Alex Ovecikin, la un singur gol distanţă de o bornă fabuloasă! Când poate realiza performanţa uriaşă

Viaţa de zi cu zi a lui Haaland este o combinaţie între disciplina sportivă şi ritualuri personale, aşa cum a dezvăluit pe noul său canal de YouTube, lansat cu un videoclip intitulat „O zi din viaţa unui fotbalist profesionist". Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, pune sirop de arţar în cafea, stă în faţa unui aparat cu lumină roşie pentru a absorbi vitamina D şi este priceput în a găti la grătar fripturi la perfecţie. Obiceiurile speciale ale […]