OPINIE Tăcerea care ucide femei
G4Media, 25 octombrie 2025 13:20
În România, femeile mor nu doar din cauza bărbaților care le bat, ci și din cauza instituțiilor care nu le ascultă. Din cauza sistemului care... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
13:30
Ministrul Sănătăţii, mesaj către personalul ATI: Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om # G4Media
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:20
Poliția bavareză a confiscat milioane de euro în falsuri de artă semnate „Picasso”, „Rembrandt” și „Frida Kahlo” # G4Media
Poliția din Bavaria a descoperit o rețea internațională de falsificatori de artă care ar fi produs și încercat să vândă lucrări atribuite unor maeștri precum... © G4Media.ro.
13:20
Acum o oră
13:10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, a informat vineri Radio Chişinău, citat... © G4Media.ro.
13:10
Britney Spears s-a privit în oglindă și, zâmbind, a apucat un aparat de tuns electric.Câteva clipe mai târziu, șuvițe din părul ei lung și celebru... © G4Media.ro.
13:00
VaultGemma este noul model al familiei Gemma de la Google, cu 1 miliard de parametri și confidențialitate diferențială, o metodă de antrenare concepută pentru a... © G4Media.ro.
13:00
În secolul XXI, explorarea Lunii va lua o formă diferită față de tot ceea ce știam. Mai multe țări doresc să ajungă acolo și să... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:40
Misterul bărbatului elegant surprins de un fotograf AP la Luvru, după spectaculosul jaf de la muzeul parizian # G4Media
Era, în aproape toate privințele, o fotografie obișnuită distribuită de Associated Press către mass-media. Aceasta arăta trei polițiști sprijinindu-se de o mașină argintie parcată în... © G4Media.ro.
12:20
Maduro, președintele Venezuelei, acuză SUA că „fabrică un război” după ce Trump a trimis în Caraibe cea mai mare navă de război din lume # G4Media
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat SUA că „fabrică un nou război”, după ce acestea au ordonat trimiterea celui mai mare vas de război din... © G4Media.ro.
12:20
Ministrul Sănătăţii: Pacientul cu arsuri de la cazul din Rahova se întoarce în ţară stabilizat / Va mai sta într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că pacientul care a suferit arsuri în explozia blocului din cartierul Rahova din Bucureşti se va întoarce în România... © G4Media.ro.
12:10
Gimnastică: Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia # G4Media
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7, sâmbătă, în finală la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, după ce a căzut de pe aparat.... © G4Media.ro.
12:00
Armata ucraineană anunţă eliberarea satului Torske, important pentru apărarea oraşului Liman # G4Media
Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman, informează agenția dpa, citată de Agerpres. Până la... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:40
Porsche raportează pierderi operaţionale de aproape un miliard de euro în trimestrul al treilea, pe fondul declinului vânzărilor din China şi al încetinirii tranziţiei către vehicule electrice # G4Media
Producătorul german de maşini sport Porsche a raportat vineri o pierdere operaţională de 966 milioane de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea,... © G4Media.ro.
11:40
Campionatul Mondial Felin 2025 a debutat la București: Două zile de spectacol felin și rase rare în premieră / Peste 700 de pisici din 36 de țări la FIFe World Winner Show (VIDEO) # G4Media
Bucureștiul a devenit în acest weekend capitala mondială a pisicilor de rasă! Campionatul Mondial Felin 2025 – FIFe World Winner Show a debutat astăzi, 25 octombrie, la Romexpo... © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Nicușor Dan: Ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul / Președintele, huiduit de un grup de oameni # G4Media
Modernizarea Armatei române este o prioritate în condițiile în care dacă vrei “să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a declarat... © G4Media.ro.
11:20
INTERVIU Marele tenisman Horia Tecău, despre profesoara care l-a marcat: Doamna învățătoare mă ajuta să recuperez când mă întorceam la școală, știa cât de important este să învăț disciplina și voința de la sport # G4Media
Fostul tenisman Horia Tecău, ambasador UNICEF pentru drepturile copiilor, spune într-un interviu pentru Edupedu.ro că s-a simțit sprijinit de profesori, învățătoare și antrenor atunci când... © G4Media.ro.
11:10
Marcel Ciolacu cere sprijinul PSD Buzău pentru candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean # G4Media
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie.... © G4Media.ro.
11:10
VIDEO | Rețetele Juanitei | Galette (tartă) cu mere, un desert rustic franțuzesc/ Ușor de preparat și cu arome de sezon este excelent pentru un răsfăț de weekend # G4Media
Chiar dacă suntem „cuminți”, la dietă sau cu o alimentație echilibrată toată săptămâna, în weekend ne putem permite un mic răsfăț. Iar aceasta tartă, galette... © G4Media.ro.
11:00
Grindeanu: Armata Română are nevoie de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită # G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, afirmă că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele,... © G4Media.ro.
10:50
Jaful de la Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate, datorită echipamentelor lăsate de hoţi / Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme # G4Media
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele şi echipamentele de protecţie lăsate de hoţii care au... © G4Media.ro.
10:30
Sancțiunile pe care Administrația de la Washington le-a impus zilele trecute industriei petroliere din Rusia sunt semnificative, deoarece ele dovedesc, printre altele, că președintele Donald... © G4Media.ro.
10:10
Gabriela Firea nu intră în cursa pentru Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar # G4Media
Gabriela Firea a anunțat sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că nu intră în cursa pentru Primăria București și că dorește să-și... © G4Media.ro.
10:00
Gama de televizoare Samsung din 2025 a primit o actualizare AI odată cu adăugarea unei noi aplicații de inteligență artificială generativă de la Perplexity, disponibilă... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:40
Noua strategie a Chinei pentru Trump: lovește tare, cedează puțin / Doctrina lui Xi Jinping este că SUA trebuie să se adapteze la realitatea puterii chineze # G4Media
În timpul primului său mandat, președintele Trump l-a frustrat adesea pe Xi Jinping cu amestecul său liber de amenințări și bonomie. De data aceasta, liderul... © G4Media.ro.
09:30
FOTO | Cetera și omul bun – producători din Maramureș | Mezeluri şi brânzeturi italiene, adaptate româneşte la Giuleşti # G4Media
E greu să rezişti ospitalităţii şi felului deschis de a fi al maramureşenilor. Oriunde am mers, am întâlnit oameni cu care am vorbit de parcă... © G4Media.ro.
09:30
Oamenii de ştiinţă testează o terapie experimentală pe bază pe oxitocină pentru încetinirea procesului de îmbătrânire # G4Media
Un nou studiu oferă o perspectivă interesantă asupra unor potenţiale terapii care pot încetini procesul de îmbătrânire. Cercetătorii au explorat în experimente preclinice o strategie... © G4Media.ro.
09:10
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată” # G4Media
Nelly Furtado, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru piesa „Maneater”, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată,... © G4Media.ro.
08:50
Animalele pot fi dreptace sau stângace? Descoperirile surprinzătoare ale cercetătorilor: Ce lăbuță preferă câinii și pisicile și ce ne spune asta despre creierul lor # G4Media
Studiile făcute pe cimpanzei au demonstrat că și animalele au o ”mână” dominantă, exact ca oamenii. Când mănâncă sau fac diverse sarcini, se folosesc de... © G4Media.ro.
08:50
Italianul Francesco Bagnaia va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Malayisiei de MotoGP # G4Media
Italianul Francesco Bagnaia va porni din pole position în cursa sprint şi în Marele Premiu al Malaysiei, a 20-a etapă (din 22) a sezonului MotoGP,... © G4Media.ro.
08:40
Regina mamă Sirikit a Thailandei, figură plină de carismă şi puternică a monarhiei, a murit la 93 de ani # G4Media
Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej care a condus Thailanda timp de 70 de ani şi mama actualului monarh, a murit la vârsta... © G4Media.ro.
08:30
ANALIZĂ Războiul dintre Olanda și China privind cipurile sperie industria auto europeană / Producătorii se tem de o criză de semiconductori ca în pandemie # G4Media
Războiul geopolitic din jurul furnizorului de cipuri Nexperia, cu sediul în Olanda, dar deținut de China, îngrozește producătorii de automobile din Europa, care se tem... © G4Media.ro.
08:30
Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer # G4Media
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent studiu, cercetătorii explică de ce bărbaţii pierd... © G4Media.ro.
08:30
EXCLUSIV INTERVIU Steve Eum, grupul Chery: Omoda și Jaecoo „nu sunt mărci de buget” / Concurența „cu siguranță nu este Dacia” / Publicul țintă – „elitele tinere” # G4Media
Două noi branduri auto au intrat pe piața auto din România, acelea fiind Omoda și Jaecoo. Deși originile lor sunt chineze, cele două branduri sunt... © G4Media.ro.
08:00
Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată duminică. Lăcaşul recordurilor # G4Media
Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar... © G4Media.ro.
07:50
Moody’s menţine ratingul Franţei la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă # G4Media
Agenţia de evaluare financiară Moody’s a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva de la „stabilă” la „negativă”, lansând astfel... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:40
Caesar, câinele regal care a făcut istorie: „Eu aparțin regelui”, comemorat în piatră semiprețioasă de un celebru artist rus, cu ochii din rubin (FOTO) # G4Media
Unii spun că loialitatea nu se poate învăța. Alții cred că doar un câine știe cu adevărat ce înseamnă devotamentul. A fi câine regal nu înseamnă... © G4Media.ro.
07:40
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS / Singura rafinărie din Serbia riscă să fie oprită # G4Media
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi... © G4Media.ro.
07:40
Ceremonii militare şi religioase de Ziua Armatei României în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii – Restricţii de trafic în Bucureşti / Programul manifestărilor # G4Media
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii.... © G4Media.ro.
07:20
Nouă linii de autobuz vor avea trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea unui eveniment sportiv # G4Media
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 şi 121 vor circula pe trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea evenimentului sportiv Trofeul Bucureştiului 2025,... © G4Media.ro.
07:20
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii,... © G4Media.ro.
07:10
Slovacii, în căutare de turiști pentru schi la Timișoara: „În 4-5 ore se ajunge pe pârtiile din Slovacia” # G4Media
După unguri și sârbi, care de ani de zile vin la Timișoara în căutare de potențiali turiști, am avut loc, în premieră, o promovare turistică... © G4Media.ro.
06:40
Lahmacun, un fel de pizza turcească, din aluat rapid, fără dospire. Cu carne tocată și multe condimente deasupra, o idee de mic dejun de weekend # G4Media
Dacă ne uităm la etimologia cuvântului, înțelegem imediat despre ce e vorba. Lahmacun provine din limba arabă și înseamnă „carne și aluat frământat”. Este preparat... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
02:50
Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare # G4Media
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:40
Nicușor Dan, la videoconferința coaliției de sprijinire a Ucrainei: Am convenit că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o videoconferință a coaliției de sprijinire a Ucrainei (Coalition Of The Willing), prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer.... © G4Media.ro.
23:20
Rogobete: Este crucial ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că este „crucial” ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile, transmite... © G4Media.ro.
23:10
Aeroporturile de la Vilnius şi Kaunas, în Lituania, închise din cauza unor baloane provenind dinspre Belarus # G4Media
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea... © G4Media.ro.
23:10
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro # G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge... © G4Media.ro.
23:10
Pedepse cu închisoarea pentru şase britanici, autorii unui incendiu comandat de grupul paramilitar rus Wagner # G4Media
Şase tineri britanici, recrutaţi pentru a incendia un depozit londonez unde erau stocate materiale pentru Ucraina, în numele grupării paramilitare ruse Wagner, au fost condamnaţi... © G4Media.ro.
23:10
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi... © G4Media.ro.
22:50
Grindeanu spune că Bolojan pleacă din funcția de premier, dacă România pierde 230 de milioane de euro pentru că n-a rezolvat pensiile magistraților / Nicușor Dan: Suntem înainte de Congresul PSD, astfel de retorică o să mai auzim # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus în emisiune la Antena 3 că actuala formă a proiectului legii pensiilor magistraților nu a îndeplinit condiții de formă... © G4Media.ro.
