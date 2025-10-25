Experţi şi lideri mondiali cer oprirea dezvoltării AI superinteligente din motive de siguranţă

17:40

O tranzacţie online pare un simplu clic, dar în spatele acestuia există un lanţ complex de procese: criptare, autentificare, validare şi confirmare. Dacă una dintre aceste and #8222;verigi and #8221; este slabă, hackerii pot profita. Este exact ca într-un lanţ de siguranţă de pe uşa casei - un singur element ruginit poate ceda şi poate permite accesul unui intrus