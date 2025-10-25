Experţi şi lideri mondiali cer oprirea dezvoltării AI superinteligente din motive de siguranţă
25 octombrie 2025
Miliardarii din domeniul tehnologiei concurează pentru a dezvolta AI and #8222;superinteligent and #8221;, ridicând uriaşe probleme etice şi de securitate. De la controlul armelor nucleare, la înlocuirea a milioane de locuri de muncă şi până la crearea unor virusuri mortale, dezvoltarea necontrolată a AI-ului ar putea avea consecinţe catastrofale pentru întreaga omenire
• • •
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.
În Suedia, o porţiune de doi kilometri de autostradă electrificată permite vehiculelor electrice să se încarce în timp ce se deplasează, un prototip pentru 3.000 de kilometri de drumuri similare planificate până în 2045.
Zece mii de soldaţi americani, aflaţi la bordul a 10 nave de război - printre care un submarin nuclear, mai multe distrugătoare şi un crucişător cu rachete - patrulează în sudul Caraibelor, în apropierea coastei Venezuelei, marcând cea mai mare desfăşurare militară americană în regiune din ultimele decenii.
Ca răspuns la noua politică americană a administraţiei Trump de reafirmare a controlului asupra Canalului Panama, China şi Brazilia explorează posibilitatea construirii unei căi ferate transcontinentale pentru a oferi o alternativă avantajoasă la Canalul Panama.
Guvernul prelungeşte faza de explorare a proiectului Neptun Deep pentru noi descoperiri de gaze naturale în Marea Neagră # Bursa
Guvernul României urmează să aprobe, printr-o hotărâre, Actul adiţional nr. 7/2025 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat iniţial prin HG nr. 1233/2000.
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a criticat sâmbătă Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi alte organizaţii internaţionale, afirmând că acestea au 'încetat să funcţioneze' şi nu au reuşit să protejeze victimele războiului din Fâşia Gaza, informează AFP.
În primul an de aplicare a Legii Ordinului de Protecţie Extins, mii de persoane agresate au avut acces la protecţia statului # Bursa
La 31 august 2025 s-a împlinit un an de la intrarea în vigoare a Legii nr. 26/2024, pe care am iniţiat-o în perioada în care am fost ministrul Justiţiei şi prin care s-a introdus Ordinul de Protecţie Extins.
ASF: Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 184,2 miliarde de lei, în septembrie # Bursa
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 184,2 miliarde lei, la finalul lunii septembrie 2025, în creştere cu 23% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Producătorul german de maşini sport Porsche a raportat vineri o pierdere operaţională de 966 milioane de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea, mult peste estimările analiştilor, semnalând adâncirea crizei care afectează compania pe fondul încetinirii tranziţiei către vehicule electrice şi al scăderii vânzărilor în China, principala sa piaţă, transmite Reuters.
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, relatează AFP.
Vedete NBA şi mafioţi printre cei peste 30 de arestaţi în cadrul unei operaţiuni ilegale de jocuri de noroc # Bursa
Un jucător şi un antrenor NBA se numără printre zecile de persoane arestate în cadrul unei ample anchete FBI privind pariurile sportive ilegale şi jocurile de poker presupus trucate, cu legături cu mafia.
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura.
Peste 20 de naţiuni care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliţiei pentru voinţă, să and #8222;scoată petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală and #8221;, ca parte a eforturilor de a-l presa pe preşedintele Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC.
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi unicei sale rafinării de la Pancevo, potrivit unor surse citate de Reuters.
Grindeanu: Armata Română are nevoie de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită # Bursa
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, afirmă că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de 'investiţii serioase' şi de o salarizare 'demnă de respectul pe care îl merită'.
Peste 800 de jandarmi vor fi prezenţi la evenimentul de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale # Bursa
Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va asigura măsurile de ordine publică la evenimentele prilejuite de sfinţirea picturii Catedralei Naţionale din 26 octombrie.
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită duminică, în prezenţa celor mai înalţi lideri religioşi şi politici # Bursa
Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai ambiţios proiect religios al României moderne, va fi sfinţită duminică, 26 octombrie, în prezenţa unor înalte feţe bisericeşti şi a personalităţilor politice din ţară şi din străinătate, marcând totodată un secol de Patriarhie şi 140 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, potrivit mass-media.
Rata inflaţiei din Statele Unite a încetinit la 3% în septembrie, fiind mai mică decât estimau economiştii, potrivit datelor publicate vineri de Biroul de Statistică al Muncii (BLS). Raportul, primul publicat de la declanşarea blocajului guvernamental din 1 octombrie, consolidează aşteptările că Rezerva Federală va reduce dobânda de referinţă săptămâna viitoare, relatează CNBC.
Pieţele bursiere europene au închis vineri în teritoriu pozitiv, inversând pierderile de la începutul şedinţei, după publicarea unui raport al inflaţiei din SUA sub aşteptări
Emmanuel Macron anunţă că Franţa va livra rachete Asters suplimentare Ucrainei and #8222;în următoarele zile and #8221; # Bursa
Franţa va livra în and #8222;următoarele zile and #8221; rachete antiaeriene Aster and #8222;suplimentare and #8221; Ucrainei, precum şi avioane de vânătoare Mirage, a declarat vineri, 24 octombrie, preşedintele Emmanuel Macron în faţa aliaţilor Ucrainei reuniţi în videoconferinţă, potrivit BFM TV
Washingtonul trimite un portavion în sprijinul operaţiunilor împotriva traficului de droguri în America Latină # Bursa
SUA au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul operaţiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunţat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creştere considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune, relatează agenţiile AFP şi Reuters
* Bursa noastră este acţionarul majoritar al CCP.RO Bucharest, cu o deţinere de 55%, pe care vrea să şi-o menţină* Consiliul BVB a completat ordinea de zi a AGEA de luna viitoare cu solicitarea BRM privind modificarea actului constitutiv al CCP.RO, menită să evite blocajele decizionale
*ACTUALIZARE - Kirill Dmitriev, principalul negociator al Rusiei, a catalogat sancţiunile recente impuse de administraţia Trump drept and #8222;măsuri nefavorabile and #8221;---Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a cerut liderilor europeni să nu ofere Rusiei nicio justificare pentru a încheia războiul pe baza unui rezultat nedrept pentru Ucraina. Discursul său a avut loc în cadrul reuniunii and #8222;coalition of the willing and #8221;, organizată la sediul Ministerului britanic de Externe
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Pastelor, datele Glovo, platforma tech ce oferă servicii la cerere, din multiple categorii, cu o gamă variată de produse, arată că România ocupă locul 1 în Europa de Sud-Est şi locul 3 la nivel global în ceea ce priveşte consumul de paste, cu peste 1,7 milioane de porţii livrate în ultimele 12 luni prin platformă
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a cerut liderilor europeni să nu ofere Rusiei nicio justificare pentru a încheia războiul pe baza unui rezultat nedrept pentru Ucraina. Discursul său a avut loc în cadrul reuniunii and #8222;coalition of the willing and #8221;, organizată la sediul Ministerului britanic de Externe
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul Windsor, înaintea unei întâlniri cu premierul Keir Starmer şi cu aliaţi ai Ucrainei pentru a discuta despre livrările de arme cu rază lungă de acţiune pentru Kiev, relatează AFP
Ucraina: 4 morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv într-o gară în timpul unui control # Bursa
Un bărbat a detonat vineri un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din nordul Ucrainei, în timpul unui control al documentelor întreprins de grăniceri, explozia soldându-se cu moartea sa şi a trei femei, şi cu rănirea altor 12 persoane, au indicat autorităţile, transmite AFP
Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul www.bnr.ro despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia
UE nu este pregătită să confişte activele ruseşti pentru împrumutul acordat Ucrainei, afirmă comisarul belgian Hadja Lahbib # Bursa
UE and #8222;nu este pregătită and #8221; să ia măsura fără precedent de a confisca 140 de miliarde de euro din activele ruseşti îngheţate pentru a acorda un împrumut masiv Ucrainei, a declarat vineri comisarul european belgian Hadja Lahbib, conform Politico
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl graţiază pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao, fondatorul şi fostul CEO al Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare cripto din lume
Şase and #8222;narcoterorişti and #8221;, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe # Bursa
Şase bărbaţi au fost ucişi într-un nou atac împotriva unui vapor aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri, în noaptea de joi spre vineri, în Caraibe, anunţă vineri pe reţele de socializare secretarul american al Apărării Pete Hegseth, relatează AFP
Inflaţia a continuat să accelereze în septembrie în Statele Unite în cifre anualizate, ajungând la 3% faţă de 2,9% cu o lună înainte, potrivit indicelui IPC publicat vineri de Departamentul Muncii, cu o întârziere de câteva săptămâni din cauza paraliziei bugetare care afectează statul federal, scrie Le Figaro
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucţie militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează agenţiile de ştiri HINA şi EFE
Roxana Ilinca, TMC Group: and #8221;Anul 2025 a schimbat regulile: Piaţa de business travel se redefineşte and #8221; # Bursa
Turismul de business s-a reconfigurat semnificativ în 2025, pe fondul nevoii de eficienţă, control al costurilor şi transparenţa financiară, iar deplasările corporate s-au transformat într-un exerciţiu de management strategic. Roxana Ilinca, CEO al TMC Group, o companie românească specializată
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite pentru întâlniri cu oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff, potrivit presei americane de vineri, relatează agenţia de ştiri Reuters
O tranzacţie online pare un simplu clic, dar în spatele acestuia există un lanţ complex de procese: criptare, autentificare, validare şi confirmare. Dacă una dintre aceste and #8222;verigi and #8221; este slabă, hackerii pot profita. Este exact ca într-un lanţ de siguranţă de pe uşa casei - un singur element ruginit poate ceda şi poate permite accesul unui intrus
TP-Link marchează o nouă etapă în evoluţia conectivităţii: primul transfer de date prin Wi-Fi 8 # Bursa
TP-Link a anunţat că a efectuat cu succes primele teste ale hardware-ului Wi-Fi 8 utilizând un dispozitiv prototip. Această reuşită reprezintă o etapă esenţială în definirea următoarei generaţii de reţele Wi-Fi
Rezilienţa la schimbările climatice şi la cele geopolitice - provocările actuale ale oraşelor # Bursa
Pentru a oferi o calitate superioară a vieţii, oraşele trebuie să se adapteze schimbărilor climatice, dar şi celor geopolitice actuale, să valorifice, prin inovaţie, resursele existente, contribuind, de la nivel local, la rezilienţa generală a ţării. Este ceea ce face un oraş and #8222;liveable and #8221;, reunind oameni, competenţe şi inovaţie
Inflaţia a continuat să accelereze în septembrie în Statele Unite, ajungând la 3% în termeni anualizaţi, faţă de 2,9% în luna august, potrivit indicelui preţurilor de consum (IPC) publicat vineri de Departamentul Muncii, cu o întârziere cauzată de blocajul bugetar care a afectat statul federal, relatează Le Figaro.
ANPC a verificat peste 1.900 de operatori economici şi a aplicat amenzi de aproape 7 milioane de lei # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 20-24 octombrie 2025, o amplă acţiune de control la nivel naţional, vizând respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis vineri, într-un comunicat, că adoptarea unei reglementări echitabile şi respectarea independenţei justiţiei and #8222;trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituţional onest and #8221;, după întâlnirea neanunţată public cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe tema pensiilor magistraţilor.
Oficial din Ministerul Energiei: Lukoil va fi obligată să vândă rafinăria Petrotel Ploieşti după sancţiunile impuse de SUA # Bursa
După sancţiunile anunţate de Statele Unite împotriva giganţilor ruşi Rosneft şi Lukoil, compania rusă va avea and #8222;obligaţia and #8221; de a vinde rafinăria Petrotel Ploieşti înainte de termenul limită de luna viitoare, a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-un interviu pentru publicaţia Politico.
Banca Centrală a Rusiei reduce din nou rata dobânzii de referinţă, pe fondul unei inflaţii de peste 8% # Bursa
Banca Centrală a Rusiei a anunţat o nouă reducere a ratei dobânzii de referinţă, de la 17% la 16,5%, marcând a patra scădere consecutivă, potrivit BBC.
Belgia nu are suficient spaţiu aerian pentru antrenamentele cu noile avioane F-35 şi caută soluţii în alte ţări # Bursa
Belgia, care a primit recent primele avioane de vânătoare F-35 comandate din Statele Unite, se confruntă cu o problemă neaşteptată: piloţii nu se pot antrena corespunzător pe teritoriul naţional, întrucât spaţiul aerian belgian este prea restrâns, a declarat ministrul Apărării, Theo Francken, citat de publicaţia Le Vif.
Bulgaria introduce control guvernamental strict asupra unei posibile vânzări a activelor Lukoil # Bursa
Parlamentul Bulgariei a aprobat vineri o serie de modificări legislative care extind controlul statului asupra unei eventuale vânzări a activelor companiei Lukoil din ţară, după sancţiunile impuse acesteia de Statele Unite, transmite agenţia EFE.
Bogdan Ivan anunţă prezentarea în CSAT a unei analize complete a sistemului energetic, cu riscuri şi soluţii pentru creşterea producţiei # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistriţa, că va prezenta în următoarea şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) o radiografie completă a sistemului energetic naţional, care va include scenarii pentru următorul deceniu, principalele riscuri şi un set de soluţii pentru consolidarea capacităţilor de producţie, transmite Agerpres.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că nu există nicio discuţie privind o posibilă alianţă între PSD şi AUR, aşa cum s-a speculat în spaţiul public, subliniind că un asemenea scenariu este exclus. Declaraţiile au fost făcute într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Olt.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că sistemul de justiţie va continua greva dacă nu se ajunge la o soluţie and #8222;acceptabilă and #8221; privind pensiile magistraţilor.
