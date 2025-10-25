OPINIE Tăcerea care ucide femei

G4Media, 25 octombrie 2025 13:20

În România, femeile mor nu doar din cauza bărbaților care le bat, ci și din cauza instituțiilor care nu le ascultă. Din cauza sistemului care...   © G4Media.ro.

Acum 15 minute
13:30
Ministrul Sănătăţii, mesaj către personalul ATI: Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om G4Media
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:20
Poliția bavareză a confiscat milioane de euro în falsuri de artă semnate „Picasso”, „Rembrandt” și „Frida Kahlo” G4Media
Poliția din Bavaria a descoperit o rețea internațională de falsificatori de artă care ar fi produs și încercat să vândă lucrări atribuite unor maeștri precum...   © G4Media.ro.
13:20
Acum o oră
13:10
Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din Transnistria G4Media
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, a informat vineri Radio Chişinău, citat...   © G4Media.ro.
13:10
Britney Spears spune că a fost folosită. Kevin Federline spune că ea are nevoie de ajutor G4Media
Britney Spears s-a privit în oglindă și, zâmbind, a apucat un aparat de tuns electric.Câteva clipe mai târziu, șuvițe din părul ei lung și celebru...   © G4Media.ro.
13:00
VaultGemma, modelul AI al Google care pune confidențialitatea pe primul loc G4Media
VaultGemma este noul model al familiei Gemma de la Google, cu 1 miliard de parametri și confidențialitate diferențială, o metodă de antrenare concepută pentru a...   © G4Media.ro.
13:00
Cum ar putea națiunile spațiale să evite conflictele pe Lună G4Media
În secolul XXI, explorarea Lunii va lua o formă diferită față de tot ceea ce știam. Mai multe țări doresc să ajungă acolo și să...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:40
Misterul bărbatului elegant surprins de un fotograf AP la Luvru, după spectaculosul jaf de la muzeul parizian G4Media
Era, în aproape toate privințele, o fotografie obișnuită distribuită de Associated Press către mass-media. Aceasta arăta trei polițiști sprijinindu-se de o mașină argintie parcată în...   © G4Media.ro.
12:20
Maduro, președintele Venezuelei, acuză SUA că „fabrică un război” după ce Trump a trimis în Caraibe cea mai mare navă de război din lume G4Media
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat SUA că „fabrică un nou război”, după ce acestea au ordonat trimiterea celui mai mare vas de război din...   © G4Media.ro.
12:20
Ministrul Sănătăţii: Pacientul cu arsuri de la cazul din Rahova se întoarce în ţară stabilizat / Va mai sta într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că pacientul care a suferit arsuri în explozia blocului din cartierul Rahova din Bucureşti se va întoarce în România...   © G4Media.ro.
12:10
Gimnastică: Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia G4Media
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7, sâmbătă, în finală la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, după ce a căzut de pe aparat....   © G4Media.ro.
12:00
Armata ucraineană anunţă eliberarea satului Torske, important pentru apărarea oraşului Liman G4Media
Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman, informează agenția dpa, citată de Agerpres. Până la...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:40
Porsche raportează pierderi operaţionale de aproape un miliard de euro în trimestrul al treilea, pe fondul declinului vânzărilor din China şi al încetinirii tranziţiei către vehicule electrice G4Media
Producătorul german de maşini sport Porsche a raportat vineri o pierdere operaţională de 966 milioane de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea,...   © G4Media.ro.
11:40
Campionatul Mondial Felin 2025 a debutat la București: Două zile de spectacol felin și rase rare în premieră / Peste 700 de pisici din 36 de țări la FIFe World Winner Show (VIDEO) G4Media
Bucureștiul a devenit în acest weekend capitala mondială a pisicilor de rasă! Campionatul Mondial Felin 2025 – FIFe World Winner Show a debutat astăzi, 25 octombrie, la Romexpo...   © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Nicușor Dan: Ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul / Președintele, huiduit de un grup de oameni G4Media
Modernizarea Armatei române este o prioritate în condițiile în care dacă vrei “să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a declarat...   © G4Media.ro.
11:20
INTERVIU Marele tenisman Horia Tecău, despre profesoara care l-a marcat: Doamna învățătoare mă ajuta să recuperez când mă întorceam la școală, știa cât de important este să învăț disciplina și voința de la sport G4Media
Fostul tenisman Horia Tecău, ambasador UNICEF pentru drepturile copiilor, spune într-un interviu pentru Edupedu.ro că s-a simțit sprijinit de profesori, învățătoare și antrenor atunci când...   © G4Media.ro.
11:10
Marcel Ciolacu cere sprijinul PSD Buzău pentru candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean G4Media
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie....   © G4Media.ro.
11:10
VIDEO | Rețetele Juanitei | Galette (tartă) cu mere, un desert rustic franțuzesc/ Ușor de preparat și cu arome de sezon este excelent pentru un răsfăț de weekend G4Media
Chiar dacă suntem „cuminți”, la dietă sau cu o alimentație echilibrată toată săptămâna, în weekend ne putem permite un mic răsfăț. Iar aceasta tartă, galette...   © G4Media.ro.
11:00
Grindeanu: Armata Română are nevoie de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, afirmă că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele,...   © G4Media.ro.
10:50
Jaful de la Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate, datorită echipamentelor lăsate de hoţi / Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme G4Media
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele şi echipamentele de protecţie lăsate de hoţii care au...   © G4Media.ro.
10:30
ANALIZĂ De ce sancțiunile impuse de Trump petrolului rusesc sunt importante G4Media
Sancțiunile pe care Administrația de la Washington le-a impus zilele trecute industriei petroliere din Rusia sunt semnificative, deoarece ele dovedesc, printre altele, că președintele Donald...   © G4Media.ro.
10:10
Gabriela Firea nu intră în cursa pentru Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar G4Media
Gabriela Firea a anunțat sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că nu intră în cursa pentru Primăria București și că dorește să-și...   © G4Media.ro.
10:00
Samsung echipează televizoarele și monitoarele din gama 2025 cu Perplexity AI G4Media
Gama de televizoare Samsung din 2025 a primit o actualizare AI odată cu adăugarea unei noi aplicații de inteligență artificială generativă de la Perplexity, disponibilă...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:40
Noua strategie a Chinei pentru Trump: lovește tare, cedează puțin / Doctrina lui Xi Jinping este că SUA trebuie să se adapteze la realitatea puterii chineze G4Media
În timpul primului său mandat, președintele Trump l-a frustrat adesea pe Xi Jinping cu amestecul său liber de amenințări și bonomie. De data aceasta, liderul...   © G4Media.ro.
09:30
FOTO | Cetera și omul bun – producători din Maramureș | Mezeluri şi brânzeturi italiene, adaptate româneşte la Giuleşti G4Media
E greu să rezişti ospitalităţii şi felului deschis de a fi al maramureşenilor. Oriunde am mers, am întâlnit oameni cu care am vorbit de parcă...   © G4Media.ro.
09:30
Oamenii de ştiinţă testează o terapie experimentală pe bază pe oxitocină pentru încetinirea procesului de îmbătrânire G4Media
Un nou studiu oferă o perspectivă interesantă asupra unor potenţiale terapii care pot încetini procesul de îmbătrânire. Cercetătorii au explorat în experimente preclinice o strategie...   © G4Media.ro.
09:10
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată” G4Media
Nelly Furtado, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru piesa „Maneater”, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată,...   © G4Media.ro.
08:50
Animalele pot fi dreptace sau stângace? Descoperirile surprinzătoare ale cercetătorilor: Ce lăbuță preferă câinii și pisicile și ce ne spune asta despre creierul lor G4Media
Studiile făcute pe cimpanzei au demonstrat că și animalele au o ”mână” dominantă, exact ca oamenii. Când mănâncă sau fac diverse sarcini, se folosesc de...   © G4Media.ro.
08:50
Italianul Francesco Bagnaia va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Malayisiei de MotoGP G4Media
Italianul Francesco Bagnaia va porni din pole position în cursa sprint şi în Marele Premiu al Malaysiei, a 20-a etapă (din 22) a sezonului MotoGP,...   © G4Media.ro.
08:40
Regina mamă Sirikit a Thailandei, figură plină de carismă şi puternică a monarhiei, a murit la 93 de ani G4Media
Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej care a condus Thailanda timp de 70 de ani şi mama actualului monarh, a murit la vârsta...   © G4Media.ro.
08:30
ANALIZĂ Războiul dintre Olanda și China privind cipurile sperie industria auto europeană / Producătorii se tem de o criză de semiconductori ca în pandemie G4Media
Războiul geopolitic din jurul furnizorului de cipuri Nexperia, cu sediul în Olanda, dar deținut de China, îngrozește producătorii de automobile din Europa, care se tem...   © G4Media.ro.
08:30
Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer G4Media
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent studiu, cercetătorii explică de ce bărbaţii pierd...   © G4Media.ro.
08:30
EXCLUSIV INTERVIU Steve Eum, grupul Chery: Omoda și Jaecoo „nu sunt mărci de buget” / Concurența „cu siguranță nu este Dacia” / Publicul țintă – „elitele tinere” G4Media
Două noi branduri auto au intrat pe piața auto din România, acelea fiind Omoda și Jaecoo. Deși originile lor sunt chineze, cele două branduri sunt...   © G4Media.ro.
08:00
Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată duminică. Lăcaşul recordurilor G4Media
Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar...   © G4Media.ro.
07:50
Moody’s menţine ratingul Franţei la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă G4Media
Agenţia de evaluare financiară Moody’s a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva de la „stabilă” la „negativă”, lansând astfel...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:40
Caesar, câinele regal care a făcut istorie: „Eu aparțin regelui”, comemorat în piatră semiprețioasă de un celebru artist rus, cu ochii din rubin (FOTO) G4Media
Unii spun că loialitatea nu se poate învăța. Alții cred că doar un câine știe cu adevărat ce înseamnă devotamentul. A fi câine regal nu înseamnă...   © G4Media.ro.
07:40
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS / Singura rafinărie din Serbia riscă să fie oprită G4Media
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi...   © G4Media.ro.
07:40
Ceremonii militare şi religioase de Ziua Armatei României în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii – Restricţii de trafic în Bucureşti / Programul manifestărilor G4Media
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii....   © G4Media.ro.
07:20
Nouă linii de autobuz vor avea trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea unui eveniment sportiv G4Media
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 şi 121 vor circula pe trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea evenimentului sportiv Trofeul Bucureştiului 2025,...   © G4Media.ro.
07:20
Atac cu rachete asupra Kievului, cel puţin opt răniţi G4Media
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii,...   © G4Media.ro.
07:10
Slovacii, în căutare de turiști pentru schi la Timișoara: „În 4-5 ore se ajunge pe pârtiile din Slovacia” G4Media
După unguri și sârbi, care de ani de zile vin la Timișoara în căutare de potențiali turiști, am avut loc, în premieră, o promovare turistică...   © G4Media.ro.
06:40
Lahmacun, un fel de pizza turcească, din aluat rapid, fără dospire. Cu carne tocată și multe condimente deasupra, o idee de mic dejun de weekend G4Media
Dacă ne uităm la etimologia cuvântului, înțelegem imediat despre ce e vorba. Lahmacun provine din limba arabă și înseamnă „carne și aluat frământat”. Este preparat...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
02:50
Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare G4Media
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:40
Nicușor Dan, la videoconferința coaliției de sprijinire a Ucrainei: Am convenit că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o videoconferință a coaliției de sprijinire a Ucrainei (Coalition Of The Willing), prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer....   © G4Media.ro.
23:20
Rogobete: Este crucial ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că este „crucial” ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile, transmite...   © G4Media.ro.
23:10
Aeroporturile de la Vilnius şi Kaunas, în Lituania, închise din cauza unor baloane provenind dinspre Belarus G4Media
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea...   © G4Media.ro.
23:10
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge...   © G4Media.ro.
23:10
Pedepse cu închisoarea pentru şase britanici, autorii unui incendiu comandat de grupul paramilitar rus Wagner G4Media
Şase tineri britanici, recrutaţi pentru a incendia un depozit londonez unde erau stocate materiale pentru Ucraina, în numele grupării paramilitare ruse Wagner, au fost condamnaţi...   © G4Media.ro.
23:10
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi...   © G4Media.ro.
22:50
Grindeanu spune că Bolojan pleacă din funcția de premier, dacă România pierde 230 de milioane de euro pentru că n-a rezolvat pensiile magistraților / Nicușor Dan: Suntem înainte de Congresul PSD, astfel de retorică o să mai auzim G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus în emisiune la Antena 3 că actuala formă a proiectului legii pensiilor magistraților nu a îndeplinit condiții de formă...   © G4Media.ro.
