PS Ioan Casian: Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român
Basilica.ro, 25 octombrie 2025 11:50
„Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român. Ea se înalță ca un altar al neamului nostru, ca un semn al legăturii sfinte dintre Biserică și popor, dintre cer și pământ, dintre istorie și veșnicie”, a transmis sâmbătă Episcopul Ioan Casian al Canadei. „La acest moment de aleasă binecuvântare, când se…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 15 minute
12:00
Informații esențiale pentru pelerinii care participă la sfințirea Catedralei Naționale: fără act de identitate nu pot intra # Basilica.ro
Pelerinii care participă la sfințirea Catedralei Naționale trebuie să posede asupra lor un act de identitate, informează Trinitas TV. În absența unui act de identitate, niciun pelerin nu poate intra la ceremonia de sfințire. De asemenea, pelerinii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica…
Acum 30 minute
11:50
PS Ioan Casian: Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român # Basilica.ro
„Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român. Ea se înalță ca un altar al neamului nostru, ca un semn al legăturii sfinte dintre Biserică și popor, dintre cer și pământ, dintre istorie și veșnicie”, a transmis sâmbătă Episcopul Ioan Casian al Canadei. „La acest moment de aleasă binecuvântare, când se…
Acum 2 ore
11:10
Pe 1 noiembrie va începe a doua ediție a festivalului de film creștin „Quo Vadis” de la Iași # Basilica.ro
Pe 1 noiembrie demarează, la Iași, a doua ediție a festivalului internațional de film creștin „Quo Vadis”, informează Arhiepiscopia Iașilor. Printre invitați se numără Andrei A. Tarkovski, fiul celebrului regizor rus, dar și Josh David Jordan, Juan Manuel Cotelo și Vlad Păunescu. Cinefilii vor avea ocazia să vizioneze 21 de filme din SUA, Germania, Spania,…
11:00
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu Ambasadoarea Greciei și comunitatea elenă din București # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit vineri seară cu Evangelia Grammatika, Ambasadoarea Greciei la București. Sanctitatea Sa a vizitat sediul Ambasadei Greciei și s-a rugat în Biserica Greacă „Buna Vestire” din vecinătate. Patriarhul Ecumenic a oferit în dar Ambasadei Greciei mai multe volume de istorie dedicate Bisericii din Constantinopol, iar Ambasadoarea Evangelia Grammatika i‑a oferit o…
Acum 6 ore
08:10
Ziua Armatei Române este sărbătorită anual la 25 octombrie, începând din anul 1959. Cu acest prilej, Ministerul Apărării Naționale organizează sâmbătă o serie de ceremonii militare și religioase dedicate eroilor neamului și celor care poartă astăzi uniforma militară. La București vor avea loc sâmbătă, între orele 08:00 și 16:00, mai multe ceremonii militare și religioase…
Acum 8 ore
05:50
Galerie foto: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu membrii comunității elene din București # Basilica.ro
Comunitatea elenă din București s-a bucurat, vineri seara, de vizita Sanctității Sale Bartolomeu I. Patriarhul Ecumenic a fost întâmpinat de Excelența Sa, doamna Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei în România, la sediul Ambasadei, unde i-a binecuvântat pe angajații instituției. În continuare, ierarhul s-a îndreptat către Biserica „Buna Vestire” și a participat la slujba Paraclisului Sfântului Mare…
Acum 12 ore
00:00
Calendar ortodox 25 octombrie Sfinții Mucenici Marcian și Martirie Au pătimit în Constantinopol în vremea împăratului Constanţiu (331-361), care trecuse de partea arienilor. Marcian era citeţ (cântăreţ), iar Martirie ipodiacon. Amândoi erau ucenicii Patriarhului Pavel. Sfinţii Marcian şi Martirie au fost prinşi după ce ierarhul lor a fost exilat şi obligaţi să accepte erezia. Asupritorii,…
24 octombrie 2025
23:40
Galerie foto: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu membrii comunității elene din București # Basilica.ro
Comunitatea elenă din București s-a bucurat, vineri seara, de vizita Sanctității Sale Bartolomeu I. Patriarhul Ecumenic a fost întâmpinat de Excelența Sa, doamna Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei în România, la sediul Ambasadei, unde i-a binecuvântat pe angajații instituției. În continuare, ierarhul s-a îndreptat către Biserica „Buna Vestire”, unde a participat la slujba Paraclisului Sfântului Mare…
Acum 24 ore
20:40
Vineri se împlinesc 11 ani de la trecerea la cele veșnice a Arhimandritului Victorin Oanele (1931–2014), starețul Mănăstirii Sihăstria timp de peste patru decenii și una dintre cele mai marcante figuri ale monahismului românesc contemporan. Părintele Victorin Oanele s-a născut la 1 februarie 1931 în satul Poiana, comuna Vrâncioaia, județul Vrancea. A intrat în viața…
19:50
Biroul de presă al Episcopiei de Bălți a fost inaugurat: Echipamentele IT achiziționate cu sprijinul DRRM # Basilica.ro
Biroul de presă al Episcopiei de Bălți a fost inaugurat joi, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, și a directorului general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), Constantin-Valentin Răducanu. Dotarea cu echipamente IT a fost realizată printr-un proiect finanțat de DRRM, în cadrul Programului „Mass-media”. Proiectul are ca scop sprijinirea activității…
19:40
Trinitas TV și Televiziunea Română transmit live sfințirea picturii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Trinitas TV și Televiziunea Română (TVR) transmit live duminică sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Evenimentul va fi transmis în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Universul Credinței” și pe canalele TVR 1, TVR MOLDOVA şi TVR Internaţional, în intervalul orar 9.00 – 12.50, anunță Televiziunea Română într-un comunicat de presă. Astfel, cu ajutorul…
18:10
Proiectul de restaurare a Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, unul dintre cele mai vechi și valoroase monumente ale orașului, a fost lansat joi în cadrul unei conferințe de presă organizate la lăcașul de cult. Lucrările vor fi finanțate printr-un grant de un milion de euro, obținut în cadrul programului european transfrontalier Interreg NEXT…
17:40
Renaștere din cenușă: O biserică din Basarabia a fost sfințită după trei ani de reconstrucție # Basilica.ro
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Călărași, Republica Moldova, a fost sfințită joi, la trei ani după ce un incendiu a mistuit complet lăcașul de cult. Slujba de sfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, și de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Din sobor a făcut parte și părintele Toma Grădinaciuc, fost…
17:20
Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat, în zilele de miercuri și joi, evenimente dedicate cinstirii Sfântului Constantin Sârbu în localitatea sa natală, Cavadinești, din județul Galați. Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Constantin Sârbu la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitate. În fața icoanei Sfântului Constantin Sârbu, ierarhul,…
17:10
Țara noastră va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când ora 04:00 dimineața va deveni ora 03:00. Astfel, ziua de duminică va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore. Pentru a facilita adaptarea la noul program, specialiștii recomandă ajustarea treptată a orei de culcare cu 10–15…
16:00
Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României au subliniat legătura duhovnicească neîncetată dintre Bisericile pe care le conduc # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns vineri în România, prilej cu care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a întâmpinat la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. Sanctitatea Sa și Patriarhul României s-au îndreptat apoi către Catedrala Patriarhală, unde au participat la un Te Deum și au susținut alocuțiuni în care au subliniat legătura duhovnicească neîncetată dintre Patriarhia…
15:40
FOTO: Întâmpinarea Patriarhului Ecumenic și a Patriarhului României la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel au fost întâmpinați vineri la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde a fost oficiată o slujbă de Te Deum. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
15:20
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” desfășurată de reprezentanții Departamentului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului și ai Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS) a continuat, zilele trecute, în județul Sibiu. Potrivit Mitropoliei Ardealului, zeci de pachete conținând produse de uz casnic au ajuns la persoane vârstnice din mediul rural. „Prin activitățile care au continuat la Sibiu au…
15:20
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Catedrala Patriarhală: Viitorul este pentru Biserică sinonim cu nădejdea și viața # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat vineri, după Te Deum-ul oficiat la Catedrala Patriarhală în cinstea sosirii Sanctității Sale în România, că orice aniversare sau sărbătoare bisericească vine din trecut, dar este orientată spre viitor. „Aniversările bisericești se diferențiază fundamental de celelalte aniversări, deoarece, deși originea lor se află în trecut, oferă o perspectivă de…
15:10
Patriarhul Daniel către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: O mărturie vie și un prilej binecuvântat de comuniune frățească # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, i-a urat bun venit Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic, după o slujbă de Te Deum oficiată vineri la Catedrala Patriarhală din București. Patriarhul României a subliniat contextul aniversar în care are loc vizita, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al Sfințirii picturii Catedralei Naționale, și și-a…
15:00
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a aterizat vineri, 24 octombrie 2025, în jurul orei 13:00 pe Aeroportul Otopeni din Capitală. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:20
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a sosit vineri în România pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale. „Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la…
14:00
Patriarhul Daniel, mesaj de bun-venit la sosirea Patriarhului Ecumenic în România: Un prilej de mare binecuvântare # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniela l-a întâmpinat vineri pe Aeroportul Otopeni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la sosirea în țara noastră. „Prezența Sanctității Voastre în mijlocul nostru este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală și de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română”, a transmis Preafericirea Sa. Prezenta vizită a…
13:20
În ziua de joi, 23 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit în vizită, la Palatul Patriarhiei din București, pe domnul ambasador Jean-Christophe Peaucelle, consilier pe domeniul religios în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Franța, care a fost însoțit la întâlnire de domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în…
13:20
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a aterizat vineri în jurul orei 13:00 pe Aeroportul Otopeni din Capitală. Patriarhul Bartolomeu I a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, Episcopul Visarion al Tulcii, Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. De…
13:10
PS Benedict despre Catedrala Națională: A construi un templu înseamnă mai întâi a zidi un sens, o conștiință # Basilica.ro
„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a știut că a construi un templu înseamnă mai întâi a zidi un sens, o conștiință”, a scris joi Episcopul Benedict al Sălajului. „Preafericirea Sa nu a ridicat doar un edificiu, ci a așezat în mijlocul poporului român o mărturie a credinței, o chemare la unitate și o invitație la a…
13:00
Primăria Capitalei face primul pas concret spre un București mai verde, prin semnarea protocolului de colaborare cu Fundația Centura Verde pentru implementarea proiectului „Centura Verde București–Ilfov”. Documentul urmează să fie supus la finalul lunii octombrie aprobării Consiliului General al Municipiului București și ulterior semnat de Administratorul Public al Capitalei. Protocolul va fi pus în aplicare…
12:40
Episcopia Sălajului, la 18 ani de existență: PS Benedict a oficiat Sfânta Liturghie de hram # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a oficiat luni Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Eparhial „Sfântul Evanghelist Luca” din Zalău, cu ocazia hramului lăcașului de cult și a împlinirii a 18 ani de la înființarea eparhiei. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit rânduiala de sfințire a noilor antimise destinate parohiilor din eparhie. Antimisele,…
Ieri
12:10
14 ani de la sfințirea Paraclisului Catedralei Naționale: Scut spiritual pentru un șantier istoric (FOTO arhivă) # Basilica.ro
Vineri se împlinesc 14 ani de la sfințirea Paraclisului Catedralei Naționale, lăcaș construit odată cu începerea lucrărilor pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului (2010-2011), cu scopul de a asigura sprijin și scurt spiritual unei lucrări mari, care își aștepta împlinirea de mai bine de un secol. Paraclisul a fost construit în timp record sub coordonarea Părintelui…
12:00
În perioada 24–31 octombrie 2025, comunitatea internațională marchează ediția cea mai recentă a Săptămânii dedicate Alfabetizării media și în domeniul informației (MIL Week) – iniţiativa anuală organizată de UNESCO care are drept scop sporirea conştientizării, promovarea competențelor de alfabetizare media şi informaţională şi consolidarea rolului cetăţenilor ca utilizatori activi şi critici ai mediilor informaţionale, relatează…
11:10
Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului demarează un ambițios program de cateheză în română și germană # Basilica.ro
Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului demarează un program de cateheză, în limbile germană și română, pentru credincioșii de toate vârstele. Proiectul se adresează celor care se pregătesc să devină membri ai Bisericii Ortodoxe și doresc să deprindă învățătura de credință ortodoxă. Este vorba despre 13 cateheze, care se vor desfășura online, pe platforma Zoom, conform…
10:00
Sărbătorirea Sfântului Dimitrie, Ocrotitorul Craiovei, va începe sâmbătă, la ora 16:00, prin săvârșirea Vecerniei unite cu Litia, informează Mitropolia Olteniei. Apoi, de la 18:00, va avea loc procesiunea cu Sfintele Moaște, pe străzile din municipiul Craiova, în fruntea căreia se va afla Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. În cadrul procesiunii vor fi purtate raclele care…
09:20
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, își serbează vineri ziua de naștere. Cu acest prilej, la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” de la Reședința Mitropolitană din Chișinău vor fi oficiate Sfânta Liturghie și un Te Deum, slujbă de mulțumire. La momentul festiv de după rugăciune, vor fi transmise mesaje de felicitare din partea clericilor,…
09:10
O emisiune filatelică dedicată Sfințirii Catedralei Naționale va fi pusă în circulație vineri de Romfilatelia și Poșta Română, informează Agerpres. Emisiunea conține o marcă poștală, o coliță dantelată, două plicuri „prima zi” și o carte poștală maximă pentru pasionații de maximafilie. Potrivit sursei citate, marca poștală a emisiunii, cu valoarea nominală de 5 lei, reproduce…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I va veni vineri la București Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, va ateriza vineri, în jurul orei 12:00 pm, la Aeroportul „Henri Coandă” din București. Citește mai mult. Patriarhul României a sfințit racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Catedralei Naționale Preafericitul…
00:00
Calendar Ortodox 24 octombrie Sfântul Mare Mucenic Areta Sfântul Mare Mucenic Areta († 523) – A pătimit la începutul secolului al VI-lea și era originar din ținutul Yemenului (Arabia). Conducătorul orașului era Danaan, un iudeu care reușise să ajungă la conducere și care ura creștinii, pornind, astfel, persecuția împotriva lor. În anul 520 a exilat…
23 octombrie 2025
21:20
Patriarhul Daniel explică legătura dintre Sf. Dimitrie cel Nou și Sf. Ioan Iacob: Continuitatea sfințeniei în poporul român # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat joi pelerinii care au participat la Procesiunea „Calea Sfinților” la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale. Preafericirea Sa a subliniat legătura dintre Sfântul Dimitrie cel Nou și Sfântul Ioan Iacob, Noul Hozevit, ale căror moaște au fost așezate spre închinare. „Această întâlnire a doi mari sfinți români – unul din…
21:20
Patriarhul României a sfințit racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Catedralei Naționale # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Slujba a fost săvârșită joi în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Racla a fost lucrată la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului și cu alte ornamente.…
20:00
Muzeul Satului din Capitală marchează sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, printr-un târg tradițional # Basilica.ro
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 24–26 octombrie, Târgul tradițional de Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. Târgul va fi deschis zilnic între orele 09:00 și 18:30, în incinta muzeului, unde vor exista standuri cu mâncare românească specifică toamnei: plăcinte, cozonaci, brânzeturi, produse apicole, dulcețuri și preparate de sezon.…
19:50
Pelerinaj la moaștele Sf. Dimitrie cel Nou: Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor împart hrană pelerinilor # Basilica.ro
Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor au început împărțirea hranei pentru pelerinii care vin să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Protoieriile Ploiești Sud și Nord au împărțit joi după-amiază peste 2.000 de sendvișuri și sticle cu apă. „Pentru noi, această slujire este o mare bucurie și o binecuvântare. Prin aceste daruri simple dorim să…
19:40
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, va ateriza vineri, în jurul orei 12:00, la Aeroportul „Henri Coandă” din București. Patriarhul Ecumenic va fi întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, în Catedrala Patriarhală în jurul orei 12:30, unde va fi săvârșită o slujbă de Te Deum. Sanctitatea Sa vine în țara noastră pentru a…
18:10
Religia ar putea deveni obligatorie în școlile bulgărești. Patriarhia Bulgară salută decizia Parlamentului # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a salutat cu bucurie decizia Adunării Naționale din Bulgaria de a adopta, în primă lectură, modificările legislative care prevăd introducerea disciplinei „Virtuți și Religie” ca materie obligatorie în școli. Într-un comunicat transmis după votul din Adunarea Națională, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a exprimat „o deosebită bucurie și…
17:50
Radio Trinitas emite de astăzi de la noua antenă de pe turla mare a Catedralei Naționale # Basilica.ro
De astăzi, Radio Trinitas emite în București de la o nouă antenă instalată pe turla mare a Catedralei Naționale. Puterea de emisie a noii stații este de 4 kw. Astfel, a fost extinsă zona de recepție și a crescut calitatea semnalului în capitală și în împrejurimi. Programele Radioului Patriarhiei Române pot fi recepționate, în continuare,…
17:40
Catedrala Națională ca Evanghelie vizuală: Momente importante pe parcursul construirii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Trinitas TV, postul de televiziune al Patriarhiei Române, a difuzat la Jurnalul de știri de miercuri seară un reportaj despre etapele conceperii proiectului Catedralei Naționale și ale punerii lui în practică. În 29 noiembrie 2007, la scurt timp după întronizarea ca Patriarh, Preafericitul Părinte Daniel punea piatra de temelie pentru Catedrala Națională. Perioada premergătoare începerii…
17:20
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi, 23 octombrie 2025, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
16:20
Procesiuea cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a avut loc joi, 23 octombrie 2025, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – B-dul. Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei și apoi urcare pe Colina Bucuriei. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
15:30
Procesiunea Calea Sfinților pe străzile Capitalei: Fiecare creștin este pelerin pe drumul către Împărăția Cerurilor # Basilica.ro
Procesiunea „Calea Sfinților” a avut loc joi pe străzile Capitalei. Pelerinii au fost întâmpinați de Părintele Patriarh Daniel la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale, unde a subliniat dimensiunea duhovnicească a pelerinajului. Procesiunea a avut două puncte de plecare: Primul grup a plecat de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale…
15:20
Ambasada României în Ungaria i-a comemorat pe eroii români căzuți pe teritoriul țării vecine în Al Doilea Război Mondial # Basilica.ro
Ambasada României la Budapesta a marcat prin acțiuni comemorative, la începutul săptămânii, eroii români căzuți pe teritoriul țării vecine în Al Doilea Război Mondial. Astfel, luni, la Budapesta, la monumentul dedicat soldaților români din cimitirul Uj, a fost organizată o ceremonie militară și o slujbă de pomenire de către reprezentanța diplomatică a României în țara…
15:10
Patriarhul Daniel explică legătura dintre Sf. Dimitrie cel Nou și Sf. Ioan Iacob: Continuitatea sfințeniei în poporul român # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat joi pelerinii care au participat la Procesiunea „Calea Sfinților” la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale. Preafericirea Sa a subliniat legătura dintre Sfântul Dimitrie cel Nou și Sfântul Ioan Iacob, Noul Hozevit, ale căror moaște au fost așezate spre închinare. „Această întâlnire a doi mari sfinți români – unul din…
15:10
Calea Sfinților 2025: Procesiune cu moaștele Sfinților Nectarie, Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Constantin și Elena (FOTO) # Basilica.ro
Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena au fost purtate în procesiune între Catedrala Sf. Spiridon – Nou și Catedrala Patriahală, joi, 23 octombrie, în cadrul procesiunii „Calea Sfinților”. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.