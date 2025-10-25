Horoscop săptămânal Taur 27-31 octombrie 2025
ObservatorNews, 25 octombrie 2025 15:00
Horoscop săptămânal Taur 27-31 octombrie 2025. Marte trigon Jupiter îți oferă energie și curaj pentru a face ordine în viața profesională. Poți finaliza o etapă dificilă sau poți încheia o colaborare care te limita.
Acum 5 minute
15:10
Horoscop săptămânal Leu 27-31 octombrie 2025. Marte trigon Jupiter aduce elan și dorință de expansiune. Poți primi o veste bună despre o colaborare sau poți decide să te înscrii într-un proiect care implică vizibilitate.
15:10
Horoscop săptămânal Fecioară 27-31 octombrie 2025. Marte trigon Jupiter aduce eficiență și rezultate practice. Este o perioadă bună pentru a reorganiza activitățile de la serviciu sau pentru a pune bazele unui nou proiect.
15:10
Horoscop săptămânal Balanță 27-31 octombrie 2025. Marte în trigon cu Jupiter te motivează să acționezi curajos în chestiuni care țin de stabilitate și siguranță personală.
15:10
Horoscop săptămânal Scorpion 27-31 octombrie 2025. Este o săptămână în care simți că lucrurile încep să se alinieze în favoarea ta.
15:10
Horoscop săptămânal Săgetător 27-31 octombrie 2025. Săptămâna începe cu Marte trigon Jupiter, un aspect care îți dă încredere, vitalitate și spirit de aventură.
15:10
Horoscop săptămânal Capricorn 27-31 octombrie 2025. Pentru tine, Marte trigon Jupiter aduce progres vizibil în carieră. Este o săptămână de acțiune și de consolidare.
15:10
Horoscop săptămânal Vărsător 27-31 octombrie 2025. Săptămâna te pune în fața unor decizii curajoase. Marte trigon Jupiter îți oferă energie pentru a iniția schimbări majore în viața profesională.
15:10
Horoscop săptămânal Pești 27-31 octombrie 2025. Mercur trigon Neptun, cu Neptun aflat în semnul tău, îți oferă intuiție, claritate și o viziune inspirată asupra viitorului.
Acum 15 minute
15:00
Vremea continuă să se răcească uşor în cea mai mare parte a ţării, cerul va fi mai mult noros. Maximele zilei se vor încadra între 12 şi 18 grade, iar cele minime se vor încadra între 4 şi 13 grade.
15:00
Horoscop săptămânal Berbec 27-31 octombrie 2025. Săptămâna aduce o combinație rară între claritate, intuiție și oportunități practice.
15:00
15:00
Horoscop săptămânal Gemeni 27-31 octombrie 2025. Mercur, guvernatorul tău, formează aspecte importante: trigon cu Neptun, apoi opoziție cu Uranus, trecând totodată în semnul Săgetătorului.
15:00
Horoscop săptămânal Rac 27-31 octombrie 2025. Săptămâna începe cu motivație și claritate. Marte trigon Jupiter îți dă impulsul să finalizezi un proiect de muncă sau să faci un pas important în carieră.
Acum o oră
14:40
Karolin a fost aproape de moarte mai des decât majoritatea oamenilor. Câinele ei a salvat-o de fiecare dată # ObservatorNews
Un Labrador în vârstă de 5 ani a devenit erou pentru stăpâna sa, după ce i-a salvat viața de trei ori. Ari, câinele Karolinei Bartels din orășelul german Beedenbostel, a apăsat butonul de urgență din casă, alertând serviciile medicale atunci când stăpâna sa a leșinat.
14:40
14:20
Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai e un fapt. Trăim o perioadă complicată în plan intern şi în plan extern # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române. Șeful Guvernului a subliniat că "astăzi trăim o perioadă complicată, şi în plan intern, şi în plan extern", iar pacea nu mai este un fapt.
Acum 2 ore
14:00
A fost reluată alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Rahova afectată de explozie # ObservatorNews
Alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, a fost reluată sâmbătă, 25 octombrie, conform surselor Observator.
13:50
România, fără medalie la CM de gimnastică după ce Voinea a luat locul 4 la sol. Elogiu adus româncei de CIO # ObservatorNews
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie.
13:50
Un vâlcean, tăiat la gât, s-a sinucis, aruncându-se de la etaj. Bărbatul ar fi lăsat un mesaj de adio iubitei # ObservatorNews
Un bărbat de 52 de ani a murit, sâmbătă dimineața, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc din cartierul Libertății din Râmnicu Vâlcea. Salvatorii au ajuns chiar în momentul în care acesta a făcut gestul disperat, însă nu au mai putut interveni. Martorii au declarat că bărbatul ar fi fost și tăiat la gât, cel mai probabil o rană pe care și-o provocase singur.
13:40
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan
13:30
Astăzi sărbătorim Ziua Armatei Române. Vor fi manifestaţii în toată ţara dar şi în bazele militare de peste hotare şi în teatrele de operaţiuni.
13:30
Un star TikTok s-a spânzurat în locuința sa din SUA. Mărturisirile tulburătoare făcute înainte de gest # ObservatorNews
Emman Atienza, o tânără foarte populară pe TikTok, s-a sinucis la doar 19 ani, au stabilit autoritățile din Los Angeles. Incidentul tragic a avut loc miercuri, la câteva luni după ce tânăra se mutase în oraș pentru a începe o nouă viață.
13:20
Prins "călcând strâmb" de prietena soției. Bărbatul și-a înșelat partenera în timp ce-i pregătea o petrecere # ObservatorNews
O tânără din Marea Britanie a descoperit, navigând pe Facebook, că soțul unei prietene apare într-un grup unde sunt demascați partenerii infideli. Șocată de descoperire, ea a povestit întreaga situație pe Reddit.
Acum 4 ore
13:10
Mii de pelerini, aşteptaţi la Catedrala Naţională. Oamenii vin cu autocarele din toată ţara # ObservatorNews
Mii de pelerini sunt aşteptaţi la Bucureşti să participe la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, un eveniment istoric pentru ortodoxie. La Suceava, oamenii s-au adunat deja de dimineaţă, s-au organizat în grupuri, pentru a ajunge în Bucureşti cu autocarele puse la dispoziţie de parohii, în timp ce alţii vor veni cu maşina personale.
13:00
SUA îşi consolidează prezenţa militară în zona Caraibelor. Armata din Venezuela jură loialitate regimului # ObservatorNews
Ministrul apărării al Venezuelei a avertizat vineri că forţele armate ale ţării vor împiedica instalarea la Caracas a unui guvern "supus" SUA, pe care el le acuză că vor să-l înlăture de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro cu sprijinul opoziţiei, informează AFP.
13:00
Cine ar fi bătrânul intrat în comă după ce a fost scăpat de pe targă la spitalul din Ploieşti # ObservatorNews
Incident revoltător la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. Un pacient de 85 de ani a intrat în comă, după ce a fost scăpat de pe targă.
12:50
Cel mai mare târg de cariere din Timişoara s-a transformat în competiţie între angajatori. Ce s-a schimbat # ObservatorNews
Dacă în urmă cu zece ani, tinerii vânau cele mai bune joburi, acum, în 2025, companiile sunt cele care îşi vânează candidaţii. Şi asta pentru că tinerii din ziua de azi sunt mai selectivi şi au mai multe aşteptări. Astfel că, în aceste zile, cel mai mare târg de cariere care are loc în Timişoara s-a transformat într-o competiţie între firme.
12:50
Acuzaţii de malpraxis la spitalul din Sinaia. O femeie, în comă după o intervenţie de rutină # ObservatorNews
Un chirurg controversat din Sinaia este acuzat din nou de malpraxis. Este vorba despre medicul care, în 2018, a uitat să scoată pansamentele sterile din abdomenul unei fetiţe de 10 ani, pe care o operase. Acum, o femeie de 34 de ani a ajuns în comă după ce a ajuns pe mâna aceluiaşi doctor pentru o intervenţie de rutină.
12:20
O familie din UK oferă 200.000€ pe an pentru un job neobișnuit. Ce își doresc de la viitorul angajat # ObservatorNews
O familie din Marea Britanie caută un profesor privat pentru fiul lor de doar 1 an, oferind 180.000 de lire pe an, pentru a-l introduce de mic în cultura și valorile britanice și a-l pregăti pentru școli de elită. Cu alte cuvinte, pentru a-l pregăti să devină un "gentleman".
12:00
Donald Trump, în turneu în Asia. Preşedintele american va avea o întâlnire crucială cu omologul chinez # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a plecat într-un turneu important în Asia, care urmează să fie marcat de o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, cu o miză majoră pentru economia mondială.
11:50
Nicuşor Dan, de Ziua Armatei: "Modernizarea e o prioritate. România e protejată pentru că a fost serioasă" # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, în cadrul unei ceremonii organizate la Brigada 15 Mecanizată "Podu Înalt" din Iași, subliniind rolul esențial al instituției militare în apărarea suveranității și consolidarea parteneriatelor internaționale.
11:40
Catedrala Neamului a costat aproximativ 270 de milioane de euro, conform informațiilor oficiale. Din datele publice reiese că peste 200 de milioane de euro au provenit din fonduri publice, în vreme ce numai 27 de milioane au fost luate din vistieria Bisericii.
11:40
Peste 250 de soldaţi ruşi s-au infiltrat în oraşul ucrainean Pokrovsk şi atacă poziţiile militare # ObservatorNews
Ukrainska Pravda relatează că cel puțin 250 de soldați ruși se află în Pokrovsk – aceștia poartă schimburi de focuri și ucid soldați ucraineni, în special operatori de drone, la pozițiile lor.
Acum 6 ore
11:10
Preşedintele Braziliei spune că ONU a încetat mai existe pentru că n-a reuşit să protejeze victimele din Gaza # ObservatorNews
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a criticat sâmbătă Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi alte organizaţii internaţionale, afirmând că acestea au "încetat să funcţioneze" şi nu au reuşit să protejeze victimele războiului din Fâşia Gaza, informează AFP, citată de Agerpres.
10:30
Gabriela Firea nu candidează la Primăria Capitalei: În 2024 am fost boicotată prin candidaţi "iepuraşi" # ObservatorNews
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura. Ea rememorează, într-o postare pe Facebook, momentul candidaturii sale la postul de primar general, în 2024, când a fost "candidatul 'deocamdată'", apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - boicotată prin candidaţi "iepuraşi". "Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deşi asta nu-mi aduce vreo mulţumire", conchide Firea.
10:20
Un bărbat din Iaşi a dat 5 spargeri într-o noapte. Motivul i-a uimit până şi pe poliţişti # ObservatorNews
Un bărbat de 36 de ani din Iaşi a dat mai multe spargeri într-o singură noapte, în mai multe zone din oraş. După ce a fost prins, a dat o explicaţie care i-a lăsat mască pe poliţişti.
10:10
Un "prieten" anonim al lui Donald Trump face o donaţie de 130 milioane dolari. Unde vor ajunge banii # ObservatorNews
Administraţia Trump plănuieşte să direcţioneze o donaţie de 130 de milioane de dolari, provenită de la un aliat anonim al preşedintelui Donald Trump, pentru plata soldaţilor activi în timpul blocajului guvernamental, a confirmat vineri Departamentul Apărării.
10:00
Un nou studiu oferă o perspectivă interesantă asupra unor potenţiale terapii care pot încetini procesul de îmbătrânire. Cercetătorii au explorat în experimente preclinice o strategie terapeutică cu două componente menită să contracareze schimbările biologice asociate vârstei.
09:40
Accident grav în Tulcea. Şoferul unei maşini a intrat pe contrasens şi a lovit în plin un tractor # ObservatorNews
Accident grav în Tulcea. O maşină a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un tractor. Şoferul maşinii a murit pe loc, iar tractorul a fost avariat puternic.
Acum 8 ore
09:10
O căţeluşă poliţistă din Maramureş face senzaţie în rândul localnicilor şi chiar şi peste hotare # ObservatorNews
O cheamă Guapa şi este colega de nădejde a unui polițist de frontieră din Maramureș. Vorbim despre o căţeluşă din rasa ciobănesc german, care uimeşte prin agilitatea şi isteţimea ei. Guapa "miroase" infractorii de la o poştă şi se numără printre puţinii patrupezi polițiști care au deja misiuni internaționale.
09:00
Incendiu uriaş la o fermă de porci din Iaşi. Flăcările, vizibile de la câţiva kilometri distanţă # ObservatorNews
Alertă într-o localitate din judeţul Iaşi, unde o fermă de porci din Ţuţora a fost cuprinsă de flăcări uriaşe.
08:50
Noi măsuri de susţinere pentru Ucraina. Franţa şi Marea Britanie contribuie cu rachete şi avioane # ObservatorNews
"Coaliţia de Voinţă" s-a reunit la Londra şi a promis că va creşte presiunea economică asupra Rusiei. Marea Britanie va trimite Ucrainei aproximativ 5000 de rachete noi, iar Franța va furniza, la rândul ei, alt rând de avioane de vânătoare Mirage. Prin videoconferinţă a participat şi Nicuşor Dan care crede că sancţiunile impuse de SUA şi UE vor duce la încheierea războiului.
08:50
OpenAI introduce noi funcţii pentru ChatGPT. Pas uriaş către "Everything App", conceptul venit din China # ObservatorNews
Dacă aţi crezut că ştiţi deja tot ce poate face ChatGPT, pregătiţi-vă să fiţi uimiţi! OpenAI tocmai a dezvăluit la conferinţa anuală din San Francisco noi funcţii. Acestea ar putea transforma asistentul virtual într-o adevărată Everything App, adică aplicaţia care face aproape totul pentru tine.
08:40
Zeci de tunuri cu zăpadă artificială, puse în funcţiune pentru pârtiile din masivul Postăvaru # ObservatorNews
Veşti bune pentru pasionaţii de sporturi de iarnă. În masivul Postăvaru au început pregătirile pe pârtii. În aceste zile, administratorii verifică întreaga instalaţie care produce zăpada artificială. Şi vorbim despre o adevărată uzină cu pompe, kilometri de ţevi şi chiar un lac artificial.
08:30
Tot mai mulţi candidaţi intră în lupta pentru Primăria Capitalei, iar partidele din coaliţie nu s-au înţeles asupra unui candidat comun.
08:30
Noua sală de bal a Casei Albe ar putea purta numele lui Trump. Proiect de 300 de milioane de dolari # ObservatorNews
Preşedintele Statelor Unite ar urma să numească noua sală de bal a Casei Albe după numele său. Oficialii americani se referă deja la clădire ca la "Sala de bal a președintelui Donald J. Trump". Ca proiectul de 300 de milioane de dolari să devină realitate a fost necesară demolarea întregii aripe de est a Casei Albe. Sala de bal va avea 90.000 de metri pătrați.
08:00
Astăzi este sărbătorită Ziua Armatei. Ceremonii militare și religioase vor avea loc în întreaga țară, iar în Capitală evenimentele centrale se vor desfășura la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I.
08:00
Momentul în care Emil Gânj vine s-o omoare pe Anda. Criminalul din Mureş e încă liber # ObservatorNews
Momentul în care Anda, tânăra de doar 23 de ani din Mureş, a fost ucisă cu toporul şi incendiată de Emil Gânj a fost filmat. O cameră de supraveghere, montată chiar de familia fetei, a surprins scena de groază. Imaginile au fost publicate de jurnaliştii Recorder. Tragedia a avut loc sub privirile copilului de 3 ani, care încă îşi aşteaptă mama. În acelaşi timp, părinţii tinerei trăiesc cu frică şi se gândesc că Emil Gânj poate reveni oricând să le facă rău şi lor.
07:50
Inovaţie în monitorizarea bolilor. Doi tineri din Timişoara au creat o platformă unică în România # ObservatorNews
Într-un sistem medical marcat de lipsa resurselor și de dificultăți în gestionarea pacienților cronici, doi tineri din Timișoara demonstrează că inovația poate schimba regulile jocului. Ei au creat o platformă unică în România, bazată pe inteligență artificială, care promite să revoluționeze modul în care medicii monitorizează pacienții. Iar eforturile lor au fost recunoscute. Pentru implicarea lor în rezolvarea problemelor din sistemul medical românesc, studenţii au fost înscrişi în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
07:40
Starea răniţilor în urma exploziei din cartierul Rahova. Pacientul transferat în Austria revine în ţară azi # ObservatorNews
Pacienții răniți în urma tragediei din Rahova au o stare generală favorabilă, spune ministrul Sănătăţii.
