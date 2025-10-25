Nemaivăzut: 1.000 de bilete GRATIS la clubul din Superliga!
Gazeta Sporturilor, 25 octombrie 2025 11:50
Dinamo a anunțat în cursul zilei de sâmbătă un parteneriat cu Bybit EU, platformă de tranzacționare de criptomonede. Cu ocazia acestei colaborări, platforma va oferi 1.000 de bilete gratuite la următorul meci de pe teren propriu!„Câinii” au remizat pe terenul nou-promovatei FC Argeș, scor 1-1, în etapa 13, și se pregătesc pentru următorul meci de pe teren propriu, atunci când vor primi vizita celor de la CFR Cluj. ...
• • •
Acum 5 minute
12:10
Noua provocare a lui Manchester United: să tundă fanul viral cu tufiș pe cap » „Încă trei victorii și iau foarfeca!” # Gazeta Sporturilor
384 de zile au trecut de când Frank Illet (29 de ani) a anunțat că-și lasă părul să crească până când Manchester United va reuși cinci victorii consecutive și fanul „Diavolilor Roșii” are o claie pe cap. După ce luna trecută a fost atacat pe Old Trafford și tras rău de păr, acum Diogo Dalot i-a pus gând rău celui ajuns viral pe rețelele sociale, cu peste o jumătate de milion de urmăritori. ...
12:10
Familia lui Felix Baumgartner scoate la vânzare trei supermașini spectaculoase » Suma se apropie de un milion de euro # Gazeta Sporturilor
Felix Baumgartner (56 de ani), partenerul Mihaelei Rădulescu, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă pe 17 iulie, în stațiunea Porto Sant’Elpidio, Italia. Practicant de parașutism și BASE jumping, Felix s-a prăbușit cu parapanta motorizată pe marginea unei piscine. Cauzele exacte ale accidentului nu au fost clarificate, existând speculații că ar fi suferit un infarct în aer. ...
12:10
Krim Ljubljana - CSM București, în etapa a 5-a din Liga Campionilor » „Tigroaicele” sunt favorite # Gazeta Sporturilor
CSM București joacă astăzi în Slovenia cu Krim Ljubljana în etapa a 5-a din Liga Campionilor. Meciul începe la ora 19:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport 2.CSM București a învins-o pe Krim de 11 ori în 14 partide și este favorită si astăzi în meciul cu campioana Sloveniei.Krim Ljubljana - CSM București » Live de la 19:00Casele de pariuri au cotat-o pe CSM cu 1.12-1.14, în timp ce Krim are o cotă de 7.75-8.75. ...
Acum 10 minute
12:00
„Anomalie!” » Gigi Becali, reacție dură la adresa UEFA: „Au luat de bună ce a trimis Talpan” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a reacționat după ce clubul său a fost deposedat din secțiunea câștigătoarelor de Cupa Campionilor, pe site-ul oficial al UEFA.Până pe date de 17 octombrie trofeul Cupei Campionilor europeni câștigat în 1986 apărea în dreptul celor de la FCSB, însă, după modificările efectuate de UEFA, titlul i-a fost atribuit Stelei. ...
Acum 30 minute
11:50
11:40
Chivu se confruntă cu o situație neprevăzută înainte de Napoli - Inter: „S-a târât, literalmente, ca o cârpă” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului cu campioana en-titre din Serie A, Napoli. Tehnicianul român a apărut în fața jurnaliștilor vizibil afectat de o problemă de sănătate.Italienii au remarcat imediat starea lui Chivu, care se pregătește de duelul de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, meci care o poate propulsa pe Inter pe prima poziție din campionat. ...
11:40
Sabrina Voinea, locul al șaptelea în finala de la bârnă la Campionatele Mondiale, după o căzătură în timpul execuției # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) a încheiat pe poziția a șaptea finala de la bârnă în cadrul Campionatelor Mondiale de la Jakarta. Gimnasta română a avut o ezitare, căzând de pe aparat, și primind nota finală de 12,533. Urmează finala de la sol, în care va evolua din nou, alături de Denisa Golgotă. ...
Acum o oră
11:30
Scene șocante la un meci din Euroligă: Confruntare violentă între suporteri, după un mesaj anti-președinte! # Gazeta Sporturilor
Tensiune maximă și scene de violență în tribunele Stark Arena, la meciul din Euroliga de baschet dintre Partizan Belgrad și Paris. Un banner cu mesaj împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, a declanșat o confruntare violentă între facțiuni ale propriei galerii a lui Partizan, transformând meciul într-un incident cu conotații politice. ...
Acum 2 ore
11:10
Michel Platini lansează noi acuzații explozive: „Mafia elvețiană decide totul! TAS este brațul armat al FIFA” # Gazeta Sporturilor
Michel Platini, fostul președinte al UEFA, a lansat un atac foarte dur la adresa FIFA și a justiției sportive. „E scandalos ceea ce se întâmplă!”, a declarat fostul mare mijlocaș francez, câștigător de trei ori consecutiv al Balonului de Aur, la Festivalul Justiției Penale.Michel Platini nu uită și nici nu iartă, după ce a fost eliminat din sistem, suspendat inițial pentru opt ani și judecat de procurorii elevețieni. ...
11:00
Dorit de Dinamo, a plecat de la FCSB și a ajuns rezervă în străinătate: incredibil câte minute a jucat # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani) a părăsit-o pe FCSB în vară pentru Konyaspor, formație din Turcia. Trecut pe „lista neagră” de patronul Gigi Becali (67 de ani), mijlocașul dreapta a fost curtat de mai multe formații importante. Printre ele, chiar rivala Dinamo! Deși cluburile ajunseseră la un acord, Ștefănescu n-a vrut să audă de o mutare în tabăra rivală și a preferat să meargă în străinătate pe un salariu mult mai mare. ...
11:00
Dacia a fost desemnată „mașina anului 2026” » Modelul care i-a dat pe spate pe nemți și britanici: designul superior a câștigat # Gazeta Sporturilor
Criticat tot mai des de către români, modelul „Bigster” de la Dacia, a fost desemnat „mașina de familie a anului 2025 în Marea Britanie”.Nu este singura distincție primită de modelul Dacia pe continentul european, după ce a primit în Germania și titlul de „mașina anului 2026” în secțiunea „Automobile sub 25.000 de euro”. ...
10:50
Oțelul și U Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 16:00, pe arena din Galați. Partida va fi live pe GSP.ro și va fi transmisă în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #14 din SuperligăEchipe aflate în stări de spirit total opuse. Dunărenii vin după o victorie la scor din deplasarea la Arad, 4-0 cu UTA, iar ardelenii după o nouă înfrângere, acasă, cu FC Botoșani (0-2). ...
10:50
Napoli - Inter, în capul de afiș al etapei #8 din Serie A » Cristi Chivu, față în față cu campioana Italiei # Gazeta Sporturilor
Napoli și Inter, formațiile pregătite de Antonio Conte și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Stadio Diego Armando Maradona, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #8 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
10:40
Gloria Bistrița joacă astăzi pe „Teraplast Arena” de la ora 17:00 împotriva lui Esbjerg, în etapa a 5-a din Liga Campionilor. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GSP.ro și în direct de Digi Sport 2 și Prima Sport 4.După o pauză de două săptămâni cauzată de meciurile echipelor naționale în preliminariile Campionatului European din 2026 și a partidelor din Euro Cup, Gloria Bistrița revine în Liga Campionilor și va juca împotriva formației daneze Esbjerg. ...
10:40
Ion Țiriac și-a mărit colecția de lux: trei limuzine Bentley într-o singură zi, dedicate României # Gazeta Sporturilor
Ion Țiriac (86 de ani) continuă să-și consolideze statutul de cel mai important colecționar auto din Europa Centrală și de Est. Fostul mare sportiv a achiziționat trei modele Bentley dintr-o serie specială dedicată exclusiv României, o premieră absolută pentru piața auto europeană.Bentley București a prezentat prima colecție unică din Uniunea Europeană creată de divizia de personalizare Mulliner, denumită Mulliner Athenaeum Collection. ...
10:20
CFR Cluj - Farul » Constănțenii vor să profite de forma slabă a clujenilor. Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Farul se întâlnesc de la ora 21:00 într-un meci din runda a 14-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Cu 13 meciuri jucate, CFR Cluj nu se află în cea mai bună situație. Ardelenii, care tocmai s-au despărțit de antrenorul Andrea Mandorlini și sunt pregătiți pentru moment de Ovidiu Hoban, sunt pe locul 11, cu 13 puncte. Dar cu o victorie s-ar putea apropia de zona de play-off. Farul stă ceva mai bine. ...
10:20
Riscă să piardă la „masa verde”! » Utrecht a depus o contestație la UEFA + Paulo Fonseca este recidivist # Gazeta Sporturilor
Lyon are punctaj maxim după trei etape în grupă, dar ar putea coborî în afara locurilor de play-off. Motivul e folosirea unui fotbalist fără drept de joc în partida din Europa League, din deplasare, cu Utrecht (1-0). ...
Acum 4 ore
10:10
Fostul fotbalist de la Olympique Lyon, erou în România! „Manita” în 25 de minute în Liga 3 # Gazeta Sporturilor
Noam Bonnet (23 de ani), mijlocaș format la academia clubului Olympique Lyon, trăiește un moment de grație în România. Jucătorul francez, legitimat în urmă cu o lună la Șoimii Gura Humorului, a fost protagonistul etapei a 10-a din Seria 1 a Ligii a 3-a, reușind nu mai puțin de cinci goluri în partida câștigată cu 6-1 împotriva celor de la CSM Vaslui.Bonnet a avut o prestație impresionantă, marcând toate cele cinci goluri în doar 25 de minute. ...
10:10
Perspective sumbre pentru clubul de tradiție din Liga 2: „Sfârșitul este aproape, din păcate” # Gazeta Sporturilor
Ceahlăul Piatra Neamț se află pe marginea prăpastiei. Cel puțin asta susține Anton Măzărianu, fostul investitor al clubului. Formația antrenată de Cristi Pustai (58 de ani) a intrat în procedura de insolvență, însă problemele ar fi mult mai mari de atât.Măzărianu e de părere că echipa de fotbal va intra în faliment în următoarele săptămâni, în cazul în care nu se va găsi o sursă de finanțare. ...
10:00
Dezvăluiri incendiare din vestiarul FCSB: „Toată lumea îi zice «sifonul» lui Gigi, culegea mai multe informații de la el decât de la MM” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Becali (73 de ani), vărul finanțatorului de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a dezvăluit faptul că Florin Tănase (30 de ani) este poreclit în vestiarul campioanei en-titre „sifonul lui Gigi”, aluzie la faptul că cei doi au o relație de prietenie și că „decarul” i-ar furniza latifundiarului din Pipera informații din vestiar.Florin Tănase este principalul marcator al celor de la FCSB în această stagiune. ...
09:30
Răsturnare neașteptată: amanta l-a înșelat pe starul din Premier League cu un tenismen din Top 10 ATP! # Gazeta Sporturilor
În ultimele luni, presa din Anglia a fost preocupată de scandalul din jurul căsătoriei fotbalistului Kyle Walker (35 de ani), fundașul dreapta de la Burnley. Apărătorul naționalei Angliei și-a înșelat de mai multe ori soția cu Lauryn Goodman, femeia cu care are doi copii nelegitimi. Părea că totul s-a liniștit după ce Annie l-a iertat. Acum, însă, influencerița britanică a revenit în centrul atenției. ...
09:00
Liga 2 » 10 meciuri din etapa 11 se joacă astăzi: rezultate, marcatori, clasament în timp real # Gazeta Sporturilor
Liga 2 continuă sâmbătă cu primele 10 meciuri ale etapei 11. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.ro. 9 se joacă începând cu ora 11:00, iar ultimul meci al zilei, Chindia Târgoviște - FC Voluntari, începe la 13:30 și va fi televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița NU au drept de promovare în Superliga. ...
08:20
Dinamoviștii sunt pregătiți pentru cel mai ciudat meci din istoria fotbalului românesc: „Să știți că e o diferență” # Gazeta Sporturilor
Kennedy Boateng (28 de ani) a marcat în Argeș - Dinamo 1-1 cel de-al doilea gol din acest sezon. Togolezul a profitat de centrarea lui Armstrong, s-a înălțat și a înscris cu capul la Mioveni. Nu a fost suficient, întrucât gazdele au egalat 6 minute mai târziu prin Robert Moldoveanu (26 de ani). La final, stoperul a analizat partida.Boateng a recunoscut că Dinamo și-a dorit victoria, însă a fost nevoită să se mulțumească cu un singur punct. ...
Acum 6 ore
08:10
I-a dat gol lui Dinamo și șochează la interviu: „Mă gândesc la campionat! Visele devin realitate” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș și Dinamo și-au împărțit punctele în cel de-al doilea meci al etapei 14 din Superliga. Cele două formații au terminat la egalitate, 1-1. „Câinii” au deschis scorul prin Kennedy Boateng (28 de ani), în timp ce Robert Moldoveanu (26 de ani) a egalat în urma unei devieri 6 minute mai târziu. Crescut chiar de Dinamo, Moldoveanu a vorbit la finalul partidei despre obiective îndrăznețe. ...
07:40
Dinamoviștii criticați de Ilie Dumitrescu după 1-1 cu Argeș: „Al doilea la meci la rând când nu se ridică la un nivel foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat cel de-al doilea meci al etapei 14 din Superliga. FC Argeș și Dinamo au terminat la egalitate, scor 1-1, la Mioveni, într-o partidă săracă în situații de gol, mai ales în repriza a doua.Cu Kennedy Boateng (28 de ani) omul meciului, Ilie Dumitrescu a ținut s-o laude pe FC Argeș în mod special. Nou-promovata face un sezon peste așteptări și este pe un surprinzător loc 5, cu 24 de puncte, la egalitate chiar cu Dinamo. ...
Acum 12 ore
00:00
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a reușit calificarea în grupele Ligii Campionilor Africii, după ce echipa sa, Al-Hilal Omdurman, a trecut în dublă manșă de FC Police din Kenya, 4-1 la general, după 1-0 în turul din deplasare.Pe teren propriu, Al-Hilal Omdurman s-a impus cu scorul de 3-1, grație „dublei” semnate de Sunday Adetunji și golului reușit de Ahmed Salem. ...
24 octombrie 2025
23:40
Andrei Mărginean, dezamăgit după ce Dinamo a obținut doar o remiză cu FC Argeș: „Nu trebuia să ne dăm la o parte” # Gazeta Sporturilor
Andrei Mărginean (24 de ani) s-a declarat dezamăgit de remiza obținută de Dinamo în deplasare cu FC Argeș, scor 1-1, în etapa 14 din Superliga. Dinamo a deschis scorul în minutul 34, prin Kennedy Boateng, însă argeșenii au revenit rapid pe tabelă, după doar 6 minute, în urma golului reușit de fostul dinamovist Robert Moldoveanu. ...
23:20
Dani Coman își ține jucătorii în priză după remiza cu Dinamo: „N-am realizat nimic deocamdată!” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de trupa pregătită de Bogdan Andone (50 de ani) pe teren propriu, 1-1 cu Dinamo.Oficialul piteștenilor a evitat să vorbească despre o eventuală calificare în play-off, deși echipa sa ocupă locul 5, cu 24 de puncte obținute în 14 etape. ...
23:20
Bogdan Andone, pregătit să o ducă pe FC Argeș în play-off: „Am demonstrat în meciurile cu echipele de top” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul lui FC Argeș, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi în remiza obținută pe teren propriu cu Dinamo, scor 1-1, în etapa 14 din Superliga.În urma acestui rezultat de egalitate, ambele echipe și-au păstrat locurile în clasament, 4 pentru Dinamo, respectiv 5 pentru FC Argeș, având același număr de puncte, 24. ...
23:20
Au tras concluziile după remiza ștearsă dintre FC Argeș și Dinamo: „Ce vor ei? Favoritele sunt în cap! Trebuie să profiți” # Gazeta Sporturilor
Partida FC Argeș - Dinamo nu a fost la fel de spectaculoasă precum promitea afișul, iar asta a stârnit un val de reacții. Marius Baciu, Ovidiu Herea și Bogdan Cosmescu au criticat în termeni duri jocul celor două echipe.Dinamo a marcat prima prin Kennedy Boateng. Acesta a înscris cu capul după un corner executat foarte bine de Danny Armstrong. Golul celor de la FC Argeș a venit în urma unei erori în defensiva „câinilor”, consemnând scorul final. ...
Acum 24 ore
23:10
Zeljko Kopic a surprins: „E devreme să vorbim de play-off!” » De ce a schimbat vedetele echipei în meciul cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a reacționat imediat după ce echipa sa a obținut o remiză cu FC Argeș, scor 1-1, în etapa #14 din Superliga.Zeljko Kopic a oferit primele impresii despre joc, dar și despre înlocuirea celor două vedete de la Dinamo căpitanul Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi. Decarul dinamoviștilor a fost înlocuit cu Cristi Mihai, în timp ce Musi a fost schimbat de Alex Pop. ...
22:20
Bătaie între dinamoviști la Mioveni » De ce au intrat jandarmii în sectorul oaspeților # Gazeta Sporturilor
Pauza meciului dintre FC Argeș și Dinamo a fost una tensionată. Un incident violent a izbucnit în sectorul oaspeților, a intervenit jandarmeria, iar spiritele s-au liniștit rapid.Forțele de ordine au intervenit prompt, iar un suporter a fost evacuați de către jandarmi în timp ce cele două echipe erau la vestiare. Jandarmeria a evacuat repede zona fanilor dinamoviști. VIDEO. ...
21:50
Patrick Vieira a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu » Ce șanse are internaționalul român să joace în următoarea etapă din Serie A # Gazeta Sporturilor
După ce a fost indisponibil timp de 3 săptămâni, Nicolae Stanciu (32 de ani) a revenit la antrenamentele susținute de Genoa, însă tehnicianul echipei, Patrick Vieira (49 de ani) susține că internaționalul român nu este încă pregătit să evolueze în meciul cu Torino, din etapa a opta din Serie A.Stanciu a ratat ultimele patru meciuri la Genoa și la echipa națională a României. ...
21:50
Prietenul fotbalistului de la FCSB a descoperit problema în jocul roș-albaștrilor: „Lucrul cel mai grav” # Gazeta Sporturilor
Florin Lovin, campion al României cu FCSB și Astra și prietenul lui Denis Alibec, a analizat jocul roș-albaștrilor din înfrângerea cu Bologna, scor 1-2, în etapa #3 din Europa League.Analistul TV este de părere că jocul campioanei suferă din cauza schimbărilor repetate în primul 11. Și jucătorii celor de la FCSB s-au arătat nemulțumiți de strategia patronului Gigi Becali, aceea de a roti constant jucătorii. ...
21:30
Startul dezastruos, cu goluri încasate în minutele 9 și 12, a costat-o mult pe FCSB. Parcă i-a atârnat de picioare două pietre de moară, de care n-a scăpat decât după ce-au intrat, în repriza secundă, Bîrligea și Fl. Tănase. Jocul campioanei noastre s-a înviorat atunci, a căpătat direcție și substanță. Drept pentru care ea a redus din diferență, dar atât. ...
21:10
Robert Ilyeș, sincer după egalul cu Petrolul: „E greșeala mea. Din cauza mea poate am pierdut cele două puncte” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a reacționat după ce echipa sa a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90 al partidei prin Szalay, iar tehnicianul și-a asumat vina deoarece el l-a desemnat să execute. Antrenorul celor de la Miercurea Ciuc a comentat și scandările xenofobe ale suporterilor petroliști. ...
20:40
Mihai Rotaru a făcut lumină după conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Eu am aflat astăzi filmul evenimentelor” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, și a comentat incidentul dintre Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, și Ștefan Baiaram, înainte de duelul cu Noah din Conference League, încheiat cu o remiză, scor 1-1. Mihai Rotaru a transmis că ceea ce s-a întâmplat între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram nu este grav și că situația tensionată dintre cei doi se va regla. ...
20:30
Mutu s-a simțit dator, într-un elan patriotic, să-i ia apărarea lui Chivu, după ce Zenga îl criticase pe noul antrenor al lui Inter. Nu doar că a făcut-o, deși lui Cristi nu-i muriseră lăudătorii, ba din contră, dovedind că jocul și seria de victorii i-au ridicat de la sine cota. Dar a găsit de cuviință să-l pună la punct pe cel ales de trei ori cel mai bun portar al lumii și pe antrenorul italian care, „să nu uităm, a mâncat o pâine la noi”. ...
20:20
Eugen Neagoe, iritat la maxim de deciziile lui Horațiu Feșnic: „Și cei arestați au dreptul să vorbească!” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul de la Petrolul Ploiești, l-a criticat dur pe „centralul” Horațiu Feșnic pentru deciziile luate în finalul remizei obținute de prahoveni în deplasare cu Csikszereda, scor 1-1.Gazdele au primit o lovitură de pedeapsă în minutele de final, irosită de Szalay în minutul 90. Feșnic l-a eliminat pe apărătorul Petrolului, Yohan Roche, după ce i-a arătat două cartonașe galbene în mai puțin de două minute. ...
20:10
Horațiu Feșnic, criticat vehement după decizia din finalul meciului dintre Csikszereda și Petrolul: „Stau și mă gândesc ce era în mintea lui” # Gazeta Sporturilor
Yohan Roche (28 de ani) a răbufnit la adresa „centralului” Horațiu Feșnic, după ce a primit două cartonașe galbene în decursul a mai puțin de două minute în remiza obținută de Petrolul în deplasare cu Csikszereda, scor 1-1.Înainte ca Csikszereda să primească o lovitură de pedeapsă în minutul 90, Roche a acuzat un fault asupra sa în faza premergătoare. În urma protestelor, acesta a văzut cartonașul galben din partea lui Horațiu Feșnic. ...
20:10
Lovitură pentru Barcelona: a ieșit din antrenamentul de astăzi » Coșmarul lui Real Madrid ratează El Clasico! # Gazeta Sporturilor
Lista indisponibilor pe care Barcelona îi are pentru derbyul cu Real Madrid de duminică (ora 17:00, în direct pe GSP.ro și live la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) s-a mărit cu Raphinha. Hansi Flick spera să-l recupereze pe brazilian de pe urma unei accidentări musculare, însă extrema stângă a resimțit dureri și a părăsit astăzi antrenamentul. ...
20:10
Meciul s-a întrerupt pentru scurt timp la Miercurea Ciuc din cauza scandărilor xenofobe » Ce a spus Paul Papp, fotbalistul care a intervenit # Gazeta Sporturilor
Paul Papp, fundașul celor de la Petrolul, a reacționat după remiza ploieștenilor cu Csikszereda, scor 1-1. Meciul a fost oprit la un moment dat din pricina scandărilor xenofobe ale ultrașilor petroliști, dar Papp a reușit să-i facă să renunțe la aceste sloganuri. ...
19:50
3,2 milioane de euro pe intervenție? Cifrele unui „job de vis” la Manchester City # Gazeta Sporturilor
La 40 de ani, Scott Carson și-a anunțat retragerea din activitate, după ce contractul său cu Manchester City a expirat în vară. A jucat doar două meciuri pentru „cetățeni” în șase ani, dar a plecat cu portofelul plin. Portarul se desparte de o carieră de peste 20 de ani, în care a adunat peste 500 de meciuri și a reprezentat cluburi precum Leeds, Liverpool sau Aston Villa. ...
19:40
Cu 27.643 de suporteri prezenți pe Arena Națională la meciul pierdut cu Bologna, scor 1-2, FCSB a prins locul 8 în topul asistențelor etapei 3 a grupei din Europa League.Deși oficialii campioanei en-titre se temeau că suporterii vor veni în număr mic la stadion în urma eșecului istoric din Superliga cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-2, Arena Națională a avut parte de o asistență mai mare decât la meciul anterior cu Young Boys. ...
19:30
Iker Casillas, fostul portar al echipelor FC Porto și Real Madrid, a fost victima unui furt chiar în propria casă, autorul fiind o persoană de încredere: menajera care lucra pentru fostul internațional spaniol de cinci ani.Potrivit Telecinco și El Pais, angajata a sustras cinci ceasuri de lux, în valoare de 200.000 de euro, înlocuindu-le cu imitații. Femeia a fost arestată, la fel și partenerul ei, care lucra ca portar într-o altă zonă rezidențială. ...
19:20
Pasiunea ciudată a atacantului de la Universitatea Craiova: „Normal că e periculos! Pentru mine adrenalina e destul de importantă” # Gazeta Sporturilor
Assad Al Hamlawi, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre pasiunile sale în afara fotbalului. Vărful cu origini palestiniene a declarat că este pasionat de parkour.Al Hamlawi a povestit că această pasiune vine din copilărie, când acesta îi avea ca model pe copiii din clasele mai mari de la școală. Palestinianul a transpus pasiunea sa în fotbal, celebrând atletic sau încercând execuții spectaculoase. ...
19:20
Super-rețetă pe „Santiago Bernabeu” » Cât o costă pe Real Madrid stadionul în zilele de meci și ce profit face # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a cheltuit o avere pentru noul „Santiago Bernabeu”. Arena ultramodernă a înghițit 1,347 miliarde de euro în cei șapte ani trecuți de la aprobarea proiectului, inclusiv cele 184 de milioane investite în ultima stagiune pentru lucrările de reducere a zgomotului, însă clubul blanco profită acum financiar din plin, obținând încasări foarte mari de pe urma partidelor de pe teren propriu.Noul Santiago Bernabéu raportează rezultate economice excelente. ...
18:50
Gafă monumentală în deschiderea etapei 14 din Superliga » A scăpat mingea din mâini și a fost schimbat la pauză # Gazeta Sporturilor
Raul Bălbărău (24 de ani), portarul Petrolului Ploiești, a fost autorul unei gafe monumentale în deschiderea etapei 14 din Superliga, în deplasarea de la Csikszereda.„Lupii galbeni” se aflau în avantaj după ce Chică-Ro;ă a deschis scorul în minutul 13, dintr-o lovitură de pedeapsă, însă gazdele au restabilit egalitatea în minutul 41, prin Marton Eppel, care a profitat de gafa incredibilă a lui Bălbărău. ...
18:30
Când ar putea fi Răzvan Sava din nou titular în Serie A » Rivalul din poarta lui Udinese are probleme și cu legea! # Gazeta Sporturilor
Maduka Okoye a debutat în acest sezon abia în etapa a 7-a, după ce și-a ispășit suspedarea de două luni dictată împotriva sa de Tribunalul Federației Italiene de Fotbal. Portarul lui Udinese riscă să-i cedeze însă iarăși locul în echipa de start a bianconerilor lui Răzvan Sava dacă justiția îl va găsi vinovat pentru fraudă agravată. ...
18:00
Statul va scoate „Maracana” la vânzare! » Legendarul stadion din Rio de Janeiro nu mai poate fi întreținut # Gazeta Sporturilor
Stadionul Maracana din Rio de Janeiro se numără printre proprietățile pe care Guvernul statului brazilian intenționează să le cedeze pentru a strânge fonduri și a achita o parte din datoria sa față de Guvernul Federal. ...
