâmbătă Cotidianul de Hunedoara
Alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, [...] The post Explozia din Rahova. Furnizarea gazului, reluată treptat, de sâmbătă appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Croaţia reintroduce serviciul militar Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul croat a adoptat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu, [...] The post Croaţia reintroduce serviciul militar appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Miliardele Rusiei din Europa: părghie pentru pace sau pentru dezbinarea UE? Cotidianul de Hunedoara
Utilizarea banilor băncii centrale a Rusiei ținuți de casele de compensație din Europa a marcat lucrările încă unui Consiliu European [...] The post Miliardele Rusiei din Europa: părghie pentru pace sau pentru dezbinarea UE? appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Patriarhul Ecumenic. Venim cu inimile pline de bucurie! Cotidianul de Hunedoara
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns vineri la București.  [...] The post Patriarhul Ecumenic. Venim cu inimile pline de bucurie! appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Nicuşor Dan. Trăim o perioadă în care adevărul şi importanţa cunoaşterii sunt puse în discuţie Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în discursul rostit vineri, la Iaşi, [...] The post Nicuşor Dan. Trăim o perioadă în care adevărul şi importanţa cunoaşterii sunt puse în discuţie appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Tabloul lui Picasso a fost găsit. „Natură moartă cu chitară” nu a părăsit Madridul Cotidianul de Hunedoara
Poliţia Naţională a localizat în Madrid tabloul lui Pablo Picasso [...] The post Tabloul lui Picasso a fost găsit. „Natură moartă cu chitară” nu a părăsit Madridul appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Grindeanu. Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD-AUR Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, [...] The post Grindeanu. Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD-AUR appeared first on Cotidianul RO.
15:40
El Clasico 26 octombrie: Real Madrid și FC Barcelona luptă pe Santiago Bernabeu Cotidianul de Hunedoara
Fotbalul de cinci stele din LaLiga ne oferă o partidă de excepție duminică, de la ora 17:15. Real Madrid și FC Barcelona se întâlnesc [...] The post El Clasico 26 octombrie: Real Madrid și FC Barcelona luptă pe Santiago Bernabeu appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Premier cu cetățenie română și americană pentru Republica Moldova Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Munteanu a lucrat pentru Banca Mondială, este cavaler al Legiunii de Onoare franceze, dar numele său apare și în Pandora Papers [...] The post Premier cu cetățenie română și americană pentru Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Grindeanu, despre salariul minim Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, [...] The post Grindeanu, despre salariul minim appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Președintele și-a descris preferatul Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan și-a descris preferatul la funcția de primar general: „să fie în stare să [...] The post Președintele și-a descris preferatul appeared first on Cotidianul RO.
12:10
JD Vance denunță o mișcare ”stupidă” și o ”insultă” din partea Knessetului Cotidianul de Hunedoara
Este posibil ca Vance să-și amintească de reacția sa în Israel la momentul campaniei prezidențiale din 2028 [...] The post JD Vance denunță o mișcare ”stupidă” și o ”insultă” din partea Knessetului appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Scăpări de gaz, depistate la sute de apartamente Cotidianul de Hunedoara
Mii de oameni au fost în pericol fără să știe, situația ieșind la iveală întâmplător. Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită [...] The post Scăpări de gaz, depistate la sute de apartamente appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Semnal: Carrefour pleacă din România Cotidianul de Hunedoara
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Grupul condus de Alexandre Bompard [...] The post Semnal: Carrefour pleacă din România appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vor funcționa noile sancțiuni ale SUA? Cotidianul de Hunedoara
După anunțul lui Donald Trump privind măsurile împotriva Rosneft și Lukoil, China și India, care sunt principalii lor clienți, și-au redus drastic importurile de țiței din Rusia [...] The post Vor funcționa noile sancțiuni ale SUA? appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Nicușor Dan va participa la ședințele CSM (video) Cotidianul de Hunedoara
Nicuşor Dan apreciază că ar fi necesară o discuţie cu reprezentanţii CSM şi ai Executivului pentru a media poziţiile acestora. [...] The post Nicușor Dan va participa la ședințele CSM (video) appeared first on Cotidianul RO.
10:50
#Viral: Șobolanul din vitrina brutăriei: Pâine, cineva? (video) Cotidianul de Hunedoara
Imagini pe care nimeni nu își dorește să le vadă într-o brutărie. Un ditamai șoarecele [...] The post #Viral: Șobolanul din vitrina brutăriei: Pâine, cineva? (video) appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Bolojan scoate colții la Grindeanu Cotidianul de Hunedoara
Bolojan scoate colții la PSD. Aparent blândul ardelean arată că poate fi și afurisit atunci când e călcat pe coadă. „Eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră şi mâine într-o întâlnire să vă fac praf şi pulbere şi seara din nou să ne întâlnim ca şi cum nu s-ar fi întâmplat“. [...] The post Bolojan scoate colții la Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
10:20
Cine și cum a decis candidatura lui Ciucu la PG Cotidianul de Hunedoara
E fierbere printre marile partide care speră să-și adjudece funcția de primar general al Capitalei. Se fac tot felul de calcule și sondaje [...] The post Cine și cum a decis candidatura lui Ciucu la PG appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Marcel Ciolacu, vinovat de „dezmăț bugetar“ Cotidianul de Hunedoara
Nu mai este premier de luni de zile, dar tot nu scapă de acuzațiile că a dus țara de râpă. Acuzațiile vin chiar de la un prieten [...] The post Marcel Ciolacu, vinovat de „dezmăț bugetar“ appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Trei români găsiți morți în casa din Italia Cotidianul de Hunedoara
Trupurile românilor au zăcut în casa lor zile întregi până ce angajatorul uneia dintre cele trei victime a dat alarma [...] The post Trei români găsiți morți în casa din Italia appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Alt angajată pleacă de lângă Meghan Cotidianul de Hunedoara
Ducesa de Sussex s-a despărțit de al zecelea agent de presă în doar cinci ani, după ce un nume important, furat de la Netflix [...] The post Alt angajată pleacă de lângă Meghan appeared first on Cotidianul RO.
09:00
„Pentru moment”, putem conta pe Nicușor Cotidianul de Hunedoara
„Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi”, a zis Nicușor Dan, iar televiziunile au  eliminat adverbul repetat mult prea des [...] The post „Pentru moment”, putem conta pe Nicușor appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Arestări în NBA din cauza jocurilor de noroc Cotidianul de Hunedoara
Anchetații sunt acuzați că ar fi fost implicați într-o rețea din care făceau parte membri a patru familii de mafioți reputați din New York. [...] The post Arestări în NBA din cauza jocurilor de noroc appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Șoc în SUA: Fondatorul Binance, grațiat de Donald Trump Cotidianul de Hunedoara
Afacerea cripto a familiei Trump, care ar fi generat aproximativ 4,5 miliarde de dolari, ar fi beneficiat de un parteneriat cu Binance [...] The post Șoc în SUA: Fondatorul Binance, grațiat de Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Bolojan: am căzut toţi de acord să ţinem salariul minim la acelaşi nivel Cotidianul de Hunedoara
O majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, declară premierul Ilie Bolojan. El precizează că s-a vorbit în coaliție „să ţinem salariul minim la acelaşi nivel“ [...] The post Bolojan: am căzut toţi de acord să ţinem salariul minim la acelaşi nivel appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Autostop Cotidianul de Hunedoara
Autostop, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Autostop, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Autostop appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Univ. Craiova, remiză și probleme cu nocturna Cotidianul de Hunedoara
Universitatea Craiova a încheiat la egalitate acasă meciul disputat aseară cu formaţia armeană Noah [...] The post Univ. Craiova, remiză și probleme cu nocturna appeared first on Cotidianul RO.
23 octombrie 2025
22:50
Bolojan. Negociez orice, dar nu pot să trădez această societate Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor [...] The post Bolojan. Negociez orice, dar nu pot să trădez această societate appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Daniel David crede că a trecut furtuna din educaţie Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că furtuna fiscal-bugetară [...] The post Daniel David crede că a trecut furtuna din educaţie appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Manole, în marja congresului PSD. „Am avut doi, dar unul s-a retras. Nu ştiu… Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii, Florin Manole, a decarat joi că este convins de faptul că în [...] The post Manole, în marja congresului PSD. „Am avut doi, dar unul s-a retras. Nu ştiu… appeared first on Cotidianul RO.
21:50
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 2-1 Cotidianul de Hunedoara
Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut [...] The post FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 2-1 appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.