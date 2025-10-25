Prins "călcând strâmb" de prietena soției. Bărbatul și-a înșelat partenera în timp ce-i pregătea o petrecere

20:20

Noi mărturii cutremurătoare apar în cazul maternităţii private din Constanţa unde a murit Mădălina, poliţista de 29 de ani, imediat după naştere. O mamă din Bucureşti a fost la un pas să aibă aceeaşi soartă după ce a născut acolo. Experienţa ei este tulburătoare. Femeia ne-a scris pe Fii Observator, iar acum vrea să depună mărturie în procesele în care alte mame şi-au pierdut viaţa după ce au ajuns acolo.