Guvernul SUA se teme că AI-ul ar putea crea o armă nucleară. Care este riscul ca secretele expuse de chatboți să ducă la o catastrofă
Digi24.ro, 25 octombrie 2025 13:20
Compania de inteligență artificială Anthropic a anunțat că a format un parteneriat cu Departamentul Energiei (DOE) și Administrația Națională pentru Securitate Nucleară (NNSA) din SUA ca să se asigure că chatbotul lor, Claude, nu va dezvălui secrete nucleare. Părerile experților sunt împărțite în privința eficienței acestei inițiative și a pericolului ca cineva să poată folosi AI-ul ca să construiască o armă nucleară.
