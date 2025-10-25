Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XI)
Ziarul de Iasi, 25 octombrie 2025 13:20
Sunt traduse, analizate și explicate în context următoarele expresii latine: jus posterius derogat priori, ad absurdum, status controversiae și idealiter. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XI) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
13:20
Sunt traduse, analizate și explicate în context următoarele expresii latine: jus posterius derogat priori, ad absurdum, status controversiae și idealiter. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XI) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Rogobete, despre cazul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi: Nereguli peste nereguli. Ce spune despre Costel Alexe # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi - unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit - a constatat nereguli peste nereguli şi a solicitat demiterea celor care se fac vinovaţi, pentru că atât poate face, deoarece unitatea medicală nu se află în subordinea Ministerului Sănătăţii, scrie news.ro. Articolul Rogobete, despre cazul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi: Nereguli peste nereguli. Ce spune despre Costel Alexe apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
12:20
Fotbal: Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux # Ziarul de Iasi
Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie, scrie news.ro. Articolul Fotbal: Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
11:20
LIVE-TEXT-VIDEO Meci complicat pentru Poli în celălalt capăt al țării (Reșița – Iași 0-0) # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, Poli Iași evoluează la Reșița, cu ACSM, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Partida are o miză mare pentru ambele formații, care au ca obiectiv promovarea. Articolul LIVE-TEXT-VIDEO Meci complicat pentru Poli în celălalt capăt al țării (Reșița – Iași 0-0) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
A doua zi – Președintele Nicușor Dan își continuă vizita la Iași. Întâlniri cu rectorii și militarii # Ziarul de Iasi
Președintele Nicușor Dan își continuă sâmbătă vizita de două zile la Iași. De la ora 09.00, șeful statului participă la Conferința Comună a Consiliilor Naționale ale Rectorilor din România și Republica Moldova la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. Ulterior, Nicușor Dan va participa la ceremonia dedicată Zilei Armatei Române, alături de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași. Articolul A doua zi – Președintele Nicușor Dan își continuă vizita la Iași. Întâlniri cu rectorii și militarii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
04:20
Sistem de control acces cu barieră și tichete la parcarea de la cinema Victoria. Investiția Primăriei este de 100.000 euro # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a primit o singură ofertă la licitația organizată în acest sens. Cum va funcționa viitorul sistem? Articolul Sistem de control acces cu barieră și tichete la parcarea de la cinema Victoria. Investiția Primăriei este de 100.000 euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„FILIT face ca Iașul să fie capitala literară pe care scriitorii români nici măcar nu îndrăzneau să o viseze”. Un incitant interviu cu scriitorul Radu Vancu # Ziarul de Iasi
„Ce mă doare e faptul că văd posibilitățile neîmplinite ale României. Văd cum România e, pe de o parte, un stat de succes, continuă să existe pe când alte state europene au dispărut. E un stat tot mai prosper, e tot mai european, în sensul real al cuvântului. Frustrant este că e la jumătate din potențialul ei sau poate chiar mai puțin”, afirmă Radu Vancu, poet și prozator român, într-un interviu acordat pentru „Ziarul de Iași”. Articolul „FILIT face ca Iașul să fie capitala literară pe care scriitorii români nici măcar nu îndrăzneau să o viseze”. Un incitant interviu cu scriitorul Radu Vancu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Încep să se simtă efectele sancțiunilor SUA asupra Rusiei? Prima scumpire a lunii: prețurile la carburanți au crescut ieri, după ieftiniri succesive anterior # Ziarul de Iasi
După o lună marcată de ieftiniri succesive, carburanții s-au scumpit vineri, 24 octombrie, în majoritatea stațiilor din Iași. Potrivit platformei peco-online.ro, benzina și motorina au crescut cu 4 bani pe litru, marcând prima ajustare în sus din octombrie. Articolul Încep să se simtă efectele sancțiunilor SUA asupra Rusiei? Prima scumpire a lunii: prețurile la carburanți au crescut ieri, după ieftiniri succesive anterior apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„Cifre fără precedent în ultimii 35 ani”. Surpriză plăcută după măsurile de austeritate din vară. Iașul, în creștere în antreprenoriat: 4.700 de firme noi # Ziarul de Iasi
În 2025, românii și-au recăpătat încrederea în economie, a remarcat într-o postare pe Facebook economistul Iancu Guda. Iar Iașul se remarcă și el prin dinamica antreprenorială, arată datele consultate de ZDI. În primele nouă luni, 4.661 de firme și PFA-uri au fost înființate în județ, majoritatea SRL-uri, cu accelerări vizibile după alegerile prezidențiale. Specialiștii văd în aceste cifre un semn că mediul de afaceri reacționează rapid la stabilitate și predictibilitate. Articolul „Cifre fără precedent în ultimii 35 ani”. Surpriză plăcută după măsurile de austeritate din vară. Iașul, în creștere în antreprenoriat: 4.700 de firme noi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„Multe valori sunt puse în discuție. Dezinformarea crește. Universitățile trebuie să fie mai prezente în dezbaterile ce definesc viitorul României”. Mesaje deosebite ale președintelui în periplul ieșean de ieri. Nu au lipsit incidentele # Ziarul de Iasi
Iașul a fost gazda unui eveniment important pentru mediul academic ieșean, unul onorat chiar de președintele țării, Nicușor Dan. În Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” a avut loc ceremonia comună prin care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) au marcat 165 de ani de existență. Discursurile au fost pe măsura evenimentului. Nu au lipsit însă și momentele aparte. Articolul „Multe valori sunt puse în discuție. Dezinformarea crește. Universitățile trebuie să fie mai prezente în dezbaterile ce definesc viitorul României”. Mesaje deosebite ale președintelui în periplul ieșean de ieri. Nu au lipsit incidentele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
În arivismul lui, Grindeanu pare dispus să încalce toate regulile eticii, în măsura în care le cerem totuși politicienilor să respecte anumite norme elementare. E dezolant că, în loc să fie împins în afara sferei politicii, va conduce, ca să-l citez, cel mai mare partid din România… Articolul Un lider pe măsura partidului? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Nicuşor Dan, la Iași, despre conflictele din coaliție: Cred că fiecare dintre persoane s-ar putea abţine. Se întâmplă să nu se abţină, suntem oameni, natura umană e diversă # Ziarul de Iasi
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seară, la Iaşi că există conflicte în coaliţie, unele fiind legitime, dar că liderii politici s-ar putea abţine să facă afirmaţii critice la adresa colegilor de guvernare. Articolul Nicuşor Dan, la Iași, despre conflictele din coaliție: Cred că fiecare dintre persoane s-ar putea abţine. Se întâmplă să nu se abţină, suntem oameni, natura umană e diversă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Despre prezidenți de țară și jupâni locali, foști sau actuali. Iacătă un scenariu la care merită plecată urechea, fie ea și clăpăugă! # Ziarul de Iasi
Dincolo de vacarmul politic care se aude prin jurul ultimelor evenimente petrecute atât local cât și național, printre boscheții politichiei de Bahlui se mai petrec și alte fapte de arme, mai ascunse ochiului neexersat. Articolul Despre prezidenți de țară și jupâni locali, foști sau actuali. Iacătă un scenariu la care merită plecată urechea, fie ea și clăpăugă! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
SPORT Concurs de alergare pe o distanță de zece kilometri. Startul e duminică, la ora 9, din Podu Roș, finișul în Copou # Ziarul de Iasi
Prima ediție a concursului de alergare Run Iași, pe distanța de 10 km, va avea loc duminică. Startul se va da de pe Bulevardul Regele Ferdinand I al României (în dreptul Parcului Regina Maria a României, Podu Roș), iar finișul va fi în Copou, în curtea Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”. Articolul SPORT Concurs de alergare pe o distanță de zece kilometri. Startul e duminică, la ora 9, din Podu Roș, finișul în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Nicușor Dan: Sunt foarte optimist că A8 va fi considerată eligibilă pentru finanțare prin Programul SAFE # Ziarul de Iasi
Subiectul Autostrăzii A8 nu putea să lipsească din discuțiile purtate cu oamenii de afaceri ieșeni, a afirmat el într-o conferință de presă. Articolul Nicușor Dan: Sunt foarte optimist că A8 va fi considerată eligibilă pentru finanțare prin Programul SAFE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
FOTBAL Câștigați 1.000 de euro în 90 de minute și dregeți busuiocul! Poli are posibilitatea de a reintra în cursa pentru promovare, de care e departe acum # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, la Reșița, ACSM – Politehnica Iași, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Citiți în rândurile de mai jos avancronica meciului. Articolul FOTBAL Câștigați 1.000 de euro în 90 de minute și dregeți busuiocul! Poli are posibilitatea de a reintra în cursa pentru promovare, de care e departe acum apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
23:20
Clubul de fotbal Inter Milano pregătește o ofertă de aproape 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura starului Nico Paz de la Como, în ciuda opțiunii clubului spaniol Real Madrid de a-l răscumpăra pe jucătorul de 21 de ani, conform Football Italia, care citează Tycsports din Argentina. Articolul Fotbal: Inter Milano pregătește o ofertă de 58 de milioane de euro pentru Nico Paz apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Imagini rare suprinse la Iași – Președintele Nicușor Dan, alături de omul de afaceri Iulian Dascălu și directorul Amazon, Cristian Josan # Ziarul de Iasi
Președintele Nicușor Dan se află în acest început de weekend la Iași, cu ocazia manifestărilor dedicate aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Articolul Imagini rare suprinse la Iași – Președintele Nicușor Dan, alături de omul de afaceri Iulian Dascălu și directorul Amazon, Cristian Josan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele cu Bosnia şi cu San Marino, ultimele din grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026, scrie news.ro. Articolul Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Rashford vrea să rămână la FC Barcelona după expirarea împrumutului: „Îmi place acest club” # Ziarul de Iasi
Marcus Rashford speră să rămână la FC Barcelona după ce contractul său de împrumut de la Manchester United va expira în vară, relatează BBC, citat de News.ro Articolul Rashford vrea să rămână la FC Barcelona după expirarea împrumutului: „Îmi place acest club” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Un accident grav, soldat cu doi morți, a avut loc vineri după-amiază pe DN 2, la ieșirea din Drăgănești. Articolul Un politician de la AUR, printre victimele accidentului șocant de la Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Fenomen spectaculos pe cerul Iașului într-o seară de toamnă târzie – Un curcubeu dublu (FOTO/VIDEO) # Ziarul de Iasi
Ieșenii au fost vineri seară martorii unui fenomen rar și spectaculos, mai ales pentru această perioadă a anului. Articolul Fenomen spectaculos pe cerul Iașului într-o seară de toamnă târzie – Un curcubeu dublu (FOTO/VIDEO) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
De la Ceban la Costiuc: cum a ajuns Kremlinul în Parlamentul Republicii Moldova prin Wi-Fi # Ziarul de Iasi
După ce au pierdut pe teren – prin vot liber –, strategii Moscovei au mutat jocul în online. Așa a ajuns Vasile Costiuc în Parlamentul de la Chișinău: prin cablul de internet, printr-o rețea de conturi false, prin campanii coordonate de troli și printr-un discurs calibrat pe neîncredere și furie. Este reușita noii metode: destabilizarea lentă, constantă, fără zgomot, dar cu efecte de durată. Articolul De la Ceban la Costiuc: cum a ajuns Kremlinul în Parlamentul Republicii Moldova prin Wi-Fi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
SPORT Distracție la Bacău pentru CSM Iași 2020. Victorie lejeră în fața „lanternei” # Ziarul de Iasi
Așa cum am anticipat, echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 nu a avut vreo problemă în meciul din etapa a V-a a ultimului eșalon intern. Articolul SPORT Distracție la Bacău pentru CSM Iași 2020. Victorie lejeră în fața „lanternei” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Accident șocant la Iași – Un camion s-a răsturnat peste o mașină. Multiple victime (VIDEO) # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav s-a produs vineri pe drumul național DN2, în județul Iași, între localitățile Cristești și Drăgușeni. Un camion s-a răsturnat peste un autoturism, în urma impactului fiind rănite patru persoane. Articolul Accident șocant la Iași – Un camion s-a răsturnat peste o mașină. Multiple victime (VIDEO) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
(VIDEO) De la speranță la viață: cum transformă testarea genetică succesul fertilizării in vitro. Dr. Bogdan Doroftei: „E o adevărată revoluție” # Ziarul de Iasi
Medicina reproductivă trece printr-o revoluție la nivel global, iar România nu face excepție. În contextul în care statisticile arată că unul din șase cupluri se confruntă cu infertilitatea, noile tehnologii, în special cele din sfera geneticii, devin factorul decisiv în succesul unei sarcini obținute prin fertilizare in vitro (FIV). Am discutat cu Prof. Dr. Bogdan Doroftei, medic ginecolog și specialist în fertilizare și fondatorul Origyn Fertility Center Iași, despre cum arată viitorul reproducerii asistate în România, despre noile tehnologii genetice și de ce, dincolo de cifre, succesul în acest domeniu se traduce simplu în aducerea pe lume a unui copil sănătos. Articolul (VIDEO) De la speranță la viață: cum transformă testarea genetică succesul fertilizării in vitro. Dr. Bogdan Doroftei: „E o adevărată revoluție” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
LIVE TEXT/VIDEO | Președintele Nicușor Dan a ajuns la Teatrul Național Iași. Ține un discurs la Zilele UAIC # Ziarul de Iasi
De la ora 14.00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, are loc ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și a Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE), ambele marcând 165 de ani de existență. Articolul LIVE TEXT/VIDEO | Președintele Nicușor Dan a ajuns la Teatrul Național Iași. Ține un discurs la Zilele UAIC apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
12:20
Sancțiunile de ieri noapte anunțate de Trump vor lovi și la Iași. Patru benzinării din oraș ar putea fi închise, combustibili mai scumpi # Ziarul de Iasi
O decizie luată la mii de kilometri distanță - sancțiunile economice anunțate de Donald Trump împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil - vor avea foarte probabil ecou și în Iași, deși orașul nu are o legătură directă cu extracția sau rafinarea petrolului. În oraș sunt patru benzinării Lukoil - în Păcurari, Sf. Lazăr, Calea Chișinăului și Strada Morilor. Aparent, impactul închiderii acestor benzinării ar fi minim. Așa e însă? Articolul Sancțiunile de ieri noapte anunțate de Trump vor lovi și la Iași. Patru benzinării din oraș ar putea fi închise, combustibili mai scumpi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia armeană Noah, în a doua etapă din Conference League, potrivit News.ro. Articolul Universitatea Craiova – Noah 1-1! Oltenii au condus, dar au fost egalați pe final apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Nu a rămas nicio dovadă a activității de topograf sau cartograf a lui Gheorghe Asachi, însă a rămas amprenta sa ca dascăl, mărturie fiind lucrările elevilor săi, printre care și hărțile lui Petru Asachi, la care se pot adăuga și realizările fiilor săi: hărțile lui Alexandru Asachi și manualul de topografie a lui Dimitrie Asachi. Articolul Hărțile celor trei Asachi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Nicușor Dan zboară la Iași cu un avion militar, direct de la Bruxelles. Aterizează aici la ora 12,30 # Ziarul de Iasi
Președintele României, Nicușor Dan, se întoarce astăzi în țară la bordul unui avion militar C-27J Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, după o vizită oficială desfășurată la Bruxelles. Aeronava a decolat în această dimineață, la ora 7:00, de pe un aeroport militar belgian și este așteptată să aterizeze la Iași în jurul orei 12:30. Articolul Nicușor Dan zboară la Iași cu un avion militar, direct de la Bruxelles. Aterizează aici la ora 12,30 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
FOTBAL Etapă întinsă în două zile. Unde poate fi văzut meciul dintre ACSM Reșița și Politehnica Iași de mâine? # Ziarul de Iasi
Întinse des pe durata a cinci zile, etapele Ligii a II-a de fotbal încep să se „strângă”. Dacă runda a X-a s-a jucat în trei zile, meciurile din această săptămână vor avea loc doar sâmbătă și duminică. Articolul FOTBAL Etapă întinsă în două zile. Unde poate fi văzut meciul dintre ACSM Reșița și Politehnica Iași de mâine? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Dacă se apropie sfârșitul lunii octombrie, știi ce înseamnă asta: e vremea pentru FILIT! Cum, nu știai? Chiar zilele acestea are loc Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași. Din zecile de evenimente pregătite pentru acest final de săptămână, cu siguranță vei găsi ceva pe gustul tău. Aruncă o privire peste program – cine știe, poate tocmai scriitorul tău preferat vine la Iași, iar tu încă nu ai aflat! Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Nicușor Dan vine azi la ,,Zilele UAIC”: aniversarea a 165 de ani a primei universități românești. Ce evenimente vor fi onorate de președinte # Ziarul de Iasi
Manifestările dedicate aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) debutează astăzi și se vor desfășura până pe 29 octombrie, reunind peste 80 de evenimente academice, culturale și artistice, la o parte dintre ele fiind anunțat și președintele României, Nicușor Dan. Articolul Nicușor Dan vine azi la ,,Zilele UAIC”: aniversarea a 165 de ani a primei universități românești. Ce evenimente vor fi onorate de președinte apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
În doar două luni, statul va plăti celor 303 magistrați pensionari din Iași aproape 15 milioane euro. Cea mai mare pensie specială din județ: 8.000 de euro pe lună # Ziarul de Iasi
Curtea Constituțională a respins proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. În timp ce proiectul se întoarce în Parlament, din vistieria statului pleacă lunar milioane către cei 303 magistrați ieșeni pensionari. Cea mai mare pensie din Iași depășește 8.000 de euro net, în timp ce sistemul contributiv rămâne la o treime din această sumă. Articolul În doar două luni, statul va plăti celor 303 magistrați pensionari din Iași aproape 15 milioane euro. Cea mai mare pensie specială din județ: 8.000 de euro pe lună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Cine poate primi ajutor pentru încălzire în sezonul 2025-2026? Data limită pentru depunerea cererilor: 20 noiembrie # Ziarul de Iasi
A început perioada de depunere a cererilor pentru ajutorul de încălzire 2025–2026. Familiile cu venituri reduse pot solicita sprijin până pe 20 noiembrie, direct la primărie sau online. Articolul Cine poate primi ajutor pentru încălzire în sezonul 2025-2026? Data limită pentru depunerea cererilor: 20 noiembrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Acarul Ciorb, cât pe ce să producă o mare tragedie la Gara Mare: a schimbat greșit acul de garare. Ce se întâmpla la Iași pe 25 octombrie, exact acum un secol? # Ziarul de Iasi
Acum exact 100 de ani, Iașul tremura la gândul unui posibil accident feroviar. Trenul 702 abia a fost oprit la timp, după ce acarul Ciorb Ștefan schimbase greșit acul de garare. În oraș, modernizarea părea să fie peste tot: abatorul comunei se pregătea să primească un aparat „Trichinos”, pentru a verifica carnea de porc, iar firmele de construcții se uitau la planurile drumului Iași-Bivolari-Ștefănești. Telefonia începea să lege orașul de Chișinău, iar ieșenii visau la feeria „Grandiosului Mare Bal Electric”. Articolul Acarul Ciorb, cât pe ce să producă o mare tragedie la Gara Mare: a schimbat greșit acul de garare. Ce se întâmpla la Iași pe 25 octombrie, exact acum un secol? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cu mandat internațional, reținut la vamă: ucrainean cercetat pentru infracțiuni cu droguri # Ziarul de Iasi
Pe numele bărbatului figura un mandat european de arestare și extrădare, emis de autoritățile din Germania. Articolul Cu mandat internațional, reținut la vamă: ucrainean cercetat pentru infracțiuni cu droguri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
FOTBAL Două meciuri acasă pentru echipele ieșene de Liga a III-a. Cine și unde joacă? # Ziarul de Iasi
Cele două echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a vor juca pe teren propriu în etapa a X-a. Articolul FOTBAL Două meciuri acasă pentru echipele ieșene de Liga a III-a. Cine și unde joacă? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Hopaa!? A început marea păruială între pesediști. Ia’n priviți aicea ce rufe murdare spală în stradă un personagiu școlit la Iași! # Ziarul de Iasi
Faptul că nici nu a început campania internă pentru congresul PSD de luna viitoare dar bubuiala dintre granzii partidului dă deja în clocot, ehehee, asta spune multe despre trupa înfierbântată de aici, stimați telespectatori! Articolul Hopaa!? A început marea păruială între pesediști. Ia’n priviți aicea ce rufe murdare spală în stradă un personagiu școlit la Iași! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Spitalul de Copii, disecat pe masa consilierilor județeni la ultima ședință a CJ. Care a fost concluzia politică? # Ziarul de Iasi
Jumătate din întrunirea de peste două ore a aleșilor județului a fost consacrată situației de la Spitalul „Sf. Maria” după infecția nosocomială care a ucis șapte copii. Nu s-a decis nimic în afara proiectului de hotărâre cu modificarea organigramei, dar rămâne de văzut dacă ideile exprimate de consilieri se vor concretiza în vreun fel în zilele următoare. Articolul Spitalul de Copii, disecat pe masa consilierilor județeni la ultima ședință a CJ. Care a fost concluzia politică? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Creditul de 130 milioane lei pentru sistemul centralizat ieșean ne va costa suplimentar alte 35 milioane. Primăria așteaptă ofertele băncilor # Ziarul de Iasi
Estimările Primăriei sunt că noul credit va genera costuri suplimentare de 34,1 milioane lei. Valoarea împrumutului va fi de 130 milioane lei. Articolul Creditul de 130 milioane lei pentru sistemul centralizat ieșean ne va costa suplimentar alte 35 milioane. Primăria așteaptă ofertele băncilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
FILIT: prima zi – „În viața scriitorului nimic nu se irosește, totul se folosește”. Lecțiile a trei invitate: Silvia Dumitru, Dorota Masłowska și Judith Poznan # Ziarul de Iasi
Trei voci feminine ale literaturii contemporane - Silvia Dumitru (România), Dorota Masłowska (Polonia) și Judith Poznan (Germania) -, invitate ale ediției din acest an a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), au fost puse față în față în cadrul evenimentului „Scriitori în Centru”, desfășurat la Casa FILIT din Piața Unirii. Rezultatul? Ceva fascinant. Articolul FILIT: prima zi – „În viața scriitorului nimic nu se irosește, totul se folosește”. Lecțiile a trei invitate: Silvia Dumitru, Dorota Masłowska și Judith Poznan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Echipa italiană Bologna FC a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Liga Europa. Articolul Liga Europa: FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 2-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
23 octombrie 2025
23:20
Gheorghe Hagi a anunţat, joi, într-un comunicat, că nu intenţionează să se stabilească în altă ţară. Anunţul vine în contextul în care presa turcă a scris că Hagi ar urma să se stabilească în Turcia, scrie news.ro. Articolul Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: „Este eronat” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Gică Hagi, patronul echipei Farul Constanța, intenționează să plece din România pentru a fi mai aproape de fiul său, Ianis, potrivit gsp.ro. Articolul Gică Hagi pleacă din România – Orașul din străinătate în care își caută locuință apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Accident cu victime la Belvedere: un autoturism a intrat în plin într-un autobuz CTP de pe linia 41 # Ziarul de Iasi
Un accident rutier a avut loc în această seară, în zona Belvedere din municipiul Iași. Un autoturism a intrat în coliziune cu un autobuz, după ce șoferul autoturismului a încercat să vireze la stânga, către stația de carburanți MOL, manevră interzisă în acel punct. Articolul Accident cu victime la Belvedere: un autoturism a intrat în plin într-un autobuz CTP de pe linia 41 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Bogdan Matei(ANS): Legea privind ponderea de 40% sportivi români într-o echipă, aviz favorabil în Parlament # Ziarul de Iasi
Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat, joi, pentru Agerpres, că inițiativa legislativă privind obligativitatea echipelor de a avea în componență 40% sportivi români a primit aviz favorabil în Comisia pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților și urmează să intre la vot în cursul săptămânii următoare. Articolul Bogdan Matei(ANS): Legea privind ponderea de 40% sportivi români într-o echipă, aviz favorabil în Parlament apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Într-un sens mai larg, se pune întrebarea dacă elitele de pe cele două „Coaste”, atlantică și pacifică, au ajuns cumva la concluzia că partidul a pierdut în 2024 pentru că nu a fost suficient de progresist. Articolul Dilema democraților americani: prea mult sau prea puțin progresism? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Atât istoria, cât şi mentalitatea unei comunităţi ajung să fie sintetizate în strategia de combinare a mirodeniilor, strategie asemănătoare șlefuirii unui cristal de mare preţ, obţinut după îndelungate operaţii alchimice. Dacă, în muzică şi arhitectură, vedem supleţea intelectuală a unei comunități, în felul său de a găti descoperim rafinamentul existenţial şi vitalitatea. Articolul „Mici” ospețe autohtone apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.