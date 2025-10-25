Mega-stadionul lui Manchester United, aproape de a deveni realitate
Gazeta Sporturilor, 25 octombrie 2025 14:50
Oficialii lui Manchester United sunt optimiști că vor finaliza în curând acordul pentru achiziționarea unui teren din jurul stadionului Old Trafford, pas decisiv pentru construirea unei noi arene, potrivit abola.pt. Planurile „diavolilor roșii” pentru un stadion ultramodern, cu o capacitate de 100.000 de locuri, au fost întârziate din cauza unei probleme legate de Freightliner, compania care deține un teren aflat în spatele tribunei Stretford End. ...
• • •
Acum 5 minute
15:20
Kocaelispor - Alanyaspor, în etapa 10 din Turcia: ce se întâmplă cu Ianis Hagi și Umit Akdag # Gazeta Sporturilor
Kocaelispor - Alanyaspor, meci în etapa 10 din campionatul Turciei, se joacă în această după-amiază, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. La oaspeți, Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani) sunt anunțati titulari.Echipa românilor se află pe val. Are o singur eșec în ultimele șapte meciuri și speră la pozițiile fruntașe. Fiul „Regelui” a început să ofere satisfacție la Alanya. ...
15:20
Cristiano Bergodi, prima decizie la U Cluj » Ce se întâmplă cu „renegatul” lui Sabău # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi (59 de ani), noul antrenor al celor de la U Cluj, a luat prima decizie importantă în vestiarul „Șepcilor roșii”, deși a fost instalat în urmă cu puține zile pe banca tehnică.Fără prea mult timp la dispoziție pentru pregătirea partidei cu Oțelul, tehnicianul a încercat, din informațiile Gazetei Sporturilor, să readucă atmosfera bună în rândul jucătorilor, cu care a comunicat constant încă de când a fost prezentat. ...
Acum 15 minute
15:10
15:10
Cristi Chivu, în luptă directă cu Real Madrid pentru starul momentului din Serie A # Gazeta Sporturilor
Inter Milano pregătește o ofertă de 58 de milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv Nicolas Paz, de la Como. Echipa pregătită de Cristi Chivu (44 de ani) va concura pentru semnătura jucătorului de 21 de ani cu Real Madrid, club la care argentinianul s-a format.Potrivit sport.aktuality.sk, contractul lui Paz la Como include o clauză care le permite madrilenilor să-l răscumpere pe argentinian cu doar 9 milioane de euro. ...
15:10
Acum o oră
14:50
14:40
S-a schimbat programul primei etape din sezonul regulat al Superligii » Când se joacă derby-ul rundei # Gazeta Sporturilor
Derby-ul primei etape al returului sezonului regulat din Superliga dintre Rapid și FC Argeș a fost reprogramat. Inițial, meciul urma să se dispute vineri, 7 noiembrie, însă acest meci se va disputa luni, 10 noiembrie.Astfel, epilogul rundei 16 din Superliga se va disputa pe Giulești, cu 3 zile mai târziu decât era programat inițial. ...
14:30
Conflictul mai puțin știut din Italia » 6 ani de tăcere între Carlo Ancelotti și Gennaro Gattuso # Gazeta Sporturilor
Carlo Ancelotti (66 de ani) și Gennaro Gattuso (47 de ani) nu și-au mai vorbit de șase ani, după ce fostul său jucător a preluat conducerea lui Napoli fără a-l informa. Fiica lui Ancelotti, Katia (41 de ani), a oferit detalii despre această dispută.Cei doi au colaborat la AC Milan între 2001 și 2009, perioadă în care Ancelotti era antrenor, iar Gattuso un jucător important al echipei. Împreună, au câștigat două Ligi ale Campionilor, un Scudetto și o Cupă a Italiei. ...
Acum 2 ore
14:20
Hansi Flick, la un pas de recordul lui Pep Guardiola! » Un inginer îi ține locul antrenorului Barcelonei în El Clasico # Gazeta Sporturilor
Primul derby Real Madrid - Barcelona al sezonului va avea loc mâine de la ora 17:15 pe Santiago Bernabeu (livetext pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1). Prilej cu care Hansi Flick ar putea să își păstreze procentajul maxim de victorii din El Clasico!Antrenorul german al campioanei Spaniei nu își va conduce echipa la Madrid, din cauza suspendării primite după ce a văzut două cartonașe galbene în partida cu Girona (recursul făcut de clubul catalan pentru ...
14:10
Românul cu o avere de peste 400 de milioane de euro a făcut oferta oficială » Ar putea investi la clubul din Superliga # Gazeta Sporturilor
Dorinel Umbrărescu (63 de ani), unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din România, a făcut o ofertă oficială pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, sponsor al Oțelului.Complexul industrial de la Dunăre este cel mai mare combinat siderurgic din țară și, încă din 2022, figurează ca partener al clubului de pe locul 6 din Superliga. ...
14:00
Viral! Cristi Chivu, „atacat” în conferință: „Băieți, a intrat în tricou!” » Cum s-a terminat totul # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, continuă să aibă parte de momente haioase în conferințele de presă pe care le susține. În urmă cu câteva săptămâni a avut probleme cu căștile, iar la conferința premergătoare derby-ului cu Napoli s-au petrecut mai multe momente virale.Napoli - Inter se joacă în această seară, de la 19:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
14:00
Lionel Messi, show total în MLS: dubla și pasa de gol a argentinianului aduc victoria în debutul play-off-ului: „Messi a schimbat complet traiectoria MLS” # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi, starul argentinian de 38 de ani, a oferit un spectacol total în MLS. În victoria lui Inter Miami împotriva lui Nashville, scor 3-1, Messi a marcat două goluri și a oferit un assist, fiind desemnat omul meciului.Messi a primit înainte de meci Gheata de Aur pentru cel mai bun marcator al sezonului regulat, cu 29 de goluri și 19 pase decisive. ...
13:40
„Ce avem noi aici?” » Suporterii Stelei, ironii la conducerea clubului: „Sunteți doar incompetenți sau de la cioban aveți parte?” # Gazeta Sporturilor
Suporterii Stelei și-au manifestat din nou dorința de a i se acorda clubului dreptul la promovare în Superliga, la victoria obținută în deplasarea de la Satu Mare, 4-1.Bogdan Chipirliu a reușit o „triplă” în prima repriză, în minutele 14, 16 și 35. Szilard Magyari a redus din diferență în minutul 54, iar Nicolas, fiul lui Gică Popescu, a stabilit scorul final în minutul 74. ...
Acum 4 ore
13:20
Sabrina Voinea, câtă frustrare! Locul 4 în finala de la sol la Campionatele Mondiale, cu același punctaj ca medaliata cu bronz, despărțite de regulament # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) a ocupat locul 4 în finala de la sol la în cadrul Campionatelor Mondiale de la Jakarta, cu un punctaj de 13,466, identic cu al medaliatei cu bronz, britanica Abigail Martin, care a avut însă un calificativ superior la execuție. Românca încheiase pe poziția a șaptea finala de la bârnă. La sol a evoluat și Denisa Golgotă, care s-a clasat pe poziția a 7-a. ...
13:10
Sâmbătă, 25 octombrie, se sărbătorește Ziua Armatei Române, atât în București, cât și în principalele garnizoane din țară, dar și în bazele militare din afara României. Printre evenimentele organizate de către Ministerul Apărării Naționale, va avea loc și o demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, la AFI Cotroceni.De asemenea, se vor prezenta și trofeele cucerite de echipa de fotbal, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei. ...
12:50
Ce clauza secretă are Bruno Fernandes! » Suma cu care căpitanul lui Manchester United poate fi luat în vară # Gazeta Sporturilor
Bruno Fernandes joacă de 5 ani și 9 luni la Manchester United, iar 2025-2026 ar putea fi ultimul său sezon la echipa de pe Old Trafford. Căpitanul trupei lui Ruben Amorim a refuzat în vară o superofertă din Arabia Saudită, dar, la sfârșitul stagiunii, mijlocașul portughez de 31 de ani ar putea fi luat cu 57 de milioane de lire sterline (65 de milioane de euro). ...
12:40
Ionel Dănciulescu anunță ce o așteaptă pe Dinamo în continuare: „Cu siguranță!” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu, nume legendar în istoria lui Dinamo, a dialogat cu Gazeta Sporturilor după egalul „câinilor” cu FC Argeș, 1-1, și a analizat situația din acest sezon a fostei sale echipe.Fost atacant al roș-albilor, Danciu crede că fosta lui echipă ar mai avea nevoie de întăriri în iarnă și că astfel s-ar putea bate la primele locuri. ...
12:30
Fost câștigător în Turul Italiei la ciclism, face senzație la primul maraton: 2:29 la Amsterdam # Gazeta Sporturilor
Tom Dumoulin (34 de ani), fostul campion al Giro d’Italia din 2017, și-a făcut debutul la maraton și a terminat cursa din Amsterdam în 2 ore, 29 de minute și 21 de secunde, reușind o performanță impresionantă pentru un alergător amator.Dumoulin, retras din ciclismul profesionist în 2022, a alergat alături de câștigătoarea probei feminine, Aynalem Desta, care a terminat în 2:17:38. ...
12:30
Mohamed Salah a numit cel mai bun fotbalist din lume: „Chiar și orbii ar vedea că el e!” # Gazeta Sporturilor
Mohamed Salah (33 de ani), starul lui Liverpool, și-a amintit de celebra calificare a „cormoranilor”, obținută prin revenirea spectaculoasă în fața Barcelonei, în 2019, în semifinalele Ligii Campionilor, și a făcut câteva dezvăluiri interesante despre acel moment.Rivalitatea dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi a marcat fotbalul ultimilor 15 ani. ...
12:10
Noua provocare a lui Manchester United: să tundă fanul viral cu tufiș pe cap » „Încă trei victorii și iau foarfeca!” # Gazeta Sporturilor
384 de zile au trecut de când Frank Illet (29 de ani) a anunțat că-și lasă părul să crească până când Manchester United va reuși cinci victorii consecutive și fanul „Diavolilor Roșii” are o claie pe cap. După ce luna trecută a fost atacat pe Old Trafford și tras rău de păr, acum Diogo Dalot i-a pus gând rău celui ajuns viral pe rețelele sociale, cu peste o jumătate de milion de urmăritori. ...
12:10
Familia lui Felix Baumgartner scoate la vânzare trei supermașini spectaculoase » Suma se apropie de un milion de euro # Gazeta Sporturilor
Felix Baumgartner (56 de ani), partenerul Mihaelei Rădulescu, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă pe 17 iulie, în stațiunea Porto Sant’Elpidio, Italia. Practicant de parașutism și BASE jumping, Felix s-a prăbușit cu parapanta motorizată pe marginea unei piscine. Cauzele exacte ale accidentului nu au fost clarificate, existând speculații că ar fi suferit un infarct în aer. ...
12:10
Krim Ljubljana - CSM București, în etapa a 5-a din Liga Campionilor » „Tigroaicele” sunt favorite # Gazeta Sporturilor
CSM București joacă astăzi în Slovenia cu Krim Ljubljana în etapa a 5-a din Liga Campionilor. Meciul începe la ora 19:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport 2.CSM București a învins-o pe Krim de 11 ori în 14 partide și este favorită si astăzi în meciul cu campioana Sloveniei.Krim Ljubljana - CSM București » Live de la 19:00Casele de pariuri au cotat-o pe CSM cu 1.12-1.14, în timp ce Krim are o cotă de 7.75-8.75. ...
12:00
„Anomalie!” » Gigi Becali, reacție dură la adresa UEFA: „Au luat de bună ce a trimis Talpan” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a reacționat după ce clubul său a fost deposedat din secțiunea câștigătoarelor de Cupa Campionilor, pe site-ul oficial al UEFA.Până pe date de 17 octombrie trofeul Cupei Campionilor europeni câștigat în 1986 apărea în dreptul celor de la FCSB, însă, după modificările efectuate de UEFA, titlul i-a fost atribuit Stelei. ...
11:50
Dinamo a anunțat în cursul zilei de sâmbătă un parteneriat cu Bybit EU, platformă de tranzacționare de criptomonede. Cu ocazia acestei colaborări, platforma va oferi 1.000 de bilete gratuite la următorul meci de pe teren propriu!„Câinii” au remizat pe terenul nou-promovatei FC Argeș, scor 1-1, în etapa 13, și se pregătesc pentru următorul meci de pe teren propriu, atunci când vor primi vizita celor de la CFR Cluj. ...
11:40
Chivu se confruntă cu o situație neprevăzută înainte de Napoli - Inter: „S-a târât, literalmente, ca o cârpă” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului cu campioana en-titre din Serie A, Napoli. Tehnicianul român a apărut în fața jurnaliștilor vizibil afectat de o problemă de sănătate.Italienii au remarcat imediat starea lui Chivu, care se pregătește de duelul de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, meci care o poate propulsa pe Inter pe prima poziție din campionat. ...
11:40
Sabrina Voinea, locul al șaptelea în finala de la bârnă la Campionatele Mondiale, după o căzătură în timpul execuției # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) a încheiat pe poziția a șaptea finala de la bârnă în cadrul Campionatelor Mondiale de la Jakarta. Gimnasta română a avut o ezitare, căzând de pe aparat, și primind nota finală de 12,533. Urmează finala de la sol, în care va evolua din nou, alături de Denisa Golgotă. ...
11:30
Scene șocante la un meci din Euroligă: Confruntare violentă între suporteri, după un mesaj anti-președinte! # Gazeta Sporturilor
Tensiune maximă și scene de violență în tribunele Stark Arena, la meciul din Euroliga de baschet dintre Partizan Belgrad și Paris. Un banner cu mesaj împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, a declanșat o confruntare violentă între facțiuni ale propriei galerii a lui Partizan, transformând meciul într-un incident cu conotații politice. ...
Acum 6 ore
11:10
Michel Platini lansează noi acuzații explozive: „Mafia elvețiană decide totul! TAS este brațul armat al FIFA” # Gazeta Sporturilor
Michel Platini, fostul președinte al UEFA, a lansat un atac foarte dur la adresa FIFA și a justiției sportive. „E scandalos ceea ce se întâmplă!”, a declarat fostul mare mijlocaș francez, câștigător de trei ori consecutiv al Balonului de Aur, la Festivalul Justiției Penale.Michel Platini nu uită și nici nu iartă, după ce a fost eliminat din sistem, suspendat inițial pentru opt ani și judecat de procurorii elevețieni. ...
11:00
Dorit de Dinamo, a plecat de la FCSB și a ajuns rezervă în străinătate: incredibil câte minute a jucat # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani) a părăsit-o pe FCSB în vară pentru Konyaspor, formație din Turcia. Trecut pe „lista neagră” de patronul Gigi Becali (67 de ani), mijlocașul dreapta a fost curtat de mai multe formații importante. Printre ele, chiar rivala Dinamo! Deși cluburile ajunseseră la un acord, Ștefănescu n-a vrut să audă de o mutare în tabăra rivală și a preferat să meargă în străinătate pe un salariu mult mai mare. ...
11:00
Dacia a fost desemnată „mașina anului 2026” » Modelul care i-a dat pe spate pe nemți și britanici: designul superior a câștigat # Gazeta Sporturilor
Criticat tot mai des de către români, modelul „Bigster” de la Dacia, a fost desemnat „mașina de familie a anului 2025 în Marea Britanie”.Nu este singura distincție primită de modelul Dacia pe continentul european, după ce a primit în Germania și titlul de „mașina anului 2026” în secțiunea „Automobile sub 25.000 de euro”. ...
10:50
Oțelul și U Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 16:00, pe arena din Galați. Partida va fi live pe GSP.ro și va fi transmisă în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #14 din SuperligăEchipe aflate în stări de spirit total opuse. Dunărenii vin după o victorie la scor din deplasarea la Arad, 4-0 cu UTA, iar ardelenii după o nouă înfrângere, acasă, cu FC Botoșani (0-2). ...
10:50
Napoli - Inter, în capul de afiș al etapei #8 din Serie A » Cristi Chivu, față în față cu campioana Italiei # Gazeta Sporturilor
Napoli și Inter, formațiile pregătite de Antonio Conte și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Stadio Diego Armando Maradona, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #8 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
10:40
Gloria Bistrița joacă astăzi pe „Teraplast Arena” de la ora 17:00 împotriva lui Esbjerg, în etapa a 5-a din Liga Campionilor. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GSP.ro și în direct de Digi Sport 2 și Prima Sport 4.După o pauză de două săptămâni cauzată de meciurile echipelor naționale în preliminariile Campionatului European din 2026 și a partidelor din Euro Cup, Gloria Bistrița revine în Liga Campionilor și va juca împotriva formației daneze Esbjerg. ...
10:40
Ion Țiriac și-a mărit colecția de lux: trei limuzine Bentley într-o singură zi, dedicate României # Gazeta Sporturilor
Ion Țiriac (86 de ani) continuă să-și consolideze statutul de cel mai important colecționar auto din Europa Centrală și de Est. Fostul mare sportiv a achiziționat trei modele Bentley dintr-o serie specială dedicată exclusiv României, o premieră absolută pentru piața auto europeană.Bentley București a prezentat prima colecție unică din Uniunea Europeană creată de divizia de personalizare Mulliner, denumită Mulliner Athenaeum Collection. ...
10:20
CFR Cluj - Farul » Constănțenii vor să profite de forma slabă a clujenilor. Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Farul se întâlnesc de la ora 21:00 într-un meci din runda a 14-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Cu 13 meciuri jucate, CFR Cluj nu se află în cea mai bună situație. Ardelenii, care tocmai s-au despărțit de antrenorul Andrea Mandorlini și sunt pregătiți pentru moment de Ovidiu Hoban, sunt pe locul 11, cu 13 puncte. Dar cu o victorie s-ar putea apropia de zona de play-off. Farul stă ceva mai bine. ...
10:20
Riscă să piardă la „masa verde”! » Utrecht a depus o contestație la UEFA + Paulo Fonseca este recidivist # Gazeta Sporturilor
Lyon are punctaj maxim după trei etape în grupă, dar ar putea coborî în afara locurilor de play-off. Motivul e folosirea unui fotbalist fără drept de joc în partida din Europa League, din deplasare, cu Utrecht (1-0). ...
10:10
Fostul fotbalist de la Olympique Lyon, erou în România! „Manita” în 25 de minute în Liga 3 # Gazeta Sporturilor
Noam Bonnet (23 de ani), mijlocaș format la academia clubului Olympique Lyon, trăiește un moment de grație în România. Jucătorul francez, legitimat în urmă cu o lună la Șoimii Gura Humorului, a fost protagonistul etapei a 10-a din Seria 1 a Ligii a 3-a, reușind nu mai puțin de cinci goluri în partida câștigată cu 6-1 împotriva celor de la CSM Vaslui.Bonnet a avut o prestație impresionantă, marcând toate cele cinci goluri în doar 25 de minute. ...
10:10
Perspective sumbre pentru clubul de tradiție din Liga 2: „Sfârșitul este aproape, din păcate” # Gazeta Sporturilor
Ceahlăul Piatra Neamț se află pe marginea prăpastiei. Cel puțin asta susține Anton Măzărianu, fostul investitor al clubului. Formația antrenată de Cristi Pustai (58 de ani) a intrat în procedura de insolvență, însă problemele ar fi mult mai mari de atât.Măzărianu e de părere că echipa de fotbal va intra în faliment în următoarele săptămâni, în cazul în care nu se va găsi o sursă de finanțare. ...
10:00
Dezvăluiri incendiare din vestiarul FCSB: „Toată lumea îi zice «sifonul» lui Gigi, culegea mai multe informații de la el decât de la MM” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Becali (73 de ani), vărul finanțatorului de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a dezvăluit faptul că Florin Tănase (30 de ani) este poreclit în vestiarul campioanei en-titre „sifonul lui Gigi”, aluzie la faptul că cei doi au o relație de prietenie și că „decarul” i-ar furniza latifundiarului din Pipera informații din vestiar.Florin Tănase este principalul marcator al celor de la FCSB în această stagiune. ...
09:30
Răsturnare neașteptată: amanta l-a înșelat pe starul din Premier League cu un tenismen din Top 10 ATP! # Gazeta Sporturilor
În ultimele luni, presa din Anglia a fost preocupată de scandalul din jurul căsătoriei fotbalistului Kyle Walker (35 de ani), fundașul dreapta de la Burnley. Apărătorul naționalei Angliei și-a înșelat de mai multe ori soția cu Lauryn Goodman, femeia cu care are doi copii nelegitimi. Părea că totul s-a liniștit după ce Annie l-a iertat. Acum, însă, influencerița britanică a revenit în centrul atenției. ...
Acum 8 ore
09:00
Liga 2 » 10 meciuri din etapa 11 se joacă astăzi: rezultate, marcatori, clasament în timp real # Gazeta Sporturilor
Liga 2 continuă sâmbătă cu primele 10 meciuri ale etapei 11. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.ro. 9 se joacă începând cu ora 11:00, iar ultimul meci al zilei, Chindia Târgoviște - FC Voluntari, începe la 13:30 și va fi televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița NU au drept de promovare în Superliga. ...
08:20
Dinamoviștii sunt pregătiți pentru cel mai ciudat meci din istoria fotbalului românesc: „Să știți că e o diferență” # Gazeta Sporturilor
Kennedy Boateng (28 de ani) a marcat în Argeș - Dinamo 1-1 cel de-al doilea gol din acest sezon. Togolezul a profitat de centrarea lui Armstrong, s-a înălțat și a înscris cu capul la Mioveni. Nu a fost suficient, întrucât gazdele au egalat 6 minute mai târziu prin Robert Moldoveanu (26 de ani). La final, stoperul a analizat partida.Boateng a recunoscut că Dinamo și-a dorit victoria, însă a fost nevoită să se mulțumească cu un singur punct. ...
08:10
I-a dat gol lui Dinamo și șochează la interviu: „Mă gândesc la campionat! Visele devin realitate” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș și Dinamo și-au împărțit punctele în cel de-al doilea meci al etapei 14 din Superliga. Cele două formații au terminat la egalitate, 1-1. „Câinii” au deschis scorul prin Kennedy Boateng (28 de ani), în timp ce Robert Moldoveanu (26 de ani) a egalat în urma unei devieri 6 minute mai târziu. Crescut chiar de Dinamo, Moldoveanu a vorbit la finalul partidei despre obiective îndrăznețe. ...
07:40
Dinamoviștii criticați de Ilie Dumitrescu după 1-1 cu Argeș: „Al doilea la meci la rând când nu se ridică la un nivel foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat cel de-al doilea meci al etapei 14 din Superliga. FC Argeș și Dinamo au terminat la egalitate, scor 1-1, la Mioveni, într-o partidă săracă în situații de gol, mai ales în repriza a doua.Cu Kennedy Boateng (28 de ani) omul meciului, Ilie Dumitrescu a ținut s-o laude pe FC Argeș în mod special. Nou-promovata face un sezon peste așteptări și este pe un surprinzător loc 5, cu 24 de puncte, la egalitate chiar cu Dinamo. ...
Acum 24 ore
00:00
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a reușit calificarea în grupele Ligii Campionilor Africii, după ce echipa sa, Al-Hilal Omdurman, a trecut în dublă manșă de FC Police din Kenya, 4-1 la general, după 1-0 în turul din deplasare.Pe teren propriu, Al-Hilal Omdurman s-a impus cu scorul de 3-1, grație „dublei” semnate de Sunday Adetunji și golului reușit de Ahmed Salem. ...
24 octombrie 2025
23:40
Andrei Mărginean, dezamăgit după ce Dinamo a obținut doar o remiză cu FC Argeș: „Nu trebuia să ne dăm la o parte” # Gazeta Sporturilor
Andrei Mărginean (24 de ani) s-a declarat dezamăgit de remiza obținută de Dinamo în deplasare cu FC Argeș, scor 1-1, în etapa 14 din Superliga. Dinamo a deschis scorul în minutul 34, prin Kennedy Boateng, însă argeșenii au revenit rapid pe tabelă, după doar 6 minute, în urma golului reușit de fostul dinamovist Robert Moldoveanu. ...
23:20
Dani Coman își ține jucătorii în priză după remiza cu Dinamo: „N-am realizat nimic deocamdată!” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de trupa pregătită de Bogdan Andone (50 de ani) pe teren propriu, 1-1 cu Dinamo.Oficialul piteștenilor a evitat să vorbească despre o eventuală calificare în play-off, deși echipa sa ocupă locul 5, cu 24 de puncte obținute în 14 etape. ...
