Horoscop săptămânal Berbec 27-31 octombrie 2025

08:00

Momentul în care Anda, tânăra de doar 23 de ani din Mureş, a fost ucisă cu toporul şi incendiată de Emil Gânj a fost filmat. O cameră de supraveghere, montată chiar de familia fetei, a surprins scena de groază. Imaginile au fost publicate de jurnaliştii Recorder. Tragedia a avut loc sub privirile copilului de 3 ani, care încă îşi aşteaptă mama. În acelaşi timp, părinţii tinerei trăiesc cu frică şi se gândesc că Emil Gânj poate reveni oricând să le facă rău şi lor.