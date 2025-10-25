15:00

Un bucureștean a povestit cât de semnificativă a fost explozia din Rahova pentru familia lui. Bunicii lui au 74 și 76 de ani și au trăit șocul vieții lor. După o viață în care au […] Articolul „E sfâșietor să-mi privesc bunicii încercând să-și adune puterile și să meargă înainte”. Despre doi bătrânei care au pierdut tot în explozia blocului din Rahova apare prima dată în B365.