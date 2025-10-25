Nicuşor Dan, de Ziua Armatei: "Modernizarea e o prioritate. România e protejată pentru că a fost serioasă"

19:10

O tragedie precum cea din Rahova se poate repeta oricând. O demonstrează un incident bizar, din Mioveni, în urma căruia aproape 4.000 de oameni, de pe 176 de scări de bloc, au descoperit că au scăpări de gaze. Totul s-a întâmplat după ce Transgaz a introdus în reţea o cantitate mai mare din substanţa care dă gazului mirosul specific, iar acumulările au început să fie simţite. Alimentarea a fost oprită, până când oamenii îşi vor face reviziile.