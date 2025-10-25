Sorin Grindeanu, liderul PSD: Daniel Băluţă este favorit în a fi candidatul PSD la Primăria Capitalei

Discuţii „foarte constructive” între China şi SUA la Kuala Lumpur, privind tarifele comerciale Ziarul Financiar
Sorin Grindeanu, liderul PSD: Daniel Băluţă este favorit în a fi candidatul PSD la Primăria Capitalei Ziarul Financiar
De ce talentele din Liga 1 pleacă pe sume aşa mici din ţară? Justin Ştefan, secretarul general al LPF: „Cât timp piaţa fotbalului românesc nu este vizibilă la nivel european, nu vom reuşi să vindem jucători pe sume mari” Ziarul Financiar
Opinie Iulian Anghel, editor ZF: Despre credinţă şi alte nimicuri Ziarul Financiar
Oana Ionită, Ziarul Financiar: „Cum să ceri 5.000 de lei la primul job?” Răspunsul e simplu: coşul minim de consum pentru o persoană singură a ajuns la 4.322 lei/lună Ziarul Financiar
Radu Miruţă se ceartă cu afirmaţiile de pe social media: Nu am blocat nici un de 200 de milioane de dolari de la americani şi nici nu doresc să privatizez compania Salrom Ziarul Financiar
Radu Miruţă, ministrul Economiei: Mergem înainte, fără să ne lăsăm descurajaţi de manipulări Ziarul Financiar
După doi ani de creşteri spectaculoase, salariile se plafonează: mediul privat nu mai are bani, proiectele sunt blocate, iar companiile lucrează cu ce au. „Majorările salariale vor fi limitate la maxim 5% - 7%, sub inflaţie VIDEO Ziarul Financiar
Topul băncilor mari după profiturile din S1/2025. Banca Transilvania, BCR şi Raiffeisen Bank sunt pe podium în topul profiturilor, cu câştiguri cumulate de circa 4 mld. lei, adică peste 55% din profitul total al sistemului bancar. Unele bănci mari au raportat pentru S1/2025 profituri în creştere faţă de S1/2024, în timp ce altele au înregistrat câştiguri în scădere Ziarul Financiar
Băncile mari au fost pe plus în primul semestru (S1) din 2025, dar rezultatele au fost amestecate, unele reuşind să obţină profituri mai mari faţă de S1/2024, în timp ce alte instituţii de credit au înregistrat câştiguri în scădere.
Gabriela Firea anunţă că nu va candida la Primăria Capitalei; continuă mandatul de europarlamentar Ziarul Financiar
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu: Libertatea şi demnitatea României sunt apărate prin curajul Armatei Române Ziarul Financiar
Preşedintele României Nicuşor Dan: Modernizarea Armatei este o prioritate. România este protejată pentru că a fost serioasă Ziarul Financiar
Cât a ajuns să câştige un inginer constructor în România? Sorin Faur, managing partner, Academia de HR: Pachetul salarial pleacă de la 9.000 de lei net. Ce oferte are Occidentul pentru acelaşi post VIDEO Ziarul Financiar
Poliţia Română: România a înregistrat o scădere semnificativă a infracţionalităţii Ziarul Financiar
Revoluţie totală pe piaţa muncii. Angajaţii vor putea vorbi la liber despre salarii, vor putea afla cât încaseaza colegii de muncă şi nu vor mai fi obligaţi să informeze angajatorii despre cât au încasat la fostul loc de muncă. Cât timp mai are România să implementeze noile reguli VIDEO Ziarul Financiar
Emisarul lui Putin spune că Rusia şi Ucraina sunt aproape de o soluţie pentru încheierea războiului Ziarul Financiar
SUA impune sancţiuni preşedintelui Columbiei, acuzându-l de implicare în traficul de droguri Ziarul Financiar
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în zona seismică Vrancea, sâmbătă dimineaţă Ziarul Financiar
Tratat ONU împotriva criminalităţii cibernetice, semnat la Hanoi, în Vietnam Ziarul Financiar
Grindeanu: Armata Română are nevoie de investiţii şi salarizare demnă de respectul pe care îl merită Ziarul Financiar
Ce nu funcţionează? Academiile de fotbal din Liga 1 nu reuşesc să pregătească tinerii pentru fotbalul mare, spune Justin Ştefan, secretarul general al LPF. „E vorba de subfinanţare, de o infrastructură încă discutabilă şi de o calificare a personalului care este la rândul ei discutabilă” Ziarul Financiar
Producătorul de sisteme de frânare TMD Friction a revenit pe profit în 2024, la afaceri de peste 390 mil. lei Ziarul Financiar
TMD Friction România, care deţine brandul de plăcuţe de frână Textar, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 390,1 mil. lei (78,4 mil. euro), în creştere cu 8,8% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 358,5 mil. lei (72,5 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Afacerile producătorului de componente auto VCST din Alba, subsidiara locală a grupului belgian BMT, au scăzut cu 11,8% în 2024, ajungând la 171,7 mil. lei Ziarul Financiar
Producătorul de componente auto VCST Automotive Production Alba, subsidiara locală a grupului belgian BMT, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 171,7 mil. lei (34,5 mil. euro), în scădere cu 11,8% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 194,8 mil. lei (39,4 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice. VCST Automotive Production
Grupul Maxagro, deţinut de familia Zifceak, producător de cereale şi lapte din judeţul Timiş, face pasul spre procesare: 30 mil. euro merg într-o moară şi o fabrică de pâine Ziarul Financiar
Grupul Maxagro – o afacere antreprenorială pusă pe picioare acum mai bine de trei decenii de fraţii Zifceak care astăzi are o suprafaţă cultivată de 20.000 de hectare în vestul ţării şi una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din Banat, de 3.000 de capete de bovine – face pasul spre procesare. În prima fază, vrea să dea valoare adăugată cerealelor, din care o parte ajung acum în zootehnie, şi se gândeşte la o moară şi o fabrică de pâine.
Cum a mers creditarea firmelor în primele 9 luni/2025? Creditarea în lei a firmelor s-a prăbuşit. Ritmul anual al finanţărilor corporate în lei a frânat în septembrie, coborând în teritoriul negativ, în timp ce creditele companiilor în valută cresc cu 14%. Soldul creditelor corporate în valută a trecut de 120 mld. lei, depăşind volumul creditelor corporate în lei Ziarul Financiar
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei s-a diminuat puternic. Companiile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând la finalul primelor nouă luni din acest an la circa 14%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, coborând în teritoriul negativ, la -1%, după cum reiese din datele BNR.
Ce veşti ne aduc meteorologii: Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni Ziarul Financiar
Poate ne trebuie o criză care să ne trezească din burghezia corporatistă în care ne-am instalat confortabil prea devreme cu salariile bune plătite la timp şi care ne-a adormit spiritul antreprenorial Ziarul Financiar
Coincidenţă? O companie americană din industria militară a câştigat un contract uriaş cu Pentagonul, după ce l-a angajat pe fiul lui Donald Trump Ziarul Financiar
Poate ne trebuie o criză care să ne mai sărăcească, ca să o luăm de la capăt Ziarul Financiar
Revoluţie în fotbal! SuperLiga vrea centralizarea vânzării biletelor pentru meciuri. Justin Ştefan, secretarul general al LPF: „Trebuie să avem o platformă digitală unică, de unde să poţi face totul legat de SuperLigă. În momentul de faţă, fiecare club îşi vinde biletele separat” Ziarul Financiar
Săptămână de vis la Bursa de Valori: lichiditate ridicată şi companii din BET la maxime istorice, după o creştere de 3,5%. Urmează raportările pentru T3, debutând cu OMV Petrom pe 29 octombrie Ziarul Financiar
Ioannis Tsakiris, vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii: Criza climatică este provocarea definitorie a vremurilor noastre. Grupul Băncii Europene de Investiţii va mobiliza 1.000 de miliarde de euro până în 2030 pentru a finanţa proiecte de mediu şi climă Ziarul Financiar
Retailerul român La Cocoş apasă pedala de acceleraţie: Deschide pe 30 octombrie magazinul din Craiova, iar în noiembrie inaugurează prima unitate din Arad. Compania va închide anul cu şapte spaţii versus trei la început de 2025 Ziarul Financiar
Studiu despre piaţa muncii în 2025: doar o treime dintre companii spun că vor menţine nivelul actual de personal anul acesta Ziarul Financiar
Piaţa forţei de muncă se transformă în 2025, astfel că doar 33% dintre companii mai mizează pe menţinerea nivelului actual de personal faţă de 41% în 2024. Majoritatea companiilor optează pentru ajustări moderate şi creşteri graduale, potrivit celui mai recent raport HR Insights 2025, realizat de Asociaţia Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU).
Piaţa ciocolatei din România este estimată la peste 300 de milioane de euro în 2025. Ponderea ciocolatei premium 20% din valoarea totală a pieţei Ziarul Financiar
EXCLUSIV ZF. Cumpără Ahold Delhaize, proprietarul Profi şi Mega Image, operaţiunile Carrefour în România? Claude Sarrailh, CEO al Ahold Delhaize pentru Europa şi Indonezia: „Nu comentăm informaţiile legate de M&A. Ce pot spune e că...” Ziarul Financiar
Decizie fără precedent în lumea crypto: JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, permite pentru prima oară să se folosească deţinerile de Bitcoin şi Ether ca şi colateral pentru clienţi Ziarul Financiar
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Ilfov şi Prahova sunt judeţele cu cele mai multe locuri de muncă pentru candidaţii fără studii superioare Ziarul Financiar
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Ilfov, Prahova, Craiova şi Timiş oferă cele mai multe şanse de angajare candidaţilor care nu au studii superioare, conform datelor de la platforma de recrutare eJobs.
Populaţia României continuă să îmbătrânească. Una din cinci persoane are peste 65 de ani. România are o pondere de 20% a populaţiei cu vârsta peste 65 de ani, faţă de 21,6% media Uniunii Europene Ziarul Financiar
România intră tot mai clar în clubul ţărilor europene cu populaţie îmbătrânită, chiar dacă se află uşor sub media Uniunii Europene, după cum arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică.
Companiile vor şi mai mulţi muncitori străini: IMM România cere Guvernului să acorde 150.000 de noi avize de muncă în 2026. „Cererea reală a depăşit semnificativ această limită de 100.000” Ziarul Financiar
Suedezii de la Repono AB cumpără un proiect de stocare a energiei în baterii, de 200 MW, din judeţul Argeş. Parteneriatul cu dezvoltatorii locali vizează proiecte suplimentare de până la 1,4 GW Ziarul Financiar
Ce spune grupul Carrefour despre informaţiile apărute în presa din Franţa despre un exit din România? “ Grupul a desfăşurat o analiză a portofoliului de activităţi, a tuturor verticalelor de business şi modelelor organizaţionale”. Ce a decis? Ziarul Financiar
Banca Naţională a scos la vânzare o monedă colorată cu Lucian Blaga, la un preţ de 260 de lei Ziarul Financiar
PwC România: Afacerile de familie care îmbină tradiţia cu inovaţia şi agilitatea cu viziunea vor performa cel mai bine în următorul deceniu Ziarul Financiar
Statele Unite închid robinetul Kremlinului: Trump lansează sancţiuni fără precedent împotriva petrolului rusesc Ziarul Financiar
Conferinţa „Cities of Tomorrow”, organizată de AHK România: Oraşele trebuie să investească în inovaţie, mobilitate şi cooperare pentru a rămâne „locuibile” în faţa crizelor climatice şi geopolitice Ziarul Financiar
​Aeroporturile Otopeni şi Băneasa ar avea nevoie de investiţii de 2 mld. euro pentru a face faţă traficului de pasageri în creştere. Cine finanţează? Ziarul Financiar
Istanbulul, o destinaţie turistică populară printre români: peste 160.000 de turişti români au vizitat oraşul în primele opt luni din 2025 Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 27 octombrie 2025, ora 09.30 cu Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti Ziarul Financiar Ziarul Financiar
Carrefour vrea să iasă din România, presa franceză confirmând ceea ce ZF a anunţat din iulie: Retailerul francez a mandat banca de investiţii BNP Paribas să testeze interesul potenţialilor cumpărători Ziarul Financiar
