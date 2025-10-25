Reducerea achizițiilor de petrol rusesc de către grupul indian Reliance ar putea schimba relațiile energetice și comerciale ale Indiei
Profit.ro, 25 octombrie 2025 13:20
Sancțiunile americane ar urma să lovească în marjele de profit ale companiei Repliance, din India, care a preluat către piețele international cantități importante de petrol rusesc.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:40
Numele cgrupului rus Lukoil, cu o rafinărie și 320 de benzinării în România, a apărut în discuția publică după ce președintele american, Donald Trump, a impus sancțiuni împotriva gigantului-mamă, compania petrolieră din Rusia.
Acum 15 minute
13:30
Firea anunță: Nu vreau la Primăria Capitalei. Am fost boicotată prin candidați “iepurași”! Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea # Profit.ro
Președintele interimar al PSD a anunțat că PSD are măsurători în desfășurare pentru a vedea cine are cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei.
Acum 30 minute
13:20
Reducerea achizițiilor de petrol rusesc de către grupul indian Reliance ar putea schimba relațiile energetice și comerciale ale Indiei # Profit.ro
Sancțiunile americane ar urma să lovească în marjele de profit ale companiei Repliance, din India, care a preluat către piețele international cantități importante de petrol rusesc.
Acum 2 ore
12:30
Pe fondul crizei profunde și al declinului vânzărilor în China, Porsche vine cu o raportare-dezastru.
Acum 4 ore
11:40
Când calendarul este sincronizat, Android Auto îți arată întâlnirile viitoare și îți propune navigație cu un singur tap.
11:10
În contextul sancțiunilor impuse de SUA rafinăriei rusești NIS, rafinăria de la Pancevo ar putea fi silită să-și oprească activitatea.
10:30
În al treilea trimestru al anului, piața PC-urilor a crescut cu 8,1% față de aceeași perioadă din 2024, conform unei analize realizate de Counterpoint Research.
09:50
După ce a făcut public faptul că este interesată de o vânzare, Warner Bros. Discovery ar fi primit mai multe oferte, iar printre companiile interesate s-ar afla și Apple.
Acum 6 ore
09:10
Epicentrul, în ambele cazuri, a fost situat la circa 40 km de Focșani și la 60 km de Buzău.
09:10
Vinul zilei: un spumant extra brut din Mendoza, Argentina, obținut din Chardonnay și Pinot Noir. Perlaj fin, arome de măr, citrice și nuci, ideal pentru momentele speciale # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, San Felipe Extra Brut, este un spumant argentinian vibrant, obținut din Chardonnay și Pinot Noir, cu arome proaspete de măr, citrice și note fine de drojdie.
09:00
Condiții pregătite la garanția tuturor mașinilor, noi sau second-hand. Proprietarul, în drept de a alege unde face reparația # Profit.ro
Cumpărătorul unui autovehicul va avea dreptul de a alege intre unitățile reparatoare proprii ale garantului - producător, importator sau dealer - și service-urile partenere autorizate, prevede un proiect analizat de Profit.ro și care urmărește să elimine astfel practicile considerate abuzive prin care unii profesioniști limitează accesul la reparații doar la rețeaua proprie. Proiectul prevede și noi condiții privind garanția acordată cumpărătorilor.
08:30
Creștere puternică sub panică. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:20
Toate spitalele publice din țară vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video și să păstreze înregistrările până la 60 de zile.
01:00
ULTIMA ORĂ FOTO "Posibile noi descoperiri de gaze" în Marea Neagră. Statul pregătește prelungirea cu 2 ani a explorării la Neptun Deep. Forajul celor 10 sonde de exploatare va fi gata la finalul lui 2026 # Profit.ro
Statul român pregătește prelungirea cu 2 ani a perioadei de explorare prevăzute de acordul petrolier de concesiune a perimetrului offshore de gaze naturale Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească, la care concesionari sunt OMV Petrom și Romgaz, pentru ″posibile noi descoperiri″ de zăcăminte″, acest lucru neafectând planul de demarare a producției pe perimetru în 2027, relevă date analizate de Profit.ro.
00:50
ULTIMA ORĂ Noi drepturi pentru consumatori, restricții pentru creditori și recuperatori. Restricții la reclame, fără verificări pe Facebook și TikTok. Guvernul pregătește, cu întârziere, noua legislație a creditului de consum # Profit.ro
Guvernul a redactat, cu întârziere, proiectul de lege pentru transpunerea noii Directive a creditului de consum. Noua legislație aduce mai multe obligații pentru creditori, în special de informare a consumatorilor, dar și restricții în ceea ce privește publicitatea, costurile creditelor sau evaluarea bonității clienților prin verificarea rețelelor sociale. Mai mult, creditele vândute recuperatorilor de creanțe nu vor mai avea titlu executoriu, conform actului analizat de Profit.ro.
Acum 24 ore
21:50
O nouă escadrilă de avioane F-16 Fighting Falcon vine în România.
21:20
Tesla nu are nevoie de modele noi pentru a rămâne relevantă. Dar loialitatea clienților scade # Profit.ro
Tesla pare să fi intrat într-o perioadă de stagnare în privința gamei sale auto, la aproape un deceniu după lansarea revoluționarului Model 3, urmat de Model Y.
20:50
Compania lituaniană de utilități Ignitis Group, controlată de stat, a obținut o finanțare de 318 milioane de euro de la un grup de bănci instituționale și comerciale pentru acoperirea costurilor cu construcția celui mai mare parc eolian terestru din Regiunea Baltică, pus recent în funcțiune.
20:30
GRAFIC Indicele BET mai câștigă un procent în evoluția sa succesivă din maxime în maxime # Profit.ro
Pe fondul unui elan cosistent și pe piețele externe, dar și al unui apetit mare în exercițiul primar al momentului derulat de Cris-Tim, indicele celor mai lichide acțiuni românești atinge o nouă valoare record.
20:20
Maia Sandu vine la București pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Interiorul, dezvăluit FOTO # Profit.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine, duminică, la București pentru ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București.
20:00
Vortexul polar se apropie: risc să fie cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Paralele cu iarna 1981–1982 # Profit.ro
Meteorologii avertizează că vortexul polar — masa uriașă de aer rece care se formează deasupra regiunilor arctice — se deplasează spre Europa, iar de acum ar urma să determine scăderea semnificativă a temperaturilor.
19:50
Adobe se află în tratative pentru cumpărarea startup-ului Synthesia cu 3 miliarde dolari.
19:40
Lucrările la linia 5 de tramvai, din capitală, au fost reluate, iar gradul de execuție a ajuns la 96%. Infrastructura este practic finalizată.
19:30
Guvernul Trump negociază preluarea unor participații în mai multe companii de Quantum-Computing # Profit.ro
Guvernul Trump negociază preluarea unor participații în mai multe companii de Quantum-Computing.
19:20
RAPORT Peste jumătate dintre adolescenții din România sunt în risc de dependență digitală # Profit.ro
Elevii au dificultăți în a gestiona timpul petrecut pe rețelele de socializare sau jucându-se pe dispozitive electronice, arată raportul realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA).
18:50
Serviciul de jocuri prin streaming Luna, dezvoltat de Amazon, va fi relansat, după ce, din cauza lipsei de atenție din partea companiei, a fost crezut abandonat.
18:30
Brutărie cu șobolan printre pâini, închisă de ANPC. Scenă filmată de un cumpărător VIDEO # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au închis o brutărie din București.
18:20
DOCUMENTE DECIZIE Transgaz reduce cu 50% tarifele reglementate de care depind importurile de gaze pentru iarnă ale Ucrainei prin România și Republica Moldova # Profit.ro
Operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale din România, Transgaz, precum și subsidiara sa de peste Prut, Vestmoldtransgaz, care operează sistemul omolog din Republica Moldova, au primit aprobări pentru a aplica, de la 1 noiembrie, discounturi de 50% la tarifele reglementate de rezervare de capacitate de tranzit prin conducte pentru importurile de gaze naturale destinate aprovizionării la iarnă a Ucrainei, la toate punctele de interconectare relevante în acest scop.
18:00
INEDIT Asociații de bloc pun mesajul „Nu sunați la Distrigaz!”. Prefectul capitalei: Ca cetățeni trebuie să avem încredere în ceea ce spun autoritățile # Profit.ro
Asociații de proprietari au început să afișeze în scările de bloc mesajul „Nu sunați la Distrigaz”.
18:00
Bandă care falsifica tablouri de Picasso, Rembrandt și Rubens. Amplă operațiune lansată în Germania și Elveția # Profit.ro
O amplă operațiune a fost lansată împotriva unei bande de falsificatori ai unor tablouri de Picasso, Rembrandt și Rubens.
17:50
Pas major pe Wall Street. JPMorgan va permite clienților instituționali să utilizeze Bitcoin și Ether # Profit.ro
JPMorgan Chase & Co. se pregătește să permită clienților instituționali să utilizeze Bitcoin (BTC) și Ether (ETH) drept garanții pentru împrumuturi până la sfârșitul anului.
17:50
Președintele Nicușor Dan s-a dus la Antibiotice Iași, unde a discutat cu directorul companiei despre modul în care diplomația românească poate sprijini creșterea exporturilor și cum pot fi optimizate fondurile europene și schemele de ajutor pentru a aduce valoare adăugată.
17:30
Tehnologia „rebadge” nu este deloc nouă în industria auto, pentru că de decenii producătorii vând mașinile cu sigla pe care o consideră cea mai potrivită, în funcție de specificul piețelor. Cel mai bun exemplu sunt mașinile Dacia, care sunt vândute în America de Sud sau pe alte piețe internaționale cu sigla Renault.
17:10
Serviciul militar obligatoriu din Croația, care a fost eliminat în anul 2008, a fost reintrodus de Parlament.
17:10
Future of Boards – Awards Gala 2025. Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile și liderii care dau formă leadershipului de mâine # Profit.ro
Pe 30 octombrie 2024, Envisia organizează cea de-a III-a ediție a Galei - Future of Boards.
17:00
Inflația a continuat să crească în Statele Unite în cifre anualizate, ajungând la 3% față de 2,9% cu o lună înainte.
17:00
HBO Max și Amazon, dar și studiouri de animație japoneze, au angajat, fără să știe, informaticieni nord-coreeni, a dezvăluit un raport publicat de Echipa Multilaterală de Monitorizare a Sancțiunilor (MSMT).
17:00
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de 30 de milioane de euro municipiului Timișoara pentru a cofinanța, alături de Uniunea Europeană (UE), investiții prioritare în rețeaua de încălzire în sistem centralizat și în regenerarea urbană.
16:40
Retailerul franez Carrefour transmite, referitor la vânzarea magazinelor din România, că, la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026 și ca răspuns la schimbările din piață, a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.
16:20
Liderii chinezi au anunțat, în cadrul reuniunii ”Plenului al Patrulea”, intenția de a impulsiona consumul intern în următorii cinci ani și de a accelera dezvoltarea tehnologică internă, în contextul tensiunilor economice și comerciale tot mai accentuate cu Statele Unite, relatează CNBC.
16:10
Un avocat din Olt a fost reținut de procurorii DNA după ce ar fi primit 30.000 de euro.
16:10
Republica hibridă Moldova: Premier desemnat, invazia rusă și România, șeful spionajului moldovenesc merge la Comrat # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
16:00
Programul Tineri Lideri pentru Agricultură: un răspuns la criza generațională din agricultură # Profit.ro
Clubul Fermierilor Români lansează pe 27 octombrie 2025 seria a VII‑a a programului „Tineri Lideri pentru Agricultură”.
15:50
Un mare număr de țări, cel mai mare din ultimul deceniu, raportează focare de gripă aviară, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la repetarea crizelor anterioare care au dus la sacrificarea a zeci de milioane de păsări și la creșterea prețurilor la alimente, transmite Reuters.
15:50
Comisia Europeană a publicat un raport preliminar care consemnează că platformele online Facebook, Instagram și TikTok încalcă reglementările UE, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi foarte mari, transmite dpa.
15:50
Autoritățile locale din sectorul 6 al capitalei anunță "mobilizare generală" pentru amenajarea unuo nou drum important, cu 20 de muncitori, buldozere și excavatoare.
15:50
Podul peste Dunăre, Giurgiu-Ruse, va fi închis traficului pentru o zi, este confirmat acum.
15:40
Câte hoteluri de 5 stele are România. Zona "Litorală, exclusiv orașul Constanța", cel mai mare număr de paturi # Profit.ro
Capacitatea de cazare turistică, la 31 iulie, a crescut cu 5,8%, față de 2024, la 14.325 structuri, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
15:30
Kovesi descoperă o fraudă de peste 48 de milioane de euro. Percheziții și arestări în mai multe state, inclusiv în România # Profit.ro
Parchetul European suspectează că gruparea a folosit un sistem în care companii-fantomă cu sediul în mai multe țări ale UE și în Regatul Unit aplicau în mod fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzarea de dispozitive electronice către consumatorul final și între companii pentru a-și mări ilicit profiturile
15:20
Final dramatic pentru Ford Focus: A fost anunțată ziua în care se produce ultimul exemplar # Profit.ro
Ford a produs o dramă europeană atunci când a oprit producția modelului Fiesta, unul dintre cele mai îndrăgite automobile din istoria Europei. Acum, situația se va repeta cu Focus, unul dintre cele mai populare hatchback-uri compacte din ultimele decenii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.